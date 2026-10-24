Giao dịch dành cho người mới bắt đầu: Thị trường, chiến lược và nền tảng

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Giao dịch dành cho người mới bắt đầu thoạt nhìn có vẻ khó khăn, nhưng nguyên tắc rất đơn giản: đầu tư Nó nghĩa là mua và bán các tài sản tài chính trong thời gian ngắn hoặc dài hơn để kiếm lời từ sự biến động giá cả. Được phổ biến bởi các nền tảng giao dịch trực tuyến và mạng xã hội, nó thu hút một lượng lớn người tham gia mới mỗi năm.

Tuy nhiên, thực tế lại khắc nghiệt hơn: hầu hết những người giao dịch đều thua lỗ. Hướng dẫn giao dịch dành cho người mới bắt đầu này giải thích cách thức giao dịch hoạt động, các phong cách giao dịch khác nhau, thị trường và các công cụ. Nó cũng nêu chi tiết cách bắt đầu, các quy tắc điều chỉnh hoạt động này tại Pháp và những rủi ro cần hiểu trước khi đặt lệnh đầu tiên.

Giao dịch là gì? Định nghĩa

Giao dịch là hoạt động mua và bán các tài sản tài chính nhằm thu lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Khác với đầu tư dài hạn, vốn đặt cược vào sự tăng trưởng của một công ty hoặc nền kinh tế trong nhiều năm, giao dịch tìm cách kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá trong vài phút, vài ngày hoặc vài tuần.

Các nhà giao dịch có thể kiếm lời theo cả hai hướng. Nếu họ dự đoán giá tăng, họ... mua (a « long » position) to sell back higher. If they expect a fall, they bán khống (a « short » position): they sell an asset they do not own, or a derivative, hoping to buy it back cheaper later. In both cases, a wrong call translates into a loss.

Giao dịch và đầu tư: Sự khác biệt là gì?

Tiêu chí Giao dịch Đầu tư Chân trời thời gian Từ vài giây đến vài tuần Vài năm Nguồn lợi ích mong muốn Biến động giá cả Tăng trưởng công ty, cổ tức, lãi suất Phương pháp chính Phân tích kỹ thuật, dòng tin tức Phân tích cơ bản, đa dạng hóa Thời gian cần thiết Quan trọng, cần theo dõi thị trường thường xuyên. Sẽ bị hạn chế một khi chiến lược đã được thiết lập. Chi phí Tổng thể cao (nhiều giao dịch) Thấp Mức độ rủi ro Cao, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy. Biến đổi, giảm dần theo thời gian và sự đa dạng hóa.

Đối với người tiết kiệm ưu tiên gia tăng tài sản theo thời gian, đầu tư đều đặn, ví dụ như thông qua... ETFsVề mặt thống kê, giao dịch vẫn là con đường an toàn nhất. Giao dịch dành cho những người chấp nhận rủi ro cao và dành thời gian cũng như kiến ​​thức cho nó.

Bạn có thể giao dịch những thị trường nào?

Cổ phiếu: Cổ phiếu của các công ty niêm yết, được giao dịch trên các sàn giao dịch trong giờ thị trường. Đây là thị trường nổi tiếng nhất; xem hướng dẫn của chúng tôi về cách thức giao dịch. mua cổ phiếu.

Cổ phiếu của các công ty niêm yết, được giao dịch trên các sàn giao dịch trong giờ thị trường. Đây là thị trường nổi tiếng nhất; xem hướng dẫn của chúng tôi về cách thức giao dịch. mua cổ phiếu. NGOẠI HỐI : thị trường ngoại hối, nơi giao dịch các cặp tiền tệ như EUR/USD. Đây là thị trường có tính thanh khoản cao nhất thế giới, mở cửa 24 giờ một ngày, kể cả cuối tuần. Hướng dẫn của chúng tôi về Kinh doanh ngoại hối Giải thích các chi tiết cụ thể.

