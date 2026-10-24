Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán: Nguyên nhân, hậu quả và cách chuẩn bị (2026)

A thị trường chứng khoán sụp đổ Đó là phiên giao dịch mà ai cũng muốn bán và không ai muốn mua: giá cả sụp đổ trong vòng vài giờ, danh mục đầu tư tan vỡ, và giới truyền thông tuyên bố ngày tận thế. Từ Thứ Năm Đen tối năm 1929 đến cuộc khủng hoảng đại dịch năm 2020, những sự kiện này đã in dấu ấn trong lịch sử thị trường — và chúng sẽ quay trở lại. Hiểu được cơ chế, nguyên nhân và hậu quả của chúng là cách tốt nhất để tránh bị bất ngờ trước sự kiện tiếp theo.

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn định nghĩa về sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, thuật lại những vụ sụp đổ lớn trong lịch sử, giải thích những nguyên nhân gây ra chúng và nêu chi tiết những hành vi giúp bảo vệ bạn — hoặc khiến bạn phá sản.

Cập nhật lần cuối: Tháng 10 23, 2026

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán là gì?

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán là một sự sụp đổ đột ngột, dữ dội và tàn bạo in market prices: tens of percent wiped out within hours or a few days, in a wave of generalized panic. The word comes from the German « Krach » — the noise — the sound of something breaking, or of fists banging on the doors of failed banks.

Không phải mọi sự suy giảm đều là sự sụp đổ. Thuật ngữ này phân định ba khía cạnh:

Một sự điều chỉnh Mức giảm khoảng 10%, thường xuyên và lành mạnh, giúp điều tiết sự dư thừa mà không gây ra vòng xoáy tiêu cực.

Mức giảm khoảng 10%, thường xuyên và lành mạnh, giúp điều tiết sự dư thừa mà không gây ra vòng xoáy tiêu cực. một thị trường gấu : sự suy giảm hơn 20%, thường diễn ra trong nhiều tháng.

: sự suy giảm hơn 20%, thường diễn ra trong nhiều tháng. Một vụ tai nạn: phiên bản tàn bạo của thị trường gấu — một cú lao dốc thẳng đứng, do hoảng loạn gây ra, chỉ kéo dài vài phiên giao dịch.

Vậy nên, điều định nghĩa một vụ tai nạn không chỉ là quy mô mà còn là bản chất của nó. tốc độ và của mình sự phi lý rõ ràngGiá cả hiện nay không còn phản ánh bất kỳ phân tích nào về các công ty cơ bản — mà chỉ là nỗi sợ hãi của một nhà đầu tư lan truyền sang nhà đầu tư khác.

Giải phẫu một vụ sụp đổ thị trường chứng khoán, từng bước một.

Hầu hết các vụ tai nạn đều diễn ra theo cùng một trình tự, bất kể thời đại nào:

Quá trình chuẩn bịGiá cả đã tăng cao trong nhiều tháng hoặc nhiều năm; sự hưng phấn lan rộng, và mọi người đều vay tiền để mua sắm nhiều hơn. Điểm phá vỡMột sự kiện bất ngờ — như phá sản, đại dịch, tăng lãi suất, chiến tranh — có thể khiến định giá bị lung lay. Bán cưỡng bứcCác nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy phải bán để trả nợ; các quỹ đối mặt với việc rút vốn; lệnh cắt lỗ kích hoạt thêm nhiều lệnh bán. Sự hoảng loạn lan rộngMỗi đợt giảm giá lại dẫn đến đợt giảm giá tiếp theo; thanh khoản biến mất, sổ lệnh trống rỗng và giá giảm mạnh. Dưới cùngNgười bán đã kiệt sức và rút lui; người mua dài hạn quay trở lại; quá trình phục hồi bắt đầu — chậm rãi hoặc mạnh mẽ.

Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm hiện đại đã bổ sung thêm các chất xúc tác: bán hàng theo thuật toán, các sản phẩm đòn bẩy được tung ra theo kiểu dây chuyền, và tốc độ lan truyền thông tin — và cả nỗi sợ hãi. Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường, hãy xem phần tiếp theo. Giới thiệu về thị trường chứng khoán Đặt nền tảng.

Những vụ sụp đổ thị trường chứng khoán lớn trong lịch sử

Năm tập phim để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của khán giả — và mỗi tập đều mang đến một bài học khác nhau.

Vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929: Nơi mọi chuyện bắt đầu

Sau một thập kỷ hưng phấn nhờ mua cổ phiếu bằng tín dụng, Phố Wall sụp đổ vào tháng 10 năm 1929: vào ngày 28 và 29 tháng 10, chỉ số chứng khoán giảm khoảng 23% trong hai phiên giao dịch — Thứ Hai Đen và Thứ Ba Đen. Đầu cơ ký quỹ đã biến sự suy giảm thành một chuỗi phá sản, và cuộc suy thoái thành Đại khủng hoảng. Các nhà đầu tư vẫn hỏi điều gì đã gây ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929 — câu trả lời ngắn gọn là nợ: khi tất cả những người mua sử dụng đòn bẩy đều phải bán, không còn ai để mua nữa. Sự sụp đổ này đã khai sinh ra các quy định thị trường hiện đại: sự ra đời của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) năm 1934, sự tách biệt các hoạt động ngân hàng và giới hạn tín dụng được sử dụng cho đầu cơ.

1987: Thứ Hai Đen Tối

Ngày 19 tháng 10 năm 1987, chỉ số Dow Jones giảm 22.6% trong một phiên giao dịch duy nhất — mức giảm mạnh nhất trong một ngày trong lịch sử hiện đại, mà không hề có suy thoái kinh tế nào trước đó. Nguyên nhân là do tác động tổng hợp của giao dịch tự động bằng máy tính và bảo hiểm danh mục đầu tư, khiến việc bán tháo càng mạnh khi thị trường càng giảm sâu. Bài học rút ra: bộ ngắt mạch, cơ chế này sẽ tạm dừng giao dịch khi số lượng giao dịch giảm xuống dưới các ngưỡng đã được thiết lập — một cơ chế vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay.

2000-2002: Bong bóng dot-com vỡ

Bong bóng công nghệ — bài viết của chúng tôi về bong bóng đầu cơ Bài viết mô tả chi tiết cơ chế hoạt động của nó — sự suy giảm diễn ra trong hơn hai năm rưỡi: các chỉ số mất khoảng một nửa giá trị, và các công ty khởi nghiệp có lợi nhuận lại trở về con số không. Bài học rút ra: khi định giá dựa trên những lời hứa, quá trình giảm giá sẽ diễn ra chậm và đau đớn — nhưng những người thực sự sống sót (những gã khổng lồ của internet ngày nay) đã tiếp tục kiếm được khối tài sản khổng lồ.

Sự sụp đổ thị trường chứng khoán năm 2008: Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

Vụ phá sản của Lehman Brothers vào tháng 9 năm 2008 đã biến cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn thành một cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán toàn cầu: các chỉ số chứng khoán mất khoảng một nửa giá trị trong vòng mười tám tháng. Lần này, đòn bẩy nằm ở các ngân hàng, chứ không phải ở danh mục đầu tư của các hộ gia đình — và phản ứng là bằng các biện pháp quản lý (Basel III, kiểm tra khả năng chịu áp lực, cứu trợ). Đối với những người tiết kiệm, cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 2008 đã chứng minh giá trị của việc đa dạng hóa: trái phiếu và vàng đã giúp giảm thiểu sự sụt giảm của cổ phiếu.

2020: Sự sụp đổ do đại dịch

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đầu năm 2020, đại dịch đã khiến các chỉ số chứng khoán mất khoảng một phần ba giá trị — một trong những cú sụp đổ nhanh nhất trong lịch sử, tiếp theo là một trong những đợt phục hồi nhanh nhất, được thúc đẩy bởi các ngân hàng trung ương và các biện pháp kích thích tài chính. Bài học rút ra: tốc độ của sự sụp đổ hiện đại, được khuếch đại bởi các thuật toán, không nói lên điều gì về thời gian phục hồi cần thiết.

Những vụ sụp đổ thị trường chứng khoán ít được biết đến — và những bài học rút ra từ chúng

Lịch sử chính thức ghi nhớ năm cái tên lớn, nhưng những vụ tai nạn thứ cấp cũng dạy chúng ta nhiều điều không kém. Trà Khủng hoảng dầu mỏ năm 1974Sau cú sốc dầu mỏ đầu tiên, các thị trường phương Tây đã mất một nửa giá trị trong suốt hai năm đầy khó khăn — một sự sụp đổ từ từ, kiểu sụp đổ làm suy yếu bạn thay vì nghiền nát bạn.

2011 trang trình bàyCuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã khiến chỉ số CAC 40 giảm khoảng 20% ​​chỉ trong vài tuần, sau một thập kỷ tăng trưởng. Trà Vụ sụp đổ thị trường Trung Quốc năm 2015Bong bóng tín dụng bán lẻ đã khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc sụp đổ hơn 40% trong ba tháng — một lời nhắc nhở rằng các vụ sụp đổ thị trường mới nổi thường xuyên xảy ra và mang tính cục bộ.

Những sự kiện này đều có chung một bài học: hình thức khác nhau — tàn khốc, chậm chạp, cục bộ — nhưng nguyên tắc vẫn đúng: đòn bẩy quá mức cuối cùng sẽ dẫn đến sự giảm dần. Đối với một nhà đầu tư toàn cầu đa dạng hóa, mỗi đợt sụp đổ này chỉ là một sự sàng lọc trên con đường tăng trưởng dài hạn; còn đối với nhà đầu tư tập trung vào thị trường bị ảnh hưởng, đó là một thập kỷ mất mát.

Bán lỗ trong thời kỳ khủng hoảng: Góc nhìn về thuế của Pháp

Một điểm ít được thảo luận: ở Pháp, các khoản lỗ phát sinh trong tài khoản môi giới thông thường (compte-titres) không biến mất — chúng có thể được chuyển tiếp và bù trừ vào lãi vốn trong mười năm tiếp theo (cơ chế báo cáo giá trị lỗ). Do đó, bán lỗ trong thời kỳ suy thoái không phải lúc nào cũng là điều vô lý về thuế, miễn là bạn thu được lợi nhuận ở nơi khác cùng lúc: giao dịch này, được gọi là bù trừ lỗ, sẽ trung hòa thuế đối với các khoản lãi tương ứng.

Hai điều cần lưu ý: giao dịch phải giữ được bản chất kinh tế (ví dụ: trao đổi một tài sản đang giảm giá trị lấy một tài sản khác có chất lượng tương đương — chuyển từ quỹ ETF này sang quỹ ETF khác trên cùng một chỉ số), và cơ quan thuế sẽ theo dõi các kế hoạch gian lận. Trong PEA (kế hoạch tiết kiệm cổ phiếu được miễn thuế của Pháp) hoặc assurance-vie (hình thức bảo hiểm nhân thọ), logic lại khác: hình thức này bảo vệ lợi nhuận, và việc chuyển đổi nội bộ không gây ra hậu quả thuế ngay lập tức — thêm một lý do nữa để giữ phần cốt lõi của danh mục đầu tư của bạn bên trong các hình thức này.

Vai trò của các ngân hàng trung ương trong thời kỳ thị trường chứng khoán sụp đổ.

Kể từ năm 1987, mỗi cuộc khủng hoảng lớn đều dẫn đến sự can thiệp của ngân hàng trung ương: cắt giảm lãi suất chính sách, bơm thanh khoản, các chương trình mua tài sản. Năm 2008 và một lần nữa vào năm 2020, những phản ứng đó rất mạnh mẽ — và tốc độ phục hồi của thị trường phụ thuộc trực tiếp vào chúng.

For savers, this safety net has two faces. It has shortened recoveries and reduced the risk of a 1929-style depression. But it has also fed the conviction that « central banks will always save the markets » — a confidence that fuels precisely the high valuations that precipitate crashes. The protection is the same in both worlds: a diversified allocation and a long horizon, as explained in our hướng dẫn về chỉ số Dow Jones để đọc các chỉ mục chính.

Những nguyên nhân kinh điển dẫn đến sự sụp đổ của thị trường chứng khoán.

Không có vụ tai nạn nào giống hệt vụ trước đó, nhưng hầu như luôn luôn bạn sẽ tìm thấy cùng một hỗn hợp các yếu tố:

Một bong bóng phía trước : valuations detached from earnings, justified by « this time is different » — the most expensive sentence in finance.

: valuations detached from earnings, justified by « this time is different » — the most expensive sentence in finance. Tỉ lệ đòn bẩy Nợ của nhà đầu tư biến thua lỗ thành việc bán tháo bắt buộc, điều này càng làm trầm trọng thêm khoản lỗ.

Nợ của nhà đầu tư biến thua lỗ thành việc bán tháo bắt buộc, điều này càng làm trầm trọng thêm khoản lỗ. Một cú sốc kích hoạt : sự thất bại của một nhân tố quan trọng trong hệ thống, cú sốc dầu mỏ, đại dịch, sự sụp đổ của thị trường trái phiếu, chiến tranh.

: sự thất bại của một nhân tố quan trọng trong hệ thống, cú sốc dầu mỏ, đại dịch, sự sụp đổ của thị trường trái phiếu, chiến tranh. Thắt chặt tiền tệ Lãi suất tăng mạnh khiến giá của mọi tài sản rủi ro đều giảm xuống.

Lãi suất tăng mạnh khiến giá của mọi tài sản rủi ro đều giảm xuống. Hoảng loạn tự ứng nghiệmNỗi sợ ngã chính là nguyên nhân gây ra sự ngã - yếu tố duy nhất có mặt trong mọi vụ tai nạn.

Hậu quả của sự sụp đổ thị trường chứng khoán

Các tác động diễn ra trên ba cấp độ. Đối với người tiết kiệm: những khoản lỗ trên giấy tờ, và đôi khi là lỗ thật đối với những người bán vào thời điểm tồi tệ nhất hoặc đang gánh nợ. Đối với nền kinh tế: hiệu ứng tài sản giảm sút, tín dụng thắt chặt, các công ty trì hoãn đầu tư — sự sụp đổ của thị trường chứng khoán đôi khi báo hiệu một cuộc suy thoái, nhưng không phải lúc nào cũng gây ra suy thoái. Ví dụ: Quy địnhMỗi cuộc khủng hoảng lớn đều dẫn đến những cải cách riêng, từ SEC đến cơ chế ngắt mạch tự động, từ Basel III đến việc tạm ngừng giao dịch.

Có một hiệu ứng trái ngược với trực giác cần được biết đến: về lâu dài, thị trường luôn vượt qua mức trước khi sụp đổ. Một nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư, người không làm gì trong suốt năm 2008, đã phục hồi và thậm chí còn kiếm được lợi nhuận; còn người bán hết mọi thứ ở đáy thị trường đã biến khoản lỗ trên giấy tờ thành khoản lỗ vĩnh viễn.

Nên bán, chờ đợi hay mua vào trong thời điểm thị trường chứng khoán sụp đổ?

Câu trả lời phụ thuộc vào một số điều bạn cần biết. trước Sự sụp đổ: tầm nhìn thời gian và sự phân bổ ngân sách của bạn.

Thời gian ngắn hạn (dưới năm năm) Rằng tiền bạc vốn dĩ không nên được đầu tư vào thị trường chứng khoán; bài học này vẫn đúng cho tương lai.

Rằng tiền bạc vốn dĩ không nên được đầu tư vào thị trường chứng khoán; bài học này vẫn đúng cho tương lai. Tầm nhìn dài hạn, phân bổ phù hợp Về mặt thống kê, không làm gì cả là phản ứng tốt nhất — bán ra ở đáy là sai lầm được ghi nhận đầy đủ nhất trong tài chính hành vi.

Về mặt thống kê, không làm gì cả là phản ứng tốt nhất — bán ra ở đáy là sai lầm được ghi nhận đầy đủ nhất trong tài chính hành vi. Tiền mặt và sự vững chắc Một cú sụp đổ là lúc quỹ dự phòng khẩn cấp của bạn chứng tỏ giá trị của nó — nó giúp bạn tránh phải bán cổ phiếu để trả các hóa đơn.

Một cú sụp đổ là lúc quỹ dự phòng khẩn cấp của bạn chứng tỏ giá trị của nó — nó giúp bạn tránh phải bán cổ phiếu để trả các hóa đơn. Mua vào trong thời điểm thị trường sụp đổ.Một số khối tài sản khổng lồ nhất được xây dựng một phần theo cách này, nhưng không ai có thể xác định chính xác điểm đáy; những khoản đóng góp được phân bổ đều đặn thay thế cho việc đặt cược vào thời điểm hoàn hảo.

Một quy tắc đơn giản tóm gọn tất cả: Bạn chuẩn bị cho sự cố ngay cả khi chưa có sự cố nào xảy ra. — thông qua việc đa dạng hóa trên các loại tài sản, các quỹ ETF toàn cầu như Thế giới MSCI, một khoản tiền bảo lãnh hoặc tiền mặt, và một tầm nhìn thời gian trung thực.

Làm thế nào để tự bảo vệ mình trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ lần nữa?

Đa dạng hóaTrên khắp các khu vực địa lý, lĩnh vực và loại tài sản. Một cuộc khủng hoảng hiếm khi tác động đến mọi thứ một cách đồng đều. Phân bổ ngân sách phù hợp với mục tiêu của bạn.Mục tiêu càng gần đạt được, tỷ lệ cổ phiếu bạn nắm giữ càng nên thấp hơn — thay vào đó nên nắm giữ trái phiếu hoặc tiền mặt. Hãy giữ lại một khoản dự trữSố tiền tiết kiệm đủ cho sáu tháng chi phí sinh hoạt trong trường hợp khẩn cấp là đủ để bạn không bao giờ bị buộc phải bán nhà. Không sử dụng đòn bẩyCác khoản vay và sản phẩm đòn bẩy biến sự điều chỉnh kinh tế thành phá sản cá nhân. Tự động hóaViệc đóng góp định kỳ và tái cân bằng hàng năm giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc ra khỏi các quyết định.

Các loại bao bì được hưởng ưu đãi thuế — ĐẬU XANH (Chương trình tiết kiệm vốn chủ sở hữu của Pháp) và bảo hiểm nhân thọ — giúp việc kiên nhẫn dễ dàng hơn: giảm bớt ma sát về thuế khi mua cũng như khi bán theo lịch trình.

Tâm lý sụp đổ: Tại sao bạn luôn bán vào thời điểm tồi tệ nhất

Tài chính hành vi đã ghi nhận một sự bất đối xứng tàn khốc: nỗi đau mất mát dữ dội gấp đôi so với niềm vui khi đạt được lợi ích tương đương. Trong một cuộc khủng hoảng, sự bất đối xứng đó nắm quyền kiểm soát — nỗi sợ mất mát lên tiếng mạnh mẽ hơn cả kế hoạch phân bổ vốn được lập ra trong thời kỳ bình yên.

Ba thành kiến ​​dễ nhận biết chồng chất lên nhau. Hành vi bầy đànViệc bán hàng chỉ vì mọi người khác cũng đang bán khiến nó có vẻ ít rủi ro hơn so với việc bán một mình. Xu hướng gần đâyBa phiên suy giảm liên tiếp báo hiệu một đợt giảm không ngừng, cũng giống như ba năm tăng trưởng liên tiếp từng báo hiệu một đợt tăng không ngừng. Và... ảo tưởng của sự kiểm soát: niềm tin rằng hành động — bất kỳ hành động nào — đều tốt hơn là ngồi im chịu đựng.

Các biện pháp khắc phục đã được biết đến và rất đơn giản: lập chiến lược trước khi bão đến, kiểm tra danh mục đầu tư ít thường xuyên hơn, tự động hóa các khoản đóng góp của bạn. Nhà đầu tư bán ra ở đáy thị trường năm 2008 hoặc 2020 không hề kém thông minh hơn bất kỳ ai khác — chỉ đơn giản là thiếu sự chuẩn bị mà thôi.

Câu hỏi thường gặp khi thị trường chứng khoán sụp đổ:

Sự khác biệt giữa sụp đổ thị trường, điều chỉnh thị trường và thị trường gấu là gì? Điều chỉnh là sự giảm khoảng 10%, thường xuyên và lành mạnh. Thị trường gấu vượt quá mức giảm 20%, thường kéo dài trong vài tháng. Sự sụp đổ thị trường chứng khoán là phiên bản tàn khốc nhất: sự sụt giảm mạnh và đột ngột, chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày, trong làn sóng hoảng loạn lan rộng.

Vụ sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử là vụ nào? Trong một phiên giao dịch duy nhất, ngày Thứ Hai Đen tối 19 tháng 10 năm 1987 vẫn chưa có tiền lệ: chỉ số Dow Jones giảm -22.6%. Về mức độ và thời gian, sự sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929 vượt trội hơn tất cả: sau cú sụp đổ tháng 10 năm 1929 (-23% trong hai phiên), thị trường đã mất gần 90% giá trị vào năm 1932.

Liệu thị trường chứng khoán có sắp sụp đổ không, và liệu có ai có thể dự đoán được điều đó? Không ai có thể dự đoán chính xác điều đó. Những dấu hiệu cảnh báo kinh điển — định giá cao, nợ nần chồng chất, sự hưng phấn — cho thấy rủi ro gia tăng, nhưng sự hiện diện của chúng không nói lên điều gì về thời điểm, hoặc thậm chí liệu, sự sụp đổ sẽ xảy ra hay không. Bảo vệ đến từ việc phân bổ tài sản, chứ không phải từ dự đoán.

Bạn nên làm gì với cổ phiếu của mình khi thị trường sụp đổ? Nếu tầm nhìn đầu tư của bạn dài hạn và khoản phân bổ vốn phù hợp, về mặt thống kê, không làm gì cả là phản ứng tốt nhất: bán ra ở đáy thị trường sẽ biến khoản lỗ trên giấy thành khoản lỗ vĩnh viễn. Thời điểm thị trường sụp đổ là lúc bạn nên kiểm tra khoản tiết kiệm khẩn cấp của mình — chứ không phải để đoán xem đáy thị trường sẽ ra sao.

Quá trình phục hồi sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ mất bao lâu? Biến động rất mạnh: vài tháng sau cú sụp đổ năm 2020, vài năm sau năm 2000 hoặc 2008. Về lâu dài, các chỉ số chính luôn vượt qua mức trước khi sụp đổ — đây là luận điểm cốt lõi của đầu tư theo chỉ số với tầm nhìn dài hạn.

Liệu sự sụp đổ của thị trường chứng khoán có phải là dấu hiệu của suy thoái kinh tế? Không phải lúc nào cũng vậy. Vụ sụp đổ năm 1987 không dẫn đến suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ. Nhưng một vụ sụp đổ thường phản ánh một cú sốc thực tế hoặc tài chính nghiêm trọng: nó đi kèm với suy thoái nhiều hơn là gây ra suy thoái.

Những điều quan trọng

Định nghĩa : Sự sụt giảm đột ngột, mạnh mẽ (hàng chục phần trăm) chỉ trong vài phiên giao dịch, do hoảng loạn gây ra.

: Sự sụt giảm đột ngột, mạnh mẽ (hàng chục phần trăm) chỉ trong vài phiên giao dịch, do hoảng loạn gây ra. cơ học Bong bóng + đòn bẩy + cú sốc + bán tháo bắt buộc = hiệu ứng domino.

Bong bóng + đòn bẩy + cú sốc + bán tháo bắt buộc = hiệu ứng domino. Lịch Sử : 1929 (quy định), 1987 (cơ chế ngắt mạch), 2000 (bong bóng công nghệ), 2008 (đòn bẩy ngân hàng), 2020 (tốc độ).

: 1929 (quy định), 1987 (cơ chế ngắt mạch), 2000 (bong bóng công nghệ), 2008 (đòn bẩy ngân hàng), 2020 (tốc độ). Phản ứng Chuẩn bị trước — đa dạng hóa, thời gian đầu tư, tiết kiệm dự phòng, không sử dụng đòn bẩy.

Chuẩn bị trước — đa dạng hóa, thời gian đầu tư, tiết kiệm dự phòng, không sử dụng đòn bẩy. dài hạnThị trường luôn vượt qua mức trước khi sụp đổ — kiên nhẫn sẽ được đền đáp.