Môi giới chứng khoán: Công việc của họ và cách lựa chọn (2026)

Môi giới chứng khoán là gì? Một định nghĩa đơn giản

Môi giới chứng khoán là trung gian thực hiện các lệnh giao dịch của bạn trên thị trường tài chính. Giữa bạn và sàn giao dịch chứng khoán không có sự kết nối trực tiếp: khi bạn muốn mua cổ phiếu, quỹ ETF, hợp đồng tiền tệ hoặc tiền điện tử, chính môi giới sẽ chuyển lệnh, tìm đối tác, xác nhận thực hiện và giữ chứng khoán trong tài khoản của bạn. Để đổi lấy dịch vụ này, họ tính phí hoa hồng hoặc phí ký quỹ trên mỗi giao dịch.

Không có môi giới thì không thể mua bán chứng khoán: ngay cả các ngân hàng trực tuyến truyền thống cũng đóng vai trò này thông qua các công ty con môi giới của họ.

Ngày nay, từ "môi giới" bao hàm hai thực tế. Trong lịch sử, môi giới chứng khoán là một chuyên gia tài chính giao dịch thay mặt cho khách hàng — các tập đoàn, quỹ, cá nhân giàu có. Trong cách sử dụng hàng ngày, và trên trang này, thuật ngữ này chủ yếu đề cập đến các công ty môi giới trực tuyến cung cấp nền tảng giao dịch cho các nhà đầu tư cá nhân.

Cả hai nghĩa đều cùng tồn tại trong kết quả tìm kiếm, từ định nghĩa nghề nghiệp đến so sánh các nền tảng: trang này bao gồm cả hai, bắt đầu với điều quan trọng nhất đối với nhà đầu tư cá nhân — làm thế nào để chọn một nhà môi giới chứng khoán. Bởi vì đó mới là thách thức thực sự: tìm ra nhà môi giới tốt nhất cho nhu cầu của bạn, chứ không phải nhà môi giới nổi bật nhất trên các quảng cáo.

Ngành môi giới trực tuyến đã thay đổi sâu sắc trong hai mươi năm qua. Trước đây, việc đặt lệnh cần phải gọi điện đến sàn giao dịch, nhưng ngày nay, một ứng dụng di động có thể thực hiện mua cổ phiếu chỉ trong vài giây, với chi phí thấp hơn nhiều so với trước đây. Sự dân chủ hóa này đã làm mờ đi các tiêu chuẩn: hàng trăm nền tảng cạnh tranh để thu hút khách hàng cá nhân, từ các ngân hàng trực tuyến lâu đời đến các nền tảng môi giới số mới ra mắt năm ngoái. Do đó, việc nắm rõ các tiêu chí – loại hình môi giới, tiêu chí độ tin cậy, phí thực tế – trước khi giao phó đồng euro đầu tiên của bạn là rất quan trọng.

Nhà môi giới so với nhà giao dịch: Sự khác biệt là gì?

Việc nhầm lẫn hai vai trò này khiến nhiều người mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán thất bại. Trà người môi giới — dù được viết liền một từ hay viết thành hai từ nhà môi giới chứng khoán — là trung gian được quản lý thực hiện các lệnh và thu phí. Trà thương giaNgược lại, người đưa ra quyết định mua và bán là một chuyên gia làm việc cho ngân hàng hoặc quỹ, hoặc một cá nhân hoạt động thông qua nền tảng giao dịch. Nói cách khác: nhà giao dịch quyết định, nhà môi giới thực hiện.

Một nhà môi giới tốt không quản lý các vị thế của bạn và không hứa hẹn lợi nhuận; họ cung cấp cho bạn các công cụ — báo giá thời gian thực, các loại lệnh, tin tức, biểu đồ — để bạn tự quyết định. Sự phân tách vai trò này tự nó là một biện pháp bảo vệ: bên thực hiện lệnh của bạn không có lợi ích gì trong việc điều khiển chúng.

Các loại hình môi giới trực tuyến: Cổ phiếu, Ngoại hối, Tiền điện tử, Neobrokers

Không phải tất cả các nền tảng đều giống nhau: thị trường hiện có, phí và công cụ thay đổi tùy thuộc vào từng chuyên ngành. Bốn nhóm ngành cấu trúc nên các dịch vụ này.

Nhà môi giới chứng khoán và ETF

Đây là trung gian truyền thống để đầu tư vào thị trường chứng khoán: nó cung cấp quyền truy cập vào cổ phiếu niêm yết, quỹ ETF và các công cụ miễn thuế của Pháp — tài khoản PEA và tài khoản giao dịch cổ phiếu tiêu chuẩn. Phí giao dịch ở đây thường thấp nhất trên thị trường, đặc biệt là trên các sàn giao dịch châu Âu. Đây là lựa chọn tự nhiên cho chiến lược đầu tư dài hạn, như hướng dẫn của chúng tôi về... làm thế nào để mua cổ phiếu giải thích; sự so sánh chi tiết của chúng tôi về môi giới trực tuyến Cân nhắc kỹ lưỡng chi phí thực tế của từng gói sản phẩm.

Sàn giao dịch Forex và CFD

Chuyên về giao dịch ngoại tệ và hợp đồng chênh lệch giá, ngoại hối nhà môi giới Cung cấp đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ, giờ giao dịch kéo dài — thị trường ngoại hối hoạt động suốt ngày đêm vào cuối tuần — và các công cụ phân tích nhanh chóng. Tea Môi giới CFD Áp dụng cùng một cơ chế cho các chỉ số, hàng hóa và cổ phiếu. Các sản phẩm này hướng đến các nhà giao dịch có kinh nghiệm: phần lớn các tài khoản CFD bán lẻ đều thua lỗ, một cảnh báo mà mọi nhà môi giới uy tín đều đưa ra.

Trang của chúng tôi dành riêng cho môi giới giao dịch So sánh các nền tảng này từng thiết bị một.

Sàn giao dịch tiền điện tử

Các nền tảng giao dịch tiền điện tử ngày càng giống với các nhà môi giới truyền thống: lệnh giới hạn và lệnh thị trường, ứng dụng di động, đôi khi thậm chí cả chào bán cổ phần. Quy định đang được thúc đẩy với khuôn khổ MiCA của châu Âu, nhưng sự biến động của các tài sản cơ bản vẫn khác biệt đáng kể so với cổ phiếu — tổng quan của chúng tôi về tiền điện tử Mô tả chi tiết thị trường này và các bên tham gia.

Neobroker

Xuất hiện từ Bắc Âu và Đức, các nhà môi giới kỹ thuật số (neobrokers) đặt cược vào sự đơn giản: ứng dụng di động, lệnh chia nhỏ, phí hoa hồng bằng 0 trên một số sàn giao dịch. Họ hướng đến mức tiền gửi ban đầu khiêm tốn, đổi lại là dịch vụ đôi khi kém hoàn thiện hơn ở các lệnh nâng cao và thị trường thứ cấp.

Làm thế nào để nhận biết một nhà môi giới chứng khoán đáng tin cậy: Những tiêu chí quan trọng

Câu hỏi “đâu là sàn giao dịch đáng tin cậy nhất?” không có câu trả lời duy nhất, nhưng có một phương pháp: trước khi nạp tiền, hãy kiểm tra sáu tiêu chí sau.

Quy định Một nhà môi giới đáng tin cậy được cấp phép bởi một cơ quan có thẩm quyền được công nhận — AMF và ACPR ở Pháp, BaFin ở Đức, FCA ở Vương quốc Anh, CySEC ở Síp. Giấy phép có thể được xác minh trực tiếp trong các sổ đăng ký chính thức, chẳng hạn như danh sách các nhà cung cấp dịch vụ tài chính của AMF.

Một nhà môi giới đáng tin cậy được cấp phép bởi một cơ quan có thẩm quyền được công nhận — AMF và ACPR ở Pháp, BaFin ở Đức, FCA ở Vương quốc Anh, CySEC ở Síp. Giấy phép có thể được xác minh trực tiếp trong các sổ đăng ký chính thức, chẳng hạn như danh sách các nhà cung cấp dịch vụ tài chính của AMF. Tách biệt các quỹ Tiền của bạn phải được giữ trong một tài khoản riêng biệt với quỹ của công ty; nếu công ty môi giới phá sản, số tiền đó không thể được dùng để trả cho các chủ nợ.

Tiền của bạn phải được giữ trong một tài khoản riêng biệt với quỹ của công ty; nếu công ty môi giới phá sản, số tiền đó không thể được dùng để trả cho các chủ nợ. Tính minh bạch Hoa hồng, chênh lệch giá, phí chuyển đổi tiền tệ, phí phạt do không hoạt động — tất cả phải được ghi rõ ràng trong bảng giá, chứ không phải in bằng chữ nhỏ.

Hoa hồng, chênh lệch giá, phí chuyển đổi tiền tệ, phí phạt do không hoạt động — tất cả phải được ghi rõ ràng trong bảng giá, chứ không phải in bằng chữ nhỏ. Chất lượng thực thi Tốc độ xử lý, độ trượt được kiểm soát, chính sách thực thi tối ưu đã được công bố.

Tốc độ xử lý, độ trượt được kiểm soát, chính sách thực thi tối ưu đã được công bố. Dịch vụ khách hàng : Có thể truy cập bằng ngôn ngữ của bạn, phản hồi nhanh — hãy kiểm tra trước khi sự cố xảy ra, chứ không phải trong khi sự cố đang diễn ra.

: Có thể truy cập bằng ngôn ngữ của bạn, phản hồi nhanh — hãy kiểm tra trước khi sự cố xảy ra, chứ không phải trong khi sự cố đang diễn ra. Thành tích và danh tiếngChỉ với vài phút tìm kiếm, bạn có thể kiểm tra xem các lệnh trừng phạt của cơ quan quản lý, các tranh chấp tái diễn và số năm hoạt động kinh doanh có thể được thực hiện như thế nào.

Một nhà môi giới nước ngoài có thể đáng tin cậy nếu họ được quản lý bởi một cơ quan có thẩm quyền tương đương; điều ngược lại cũng đúng - một công ty có trụ sở tại Pháp mà không có giấy phép thì đáng bị nghi ngờ nhất. Quốc tịch không bảo vệ bạn; giấy phép mới là thứ bảo vệ bạn.

Các chiêu trò lừa đảo tồn tại và tuân theo những mô típ quen thuộc: các nền tảng không được kiểm soát hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo, các "cố vấn" giả mạo liên hệ với bạn sau khi đăng ký trên một trang web phụ, các nhà môi giới ma sao chép nhận diện thương hiệu của những người chơi nổi tiếng, các hệ thống giao dịch tự động với kết quả bịa đặt.

Ba phản xạ sau đây đủ để loại bỏ hầu hết các trường hợp: kiểm tra giấy phép trong sổ đăng ký chính thức trước khi gửi tiền, từ chối mọi áp lực đầu tư nhanh chóng (“cơ hội cuối cùng”, tiền thưởng có thời hạn), và không bao giờ chuyển tiền vào tài khoản đứng tên cá nhân. Một nhà môi giới chân chính sẽ không bao giờ gọi điện cho bạn để nói rằng việc mua bán là cần thiết gấp.

Lựa chọn của chúng tôi: Các sàn môi giới trực tuyến tốt nhất tại Pháp

Việc lựa chọn này dựa trên các tiêu chí có thể kiểm chứng: giấy phép và quy định, bảng giá thực tế trên các thị trường được nhà đầu tư cá nhân sử dụng nhiều nhất, sự đa dạng của các loại cổ phiếu và quỹ ETF, chất lượng nền tảng và phản hồi được đăng tải trong các bài đánh giá chi tiết của chúng tôi. Bảng xếp hạng này thay đổi theo các dịch vụ: mỗi trang đánh giá được cập nhật bất cứ khi nào nhà môi giới thay đổi phí hoặc dịch vụ của mình.

Việc lựa chọn sàn giao dịch tốt nhất phụ thuộc vào hồ sơ của bạn: một nhà đầu tư dài hạn sử dụng tài khoản PEA không có nhu cầu giống như một nhà giao dịch tiền tệ năng động. Dưới đây là lựa chọn của chúng tôi theo từng trường hợp sử dụng, kèm theo liên kết đến bài kiểm tra chi tiết của chúng tôi về từng nền tảng.

Sử dụng chính Môi giới Điểm mạnh chính Đánh giá của chúng tôi Cổ phiếu và quỹ ETF với chi phí thấp nhất VÒNG XOAY Giảm phí môi giới, tiếp cận rộng rãi với các sàn giao dịch toàn cầu. Đánh giá DEGIRO PEA và dịch vụ ngân hàng đầy đủ Pháo đài PEA cạnh tranh, ngân hàng trực tuyến, công cụ toàn diện Đánh giá Fortuneo Tiếp cận toàn cầu và chuyên nghiệp Môi giới tương tác 150 thị trường, đặt lệnh trước, phí giao dịch thấp nhất. Cổ phiếu IBKR Giao dịch xã hội và sự đơn giản eToro Giao dịch sao chép, giao diện trực quan, tính năng cộng đồng eToro xem xét Tiết kiệm tự động trên điện thoại di động Trade Republic Các lệnh phân đoạn, kế hoạch đầu tư, ứng dụng Trade Republic xem xét Truy cập trực tiếp vào sàn giao dịch chứng khoán Paris. Bourse Direct Truy cập Euronext, PEA và CTO, định giá theo từng đơn hàng. Bourse Direct xem xét Giao dịch CFD và đa tài sản XTB Nền tảng xStation, CFD và cổ phiếu thực XTB xem xét

Đối với giao dịch đa tài sản năng động — tiền tệ, kim loại, chỉ số, năng lượng — chúng tôi lựa chọn... VantageNền tảng MetaTrader 4 và 5, tốc độ khớp lệnh nhanh, tài khoản demo không giới hạn để thực hành và hơn 1,000 công cụ giao dịch từ một giao diện duy nhất. Đọc thêm về chúng tôi Full Vantage xem xéthoặc thực hiện hành động: mở một Vantage tài khoản → hoặc dùng thử miễn phí mà không lo rủi ro với Vantage tài khoản demo →.

Cách chọn nhà môi giới chứng khoán phù hợp với hồ sơ nhà đầu tư của bạn

Không có nhà môi giới nào vượt trội hơn tất cả: chỉ có sự phù hợp giữa hồ sơ nhà đầu tư và nền tảng giao dịch. Nhà đầu tư tiết kiệm dài hạn, người thường xuyên cấp vốn cho tài khoản PEA mỗi tháng, tìm kiếm mức phí môi giới tối thiểu trên Euronext và khả năng lên lịch đặt lệnh – các ngân hàng trực tuyến và các nhà môi giới kỹ thuật số đáp ứng được yêu cầu đó. Nhà đầu tư năng động, đa dạng hóa danh mục đầu tư trên nhiều sàn giao dịch, ưu tiên khả năng truy cập toàn cầu, các lệnh giới hạn nâng cao và có thể cả API – lĩnh vực hoạt động của các nhà môi giới quốc tế.

Nhà giao dịch ngoại hối và CFD muốn có chênh lệch giá thấp, đòn bẩy được kiểm soát, nền tảng MetaTrader và tốc độ khớp lệnh nhanh — những đặc điểm nổi bật của các nhà môi giới đa tài sản như... VantageCuối cùng, nhà đầu tư tiền điện tử sẽ đảm bảo nền tảng tuân thủ khuôn khổ MiCA của châu Âu và tách biệt tài sản kỹ thuật số khỏi quỹ hoạt động.

Trong mọi trường hợp, phương pháp đúng vẫn như nhau: liệt kê những nhu cầu thực sự của bạn — thị trường, tần suất đặt lệnh, các loại thuế, công cụ — sau đó so sánh danh sách đó với bảng giá và giấy phép. Nhà môi giới tốt nhất là người đáp ứng được tất cả các yêu cầu của bạn, chứ không phải của người có sức ảnh hưởng mới nhất.

Phí môi giới chứng khoán là bao nhiêu? Các loại phí và hoa hồng cần biết.

Việc quảng cáo giao dịch miễn phí bằng chữ in đậm chỉ là một phần sự thật. Năm loại phí khác nhau tạo nên hóa đơn thực tế của nhà môi giới. Phí môi giớiPhí giao dịch, tính theo từng đơn hàng hoặc theo tỷ lệ phần trăm, dao động từ mức khuyến mãi 0 euro đến vài chục euro tùy thuộc vào thị trường — các sàn giao dịch châu Âu thường có phí thấp hơn so với các sàn giao dịch khác. Lây lanChênh lệch giữa giá mua và giá bán chính là cách các nhà môi giới ngoại hối và CFD nhận được tiền: không hiển thị trên bảng sao kê, nhưng chúng lại ảnh hưởng đến mọi vị thế.

