Tài khoản giao dịch cổ phiếu: Cách thức hoạt động và cách mở tài khoản

Trong đầu tư, tài khoản giao dịch cổ phiếu là công cụ lý tưởng để mở ra cánh cửa đến thị trường chứng khoán. Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm hay người mới đang tìm kiếm những cơ hội sinh lời, việc mở tài khoản giao dịch cổ phiếu là bước đầu tiên quan trọng để đạt được mục tiêu tài chính của bạn. Hãy sẵn sàng khám phá cách thức hoạt động của công cụ quý giá này và nắm vững những điểm tinh tế của đầu tư thành công.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu là gì?

Tài khoản giao dịch cổ phiếu là một loại tài khoản đặc biệt được mở tại ngân hàng hoặc công ty môi giới chứng khoán, được thiết kế riêng để nắm giữ và giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, v.v. ETFs và các loại tài sản khác. Được biết đến ở Pháp với tên gọi acompte-titres — nghĩa đen là tài khoản chứng khoán — đây là cánh cửa giúp bạn tiếp cận thị trường tài chính, cho phép bạn mua, bán và theo dõi các khoản đầu tư của mình một cách liền mạch. Đối với độc giả ở Mỹ và Anh, hãy coi nó như là phiên bản tương đương của tài khoản môi giới chứng khoán tiêu chuẩn, đôi khi được gọi đơn giản là tài khoản cổ phiếu.

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Cách mở tài khoản giao dịch cổ phiếu tại Pháp

Việc mở tài khoản giao dịch cổ phiếu thường là một quy trình đơn giản và nhanh chóng. Dưới đây là các bước chính:

Lựa chọn của bạn môi giới chứng khoán: Hãy so sánh các gói dịch vụ dựa trên phí, dịch vụ bổ sung, công cụ giao dịch và chương trình đào tạo mà họ cung cấp. Điền đầy đủ các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản giao dịch cổ phiếu: Bạn cần cung cấp thông tin cá nhân và tài chính, đồng thời xác định hồ sơ nhà đầu tư của mình. Gửi tiền: Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn để cấp vốn cho các khoản đầu tư đầu tiên. Hãy bắt đầu đầu tư: Truy cập nền tảng đầu tư của nhà môi giới và bắt đầu đầu tư.

Nên mở tài khoản giao dịch cổ phiếu ở đâu?



Tài khoản giao dịch cổ phiếu Freedom24 Quy định của SEC tại Mỹ và CySEC tại EU

Được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq.

Văn phòng tại Pháp

Cổ phiếu, quỹ ETF, quyền chọn, hợp đồng tương lai, tiền tiết kiệm có lãi suất

Phân tích thị trường Mở một tài khoản

XTB Tài khoản giao dịch cổ phiếu Quy định của Ba Lan và các quy định khác

Văn phòng tại Paris

Tài khoản giao dịch cổ phiếu và giao dịch chứng khoán có sẵn

Cổ phiếu và ETF không tính phí hoa hồng

Lãi suất tiền gửi Mở một tài khoản

Degiro Tài khoản giao dịch cổ phiếu Quy định của Hà Lan và Đức

Nền tảng thị trường chứng khoán hoàn chỉnh

Tài khoản giao dịch cổ phiếu có giấy phép ngân hàng

Cổ phiếu, quỹ ETF, trái phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai

Học viện Nhà đầu tư Mở một tài khoản

Cách chọn loại tài khoản giao dịch cổ phiếu phù hợp với bạn

Việc lựa chọn tài khoản giao dịch cổ phiếu phù hợp với nhu cầu của bạn là rất quan trọng. Dưới đây là các yếu tố chính cần xem xét:

Các loại tài khoản:

– Tài khoản giao dịch cổ phiếu thông thường: lý tưởng cho các nhà đầu tư năng động muốn giao dịch thường xuyên.

- ĐẬU XANH (Chương trình tiết kiệm cổ phiếu của Pháp, Plan d'Épargne en Actions): cung cấp các ưu đãi về thuế khi đầu tư vào cổ phiếu châu Âu — vấn đề nan giải kinh điển giữa tài khoản cổ phiếu và PEA chủ yếu là vấn đề về cách thức tính thuế.

– Tài khoản kết hợp bảo hiểm: kết hợp những ưu điểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với những ưu điểm của tài khoản chứng khoán.

– Tài khoản giao dịch cổ phiếu thông thường: lý tưởng cho các nhà đầu tư năng động muốn giao dịch thường xuyên. - ĐẬU XANH (Chương trình tiết kiệm cổ phiếu của Pháp, Plan d'Épargne en Actions): cung cấp các ưu đãi về thuế khi đầu tư vào cổ phiếu châu Âu — vấn đề nan giải kinh điển giữa tài khoản cổ phiếu và PEA chủ yếu là vấn đề về cách thức tính thuế. – Tài khoản kết hợp bảo hiểm: kết hợp những ưu điểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với những ưu điểm của tài khoản chứng khoán. Phí môi giới: So sánh phí giao dịch, phí quản lý tài khoản và các chi phí định kỳ khác giữa các gói dịch vụ.

So sánh phí giao dịch, phí quản lý tài khoản và các chi phí định kỳ khác giữa các gói dịch vụ. Dịch vụ và công cụ: Đánh giá các nền tảng giao dịch, hướng dẫn chuyên gia, phân tích tài chính và chương trình đào tạo được cung cấp.

Đánh giá các nền tảng giao dịch, hướng dẫn chuyên gia, phân tích tài chính và chương trình đào tạo được cung cấp. An ninh và quy định: Hãy đảm bảo rằng nhà môi giới được cấp phép và chịu sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền.

Những loại công cụ nào có sẵn trong tài khoản giao dịch cổ phiếu?

Sau khi tài khoản giao dịch cổ phiếu của bạn được mở, đã đến lúc bắt đầu đầu tư! Dưới đây là một số công cụ tài chính có sẵn trong tài khoản tiêu chuẩn (tài khoản chứng khoán thông thường, hay CTO):

Cổ phiếu: Mua cổ phần trong các công ty niêm yết và hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng dài hạn của chúng.

Mua cổ phần trong các công ty niêm yết và hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng dài hạn của chúng. Trái phiếu: Cho các công ty hoặc chính phủ vay tiền và nhận thu nhập lãi đều đặn.

Cho các công ty hoặc chính phủ vay tiền và nhận thu nhập lãi đều đặn. ETF: Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng cách đầu tư vào các quỹ có chủ đề được xác định trước, chẳng hạn như một khu vực hoặc một lĩnh vực cụ thể.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng cách đầu tư vào các quỹ có chủ đề được xác định trước, chẳng hạn như một khu vực hoặc một lĩnh vực cụ thể. Các dẫn xuất: Đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm, hãy tìm hiểu về quyền chọn, hợp đồng tương lai và các công cụ phái sinh khác.

Tại sao nên mở tài khoản giao dịch cổ phiếu thông thường?

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Tài khoản giao dịch cổ phiếu mang đến cho bạn cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư vượt ra ngoài các sản phẩm ngân hàng truyền thống, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thu được lợi nhuận cao hơn.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu mang đến cho bạn cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư vượt ra ngoài các sản phẩm ngân hàng truyền thống, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thu được lợi nhuận cao hơn. Tiềm năng tăng trưởng: Mặc dù thị trường tài chính biến động, nhưng chúng mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong dài hạn, cho phép bạn gia tăng đáng kể khoản tiết kiệm của mình.

Mặc dù thị trường tài chính biến động, nhưng chúng mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong dài hạn, cho phép bạn gia tăng đáng kể khoản tiết kiệm của mình. Kiểm soát và linh hoạt: Với tài khoản giao dịch cổ phiếu, bạn nắm quyền kiểm soát các khoản đầu tư của mình, quyết định khi nào mua, bán hoặc điều chỉnh lại danh mục đầu tư theo mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

Mẹo quản lý tài khoản giao dịch cổ phiếu

Một nhà đầu tư giỏi không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Dưới đây là một vài lời khuyên để luôn đi đúng hướng:

Thường xuyên theo dõi vị trí của bạn và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào.

Hãy định kỳ điều chỉnh lại danh mục đầu tư để duy trì tỷ lệ phân bổ tài sản mục tiêu.

Hãy tiếp tục học hỏi và cập nhật những xu hướng thị trường mới nhất.

Hãy thường xuyên xem xét lại mục tiêu đầu tư của bạn và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.

Việc mở tài khoản giao dịch cổ phiếu có những lợi ích gì?

Việc sở hữu tài khoản giao dịch cổ phiếu mang lại cho nhà đầu tư một số lợi thế:

Không giới hạn số tiền gửi: Không có giới hạn nào về số tiền gửi vào tài khoản. Nói cách khác, bạn tự quyết định số tiền muốn chuyển vào danh mục đầu tư của mình. Để theo dõi các khoản đầu tư và tận dụng tối đa sự tự do này, bạn có thể tập hợp tất cả các khoản đầu tư của mình vào một nơi duy nhất.

