Vốn chủ sở hữu: Định nghĩa và cách đọc

Vốn chủ sở hữu của cổ đông (Vốn chủ sở hữu) thể hiện những gì thực sự thuộc về một công ty. Lượt chia sẻVốn chủ sở hữu: là sự khác biệt giữa tất cả những gì doanh nghiệp sở hữu (tài sản) và tất cả những gì doanh nghiệp nợ (nợ phải trả). Đây là một chỉ số quan trọng về sức mạnh tài chính của công ty và được sử dụng để tính toán một số tỷ lệ quan trọng cho nhà đầu tư, chẳng hạn như tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách. Hướng dẫn này giải thích vốn chủ sở hữu được cấu thành từ những gì, cách đọc nó trên bảng cân đối kế toán, các tỷ lệ được xây dựng dựa trên nó và những cạm bẫy cần tránh, kèm theo các ví dụ cụ thể.

Vốn chủ sở hữu là gì?

Trên bảng cân đối kế toán, một bên công ty trình bày tài sản (tài sản cố định, hàng tồn kho, khoản phải thu, tiền mặt) và bên kia là nguồn vốn: nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Phương trình cơ bản là:

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Vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản – Tổng nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu của cổ đông tương ứng với số tiền do cổ đông đóng góp cộng với lợi nhuận tích lũy và chưa phân phối qua các năm. Nó còn được gọi là tổng vốn chủ sở hữu hoặc vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán — trong báo cáo tài chính của các công ty Pháp, bạn sẽ thấy nó được gọi là vốn chủ sở hữu quỹ hoặc tình hình tài chính ròng.

Vốn chủ sở hữu của cổ đông được cấu thành từ những gì?

Yếu tố Nội dung bên trong Vốn cổ phần Mệnh giá của cổ phiếu được phát hành Thặng dư cổ phần (thặng dư phát hành) Số tiền mà các cổ đông trả thêm ngoài mệnh giá trong các đợt tăng vốn. Dự trữ Lợi nhuận từ các năm trước được giữ lại trong công ty. Lợi nhuận trong năm (kết quả của năm tài chính) Lợi nhuận hoặc lỗ trong năm, trước khi phân bổ. Các mặt hàng khác Điều chỉnh tỷ giá hối đoái ngoại tệ, định giá lại và cổ phiếu quỹ (đã khấu trừ) Lợi ích thiểu số Trong báo cáo tài chính hợp nhất, phần cổ phần của các công ty con thuộc sở hữu của các cổ đông khác được thể hiện trong báo cáo này.

Sự thay đổi của vốn chủ sở hữu theo thời gian

It tăng với lợi nhuận giữ lại và tăng vốn.

với lợi nhuận giữ lại và tăng vốn. It giảm bao gồm các khoản lỗ, cổ tức đã chi trả và mua lại cổ phiếu (xem định nghĩa của chúng tôi về...) cổ phiếu quỹ).

Vốn chủ sở hữu âm có nghĩa là nợ phải trả vượt quá tài sản: đây là một dấu hiệu cảnh báo, mặc dù một số công ty có lợi nhuận cao thường xuyên mua lại cổ phiếu của chính mình trên quy mô lớn có thể thể hiện tình trạng này mà không gặp khó khăn gì.

Các chỉ số quan trọng dựa trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

ROE = Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữuNó đo lường lợi nhuận mà công ty kiếm được trên mỗi euro mà cổ đông đóng góp hoặc để lại. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì trên 15% thường được coi là dấu hiệu của một công ty có lợi nhuận, miễn là mức này không đạt được thông qua nợ quá mức.

Tỷ lệ đòn bẩy (Nợ trên vốn chủ sở hữu)

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu = Nợ ròng / Vốn chủ sở hữuNó so sánh các khoản vay của công ty với nguồn lực vốn tự có. Tỷ lệ trên 100% cho thấy công ty được tài trợ bằng nợ nhiều hơn bằng vốn chủ sở hữu, điều này làm tăng rủi ro trong thời kỳ suy thoái.

Tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B)

P/B = Vốn hóa thị trường / Vốn chủ sở hữuTỷ lệ dưới 1 có nghĩa là thị trường chứng khoán Định giá công ty thấp hơn giá trị sổ sách, điều này có thể cho thấy sự định giá thấp hoặc nghi ngờ về giá trị thực của tài sản – một cách so sánh vốn chủ sở hữu với vốn hóa thị trường bằng một con số duy nhất. Các ngân hàng châu Âu đã giao dịch dưới giá trị sổ sách trong nhiều năm sau cuộc khủng hoảng năm 2008.