: thị trường ngoại hối, nơi giao dịch các cặp tiền tệ như EUR/USD. Đây là thị trường có tính thanh khoản cao nhất thế giới, mở cửa 24 giờ một ngày, kể cả cuối tuần. Hướng dẫn của chúng tôi về Kinh doanh ngoại hối Giải thích các chi tiết cụ thể. Chỉ số thị trường chứng khoán : CAC 40, S&P 500, DAX hoặc Nasdaq, thường được giao dịch thông qua hợp đồng tương lai, CFD hoặc ETF. Xem trang của chúng tôi về chỉ số giao dịch.

: CAC 40, S&P 500, DAX hoặc Nasdaq, thường được giao dịch thông qua hợp đồng tương lai, CFD hoặc ETF. Xem trang của chúng tôi về chỉ số giao dịch. HÀNG HÓA Vàng, dầu mỏ, khí đốt, kim loại, nông sản. Giá cả của chúng biến động theo cung, cầu và địa chính trị. Hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi về... trao đổi hàng hóa.

Vàng, dầu mỏ, khí đốt, kim loại, nông sản. Giá cả của chúng biến động theo cung, cầu và địa chính trị. Hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi về... trao đổi hàng hóa. Tiền điện tử Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác được niêm yết liên tục 24/7 với độ biến động cực cao. Xem hướng dẫn của chúng tôi về... tiền điện tử.

Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác được niêm yết liên tục 24/7 với độ biến động cực cao. Xem hướng dẫn của chúng tôi về... tiền điện tử. Trái phiếu và lãi suất: Chủ yếu có thể đạt được thông qua các hợp đồng tương lai, thường chỉ dành cho các chuyên gia.

Các phong cách giao dịch khác nhau

Phong cách giao dịch được định nghĩa chủ yếu bởi... thời gian nắm giữ các vị tríMỗi loại công việc đòi hỏi thời gian và tính khí khác nhau.

Phong cách thời gian nắm giữ vị thế Yêu cầu có sẵn Hồ Sơ Mở rộng quy mô (Scalping) Vài giây đến vài phút Thời gian sử dụng màn hình liên tục rất cao. Phản ứng nhanh nhạy, kỷ luật và chi phí rất thấp là điều thiết yếu. Ngày giao dịch Giao dịch trong ngày, không nắm giữ vị thế nào qua đêm. Cao trong các phiên giao dịch Toàn thời gian hoặc gần như toàn thời gian swing kinh doanh Vài ngày đến vài tuần Phân tích vừa phải, hàng ngày Phù hợp với công việc toàn thời gian Giao dịch vị trí Từ vài tuần đến vài tháng Thấp Gần với giai đoạn đầu tư, theo sát các xu hướng chính.

Mở rộng quy mô (Scalping) Mục tiêu là nắm bắt những biến động rất nhỏ, lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi ngày: chi phí và chênh lệch giữa giá mua và giá bán có ảnh hưởng rất lớn ở đây. Ngày giao dịch Điều này có nghĩa là mở và đóng mọi vị thế trong cùng một ngày, để tránh rủi ro chênh lệch giá qua đêm. swing kinh doanh Mục tiêu là ghi lại những động tác kéo dài vài ngày; đây thường là phong cách dễ tiếp cận nhất đối với người mới bắt đầu làm thêm.

Các công cụ được sử dụng trong giao dịch

Chứng khoán tiền mặt

Mua cổ phiếu hoặc quỹ ETF bằng tiền mặt, thông qua tài khoản chứng khoán, là hình thức đơn giản nhất. Mức lỗ tối đa được giới hạn ở số tiền đã đầu tư, và bạn thực sự sở hữu các chứng khoán đó.

CFDs

A CFD (Hợp đồng chênh lệch giá) là một thỏa thuận với nhà môi giới phản ánh sự biến động giá của một tài sản mà không cần bạn sở hữu tài sản đó. Nó cho phép bạn giao dịch cả trong thị trường tăng và giảm. đòn bẩyVới 1,000 euro ký quỹ, bạn có thể chấp nhận rủi ro lên đến vài nghìn euro. Lợi nhuận được khuếch đại, nhưng thua lỗ cũng vậy. CFD là sản phẩm mà các nhà giao dịch cá nhân sử dụng nhiều nhất để giao dịch trực tuyến trên thị trường Forex và chỉ số, và cũng là nơi tập trung các khoản lỗ.

Hợp đồng tương lai và quyền chọn

Hợp đồng tương lai là những cam kết tiêu chuẩn hóa để mua hoặc bán một tài sản vào một ngày trong tương lai, được giao dịch trên các sàn giao dịch có tổ chức. Tùy chọn Chúng cho phép quyền, nhưng không bắt buộc, mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá nhất định. Những sản phẩm này mạnh mẽ nhưng mang tính kỹ thuật cao và chỉ dành cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.

Bộ tăng áp và bảo hành

Các sản phẩm giao dịch trên sàn do ngân hàng phát hành, gọi là turbo, cung cấp đòn bẩy với mức thua lỗ được giới hạn ở số tiền đặt cược của bạn, nhờ vào rào cản loại bỏ lệnh. Nếu giá đạt đến rào cản đó, sản phẩm sẽ bị loại bỏ và số tiền đặt cược sẽ bị mất phần lớn hoặc toàn bộ.

Đòn bẩy: Hiểu rõ rủi ro chính

Đòn bẩy cho phép bạn chấp nhận rủi ro lớn hơn số vốn ban đầu. Với đòn bẩy 10, một biến động 1% của tài sản sẽ dẫn đến biến động 10% của vốn đã đầu tư. Do đó, một biến động 10% theo chiều hướng xấu sẽ làm mất toàn bộ số vốn đã đầu tư.

Để bảo vệ các nhà giao dịch bán lẻ, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) đã đưa ra giới hạn đòn bẩy đối với CFD vào năm 2018, được thực thi tại Pháp bởi AMF, cơ quan quản lý tài chính của Pháp:

Tài sản cơ bản Tận dụng tối đa lợi thế cho khách hàng bán lẻ Các cặp tiền tệ chính 30:1 Các loại tiền tệ khác, vàng, các chỉ số chính 20:1 Hàng hóa không bao gồm vàng, các chỉ số không thuộc nhóm chính 10:1 cổ phiếu riêng 5:1 Tiền điện tử 2:1

Các quy định này cũng yêu cầu tự động đóng vị thế khi ký quỹ giảm xuống còn 50% mức tối thiểu cần thiết, cộng thêm... bảo vệ cân bằng âmNhà giao dịch cá nhân không thể thua lỗ nhiều hơn số tiền đã gửi vào tài khoản CFD của họ. Cuối cùng, các nhà môi giới phải hiển thị tỷ lệ phần trăm khách hàng cá nhân thua lỗ trên các sản phẩm này. Con số đó rất thường vượt quá một nửa tổng số tài khoản.

Giao dịch có sinh lời không? Số liệu cho thấy điều gì?

Đây là câu hỏi cốt yếu, và câu trả lời trung thực lại gây thất vọng cho hầu hết người mới bắt đầu. Một nghiên cứu của AMF bao gồm các năm từ 2009 đến 2012 cho thấy rằng gần 9 trên 10 nhà giao dịch bán lẻ Những người giao dịch Forex hoặc CFD đã thua lỗ. Mức lỗ trung bình lên tới hơn 10,000 euro mỗi khách hàng. Các cảnh báo mà các nhà môi giới phải hiển thị hiện nay xác nhận rằng phần lớn các tài khoản bán lẻ vẫn không có lợi nhuận.

Có nhiều yếu tố giải thích điều này:

Chi phí Phí chênh lệch, hoa hồng và phí tài chính trên các vị thế đòn bẩy sẽ tích lũy dần sau mỗi giao dịch.

Phí chênh lệch, hoa hồng và phí tài chính trên các vị thế đòn bẩy sẽ tích lũy dần sau mỗi giao dịch. Tỉ lệ đòn bẩy Điều này biến những sai sót nhỏ thành những tổn thất lớn.

Điều này biến những sai sót nhỏ thành những tổn thất lớn. Khoảng cách thông tin và nguồn lực khi đối mặt với các chuyên gia và thuật toán.

khi đối mặt với các chuyên gia và thuật toán. Xu hướng tâm lý: cutting winners too early, letting losers run, and chasing losses to « get even » after a setback.

Một số nhà giao dịch luôn có lợi nhuận, nhưng họ chỉ chiếm thiểu số, và họ dựa vào một chiến lược giao dịch đã được kiểm chứng, quản lý rủi ro nghiêm ngặt và kinh nghiệm dày dặn. Giao dịch không phải là cách đáng tin cậy để tăng thêm thu nhập cũng không phải là con đường tắt dẫn đến tự do tài chính.

Mức lương của một nhà giao dịch là bao nhiêu?

A retail trader has no salary: their income is their net profit, which can be negative. Salaried traders at banks and asset management firms receive a fixed salary and bonuses tied to their results. They work with their employer’s capital, professional tools and tightly controlled risk limits. Promises of monthly « salaries » of several thousand euros for beginners belong to the world of marketing, or out-and-out scams.

Những điều cơ bản cần nắm vững trước khi giao dịch

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật Phân tích biểu đồ giá và khối lượng để phát hiện xu hướng, mức hỗ trợ, mức kháng cự và các mô hình lặp lại. Nó sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động, RSI hoặc MACD. Đây là công cụ chính của nhà giao dịch ngắn hạn, nhưng không có chỉ báo nào dự đoán tương lai một cách chắc chắn.

Phân tích cơ bản

Nó đánh giá giá trị của một tài sản dựa trên các dữ liệu kinh tế: lợi nhuận của công ty, lãi suất, lạm phát, việc làm. Các báo cáo thống kê và quyết định của ngân hàng trung ương thường gây ra những biến động mạnh, điều mà bạn cần nắm rõ để tránh bị bất ngờ.

Quản lý rủi ro

Đây là kỹ năng quan trọng nhất, nhưng lại bị bỏ quên nhiều nhất. Nó chỉ tuân theo một vài nguyên tắc sau:

Chỉ nên mạo hiểm một phần nhỏ vốn của bạn cho mỗi vị thế, thường là từ 1% đến 2%;

luôn đặt một dừng lỗ , một lệnh đóng vị thế nếu giá đạt đến ngưỡng thua lỗ được xác định trước;

, một lệnh đóng vị thế nếu giá đạt đến ngưỡng thua lỗ được xác định trước; Hướng đến tỷ lệ thuận lợi giữa lợi ích tiềm năng và tổn thất chấp nhận được;

Hạn chế sử dụng đòn bẩy ở mức tối thiểu, hoặc tránh hoàn toàn việc sử dụng đòn bẩy ngay từ đầu;

giữ một tạp chí thương mại Xem xét lại các quyết định và sai lầm của bạn.

loại thứ tự

A đặt hàng ở siêu thị Thực hiện ngay lập tức với giá tốt nhất hiện có. HAS lệnh giới hạn Đặt giá mua tối đa hoặc giá bán tối thiểu. HAS dừng lệnh Các lệnh này được kích hoạt khi giá đạt đến ngưỡng nhất định, để cắt lỗ hoặc vào lệnh khi giá phá vỡ ngưỡng đó. Nắm vững các lệnh này sẽ giúp tránh việc thực hiện giao dịch ở mức giá không mong muốn.

Ba nhóm phần mềm chính thống trị hoạt động giao dịch bán lẻ:

MetaTrader 4 và 5 : Các nền tảng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà môi giới Forex và CFD, được đánh giá cao nhờ các chỉ báo, robot giao dịch tự động và cộng đồng người dùng. Xem hướng dẫn của chúng tôi về tài khoản MT4.

: Các nền tảng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà môi giới Forex và CFD, được đánh giá cao nhờ các chỉ báo, robot giao dịch tự động và cộng đồng người dùng. Xem hướng dẫn của chúng tôi về tài khoản MT4. Nền tảng giao dịch độc quyền của các nhà môi giới Các giao diện được phát triển bởi từng nhà môi giới, thường đơn giản hơn để bắt đầu sử dụng.

Các giao diện được phát triển bởi từng nhà môi giới, thường đơn giản hơn để bắt đầu sử dụng. TradingViewĐây là một công cụ lập biểu đồ trực tuyến rất phổ biến, tích hợp mạng xã hội chia sẻ ý tưởng giao dịch. Nó có thể kết nối với một số nhà môi giới để đặt lệnh.

Ngoài phần mềm, một nhà giao dịch cần có lịch kinh tế, nguồn tin tức đáng tin cậy và... tài khoản demo để thực hành mà không phải mạo hiểm tiền thật.

Giao dịch dành cho người mới bắt đầu: 7 bước đơn giản để bắt đầu

được đào tạo Những kiến ​​thức cơ bản: thị trường, lệnh, phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro. Hướng dẫn của chúng tôi về... học giao dịch Cung cấp lộ trình từng bước. Xác định mục tiêu và ngân sách.Chỉ nên chi tiêu số tiền bạn không cần đến, sau khi đã lập quỹ dự phòng khẩn cấp. Chọn một phong cách và một thị trường. Hãy lựa chọn những giao dịch phù hợp với thời gian rảnh của bạn, thay vì giao dịch tất cả cùng một lúc. Chọn một nhà môi giới được quản lýĐược cấp phép bởi ACPR hoặc AMF, hoặc bởi một cơ quan có thẩm quyền tương đương của châu Âu. So sánh chi phí, sản phẩm và chất lượng nền tảng: của chúng tôi so sánh môi giới giúp bạn làm điều đó. Thực hành trên tài khoản demo trong vài tuần, áp dụng các quy tắc tương tự như đối với tài khoản giao dịch thực. Mở trực tiếp tài khoản giao dịch Với số vốn nhỏ, không sử dụng đòn bẩy hoặc sử dụng đòn bẩy rất thấp. Hãy thường xuyên xem lại kết quả của bạn. Hãy sử dụng nhật ký giao dịch của bạn và dừng lại nếu chiến lược này tiếp tục thua lỗ theo thời gian.

Khung pháp lý và thuế tại Pháp

Kiểm tra xem nhà môi giới có được ủy quyền hay không.

Tại Pháp, các nhà cung cấp dịch vụ đầu tư phải được cấp phép bởi... ACPR hoặc được phép hoạt động tại Pháp từ một quốc gia khác thuộc Liên minh Châu Âu. Sổ đăng ký REGAFI và danh sách các nhà cung cấp được ủy quyền cho phép xác minh điều này. AMF cũng công bố danh sách đen Các trang web cung cấp Forex, CFD hoặc tài sản tiền điện tử mà không được phép. Kể từ luật Sapin II năm 2016, việc quảng cáo trực tuyến cho các sản phẩm tài chính rủi ro nhất, chẳng hạn như CFD và Forex đòn bẩy, cũng bị hạn chế nghiêm ngặt.

Dấu hiệu cảnh báo lừa đảo

promises of high, guaranteed returns, or « risk-free » claims;

Gọi điện thoại chào hàng, nhắn tin qua ứng dụng hoặc mạng xã hội;

áp lực phải chuyển thêm tiền nhanh chóng;

Khó khăn hoặc không thể rút tiền của bạn;

Một công ty không có tên trong sổ đăng ký chính thức hoặc có trụ sở bên ngoài Liên minh Châu Âu.

Thuế suất đối với lợi nhuận giao dịch

Đối với cá nhân, lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu và quỹ ETF trong tài khoản chứng khoán về nguyên tắc chịu mức thuế suất cố định duy nhất, tức là thuế suất cố định của Pháp. Lợi nhuận từ các công cụ phái sinh, chẳng hạn như CFD hoặc hợp đồng tương lai, thuộc các chế độ thuế riêng biệt.

Chương trình PEA của Pháp, một chương trình tiết kiệm vốn cổ phần được hưởng ưu đãi thuế, cho phép bạn giao dịch cổ phiếu châu Âu với mức thuế giảm sau 5 năm, nhưng không chấp nhận CFD hoặc đòn bẩy. Các tài khoản được mở tại các công ty môi giới nước ngoài phải được khai báo hàng năm. Các quy định thay đổi theo từng dự luật tài chính: hãy kiểm tra tình hình của bạn trên trang web impots.gouv.fr.

Những sai lầm cần tránh khi bắt đầu giao dịch

Giao dịch không có kế hoạch : Tham gia một cách bốc đồng, không biết nên cắt lỗ ở đâu hay chốt lời ở đâu.

: Tham gia một cách bốc đồng, không biết nên cắt lỗ ở đâu hay chốt lời ở đâu. Sử dụng đòn bẩy cao Ngay từ đầu, chừng đó cũng đủ để rút sạch tài khoản chỉ trong vài ngày.

Ngay từ đầu, chừng đó cũng đủ để rút sạch tài khoản chỉ trong vài ngày. Cố gắng giành lại nó sau khi thua lỗ do tăng quy mô vị thế.

sau khi thua lỗ do tăng quy mô vị thế. Tuân theo tín hiệu một cách mù quáng. sold on social media or « gurus » who never show verified results.

sold on social media or « gurus » who never show verified results. Bỏ qua chi phí Điều này thường biến một chiến lược tưởng chừng như thắng lợi thành một chiến lược thất bại.

Điều này thường biến một chiến lược tưởng chừng như thắng lợi thành một chiến lược thất bại. Giao dịch quá thường xuyên Việc giao dịch quá nhiều sẽ làm tăng chi phí và nguy cơ mắc sai lầm do cảm xúc.

Việc giao dịch quá nhiều sẽ làm tăng chi phí và nguy cơ mắc sai lầm do cảm xúc. Nhầm lẫn giữa may mắn và kỹ năngMột vài chiến thắng ban đầu không chứng minh rằng phương pháp đó hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi của bạn về giao dịch

Giao dịch là gì, tóm gọn trong một câu?

Giao dịch nghĩa là mua và bán các tài sản tài chính trong thời gian ngắn để thu lợi nhuận từ sự biến động giá của chúng, cả khi giá tăng lẫn khi giá giảm.

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch với số vốn ít ỏi?

Một số nhà môi giới chấp nhận tiền gửi chỉ vài chục euro, nhưng câu hỏi thực sự là bạn sẵn sàng mất bao nhiêu tiền. Tốt nhất là nên bắt đầu với tài khoản demo, sau đó chuyển sang giao dịch thực với số tiền nhỏ và không sử dụng đòn bẩy.

Bạn có thể mất nhiều hơn số tiền đã đặt cược không?

Đối với CFD, cơ chế bảo vệ số dư âm bắt buộc ở châu Âu ngăn nhà giao dịch cá nhân mất nhiều hơn số tiền gửi ban đầu. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm khác, chẳng hạn như hợp đồng tương lai hoặc bán quyền chọn, khoản lỗ có thể vượt quá số tiền đặt cược ban đầu.

Người mới bắt đầu nên chọn phong cách giao dịch nào?

Giao dịch theo xu hướng ngắn hạn (swing trading) thường dễ tiếp cận nhất, vì nó đòi hỏi ít thời gian sử dụng màn hình hơn so với giao dịch trong ngày (day trading) hoặc giao dịch lướt sóng (scalping) và tạo ra chi phí thấp hơn.

Việc buôn bán có hợp pháp ở Pháp không?

Có, miễn là bạn sử dụng nhà cung cấp được cấp phép hoạt động tại Pháp. Hãy cẩn thận với các nền tảng không được quản lý, thường bị đưa vào danh sách đen của AMF (Cơ quan quản lý tài chính Pháp).

Liệu bạn có thể kiếm sống bằng nghề giao dịch chứng khoán không?

Rất ít người có thể quản lý việc này một cách bền vững. Thống kê do AMF và các công ty môi giới công bố cho thấy phần lớn các tài khoản cá nhân đều thua lỗ: giao dịch không nên được coi là nguồn thu nhập thường xuyên.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Giao dịch, đặc biệt là giao dịch bằng đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao dẫn đến mất vốn.