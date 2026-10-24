Cổ phiếu TotalEnergies (TTE): Cổ tức & Triển vọng năm 2026

Từ các giàn khoan dầu ngoài khơi đến các trang trại điện gió trên biển, từ khí hóa lỏng (LNG) đến các trạm xăng: Cổ phiếu TotalEnergies là cách toàn diện nhất để đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Pháp — và là một trong những cổ phiếu năng lượng được tranh luận sôi nổi nhất trên thị trường. CAC 40Công ty này đang mắc kẹt giữa lợi suất cao và sự phụ thuộc vào hydrocarbon. Đây là hướng dẫn đầy đủ để quyết định xem cổ phiếu TotalEnergies có xứng đáng có mặt trong danh mục đầu tư của bạn hay không.

Cập nhật lần cuối: Tháng 10 22, 2026

Giá cổ phiếu TotalEnergies: Dữ liệu trực tiếp (TTE.PA)

Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch ở mức €, tăng % so với lúc mở cửa. Cho đến nay trong ngày, cổ phiếu TotalEnergies đã giao dịch trong khoảng từ € đến €, sau khi mở cửa ở mức €.

Trong 52 tuần qua, cổ phiếu TotalEnergies đã được giao dịch trong khoảng từ € đến €. Cổ phiếu này được niêm yết trên sàn Euronext Paris và New York, nơi nó được giao dịch dưới mã TTE; đây là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường Paris, với khối lượng giao dịch hàng ngày trong khoảng cổ phiếu.

Dữ liệu tài chính — TotalEnergies SE

TRONG FR0000120271 Liệt kê Paris — bảng điện tử TTE.PA Ngành Năng lượng — Dầu khí tích hợp Trụ sở chính Pháp - trang web chính thức của chúng tôi Vốn hóa thị trường ≈ 179.36 tỷ euro (tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2026) P / E (TMT) ≈ 11.9 (tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2026) Cổ tức 3.60 euro mỗi cổ phiếu — lợi suất xấp xỉ 4.4%

Kết quả thường niên gần đây

Năm Doanh thu Thu nhập ròng 2025 € 182.34bn € 13.13bn 2024 € 195.61bn € 15.76bn 2023 € 218.94bn € 21.38bn

Lịch sử cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Ngày giao dịch không hưởng cổ tức Cổ tức Tháng Chín 30, 2026 €0.90 Tháng Sáu 30, 2026 €0.85 Tháng 31, 2026 €0.85 Tháng Mười Hai 31, 2025 €0.85 Tháng Mười 1, 2025 €0.85

Nguồn: Yahoo Finance — giá cổ phiếu, vốn hóa thị trường, tỷ lệ P/E, báo cáo tài chính hàng năm và lịch sử cổ tức, dữ liệu tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2026. Các số liệu chỉ mang tính chất tham khảo và được trích dẫn bằng đơn vị tiền tệ niêm yết; đây không phải là lời khuyên đầu tư.

Tổng quan về TotalEnergies: Tích hợp toàn diện từ đầu đến cuối

TotalEnergies tự mô tả mình là một “công ty đa năng lượng” — đằng sau thuật ngữ đó là một chuỗi giá trị tích hợp: thăm dò và khai thác dầu khí (mảng kinh doanh thượng nguồn, đóng góp lợi nhuận lớn nhất), khí tự nhiên hóa lỏng tích hợp (LNG, từ khoan đến vận chuyển và bán hàng), điện năng carbon thấp (năng lượng tái tạo, lưu trữ, lưới điện — mảng phát triển nhanh) và lọc dầu-hóa chất.

Sự tích hợp này là chìa khóa để hiểu rõ thị trường chứng khoán: khi giá dầu tăng, lĩnh vực khai thác dầu khí hoạt động tốt hơn; khi giá giảm, lọc dầu và khí hóa lỏng (LNG) giúp giảm thiểu tác động. Lĩnh vực điện lực đang xây dựng trụ cột thứ ba được thiết kế để tiếp quản trong dài hạn — trọng tâm của chiến lược chuyển đổi của tập đoàn.

Tập đoàn này sử dụng hơn 100,000 người trên toàn thế giới và hoạt động trên mọi lục địa. Hồ sơ hoạt động của tập đoàn này khác với đối thủ đến từ Ý: hướng dẫn của chúng tôi về... mua cổ phiếu ENI Bài viết này đề cập đến một đối thủ cạnh tranh tập trung hơn vào khí đốt ở châu Phi và Địa Trung Hải.

Kết quả năm 2026: Tác động của xung đột Trung Đông

Năm 2026 cho thấy tập đoàn này nhạy cảm như thế nào với giá năng lượng. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2026, TotalEnergies báo cáo lợi nhuận ròng đạt 4.7 tỷ euro trong quý thứ hai, so với 2.36 tỷ euro cùng kỳ năm trước, nhờ sự tăng vọt của giá hydrocarbon liên quan đến xung đột ở Trung Đông.

Tính cả nửa đầu năm, lợi nhuận ròng đạt 11.2 tỷ đô la, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi quý đầu tiên đã có mức tăng trưởng mạnh. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Patrick Pouyanné tóm tắt: “Trong bối cảnh giá cả cao do xung đột ở Trung Đông, TotalEnergies đang tận dụng mô hình tích hợp và sự đa dạng hóa của mình để đạt lợi nhuận ròng điều chỉnh là 6 tỷ đô la trong quý thứ hai”.

metric Giá trị Giai đoạn Thu nhập ròng 4.7 tỷ euro (so với 2.36 tỷ euro một năm trước đó) Q2 2026 Thu nhập ròng đã điều chỉnh $ 6bn Q2 2026 Thu nhập ròng 11.2 tỷ đô la Mỹ (+73%) H1 2026

Nguồn: Thông cáo báo chí ngày 23 tháng 7 năm 2026, được đăng tải trên báo chí kinh doanh. Những số liệu này nhấn mạnh quy tắc cốt lõi của hướng dẫn này: Lợi nhuận của TotalEnergies phụ thuộc vào giá dầu khí. Một quý xuất sắc không tự động lặp lại — và điều tương tự cũng đúng với những quý yếu kém.

Cách đọc báo cáo quý của TotalEnergies

Lợi nhuận ròng điều chỉnh là chỉ số mà các nhà phân tích theo dõi: nó loại bỏ các khoản mục bất thường, điều chỉnh giá trị tài sản và các ảnh hưởng kế toán. Tiếp theo là dòng tiền hoạt động, dùng để chi trả cổ tức và mua lại cổ phiếu, và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tức là tỷ lệ nợ ròng của tập đoàn.

Hãy đọc thêm phần phân tích theo từng phân khúc: khi hoạt động khai thác thượng nguồn mang lại kết quả, lợi nhuận phụ thuộc vào sản lượng dầu; khi hoạt động sản xuất điện tích hợp và khí hóa lỏng (LNG) phát triển, tỷ suất lợi nhuận định kỳ của mô hình sẽ tăng lên. Chính xu hướng thứ hai này, theo thời gian, có thể biện minh cho mức định giá cao hơn.

Các chỉ số chính và hiệu suất giá cổ phiếu của TotalEnergies

Biểu đồ bên dưới thể hiện vị trí của giá hiện tại trong phạm vi 52 tuần:

5 phiên giao dịch gần nhất:

Cổ phiếu này thường được giao dịch với giá thấp hơn so với các cổ phiếu lớn nhất trên thị trường: đây là mức "chiết khấu" nổi tiếng của các công ty dầu khí lớn, bù đắp cho nhà đầu tư rủi ro chu kỳ và những nghi ngờ về nhu cầu dầu mỏ dài hạn. Mức chiết khấu này đã được tranh luận trong nhiều năm: đó có thể là cơ hội mua vào, hoặc là dấu hiệu của một ngành đang suy thoái về cấu trúc.

Cổ tức của TotalEnergies: Dấu ấn đặc trưng của Tập đoàn

Đây là điều mà hầu hết các cổ đông đều mong muốn: một trong những mức cổ tức hấp dẫn nhất trong chỉ số CAC 40, được trả hàng quý — một sự đảm bảo về dòng tiền được những người về hưu và các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập ổn định đánh giá cao.

Trong năm tài chính 2025, cổ tức đạt mức 3.40 € cho mỗi cổ phiếuTăng 5.6%, được trả thành bốn đợt, mỗi đợt 0.85 euro. Đối với năm tài chính 2026, hai đợt trả góp đầu tiên được ấn định ở mức... 0.90 € cho mỗi cổ phiếu, tăng 5.9% so với năm 2025: đợt đầu tiên chia cổ tức vào ngày 30 tháng 9 năm 2026, và đợt thứ hai sẽ chia cổ tức vào ngày 31 tháng 12 năm 2026 (lịch chia cổ tức chính thức).

Bảng dưới đây hiển thị dữ liệu mới nhất (số tiền trên mỗi cổ phiếu, lợi suất, trung bình 5 năm) — hãy so sánh với yêu cầu lợi suất của riêng bạn trước khi mua.

Mua lại cổ phiếu: Sự bổ sung cho cổ tức

Tập đoàn này bổ sung cổ tức bằng các chương trình mua lại cổ phiếu định kỳ, với quy mô thay đổi tùy thuộc vào giá dầu và khả năng tạo ra tiền mặt. Về mặt kỹ thuật, mỗi chương trình mua lại sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng tỷ lệ lợi nhuận và cổ tức dành cho mỗi cổ đông còn lại.

Kể từ năm 2022, chính sách này đã hỗ trợ đáng kể cho cổ phiếu: cổ tức tăng hàng năm và việc hủy bỏ cổ phiếu tích lũy đã giúp TotalEnergies trở thành một trong 40 công ty thuộc chỉ số CAC có lợi nhuận cao nhất cho cổ đông. Để so sánh với các cổ phiếu trả cổ tức khác, hãy xem lựa chọn của chúng tôi về... cổ phiếu cổ tức tốt nhất.

Thuế cổ tức đối với người cư trú tại Pháp

Một điểm thường bị bỏ qua: không giống như các công ty dầu khí nước ngoài, TotalEnergies là một công ty Pháp. Do đó, không có thuế khấu trừ nước ngoài nào ảnh hưởng đến cổ tức, không giống như ENI hay các công ty dầu khí lớn của Mỹ.

Trong tài khoản môi giới thông thường, cổ tức phải chịu thuế suất cố định 30% của Pháp (thuế suất duy nhất), hoặc thuế thu nhập theo biểu thuế với mức miễn trừ 40% nếu bạn chọn. Trong một ĐẬU XANHTheo kế hoạch tiết kiệm cổ phần của Pháp, chúng được miễn thuế sau 5 năm nắm giữ - một lợi thế đáng kể đối với cổ tức hàng quý được tái đầu tư.

LNG và Điện năng: Hai trụ cột còn lại

Khí thiên nhiên hóa lỏng đã trở thành trụ cột thứ hai của tập đoàn. Nguyên tắc là: làm lạnh khí xuống -160°C để có thể vận chuyển bằng tàu chở LNG, không cần đường ống. TotalEnergies là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này, hiện diện trên toàn bộ chuỗi cung ứng — sản xuất, hóa lỏng, vận chuyển, bán hàng.

Cuộc chiến ở Ukraine đã định hình lại thị trường này: Châu Âu phải thay thế khí đốt của Nga bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ và Qatar, và biên lợi nhuận giao dịch tăng vọt trước khi ổn định trở lại. Đối với cổ đông, LNG mang lại cơ hội tiếp cận thị trường khí đốt toàn cầu, ít biến động hơn so với dầu mỏ đối với các hợp đồng dài hạn.

Năng lượng carbon thấp là trụ cột thứ ba, vẫn đang trong quá trình xây dựng: các trang trại năng lượng mặt trời, điện gió ngoài khơi, hệ thống lưu trữ pin và lưới điện. Chiến lược này nhắm đến một danh mục các tài sản năng lượng không phát thải carbon được thiết kế để tạo ra dòng thu nhập định kỳ, ít phụ thuộc vào giá dầu thô. Tuy nhiên, lợi nhuận của mảng này vẫn thấp hơn so với mảng khai thác dầu khí: đây là một khoản đầu tư vào cơ cấu thu nhập trong tương lai, chứ không phải là một động lực tạo ra lợi nhuận ngay lập tức.

Vì sao giá cổ phiếu TotalEnergies biến động?

Giá dầu Brent Đây là động lực hàng đầu. Ngành khai thác dầu khí vẫn là yếu tố đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận; mỗi biến động ổn định về giá dầu đều tác động tích cực đến lợi nhuận dự kiến.

Đây là động lực hàng đầu. Ngành khai thác dầu khí vẫn là yếu tố đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận; mỗi biến động ổn định về giá dầu đều tác động tích cực đến lợi nhuận dự kiến. Giá khí đốt và LNG Tập đoàn này là một trong những nhà điều hành LNG hàng đầu thế giới; giá cả ở châu Á và châu Âu có tác động trực tiếp đến bộ phận này.

Tập đoàn này là một trong những nhà điều hành LNG hàng đầu thế giới; giá cả ở châu Á và châu Âu có tác động trực tiếp đến bộ phận này. Đồng đô la Giá dầu được tính bằng đô la Mỹ trong khi một phần chi phí được tính bằng euro. Đồng đô la mạnh hỗ trợ lợi nhuận quy đổi.

Giá dầu được tính bằng đô la Mỹ trong khi một phần chi phí được tính bằng euro. Đồng đô la mạnh hỗ trợ lợi nhuận quy đổi. Địa chính trị Cuộc xung đột ở Trung Đông đã thúc đẩy mạnh mẽ kết quả năm 2026, nhưng nó cũng cho thấy rủi ro khi hoạt động tại các khu vực nhạy cảm.

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã thúc đẩy mạnh mẽ kết quả năm 2026, nhưng nó cũng cho thấy rủi ro khi hoạt động tại các khu vực nhạy cảm. Lãi suấtGiống như tất cả các cổ phiếu thu nhập ổn định, cổ phiếu này sẽ giảm giá khi lãi suất cao, vì trái phiếu trở nên cạnh tranh hơn.

Cuối cùng, các quy tắc kế toán cũng phát huy tác dụng: việc giảm giá trị tài sản — nhà máy lọc dầu, mỏ dầu — có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng được báo cáo mà không có tác động tương đương đến dòng tiền, như trong các đợt giảm giá dầu lớn. Thêm vào đó là chu kỳ bảo trì nhà máy lọc dầu, các mỏ dầu mới đi vào hoạt động và các quyết định đầu tư vào lĩnh vực năng lượng: trong hơn một năm, khoảng cách giữa giá cổ phiếu cao nhất và thấp nhất thường xuyên vượt quá 25%.

Lịch sử: Từ CFP đến TotalEnergies

Công ty được thành lập năm 1924 từ Compagnie française des petroleums, nhằm đảm bảo Pháp tiếp cận nguồn dầu mỏ sau Thế chiến I. Được tư nhân hóa từ năm 1996 dưới tên Total, công ty đã sáp nhập vào năm 1999-2000 với Petrofina của Bỉ, sau đó với Elf Aquitaine, một công ty nhà nước cũ của Pháp, để trở thành TotalFinaElf, và cuối cùng là Total.

Năm 2021, tập đoàn đổi tên thành TotalEnergies, củng cố bước chuyển mình hướng tới một công ty đa năng lượng: đầu tư mạnh vào năng lượng mặt trời, điện gió ngoài khơi và lưới điện, đồng thời vẫn giữ hydrocarbon làm động lực tài chính cho quá trình chuyển đổi.

Đối với cổ đông, lịch sử này rất quan trọng: nó giải thích nguồn gốc Pháp của cổ phiếu, sự hiện diện lâu dài của tập đoàn tại châu Phi và Trung Đông, và cuộc tranh luận thường trực về tính nhất quán của chiến lược khí hậu – mỗi năm, tập đoàn phải trả lời cuộc họp đại hội đồng cổ đông, vốn thường diễn ra nhiều tranh cãi gay gắt về vấn đề này.

Mục tiêu và sự đồng thuận của các nhà phân tích

Tóm lại, sự đồng thuận nêu trên đã đưa ra các khuyến nghị và mục tiêu giá của thị trường. Một đặc điểm riêng của ngành này là: các ước tính phụ thuộc rất nhiều vào các giả định về giá dầu khí mà mỗi công ty đưa ra — do đó, hai nhà phân tích có thể đưa ra các mục tiêu khác biệt rất lớn bằng những lý lẽ nhất quán từ cả hai phía.

Các đối thủ cạnh tranh: Câu lạc bộ các tay vợt xuất sắc

TotalEnergies hoạt động trong một nhóm nhỏ các công ty tích hợp, được gọi là "các tập đoàn lớn", nơi cạnh tranh không chỉ xoay quanh lợi nhuận mà còn cả khả năng tiếp cận nguồn lực:

Shell (Vương quốc Anh): quốc gia dẫn đầu châu Âu, tập trung mạnh vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

(Vương quốc Anh): quốc gia dẫn đầu châu Âu, tập trung mạnh vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). BP (Vương quốc Anh): Tập trung trở lại vào nhiên liệu hydrocarbon sau khi thu hẹp tham vọng về năng lượng tái tạo.

(Vương quốc Anh): Tập trung trở lại vào nhiên liệu hydrocarbon sau khi thu hẹp tham vọng về năng lượng tái tạo. ENI (Ý): do nhà nước Ý kiểm soát, hùng mạnh ở châu Phi và Địa Trung Hải — của chúng ta Cổ phiếu ENI Hướng dẫn này trình bày chi tiết sự so sánh.

(Ý): do nhà nước Ý kiểm soát, hùng mạnh ở châu Phi và Địa Trung Hải — của chúng ta Cổ phiếu ENI Hướng dẫn này trình bày chi tiết sự so sánh. ExxonMobil và Chevron (Hoa Kỳ): hai gã khổng lồ của Mỹ, với giá trị vốn hóa thị trường vượt xa các công ty châu Âu.

So với các công ty Mỹ, TotalEnergies cho thấy mức định giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thực, một phần được bù đắp bởi lợi suất vượt trội. Sự đánh đổi đó — lợi suất so với tăng trưởng và định giá — là điều mà nhà đầu tư phải chấp nhận khi mua cổ phiếu này.

Các nhà sản xuất dầu khí châu Âu cũng đối mặt với thực tế tương tự: với cùng mức giá dầu thô, họ dựa vào lợi suất để giữ chân cổ đông, trong khi các nhà sản xuất Mỹ lại ưu tiên kỷ luật vốn và mua lại cổ phiếu quy mô lớn.

Cổ phiếu TotalEnergies có phải là một lựa chọn tốt để trả cổ tức? Điểm mạnh và rủi ro.

Những lập luận của phe mua:

Lợi suất cao và cổ tức đều đặn hàng quý, được hỗ trợ bởi khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ;

Mức định giá thấp kỷ lục so với lợi nhuận (hay còn gọi là "chiết khấu" nổi tiếng trong ngành năng lượng);

Chiến lược đa dạng hóa bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng đang dần giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ đơn thuần.

Những rủi ro người mua chấp nhận:

Sự biến động giá dầu khí ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận;

Rủi ro chuyển đổi: chính sách khí hậu, thuế lợi nhuận bất ngờ, suy giảm nhu cầu dầu mỏ dài hạn;

Mức độ tiếp xúc địa chính trị cao — tập đoàn này hoạt động trên mọi lục địa, bao gồm cả các khu vực nhạy cảm.

Hồ sơ cổ đông điển hình: nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập ổn định, chấp nhận rủi ro biến động, tái đầu tư các khoản cổ tức hàng quý và chấp nhận rằng giá trị vốn của họ biến động theo giá dầu thô. Cổ phiếu này không phù hợp với bất kỳ ai tìm kiếm tăng trưởng lợi nhuận ổn định hoặc từ chối hoàn toàn các tài sản nhiên liệu hóa thạch. Hiệu suất trong quá khứ không phải là thước đo cho hiệu suất trong tương lai.

Cách mua cổ phiếu TotalEnergies

Xác định tính bảo mật: TotalEnergies SE, mã chứng khoán TTE, ISIN FR0000120271, Euronext Paris (và NYSE đối với giao dịch tại Mỹ). Chọn loại giấy góiLà một công ty Pháp, cổ phiếu này đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi. ĐẬU XANH — đặc biệt phù hợp với cổ tức hàng quý được tái đầu tư mà không gặp trở ngại về thuế sau năm năm. Kiểm tra phí của nhà môi giới.Chia thành bốn đợt trả góp mỗi năm, cộng thêm bất kỳ khoản tái đầu tư nào, nhân với số lượng đơn đặt hàng. Đặt lệnh giới hạn để kiểm soát giá thực hiện giao dịch của bạn. Lưu ý lịchCác ngày giao dịch không hưởng cổ tức vào cuối tháng 9, cuối tháng 12, cuối tháng 3 và cuối tháng 6.

Bước cuối cùng: lựa chọn bên trung gian — của chúng tôi so sánh môi giới Giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn bằng cách nêu chi tiết chi phí giao dịch thực tế, từng lệnh một.

Đối với những chuyến đi ngắn hạn, Vantage Nền tảng này cung cấp CFD trên cổ phiếu châu Âu — các sản phẩm đòn bẩy rủi ro cao, không trả cổ tức theo cùng hình thức và không thể nắm giữ trong PEA.

Cổ phiếu TotalEnergies: Câu hỏi thường gặp

Tại sao TotalEnergies trả cổ tức hàng quý? Đây là một lựa chọn chính sách cổ đông nhằm mục đích ổn định thu nhập của nhà đầu tư: thay vì một khoản thanh toán tập trung hàng năm, tập đoàn phân phối cổ tức thành bốn đợt. Đối với danh mục đầu tư thu nhập, điều này giúp điều hòa dòng tiền trong suốt cả năm.

Cổ tức của TotalEnergies năm 2026 là bao nhiêu? Đối với năm tài chính 2026, hai đợt trả cổ tức đầu tiên được ấn định ở mức 0.90 euro/cổ phiếu, tăng 5.9% so với năm 2025. Đợt đầu tiên được chia cổ tức vào ngày 30 tháng 9 năm 2026, và đợt thứ hai vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tổng cổ tức năm 2025 là 3.40 euro/cổ phiếu.

Cổ phiếu TotalEnergies có phù hợp với chiến lược ESG không? Điều đó phụ thuộc vào cách bạn đánh giá: tập đoàn này đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo và đang giảm cường độ carbon trong sản xuất, nhưng phần lớn lợi nhuận của họ vẫn gắn liền với nhiên liệu hóa thạch. Một số quỹ ESG loại trừ tập đoàn này, số khác lại đưa vào như một "doanh nghiệp chuyển đổi". Việc bạn quyết định xếp hạng ở đâu là tùy thuộc vào bạn.

Liệu có thể nắm giữ cổ phiếu TotalEnergies trong một báo cáo đánh giá hiệu suất sơ bộ (PEA) không? Đúng vậy. TotalEnergies là một công ty Pháp niêm yết trên sàn Euronext Paris: cổ phiếu này hoàn toàn đủ điều kiện tham gia chương trình PEA. Sau năm năm nắm giữ, cổ tức và lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu được miễn thuế theo chương trình này — một lợi thế đáng kể đối với cổ tức hàng quý.

Sự khác biệt giữa danh sách bất động sản ở Paris và ở New York là gì? Cổ phiếu này được giao dịch trên sàn Euronext Paris (TTE) và trên sàn NYSE (TTE). Đó là cùng một loại cổ phiếu, nhưng sàn giao dịch tại Mỹ sử dụng đô la Mỹ. Đối với người Pháp, sàn giao dịch Paris bằng euro là đơn giản và phù hợp nhất với PEA.

Tại sao lợi nhuận lại tăng gấp đôi trong quý 2 năm 2026? Xung đột ở Trung Đông đã đẩy giá dầu và khí đốt tăng cao, mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh thượng nguồn của tập đoàn. Lợi nhuận ròng đạt 4.7 tỷ euro trong quý 2 năm 2026, so với 2.36 tỷ euro cùng kỳ năm trước. Một quý kinh doanh xuất sắc như vậy không tự nhiên lặp lại.

Lời kết

Liệt kê : Euronext Paris (TTE) và NYSE — đủ điều kiện PEA, không bị khấu trừ thuế nước ngoài.

: Euronext Paris (TTE) và NYSE — đủ điều kiện PEA, không bị khấu trừ thuế nước ngoài. Hồ Sơ : một tập đoàn lớn tích hợp — khai thác dầu khí, khí hóa lỏng (LNG), điện năng carbon thấp, lọc dầu và hóa chất.

: một tập đoàn lớn tích hợp — khai thác dầu khí, khí hóa lỏng (LNG), điện năng carbon thấp, lọc dầu và hóa chất. Cổ tức Trả góp hàng quý; năm 2026 trả góp 0.90 € (+5.9%), sau khi trả góp 3.40 € cho năm 2025.

Trả góp hàng quý; năm 2026 trả góp 0.90 € (+5.9%), sau khi trả góp 3.40 € cho năm 2025. Thu nhập : Nửa đầu năm 2026 tăng mạnh (lợi nhuận ròng đạt 11.2 tỷ USD) nhờ giá cả tăng cao.

: Nửa đầu năm 2026 tăng mạnh (lợi nhuận ròng đạt 11.2 tỷ USD) nhờ giá cả tăng cao. Rủi roChu kỳ giá dầu, quá trình chuyển đổi năng lượng, địa chính trị.