Một ví dụ minh họa

Một công ty có tổng tài sản là 1,000 triệu euro và tổng nợ phải trả là 600 triệu euro, trong đó nợ tài chính ròng là 400 triệu euro. Vốn chủ sở hữu của công ty là 400 triệu euro. Công ty tạo ra lợi nhuận ròng 60 triệu euro và có giá trị 800 triệu euro trên thị trường chứng khoán.

ROE = 60 / 400 = 15%;

Tỷ số truyền = 400 / 400 = 100%;

P/B = 800 / 400 = 2.

Thị trường đang trả gấp đôi giá trị sổ sách, điều này phản ánh khả năng sinh lời vững chắc, nhưng gánh nặng nợ lớn đòi hỏi sự thận trọng.

Vốn chủ sở hữu và cổ tức

Vốn chủ sở hữu cũng quyết định khả năng của một công ty trong việc thưởng cho cổ đông. Theo luật công ty Pháp, một công ty chỉ được phép phân phối lợi nhuận có thể phân phối: lợi nhuận trong năm cộng thêm lợi nhuận năm trước đã trích lập dự trữ, và trừ đi các khoản lỗ năm trước và các khoản dự trữ bắt buộc. Một công ty có vốn chủ sở hữu bị ảnh hưởng nặng nề bởi thua lỗ phải tái cấu trúc lại trước khi trả cổ tức. Ngược lại, một công ty liên tục tích lũy tiền mặt và vốn chủ sở hữu đáng kể mà không có dự án đầu tư nào có thể quyết định trả lại một phần tiền đó cho cổ đông thông qua cổ tức đặc biệt hoặc mua lại cổ phiếu. Do đó, việc theo dõi vốn chủ sở hữu trong nhiều năm giúp dự đoán được chính sách phân phối của công ty.

Những sai lầm để tránh

Giá trị sổ sách không phải là giá trị thị trường.Một mảnh đất được mua cách đây 50 năm có thể có giá trị cao hơn nhiều so với giá trị ghi trên bảng cân đối kế toán; ngược lại, những khoản chênh lệch do mua lại (lợi thế thương hiệu) có thể làm tăng giá trị thực tế. Tài sản vô hình chưa được nắm bắt đầy đủ.Các thương hiệu, bằng sáng chế được phát triển nội bộ và bí quyết công nghệ thường không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán, điều này giải thích tỷ lệ P/B cao của các công ty công nghệ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao có thể đến từ nợ.Hãy luôn xem xét thông tin này cùng với mức độ nợ của công ty.

Vốn chủ sở hữu và quy định

Đối với các ngân hàng và công ty bảo hiểm, vốn chủ sở hữu là cốt lõi của quy định: các tổ chức phải nắm giữ mức vốn chủ sở hữu tối thiểu tương xứng với rủi ro của họ. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc định nghĩa của chúng tôi về quy định thận trọng.

Để tìm hiểu sâu hơn về phân tích báo cáo tài chính của công ty, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về... phân tích cơ bảnĐể thực hiện các giao dịch ngắn hạn trên cổ phiếu xung quanh thời điểm công bố báo cáo thu nhập, một số nhà đầu tư sử dụng CFD; chúng tôi Vantage xem xét Xem xét một nhà môi giới cung cấp chúng. CFD là sản phẩm đòn bẩy mang rủi ro thua lỗ cao. Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư.

Tìm vốn chủ sở hữu của cổ đông một công ty niêm yết ở đâu?

Mục này xuất hiện ở phía bên nợ phải trả của bảng cân đối kế toán hợp nhất, được công bố trong chứng từ đăng ký toàn quốc và trong các thông báo kết quả kinh doanh hàng năm và nửa năm. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu phân tích chi tiết mọi biến động trong năm: lợi nhuận, cổ tức, mua lại cổ phiếu và tăng vốn.

Tóm tắt

Vốn chủ sở hữu đo lường sự giàu có của các cổ đông được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán. Nó là nền tảng của các tỷ lệ quan trọng như ROE, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách. Nhưng nó không bao giờ nên được xem xét một cách riêng lẻ: khả năng sinh lời, mức nợ và chất lượng thực sự của tài sản, điều mà kế toán chỉ phản ánh một cách không hoàn hảo, phải làm đầy đủ bức tranh.

FAQ

Làm thế nào để tính toán vốn chủ sở hữu?

Bằng cách trừ tổng nợ phải trả của công ty khỏi tổng tài sản của công ty.

Vốn chủ sở hữu âm có nghĩa là gì?

Việc nợ phải trả vượt quá tài sản thường là dấu hiệu của khó khăn, ngoại trừ một số công ty có lợi nhuận cao đã mua lại một lượng lớn cổ phiếu của chính mình.

ROE là gì?

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: lợi nhuận ròng chia cho vốn chủ sở hữu. Chỉ số này đo lường lợi nhuận thu được từ vốn của cổ đông.

Bài viết này mang tính chất giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư.