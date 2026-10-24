Thierry Breton: Tiểu sử & Sự nghiệp theo trình tự thời gian

Thierry Breton đã trải qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp: tác giả tiểu thuyết viễn tưởng, trưởng dự án Futuroscope, người đứng đầu các công ty đang gặp khó khăn (Bull, Thomson, France Telecom), Bộ trưởng Kinh tế Pháp, Giám đốc điều hành của Atos trong mười năm, sau đó là Ủy viên châu Âu phụ trách Thị trường Nội địa và các vấn đề kỹ thuật số. Sinh ngày 15 tháng 1 năm 1955 tại Paris, ông đã đóng vai trò trung tâm trong nhiều câu chuyện công nghiệp và kỹ thuật số lớn nhất của Pháp và châu Âu trong ba mươi năm qua. Dưới đây là dòng thời gian sự nghiệp của ông, những quyết định quan trọng và bài học dành cho các nhà đầu tư.

Hành trình sự nghiệp của Thierry Breton: học vấn, tiểu thuyết và Futuroscope

Là con trai của một giám đốc tại Commissariat à l'énergie Atomique (Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp), Thierry Breton học tại École alsacienne và sau đó là Lycée Louis-le-Grand, trước khi gia nhập École supérieure d'électricité (Siêu điện), nơi ông tốt nghiệp kỹ sư năm 1979. Ông hoàn thành nghĩa vụ quân sự với tư cách là giáo viên khoa học máy tính và toán học tại trường Lycée Français de New York. Năm 1981, ông thành lập Hệ thống Formamột công ty kỹ thuật máy tính.

Bên cạnh đó, ông còn xuất bản các tiểu thuyết trinh thám công nghệ, bao gồm... phần mềm (1984), đồng tác giả với Denis Beneich, người tưởng tượng ra một cuộc chiến tranh mạng. Sau khi gặp René Monory, ông đã điều hành... Futuroscope Ông tham gia dự án tại Poitiers và khu công nghệ của thành phố từ năm 1986 đến năm 1990. Từ năm 1990 đến năm 1993, ông là giám đốc điều hành của Compagnie Générale de l'immobilier, trước khi được bổ nhiệm vào năm 1993 để thực hiện nhiệm vụ về làm việc từ xa.

Những năm đầu này đã thiết lập phương pháp sẽ xuất hiện trở lại ở khắp mọi nơi sau đó: nhận diện một công nghệ vào đúng thời điểm, gói gọn nó trong một câu chuyện rõ ràng và thuyết phục vốn đầu tư công và tư nhân đầu tư vào đó. Đó là nguyên liệu thô cho những cuộc chuyển mình ngoạn mục sau này — và là một trường hợp điển hình cho bất kỳ ai đầu tư vào cổ phiếu chuyển đổi số.

The « turnaround man »: Bull, Thomson and France Telecom

Bò đực (1993-1997)

Năm 1993, ông gia nhập hãng sản xuất máy tính đang gặp khó khăn Bull với tư cách giám đốc chiến lược, trước khi trở thành phó tổng giám đốc điều hành kiêm phó chủ tịch hội đồng quản trị. Ông nổi bật với việc tổ chức sáp nhập công ty con chuyên về máy tính cá nhân Zenith Data Systems với công ty Packard Bell của Mỹ, với sự hỗ trợ của tập đoàn NEC của Nhật Bản. Đối với các nhà đầu tư, câu chuyện này cho thấy giới hạn của việc tái cấu trúc mang tính phòng thủ: trong một thị trường phần cứng đang trở nên phổ biến, ngay cả những liên minh khéo léo cũng chỉ làm trì hoãn điều không thể tránh khỏi — giá trị đã và đang chuyển sang lĩnh vực dịch vụ và phần mềm.

Thomson (1997-2002)

In March 1997, the government appointed him head of Thomson, then valued at a symbolic one franc as part of an aborted privatization project. After a recapitalization by the French state, he repositioned the group around imaging technologies and unlocked the value of its patent portfolio. Under his leadership, Thomson’s value rose and the state progressively sold down its stake. In 2001, he was voted « Strategist of the Year » by Gallery.

Tuy nhiên, Thomson đã gặp phải nhiều khó khăn sau khi ông rời đi. Đối với các nhà đầu tư, trường hợp này cho thấy rằng việc định giá lại một tài sản bằng cách tập trung vào tài sản trí tuệ của nó có thể tạo ra giá trị mà không đảm bảo tính bền vững của lợi thế cạnh tranh. Lợi thế đó cần được đánh giá lại ở mỗi chu kỳ công nghệ.

Thierry Breton, France Telecom (2002-2005)

On October 2, 2002, he took the helm of France Telecom, then one of the most indebted companies in the world, with around €70 billion of debt after the dot-com bubble. His « Ambition FT 2005 » plan combined equity strengthening, refinancing and cost reduction. He bought out the minority shareholders of Orange and Wanadoo, launched the Hộp thư trực tiếp Năm 2004, ông đã giảm nợ xuống dưới 40 tỷ euro trong vòng chưa đầy ba năm.

Giá cổ phiếu, dưới 7 euro khi ông ấy đến, đã đạt khoảng 23 euro khi ông ấy rời đi vào tháng 2 năm 2005. Quá trình tư nhân hóa công ty đã hoàn tất vào tháng 9 năm 2004. Tuy nhiên, kế hoạch cắt giảm chi phí, được gia hạn bởi di sản của ông, vẫn bị chỉ trích vì ảnh hưởng đến điều kiện làm việc. Để theo dõi hoạt động của nhà điều hành hiện nay, hãy xem phân tích của chúng tôi về... Cổ phiếu của Orange.

Đối với các nhà đầu tư, France Telecom là một ví dụ điển hình cho sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ giảm nợ và tăng trưởng kinh doanh. Việc so sánh giá cổ phiếu khi mua và khi bán ra rất hữu ích, nhưng không thể chỉ quy kết toàn bộ sự tăng trưởng này cho các quyết định của riêng CEO.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp (2005-2007)

In February 2005, Thierry Breton became Minister of Economy, Finance and Industry in the Raffarin government, then in the Villepin government. He made reducing public debt his priority, declaring that France was « living beyond its means », and set up the commission on public debt chaired by Michel Pébereau. The public deficit fell back to 2.9% of GDP in 2005, then to 2.5% in 2006.

Thời gian ông làm việc tại Bercy cũng gắn liền với quá trình tư nhân hóa các công ty đường cao tốc của Pháp. Ông đã biến trải nghiệm đó thành một cuốn sách. Thuốc giải độc (2007). Tuy nhiên, việc giảm thâm hụt ngân sách không thể chỉ được giải thích bằng một chính sách duy nhất: việc thanh lý tài sản và chu kỳ kinh tế cũng đóng một vai trò. Để hiểu được điều này, cần phải phân biệt giữa sự cải thiện nhất thời trong các khoản mục ngân sách với việc kiểm soát nợ bền vững.

Atos (2008-2019): doanh thu tăng từ 5 tỷ euro lên 12 tỷ euro

Tháng 11 năm 2008, ông đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản lý của Atos Origin, sau đó trở thành CEO vào tháng 2 năm 2009. Trong hơn mười năm, ông đã chuyển mình công ty dịch vụ CNTT này thông qua một loạt các thương vụ mua lại:

Năm nhiều 2011 Mua lại Siemens IT Solutions and Services; Siemens nắm giữ cổ phần. 2014 Đề nghị mua lại Bull, đưa Atos trở thành một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực siêu máy tính. 2015 Mua lại mảng kinh doanh gia công phần mềm CNTT của Xerox. 2017 Atos gia nhập chỉ số CAC 40. 2019 Phân phối một phần vốn của Worldline cho các cổ đông.

Hai dự án công nghệ đầy tham vọng: hợp tác và điện toán lượng tử

Beyond acquisitions, Breton sought to differentiate Atos through internal projects. In 2011, he announced « Zero-Email », a strategy to reduce internal email in favor of collaborative tools. In 2016, the Atos Quantum program explored quantum computing technologies with a scientific committee. These initiatives do not, on their own, prove future profitability: investors must ask how they translate into contracts, margins and cash flow.

Trường hợp này minh họa sự khác biệt giữa một câu chuyện phát triển công nghiệp đầy hứa hẹn và việc tạo ra giá trị có thể đo lường được. Một công ty có thể phát triển một công nghệ hữu ích nhưng vẫn gặp khó khăn về tài chính nếu các mảng kinh doanh truyền thống suy giảm hoặc nếu các thương vụ mua lại ngốn quá nhiều vốn. Do đó, việc phân tích doanh thu của từng mảng kinh doanh riêng biệt, cùng với tổng nợ, vẫn là điều cần thiết.

Từ khi được bổ nhiệm vào năm 2009 cho đến khi rời nhiệm vào cuối tháng 10 năm 2019, doanh thu của Atos đã tăng từ khoảng 5.1 tỷ euro lên 11.6 tỷ euro, và giá cổ phiếu tăng từ 14 euro lên 72 euro. Tea Harvard Business Review Ông ấy nhiều lần được xếp hạng trong số những CEO có thành tích xuất sắc nhất thế giới.

Nhưng hồ sơ hoạt động của công ty đã được đánh giá lại một cách sâu sắc kể từ khi ông rời đi. Từ năm 2021 trở đi, Atos đã đưa ra hàng loạt cảnh báo về lợi nhuận và suy giảm giá trị tài sản. Năm 2024, tập đoàn bắt đầu một cuộc tái cấu trúc tài chính toàn diện, với việc chuyển đổi nợ thành vốn chủ sở hữu và pha loãng cổ phần lớn. Các nhà phân tích đặc biệt chỉ trích gánh nặng từ sự suy giảm của các mảng kinh doanh gia công phần mềm và chi phí của các thương vụ mua lại trong quá khứ.

Để theo dõi tình hình của công ty, vui lòng xem hồ sơ của chúng tôi. Cổ phiếu Atos; về cuộc khủng hoảng tài chính, bài viết của chúng tôi Atos đang trên bờ vực phá sản.Trường hợp này cho thấy tại sao tăng trưởng doanh thu thông qua mua lại cần được cân nhắc kỹ lưỡng so với biên lợi nhuận theo từng lĩnh vực kinh doanh, nợ và lợi tức trên vốn đầu tư, chứ không nên được ca ngợi một cách riêng lẻ. hướng dẫn phân tích cơ bản Bài viết giải thích cách đọc các chỉ số này.

Thierry Breton, Ủy viên EU (2019-2024)

Sau khi ứng cử viên Sylvie Goulard bị bác bỏ, Emmanuel Macron đã đề cử Thierry Breton vào Ủy ban châu Âu. Được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào ngày 14 tháng 11 năm 2019, ông được giao trách nhiệm phụ trách thị trường nội bộ, chính sách công nghiệp, các vấn đề kỹ thuật số, quốc phòng và không gian.

Ông đưa ra ba quy định chính: Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA), cơ quan quản lý các nghĩa vụ của nền tảng về nội dung bất hợp pháp; trà Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA), which sets competition rules for so-called « gatekeeper » platforms; and the Đạo luật AI, khuôn khổ pháp lý châu Âu về trí tuệ nhân tạo.

Ông cũng tham gia vào việc sản xuất vắc-xin trong đại dịch và mở rộng năng lực sản xuất đạn dược ở châu Âu sau cuộc xâm lược Ukraine. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2024, ông từ chức giữa những bất đồng với Ursula von der Leyen. Vào tháng 12 năm 2025, chính quyền Mỹ đã cấm ông nhập cảnh vào lãnh thổ của họ, một quyết định liên quan đến vai trò của ông trong việc điều chỉnh kỹ thuật số ở châu Âu. Đối với các nhà đầu tư, DSA và DMA rất đáng để theo dõi: chúng định hình lại môi trường cạnh tranh của các nền tảng và các đối tác châu Âu của họ.

Sự nghiệp của ông ấy dạy cho nhà đầu tư điều gì?

Ngoài những câu chuyện minh họa, hành trình này mang lại bốn bài học có thể áp dụng được. Một: tách biệt một công ty vững mạnh khỏi bảng cân đối kế toán yếu kém của nó. — Tại France Telecom, việc giảm nợ đã góp phần phục hồi giá cổ phiếu, nhưng bản thân nó không phải là sự đảm bảo cho lợi nhuận. Thứ hai: đừng nhầm lẫn tăng trưởng bên ngoài với việc tạo ra giá trị. — Sự tăng trưởng doanh thu của Atos không ngăn cản được sự suy thoái sau đó của các hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán của công ty.

Phần ba: xem xét chu kỳ công nghệ — Những khó khăn của Bull và Thomson cho thấy rằng một CEO không thể tự mình tạo ra lợi thế lâu dài khi thị trường biến động đe dọa đến vị thế đó. Bốn: tuân thủ quy định — Đạo luật DSA, DMA và AI đang thay đổi môi trường cạnh tranh của các nền tảng và đối tác của chúng. Để so sánh với các nghề nghiệp điều hành khác, chúng tôi... Mục tiểu sử bao gồm Jean-Cyril Spinetta, cựu Giám đốc điều hành của Air France-KLM..

Giá cổ phiếu không chứng minh điều gì.

Giá cổ phiếu của France Telecom tăng trong nhiệm kỳ của Breton, trong khi giá cổ phiếu của Atos giảm mạnh sau khi ông rời đi. Tuy nhiên, cả hai nhận định này đều không đủ để quy toàn bộ sự tăng hay giảm cho một giám đốc điều hành duy nhất: lãi suất, tình hình kinh tế, sự lựa chọn người kế nhiệm và sự phát triển của thị trường cũng đóng vai trò quan trọng. So sánh giá trị cổ phiếu tại hai thời điểm khác nhau mà không tính đến cổ tức, phát hành cổ phiếu mới và những thay đổi trong phạm vi hoạt động của tập đoàn thậm chí có thể gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.

Cách tiếp cận thận trọng hơn là đối chiếu các thông báo chiến lược với các báo cáo tài chính: nợ ròng, tiền mặt hiện có, biên lợi nhuận theo từng lĩnh vực kinh doanh và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Trong một công ty liên tục mua lại các doanh nghiệp khác, bạn phải phân biệt giữa tăng trưởng nhờ mua lại và tăng trưởng tự nhiên, đồng thời kiểm tra xem còn bao nhiêu tiền mặt sau khi sáp nhập. Cuốn tiểu sử về Thierry Breton này cung cấp các nghiên cứu trường hợp hữu ích; nó không phải là lời khuyên mua cổ phiếu Orange hay Atos, cũng không phải là lời giải thích duy nhất về hiệu suất thị trường chứng khoán của chúng.

Các nhà đầu tư cũng có thể kiểm tra thời điểm đưa ra quyết định: một thương vụ mua lại được công bố hôm nay chỉ tiết lộ chi phí tích hợp trong các năm tài chính sau đó. Việc giảm nợ phải được cân nhắc so với dòng tiền, việc thoái vốn và tăng vốn đã tạo điều kiện cho việc này. Cuối cùng, giá cổ phiếu phản ứng với kỳ vọng của thị trường, không chỉ với kết quả được báo cáo. Những kiểm tra này giúp đánh giá cân bằng hơn về sự chuyển mình và ngăn chặn việc tiểu sử của CEO trở thành phương pháp chọn cổ phiếu phổ quát.

Câu hỏi thường gặp về Thierry Breton

Tóm lại, Thierry Breton là người như thế nào?

Là một kỹ sư được đào tạo tại Supélec, ông đã vươn lên từ con đường khởi nghiệp (Forma Systems) và Futuroscope, vực dậy Bull, Thomson và France Telecom, từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế Pháp từ năm 2005 đến 2007, là Giám đốc điều hành của Atos từ năm 2009 đến 2019, sau đó là Ủy viên châu Âu phụ trách Thị trường Nội địa cho đến năm 2024.

Thành tựu lớn nhất của Thierry Breton là gì?

Sự chuyển mình ngoạn mục của France Telecom: nợ giảm từ khoảng 70 tỷ euro xuống dưới 40 tỷ euro trong ba năm, giá cổ phiếu tăng từ khoảng 7 euro lên 23 euro, quá trình tư nhân hóa hoàn tất - một trường hợp điển hình về việc khai phá giá trị bị tê liệt bởi chính bảng cân đối kế toán của mình.

Tại sao Atos lại sụp đổ sau khi ông ấy rời đi?

Việc tăng trưởng thông qua các thương vụ mua lại đã che giấu sự suy giảm lợi nhuận trong các mảng kinh doanh gia công phần mềm truyền thống; nợ tích lũy trở nên không bền vững từ năm 2021 trở đi, dẫn đến việc tái cấu trúc vào năm 2024 và sự pha loãng cổ phần lớn của các cổ đông.

Ông Thierry Breton đã ủng hộ đạo luật nào tại Ủy ban châu Âu?

Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số, Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số và Đạo luật Trí tuệ Nhân tạo — ba trụ cột của quy định kỹ thuật số châu Âu, được bổ sung bởi nỗ lực thúc đẩy công nghiệp sản xuất vắc-xin và sau đó là vũ khí.

Thierry Breton đã viết những cuốn sách nào?

Các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng về công nghệ trong những năm 1980 (bao gồm Softwar, 1984, viết chung với Denis Beneich), và Antidette (2007), được lấy cảm hứng từ kinh nghiệm của ông tại Bercy.

Nhà đầu tư nên rút ra bài học gì?

Ba phản xạ cần ghi nhớ: ưu tiên các công ty có nợ nhưng hoạt động tốt hơn là những câu chuyện thiếu bảng cân đối kế toán; kiểm tra tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư từ tăng trưởng thông qua mua lại; và đưa quy định kỹ thuật số của châu Âu vào phân tích cổ phiếu công nghệ.

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