Không có giới hạn nào về số tiền gửi vào tài khoản. Nói cách khác, bạn tự quyết định số tiền muốn chuyển vào danh mục đầu tư của mình. Để theo dõi các khoản đầu tư và tận dụng tối đa sự tự do này, bạn có thể tập hợp tất cả các khoản đầu tư của mình vào một nơi duy nhất. Khả năng đầu tư vào nhiều loại công cụ khác nhau: Mục đích của danh mục đầu tư là cho phép bạn đầu tư vào các tài sản mà bạn quan tâm. Vì vậy, khi bạn mở tài khoản giao dịch cổ phiếu, bạn có thể phân bổ tiền của mình vào một số lượng lớn các tài sản khác nhau.

Mục đích của danh mục đầu tư là cho phép bạn đầu tư vào các tài sản mà bạn quan tâm. Vì vậy, khi bạn mở tài khoản giao dịch cổ phiếu, bạn có thể phân bổ tiền của mình vào một số lượng lớn các tài sản khác nhau. Mọi người đều có thể mở tài khoản giao dịch cổ phiếu. Một số danh mục đầu tư chỉ dành cho một số ít người được chọn. Danh mục đầu tư của Giám đốc Công nghệ (CTO) không nằm trong số đó. Một trong những đặc điểm nổi bật của tài khoản giao dịch cổ phiếu thông thường là nó mở cửa cho tất cả mọi người.

Một số danh mục đầu tư chỉ dành cho một số ít người được chọn. Danh mục đầu tư của Giám đốc Công nghệ (CTO) không nằm trong số đó. Một trong những đặc điểm nổi bật của tài khoản giao dịch cổ phiếu thông thường là nó mở cửa cho tất cả mọi người. Rút tiền linh hoạt và số lượng tài khoản không giới hạn.Với tài khoản giao dịch cổ phiếu, bạn không cần sự cho phép để rút tiền. Bạn có thể rút tiền bất cứ khi nào và bao nhiêu lần tùy thích. Một đặc điểm hấp dẫn khác của loại hình đầu tư này là bạn có thể nhận trực tiếp tiền thắng cược ngay khi chúng được hiện thực hóa.

Những nhược điểm của tài khoản giao dịch cổ phiếu là gì?

Bên cạnh những ưu điểm, phải thừa nhận rằng việc mở tài khoản giao dịch cổ phiếu cũng có một vài nhược điểm:

Gánh nặng thuế: Trong tất cả các hình thức đầu tư hiện có trên thị trường chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng khoán (CTO) chắc chắn là hình thức chịu thuế nặng nhất — hoàn toàn trái ngược với các danh mục đầu tư hiệu quả về thuế như tài khoản đầu tư cổ phần (PEA). Cần lưu ý rằng tất cả thu nhập của bạn từ tài khoản giao dịch chứng khoán đều phải chịu thuế. Thuế này áp dụng cho cả lợi nhuận bạn kiếm được và cổ tức bạn nhận được. Nói cách khác, bạn phải trả thuế cho mọi khoản lãi và mọi khoản cổ tức. Trong cuộc tranh luận giữa tài khoản giao dịch chứng khoán và PEA, đây là điểm khác biệt lớn nhất.

Trong tất cả các hình thức đầu tư hiện có trên thị trường chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng khoán (CTO) chắc chắn là hình thức chịu thuế nặng nhất — hoàn toàn trái ngược với các danh mục đầu tư hiệu quả về thuế như tài khoản đầu tư cổ phần (PEA). Cần lưu ý rằng tất cả thu nhập của bạn từ tài khoản giao dịch chứng khoán đều phải chịu thuế. Thuế này áp dụng cho cả lợi nhuận bạn kiếm được và cổ tức bạn nhận được. Nói cách khác, bạn phải trả thuế cho mọi khoản lãi và mọi khoản cổ tức. Trong cuộc tranh luận giữa tài khoản giao dịch chứng khoán và PEA, đây là điểm khác biệt lớn nhất. Rủi ro mất vốn: Là một nhà đầu tư, bạn nên biết rằng đầu tư thông qua tài khoản giao dịch cổ phiếu tiềm ẩn rủi ro cao mất vốn. Khoản lỗ có thể là toàn bộ hoặc một phần, vì vậy cần phải thận trọng. Với tài khoản giao dịch cổ phiếu, khả năng lãi và lỗ luôn hiện hữu.

Là một nhà đầu tư, bạn nên biết rằng đầu tư thông qua tài khoản giao dịch cổ phiếu tiềm ẩn rủi ro cao mất vốn. Khoản lỗ có thể là toàn bộ hoặc một phần, vì vậy cần phải thận trọng. Với tài khoản giao dịch cổ phiếu, khả năng lãi và lỗ luôn hiện hữu. Vô số loại phí: Mặt trái cuối cùng của các tài khoản giao dịch cổ phiếu liên quan đến số lượng phí khổng lồ. Bạn sẽ cần phải dự trù ngân sách không chỉ cho phí mở tài khoản và phí giao dịch, mà còn cho phí duy trì tài khoản. Phí thậm chí có thể mở rộng đến phí quản lý danh mục đầu tư, và danh sách này vẫn chưa đầy đủ. Một số loại phí phụ thuộc vào tổ chức ngân hàng hoặc nhà môi giới mà bạn đã chọn làm trung gian. Đó chính là lý do tại sao bạn nên lựa chọn nhà môi giới một cách cẩn thận.

Xem thêm: Sự khác biệt giữa tài khoản PEA và tài khoản giao dịch cổ phiếu là gì?

Kết luận

Với tài khoản giao dịch cổ phiếu, bạn đã nắm trong tay chìa khóa để bắt đầu. đầu tư vào thị trường chứng khoánBằng cách tuân thủ các nguyên tắc tốt nhất và giữ vững kỷ luật, bạn có thể biến các khoản đầu tư chứng khoán của mình thành lợi nhuận.

Ai đủ điều kiện để mở tài khoản giao dịch cổ phiếu thông thường (CTO)? Về nguyên tắc, miễn là bạn đã trưởng thành, bạn đã có thể sở hữu tài khoản giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ mà người chưa thành niên có thể sở hữu tài khoản giao dịch chứng khoán (CTO). Sự chấp thuận của cha mẹ là điều bắt buộc để điều này có thể thực hiện được. Ví dụ, nếu bạn sống ở Pháp, bạn phải có quốc tịch Pháp hoặc là người cư trú thuế tại Pháp. Ngoài cá nhân, các pháp nhân cũng có thể sở hữu CTO. Ở đây, hình thức pháp lý không thực sự quan trọng: tất cả các pháp nhân đều đủ điều kiện.

Các loại tài khoản giao dịch cổ phiếu khác nhau là gì? Có một số loại tài khoản giao dịch cổ phiếu, được chia thành 3 loại riêng biệt. Loại đầu tiên là tài khoản CTO cá nhân, đặc điểm nổi bật là thuộc sở hữu của một người duy nhất. Chỉ chủ tài khoản mới có thể đưa ra quyết định. Tiếp theo là tài khoản CTO chung, nghĩa là hai chủ sở hữu có thể thực hiện giao dịch hoàn toàn độc lập. Cuối cùng là tài khoản CTO chưa phân chia: ở đây nhiều người cùng sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, họ không thể đưa ra quyết định độc lập — để một giao dịch được thực hiện, tất cả các chủ sở hữu phải đồng ý trước.

Tại sao nên mở tài khoản giao dịch cổ phiếu? Một trong những lợi thế của việc giao dịch trên thị trường chứng khoán là khả năng mở tài khoản giao dịch cổ phiếu. Loại tài khoản này rất đáng để sở hữu vì bạn không bị hạn chế về số tiền gửi. Nó cũng cho phép bạn đầu tư vào các tài sản mà bạn lựa chọn. Hơn nữa, không có nhà giao dịch nào bị loại trừ: có gói giao dịch phù hợp với mọi loại nhà đầu tư. Bạn cũng được hưởng sự tự do hoàn toàn khi rút tiền. Điều thú vị nhất có lẽ là việc mỗi nhà giao dịch có thể sở hữu nhiều tài khoản giao dịch cổ phiếu cùng một lúc.

Cần phải trả những khoản phí nào để mở tài khoản giao dịch cổ phiếu? Khi quyết định mở tài khoản giao dịch cổ phiếu, bạn cần dự trù ngân sách cho các khoản phí liên quan đến việc mở tài khoản và giao dịch, để có thể đặt lệnh mua bán các loại chứng khoán mà bạn lựa chọn. Bạn cũng nên tính đến các khoản phí quản lý, lưu ký và bảo trì tài khoản. Tất nhiên, đây không phải là tất cả các khoản phí: các khoản phí khác có thể phát sinh theo thời gian, vì vậy tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn sàng.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư.