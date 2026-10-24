S&P 500: Hướng dẫn về chỉ số và cách đầu tư (2026)

S & P 500 Chỉ số này là chuẩn mực của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Nó tập hợp khoảng 500 công ty lớn nhất niêm yết trên Phố Wall và đóng vai trò như một thước đo cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ - và thường là cho thị trường toàn cầu. Giá trực tiếp, cách thức hoạt động, thành phần, lịch sử, giờ giao dịch từ Pháp và các cách đầu tư khác nhau: đây là tất cả những gì bạn cần biết về chỉ số này.

Giá S&P 500 trực tiếp: Biểu đồ và dữ liệu thời gian thực

Biểu đồ và dữ liệu bên dưới được cập nhật tự động từ báo giá thị trường. Do đó, các con số bạn đang xem phản ánh giá mới nhất hiện có, chứ không phải giá trị được cố định tại thời điểm viết bài.

Giá cuối cùng: 7 623,68 điểm

điểm Sự thay đổi trong ngày: -0,52%

-0,52% Mức cao nhất trong 52 tuần: 7 844,52 $

7 844,52 $ Mức thấp nhất trong 52 tuần: 6 316,91 $

Chỉ số này được tính toán liên tục trong suốt phiên giao dịch của Mỹ. Ngoài giờ mở cửa, nó hiển thị giá trị đóng cửa của phiên trước đó. Ngược lại, hợp đồng tương lai S&P 500 được giao dịch gần như 24 giờ một ngày và cung cấp tín hiệu sớm về xu hướng trước khi chuông mở cửa vang lên.

Chỉ số S&P 500 là gì?

S&P 500, viết tắt của Standard & Poor's 500, là một chỉ số đo lường hiệu suất của khoảng... 500 công ty lớn của MỹChỉ số này chủ yếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York và Nasdaq. Nó chiếm một phần rất lớn trong tổng vốn hóa thị trường của Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao các chuyên gia coi nó là phản ánh chính xác nhất về thị trường chứng khoán Hoa Kỳ — hơn hẳn chỉ số Dow Jones và 30 thành phần của nó.

Hiện nay, chỉ số này được tính toán và quản lý bởi Các chỉ số S&P Dow JonesĐây là một công ty con của tập đoàn S&P Global. Nó đóng vai trò là chỉ số tham chiếu — hay chuẩn mực — cho một phần lớn hoạt động quản lý tài sản toàn cầu: hiệu suất của nhiều quỹ cổ phiếu Mỹ được đánh giá dựa trên chỉ số này. Hàng nghìn tỷ đô la được đầu tư vào các quỹ chỉ số và ETF mô phỏng chỉ số này.

Một điểm thường gây nhầm lẫn: chỉ số S&P 500 thực tế bao gồm nhiều hơn 500 công ty niêm yết. Một số công ty, chẳng hạn như Alphabet, xuất hiện trong chỉ số này với nhiều loại cổ phiếu khác nhau. Tuy nhiên, người ta vẫn nói về 500 công ty vì số lượng công ty được đại diện vẫn cố định ở mức 500.

Chỉ số S&P 500 được tính như thế nào?

Trọng số dựa trên vốn hóa thị trường tự do lưu hành

S&P 500 là một vốn hóa thị trường lưu hành tự do được tính theo trọng số Chỉ số này thể hiện trọng số của mỗi công ty phụ thuộc vào giá trị cổ phiếu thực tế có sẵn để giao dịch, không bao gồm các khối cổ phiếu nắm giữ dài hạn bởi người sáng lập, chính phủ hoặc các tập đoàn khác. Giá trị của một công ty càng cao, trọng số của nó trong chỉ số càng lớn — và biến động giá của nó càng ảnh hưởng đến mức độ chung của chỉ số.

Đây là một điểm khác biệt lớn so với Dow JonesChỉ số này được tính trọng số dựa trên giá cổ phiếu. Trong chỉ số Dow Jones, một cổ phiếu có giá 400 đô la sẽ có trọng số lớn hơn một cổ phiếu có giá 100 đô la, bất kể quy mô của công ty. Ngược lại, chỉ số S&P 500 phản ánh trọng số kinh tế thực sự của mỗi công ty trên thị trường.

Vách ngăn

Mức chỉ số được tính bằng cách chia tổng vốn hóa thị trường tự do lưu hành của các thành viên cho một dải phân cáchHệ số chia này được điều chỉnh mỗi khi xảy ra một sự kiện không tương ứng với biến động thị trường: một công ty gia nhập hoặc rời khỏi chỉ số, phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, hành động doanh nghiệp bất thường. Do đó, mức độ của chỉ số chỉ thay đổi do biến động giá, chứ không phải do những thay đổi kỹ thuật trong thành phần của nó.

Chỉ số giá so với chỉ số tổng lợi nhuận

Chỉ số S&P 500 mà bạn thấy được trích dẫn là một chỉ số giá: Nó không tính đến cổ tức đã trả. Có phiên bản Tổng lợi nhuận, trong đó cổ tức được tái đầu tư, và phiên bản Tổng lợi nhuận ròng, trong đó cổ tức được tái đầu tư sau thuế và giữ lại. Về lâu dài, sự khác biệt là đáng kể, bởi vì cổ tức chiếm một phần lớn trong hiệu suất lịch sử của cổ phiếu Mỹ. Do đó, việc so sánh một quỹ chỉ với chỉ số giá sẽ tạo ra lợi thế không công bằng.

Các công ty thuộc chỉ số S&P 500: Tiêu chí đủ điều kiện và lĩnh vực hoạt động

Ai là người quyết định công ty nào sẽ được đưa vào chỉ số?

Không giống như một số chỉ số được xây dựng dựa trên các quy tắc hoàn toàn máy móc, thành phần của chỉ số S&P 500 được quyết định bởi một yếu tố nhất định. ủy ban chỉ số Tại S&P Dow Jones Indices, ủy ban này áp dụng các tiêu chí công khai nhưng vẫn giữ một mức độ đánh giá nhất định, đặc biệt là để duy trì sự đại diện cân bằng của các ngành kinh tế.

Để đủ điều kiện, công ty phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

be có nơi cư trú tại Hoa Kỳ và được niêm yết trên một sàn giao dịch đủ điều kiện của Hoa Kỳ;

và được niêm yết trên một sàn giao dịch đủ điều kiện của Hoa Kỳ; gặp một vốn hóa thị trường tối thiểu Ngưỡng này được xem xét định kỳ để theo kịp thị trường;

Ngưỡng này được xem xét định kỳ để theo kịp thị trường; thể hiện đủ thanh khoản và tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do ít nhất 10%;

và tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do ít nhất 10%; be lợi nhuậnTheo chuẩn mực kế toán của Hoa Kỳ, tổng lợi nhuận của công ty trong bốn quý gần nhất, cũng như kết quả của quý gần nhất, phải dương.

Tiêu chí cuối cùng này giải thích tại sao một số công ty được định giá cao nhưng vẫn thua lỗ từng phải chờ đợi nhiều năm mới được gia nhập chỉ số. Tỷ trọng được cân bằng lại mỗi quý, vào thứ Sáu thứ ba của tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười Hai. Tuy nhiên, việc thêm hoặc xóa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, sau một vụ sáp nhập, mua lại hoặc phá sản. Thông báo về việc được đưa vào chỉ số thường khiến giá cổ phiếu liên quan tăng mạnh, bởi vì các quỹ chỉ số phải mua cổ phiếu đó vào ngày có hiệu lực.

11 lĩnh vực thuộc chỉ số S&P 500

Các công ty được phân loại theo khung ngành GICS, bao gồm... mười một lĩnh vực:

Lĩnh vực GICS Hoạt động ví dụ Công nghệ Thông tin Phần mềm, chất bán dẫn, phần cứng máy tính Dịch vụ giao tiếp Công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, truyền thông, viễn thông Hàng tiêu dùng Bán lẻ trực tuyến, ô tô, phân phối bán lẻ, giải trí Mặt hàng tiêu dùng Thực phẩm, đồ uống, sản phẩm gia dụng, bán lẻ hàng tạp hóa Chăm sóc sức khỏe Dược phẩm, công nghệ sinh học, thiết bị y tế, bảo hiểm y tế Tài chính Ngân hàng, công ty bảo hiểm, quản lý tài sản, hệ thống thanh toán Công nghiệp Hàng không vũ trụ, quốc phòng, vận tải, máy móc Năng lượng Dầu khí, dịch vụ mỏ dầu Vật liệu Hóa chất, khai thác mỏ, bao bì Tiện ích Điện, gas, nước Bất động sản Các công ty bất động sản niêm yết (REITs)

Các công ty lớn nhất trong chỉ số S&P 500

Trong khoảng mười lăm năm trở lại đây, các vị trí dẫn đầu về vốn hóa thị trường đều thuộc về các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ kỹ thuật số: AppleMicrosoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta và một vài công ty khác. Thứ hạng và trọng số chính xác của chúng thay đổi liên tục theo giá cổ phiếu. Thành viên của chỉ số này cũng bao gồm những tên tuổi hàng đầu từ các lĩnh vực khác, chẳng hạn như nhà bán lẻ Costco, ngân hàng, công ty dược phẩm và các tập đoàn công nghiệp.

Sự thống trị này tạo ra tập trung Hiệu ứng: mười cổ phiếu lớn nhất chiếm tỷ trọng cao kỷ lục trong chỉ số. Do đó, việc mua S&P 500 ngày nay đồng nghĩa với việc đặt cược một phần vào một số ít các gã khổng lồ công nghệ. Đây là điểm cần ghi nhớ khi đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Lịch sử chỉ số S&P 500: Từ năm 1860 đến nay

Câu chuyện về chỉ số này bắt đầu từ những người sáng lập. Vào năm 1860, nhà phân tích Henry Varnum Nghèo Ông đã xuất bản một cuốn lịch sử tài chính về đường sắt và kênh đào của Mỹ, được viết dành cho các nhà đầu tư. Công ty của ông, sau này trở thành Poor's Publishing, chuyên về thông tin tài chính. Song song đó, Công ty Thống kê Tiêu chuẩnĐược thành lập vào năm 1906, công ty này đã công bố dữ liệu và ra mắt các chỉ số chứng khoán đầu tiên vào những năm 1920.

Hai ngôi nhà sáp nhập vào năm 1941 để tạo ra Standard & Poor'sVào ngày 4 tháng 3 năm 1957, công ty đã cho ra mắt chỉ số S&P 500 với hình thức hiện tại, bao gồm 500 thành phần. Nhờ những chiếc máy tính đầu tiên, chỉ số này có thể được tính toán liên tục trong suốt phiên giao dịch. Nó nhanh chóng trở thành chuẩn mực cho các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.

Năm 1976, Vanguard ra mắt quỹ chỉ số đầu tiên dành cho các nhà đầu tư cá nhân, theo dõi chỉ số S&P 500. Năm 1993, quỹ ETF đầu tiên của Mỹ, SPDR S&P 500, ra đời, và vẫn là một trong những quỹ niêm yết lớn nhất thế giới. Hai sự đổi mới này đã biến S&P 500 trở thành chỉ số được đầu tư nhiều nhất trên toàn cầu.

Lợi nhuận lịch sử của chỉ số S&P 500: Các cuộc khủng hoảng và phục hồi lớn

Sự kiện Giai đoạn Chìa khóa Vụ sụp đổ thị trường chứng khoán tháng 10 năm 1987 (Thứ Hai Đen tối) 19 Tháng Mười Mức giảm mạnh nhất trong một ngày trong lịch sử của chỉ số này, khoảng -20%. Bong bóng dot-com vỡ 2000-2002 Mất gần một nửa giá trị, chủ yếu do sự sụp đổ của cổ phiếu công nghệ. Khủng hoảng tài chính toàn cầu (cho vay thế chấp dưới chuẩn) Cuối năm 2007 – tháng 3 năm 2009 Mức giảm hơn 50% từ đỉnh xuống đáy, trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng toàn cầu. Sự cố COVID-19 Tháng 2020 – tháng XNUMX năm XNUMX Giảm khoảng một phần ba chỉ trong vài tuần, sau đó là một trong những đợt phục hồi nhanh nhất trong lịch sử. Chợ gấu 2022 2022 Mức giảm khoảng một phần tư trong bối cảnh lạm phát và lãi suất tăng cao.

Mỗi cuộc khủng hoảng này đều được theo sau, ít nhiều là sự phục hồi và thiết lập những kỷ lục mới. Khả năng phục hồi này chính xác là những gì mà lợi nhuận lịch sử của chỉ số S&P 500 đã thể hiện trong dài hạn, và điều này giải thích sự phổ biến của việc đầu tư dài hạn vào chỉ số này. Nhưng điều đó không đảm bảo điều gì cho tương lai, và đôi khi phải mất nhiều năm để đạt lại đỉnh cao: hơn một thập kỷ sau bong bóng dot-com, nếu tính đến lạm phát.

Giờ giao dịch chỉ số S&P 500 từ Pháp

Cổ phiếu S&P 500 được giao dịch trong phiên giao dịch Phố Wall, từ 9:30 sáng đến 4 giờ tối Giờ New York, từ thứ Hai đến thứ Sáu, không bao gồm các ngày lễ công cộng của Hoa Kỳ. Đối với nhà đầu tư tại Pháp, điều này thường tương ứng với... 3:30 chiều - 10 giờ chiều Giờ Paris.

Hãy lưu ý sự không khớp khi thay đổi giờ: Hoa Kỳ chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày sớm hơn (Chủ nhật thứ hai của tháng Ba) và trở lại giờ chuẩn muộn hơn (Chủ nhật đầu tiên của tháng Mười Một) so với châu Âu. Trong vài tuần đó, thời gian chuyển đổi từ... 2:30 chiều đến 9 giờ tối Giờ Paris. Một số nhà môi giới cũng cung cấp các phiên giao dịch trước giờ mở cửa và sau giờ đóng cửa, nhưng có tính thanh khoản thấp hơn.

Cách đầu tư vào chỉ số S&P 500 từ Pháp

Bạn không thể mua trực tiếp chỉ số: đó là một rổ chỉ số được tính toán. Có nhiều giải pháp để tiếp cận chỉ số, từ đầu tư dài hạn đến các sản phẩm đầu cơ.

Các quỹ ETF S&P 500: Lựa chọn đơn giản nhất

An ETF, hoặc công cụ theo dõiSPDR là một quỹ niêm yết mô phỏng hiệu suất của chỉ số, thường với phí quản lý rất thấp. Đây là cách đơn giản và rẻ nhất để mua toàn bộ chỉ số S&P 500 trong một giao dịch duy nhất. Tất cả các nhà phát hành lớn (Amundi, BNP Paribas, iShares, Vanguard, SPDR, Xtrackers…) đều cung cấp loại quỹ này. Trước khi mua, hãy so sánh:

các phí thường niên như đã nêu trong tài liệu thông tin chính;

như đã nêu trong tài liệu thông tin chính; các phương pháp sao chép : vật chất, tức là cổ phiếu được mua thực tế, hoặc gián tiếp, thông qua thỏa thuận hoán đổi;

: vật chất, tức là cổ phiếu được mua thực tế, hoặc gián tiếp, thông qua thỏa thuận hoán đổi; các chính sách cổ tức : tích lũy (cổ tức được tái đầu tư) hoặc phân phối;

: tích lũy (cổ tức được tái đầu tư) hoặc phân phối; các phòng ngừa rủi ro tiền tệ : một phiên bản tiêu chuẩn chịu rủi ro tỷ giá đô la, hoặc một phiên bản được phòng ngừa rủi ro tỷ giá euro/đô la;

: một phiên bản tiêu chuẩn chịu rủi ro tỷ giá đô la, hoặc một phiên bản được phòng ngừa rủi ro tỷ giá euro/đô la; quỹ của quy mô và tính thanh khoảncũng như chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Bạn nên sử dụng loại tài khoản đầu tư nào?

ĐẬU XANH Mặc dù chỉ số S&P 500 được tạo thành từ cổ phiếu của Mỹ, nhưng các quỹ ETF mô phỏng tổng hợp vẫn đủ điều kiện tham gia PEA, chương trình đầu tư vốn cá nhân của Pháp. Chúng cho phép các nhà đầu tư hưởng lợi từ chính sách ưu đãi thuế của chương trình sau năm năm.

Mặc dù chỉ số S&P 500 được tạo thành từ cổ phiếu của Mỹ, nhưng các quỹ ETF mô phỏng tổng hợp vẫn đủ điều kiện tham gia PEA, chương trình đầu tư vốn cá nhân của Pháp. Chúng cho phép các nhà đầu tư hưởng lợi từ chính sách ưu đãi thuế của chương trình sau năm năm. Tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn : Được tiếp cận với mọi quỹ ETF, bao gồm cả các quỹ ETF mô phỏng vật lý, nhưng vẫn áp dụng thuế suất tiêu chuẩn đối với lãi vốn và cổ tức.

: Được tiếp cận với mọi quỹ ETF, bao gồm cả các quỹ ETF mô phỏng vật lý, nhưng vẫn áp dụng thuế suất tiêu chuẩn đối với lãi vốn và cổ tức. Bảo hiểm nhân thọ Nhiều hợp đồng cung cấp các quỹ ETF S&P 500 dưới dạng các khoản đầu tư liên kết đơn vị, kết hợp việc tiếp xúc với chỉ số này với lớp vỏ bảo hiểm nhân thọ.

Nhiều hợp đồng cung cấp các quỹ ETF S&P 500 dưới dạng các khoản đầu tư liên kết đơn vị, kết hợp việc tiếp xúc với chỉ số này với lớp vỏ bảo hiểm nhân thọ. CHOMột số kế hoạch tiết kiệm hưu trí của Pháp cũng cung cấp các khoản đầu tư được điều chỉnh theo chỉ số.

Công cụ phái sinh: Chỉ dành cho nhà giao dịch có kinh nghiệm

Hợp đồng tương lai (bao gồm cả hợp đồng mini và micro), quyền chọn và CFD cho phép đầu cơ vào chỉ số theo cả hai hướng, thường sử dụng đòn bẩy. Chúng cũng được sử dụng để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư. Các sản phẩm này rất phức tạp: đòn bẩy khuếch đại cả thua lỗ lẫn lợi nhuận, và phần lớn các tài khoản cá nhân đều thua lỗ khi giao dịch CFD. Hướng dẫn của chúng tôi về... Giao dịch hợp đồng tương lai S&P 500 Bài viết giải thích chi tiết cách thức hoạt động và những rủi ro liên quan.

Mua cổ phiếu riêng lẻ

Cuối cùng, bạn có thể mua cổ phiếu của từng thành phần riêng lẻ trong chỉ số trực tiếp thông qua tài khoản chứng khoán — ví dụ như cổ phiếu Amazon. Khi đó, bạn không còn sao chép chỉ số mà đang lựa chọn theo niềm tin của riêng mình, với rủi ro tập trung cao hơn.

Điều gì thúc đẩy chỉ số S&P 500?

Thu nhập của công ty Vào mỗi mùa báo cáo quý, lợi nhuận — và trên hết là triển vọng — của các công ty lớn nhất sẽ định hướng chỉ số này.

Vào mỗi mùa báo cáo quý, lợi nhuận — và trên hết là triển vọng — của các công ty lớn nhất sẽ định hướng chỉ số này. Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Các quyết định về lãi suất và bình luận của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ảnh hưởng đến chi phí vốn và định giá cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ.

Các quyết định về lãi suất và bình luận của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ảnh hưởng đến chi phí vốn và định giá cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ. Lạm phát và việc làm Các dữ liệu được công bố hàng tháng, chẳng hạn như Chỉ số giá tiêu dùng hoặc báo cáo việc làm, thường gây ra những biến động mạnh.

Các dữ liệu được công bố hàng tháng, chẳng hạn như Chỉ số giá tiêu dùng hoặc báo cáo việc làm, thường gây ra những biến động mạnh. Lợi xuất trái phiếu Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao khiến cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao khiến cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn. Địa chính trị và chính sách thương mại Các xung đột, lệnh trừng phạt, thuế quan và bầu cử đều gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Các xung đột, lệnh trừng phạt, thuế quan và bầu cử đều gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Định giáTỷ lệ P/E cao — bội số giá trên thu nhập — khiến chỉ số dễ bị ảnh hưởng bởi sự thất vọng. Chỉ số P/E của Shiller (CAPE) thường được dùng để đánh giá mức độ đắt đỏ của thị trường chứng khoán Mỹ.

So sánh S&P 500 với Dow Jones, Nasdaq và CAC 40: Những điểm khác biệt là gì?

Chỉ số Số lượng thành phần Trọng số Đặc điểm nổi bật S & P 500 Giới 500 Vốn hóa thị trường tự do Chỉ số tham chiếu của thị trường Mỹ, tất cả các lĩnh vực. Dow Jones (DJIA) 30 Giá cổ phiếu Là tổ chức lâu đời nhất, được công khai rộng rãi nhất, nhưng lại ít mang tính đại diện nhất. Nasdaq 100 100 Vốn hóa được điều chỉnh Không có vấn đề tài chính, tập trung mạnh vào công nghệ. CAC 40 40 Vốn hóa lưu hành tự do bị giới hạn Chỉ số tham chiếu của Sở giao dịch chứng khoán Paris

Nasdaq Chỉ số này tập trung nhiều hơn vào công nghệ và do đó biến động mạnh hơn. Chỉ số Dow Jones vẫn là một chỉ báo mang tính biểu tượng, nhưng 30 thành phần và trọng số giá khiến nó kém tính đại diện hơn. Trà CAC 40Cuối cùng, chỉ số này nắm giữ nhiều cổ phiếu công nghiệp, tài chính và hàng xa xỉ hơn, với tỷ lệ cổ tức cao hơn. Do đó, hai chỉ số này bổ sung cho nhau trong một danh mục đầu tư đa dạng.

Những rủi ro khi đầu tư vào chỉ số S&P 500

Rủi ro thị trường Chỉ số này có thể mất một phần giá trị đáng kể trong thời kỳ khủng hoảng, như đã xảy ra trong giai đoạn 2000-2002 và 2008-2009.

Chỉ số này có thể mất một phần giá trị đáng kể trong thời kỳ khủng hoảng, như đã xảy ra trong giai đoạn 2000-2002 và 2008-2009. Rủi ro tiền tệ Đối với người tiết kiệm bằng euro, đồng đô la giảm giá sẽ làm giảm lợi nhuận ngay cả khi chỉ số tăng. Các quỹ ETF phòng hộ rủi ro sẽ trung hòa rủi ro này, nhưng với một khoản phí nhất định.

Đối với người tiết kiệm bằng euro, đồng đô la giảm giá sẽ làm giảm lợi nhuận ngay cả khi chỉ số tăng. Các quỹ ETF phòng hộ rủi ro sẽ trung hòa rủi ro này, nhưng với một khoản phí nhất định. Rủi ro tập trung Một vài gã khổng lồ công nghệ nắm giữ quyền lực rất lớn. Các phiên bản chỉ số có trọng số ngang nhau, trong đó mỗi công ty đều có trọng số như nhau, tồn tại để giảm bớt tác động này.

Một vài gã khổng lồ công nghệ nắm giữ quyền lực rất lớn. Các phiên bản chỉ số có trọng số ngang nhau, trong đó mỗi công ty đều có trọng số như nhau, tồn tại để giảm bớt tác động này. Rủi ro định giá Việc mua vào khi thị trường đang đắt đỏ có thể dẫn đến nhiều năm hoạt động kém hiệu quả. Đầu tư dần dần, thông qua các khoản đóng góp đều đặn, sẽ giảm thiểu rủi ro khi chọn sai thời điểm đầu tư.

Việc mua vào khi thị trường đang đắt đỏ có thể dẫn đến nhiều năm hoạt động kém hiệu quả. Đầu tư dần dần, thông qua các khoản đóng góp đều đặn, sẽ giảm thiểu rủi ro khi chọn sai thời điểm đầu tư. Rủi ro địa lýChỉ số S&P 500 chỉ bao gồm các công ty của Mỹ, mặc dù nhiều công ty trong số đó tạo ra một phần đáng kể doanh thu từ thị trường quốc tế. Một quỹ ETF toàn cầu hoặc một khoản đầu tư vào châu Âu sẽ giúp hoàn thiện sự đa dạng hóa đầu tư.

Câu hỏi thường gặp: Những thắc mắc của bạn về chỉ số S&P 500

Chỉ số S&P 500 có ý nghĩa gì?

S&P là viết tắt của Standard & Poor's, được đặt theo tên công ty đã tạo ra chỉ số này vào năm 1957, ra đời từ sự hợp nhất của Standard Statistics và Poor's Publishing. Con số 500 tương ứng với số lượng công ty thành viên trong chỉ số này.

Liệu có thể mua chỉ số S&P 500 trong giai đoạn PEA (Performance-Performance Assessment) không?

Có, thông qua các quỹ ETF mô phỏng tổng hợp đủ điều kiện tham gia PEA. Chúng mô phỏng hiệu suất của chỉ số trong khi vẫn tuân thủ các quy tắc đủ điều kiện của chương trình.

Chỉ số S&P 500 mở cửa lúc mấy giờ tại Pháp?

Phiên giao dịch thường bắt đầu lúc 3:30 chiều giờ Paris và kết thúc lúc 10 giờ tối. Trong vài tuần của tháng 3 và cuối tháng 10 khi việc điều chỉnh giờ mùa hè không đồng bộ, phiên giao dịch sẽ diễn ra từ 2:30 chiều đến 9 giờ tối.

Chỉ số S&P 500 và Dow Jones khác nhau ở điểm nào?

Chỉ số S&P 500 bao gồm khoảng 500 công ty được tính trọng số theo vốn hóa thị trường tự do, trong khi chỉ số Dow Jones chỉ bao gồm 30 công ty, được tính trọng số theo giá cổ phiếu. Do đó, S&P 500 phản ánh thị trường Mỹ chính xác hơn nhiều.

Chỉ số S&P 500 có bao gồm cổ tức không?

Không, chỉ số được trích dẫn là chỉ số giá. Các phiên bản Tổng lợi nhuận tái đầu tư cổ tức, và các quỹ ETF tích lũy tự động tái đầu tư chúng trong quỹ.

Bạn cần đầu tư bao nhiêu vào chỉ số S&P 500?

Giá của một đơn vị quỹ ETF S&P 500 dao động từ vài euro đến vài trăm euro tùy thuộc vào quỹ. Một số nhà môi giới cũng cung cấp cổ phần lẻ và các kế hoạch đầu tư định kỳ bắt đầu từ số tiền nhỏ.

Giá cả hiển thị được lấy từ dữ liệu thị trường cập nhật tự động. Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư vào thị trường chứng khoán tiềm ẩn rủi ro mất vốn.