Phí chuyển đổi tiền tệ Áp dụng ngay khi chứng khoán được định giá bằng một loại tiền tệ khác. Phí lưu ký Các khoản phí này hầu như đã biến mất trong số các nhà môi giới trực tuyến nhưng vẫn tồn tại trong lĩnh vực ngân hàng. Cuối cùng, một số nhà môi giới tính phí. phí không hoạt động Sau vài tháng không có lệnh giao dịch: nên kiểm tra nếu bạn giao dịch không thường xuyên.

Cách đơn giản nhất để so sánh: mô phỏng hồ sơ giao dịch điển hình của bạn — số lượng lệnh mỗi tháng, thị trường sử dụng, số tiền — trên bảng giá của hai hoặc ba nhà môi giới được chọn lọc, sau đó cộng tất cả lại. Thứ hạng nhận được là của bạn, không phải của quảng cáo.

Một ví dụ sẽ làm rõ cơ chế hoạt động. Hãy tưởng tượng một nhà đầu tư đặt bốn lệnh trị giá 500 euro mỗi tháng vào cổ phiếu Pháp và một quỹ ETF của Mỹ mỗi quý. Với phí môi giới là 1 euro cho mỗi lệnh trên Euronext và 1 euro cho phí chuyển đổi ngoại tệ, tổng chi phí hàng năm vào khoảng 60 euro; trong khi đó, tại một ngân hàng truyền thống, phí là 5 euro cho mỗi lệnh cộng với phí lưu ký 0.4% trên danh mục đầu tư 10,000 euro, cùng một hoạt động đó sẽ vượt quá 300 euro.

Trong hơn mười năm, sự khác biệt lên tới hàng nghìn euro — nhiều hơn cả lợi nhuận của nhiều chiến lược phức tạp. Do đó, nguyên tắc là: hãy so sánh phí tính theo euro hàng năm dựa trên mức sử dụng thực tế của bạn, chứ không bao giờ so sánh theo tỷ lệ phần trăm riêng lẻ.

Sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến: Các bước để mở tài khoản giao dịch cổ phiếu

Việc mở tài khoản môi giới chứng khoán mất ít thời gian hơn cả việc khai thuế. Quy trình điển hình gồm năm bước: điền thông tin cá nhân vào mẫu đơn trực tuyến; nộp các tài liệu được yêu cầu — giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh địa chỉ, đôi khi là sao kê ngân hàng; hoàn thành bảng câu hỏi về sự phù hợp (kinh nghiệm, mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro) để được cấp quyền truy cập vào một số sản phẩm nhất định; nạp tiền vào tài khoản bằng chuyển khoản ngân hàng; sau đó đặt lệnh giao dịch đầu tiên trên nền tảng.

Quá trình phê duyệt cuối cùng có thể mất từ ​​vài phút đến vài ngày tùy thuộc vào nhà cung cấp. Trang của chúng tôi về vấn đề này... tài khoản giao dịch Mô tả chi tiết từng bước, bao gồm cả những rủi ro cần tránh.

Nền tảng này là trung tâm chỉ huy của bạn: báo giá, biểu đồ, lệnh, cảnh báo. Hai tiêu chuẩn chi phối giao dịch đa tài sản — MetaTrader 4 đối với ngoại hối và CFD, MetaTrader 5 Để có phạm vi bao phủ rộng hơn về cổ phiếu và hợp đồng tương lai. Các công ty môi giới chứng khoán chủ yếu tự phát triển giao diện riêng, đơn giản hơn, cùng với các ứng dụng di động, nơi phần lớn các lệnh giao dịch bán lẻ hiện được thực hiện.

Của chúng tôi so sánh các nền tảng giao dịch Bài viết này xem xét các công cụ có sẵn cho từng loại tài khoản, bao gồm các yêu cầu cụ thể như tài khoản Hồi giáo được đề cập trong trang của chúng tôi về... môi giới halal.

Nghề môi giới chứng khoán: Nhiệm vụ, lương thưởng và đào tạo

Đằng sau các nền tảng giao dịch, nghề môi giới – người trung gian – vẫn tồn tại rất mạnh mẽ trên các sàn giao dịch. Nhiệm vụ của họ: thực hiện các lệnh của khách hàng tổ chức với giá tốt nhất, tư vấn về điều kiện thị trường, quản lý rủi ro đối tác, phân tích dòng tiền. Những phẩm chất cần có gói gọn trong ba từ: phản ứng nhanh nhạy, sự chính xác, khả năng chịu áp lực.

Về khía cạnh đào tạo, các nhà tuyển dụng ưu tiên bằng thạc sĩ về thị trường tài chính — Đại học Paris-Dauphine và các trường kinh doanh chuyên ngành chiếm ưu thế trong các lộ trình nghề nghiệp, được bổ sung bởi các chứng chỉ chuyên môn cần thiết trên các sàn giao dịch.

Mức lương tuân theo logic của ngành: lương cơ bản phù hợp với tiêu chuẩn tài chính, cộng thêm một khoản lương biến động dựa trên khối lượng giao dịch và hiệu suất danh mục đầu tư của khách hàng. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, sự khác biệt giữa các ứng viên chủ yếu nằm ở trình độ và khả năng nắm vững sản phẩm; sau năm năm, sự khác biệt nằm ở lượng khách hàng và uy tín – trong lĩnh vực kinh doanh dựa trên mối quan hệ này, lòng tin là vốn quý thực sự, và nó được xây dựng trên sự thực hiện hoàn hảo, chứ không phải lời hứa suông.

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi thường gặp về môi giới chứng khoán

Vậy chính xác thì môi giới chứng khoán là gì?

Môi giới chứng khoán là một trung gian tài chính được quản lý chặt chẽ, thực hiện các lệnh mua và bán của khách hàng trên thị trường – cổ phiếu, quỹ ETF, tiền tệ, CFD hoặc tiền điện tử – để nhận hoa hồng hoặc ký quỹ. Đối với cá nhân, môi giới là cánh cửa bắt buộc để tiếp cận thị trường tài chính thông qua nền tảng trực tuyến.

Công ty môi giới chứng khoán nào đáng tin cậy nhất?

Độ tin cậy được xác minh thông qua các bằng chứng thực tế: giấy phép từ cơ quan quản lý được công nhận (AMF, FCA, BaFin), tách biệt quỹ khách hàng, minh bạch phí và không có lệnh trừng phạt. Các nhà môi giới được giới thiệu trong danh sách của chúng tôi đáp ứng các tiêu chí này; ngoài ra, lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào thị trường và tần suất giao dịch của bạn.

Mức lương của một nhà môi giới chứng khoán là bao nhiêu?

Khi mới vào nghề, mức lương của một nhà môi giới sàn giao dịch tương đương với các vị trí trong ngành tài chính: lương cơ bản theo tiêu chuẩn ngành, cộng thêm phần thưởng biến động dựa trên kết quả và khối lượng giao dịch. Khoảng cách này sẽ nới rộng khi kinh nghiệm và số lượng khách hàng tăng lên.

Giữa nhà môi giới và nhà giao dịch có gì khác nhau?

Người môi giới thực hiện các lệnh, còn người giao dịch đưa ra lệnh. Người môi giới là trung gian được trả tiền để thực hiện lệnh với mức giá tốt nhất; người giao dịch quyết định mua và bán gì, cho tài khoản của chính họ hoặc của khách hàng. Hai nghề này luôn làm việc cùng nhau mà không bao giờ sáp nhập.

Người mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán nên chọn sàn giao dịch nào?

Để bắt đầu: cần một nhà môi giới được quản lý tại Pháp, cung cấp PEA (Executive Asset Assessment), phí môi giới thấp trên Euronext và giao diện đơn giản. Các nhà môi giới số và ngân hàng trực tuyến đáp ứng các điều kiện này cho các lệnh đầu tiên; sau đó nhu cầu sẽ phát triển hướng tới nhiều thị trường hơn và nhiều công cụ hơn.

Bạn có thể mua cổ phiếu mà không cần môi giới không?

Không: việc tiếp cận các thị trường được quản lý bắt buộc phải thông qua một trung gian được cấp phép. Các kế hoạch tiết kiệm cho nhân viên và một số tài khoản PEA do ngân hàng của bạn quản lý cũng sử dụng môi giới, ngay cả khi bạn không hề hay biết. Câu hỏi thực sự không phải là "có hay không có môi giới", mà là "môi giới nào, với chi phí bao nhiêu".