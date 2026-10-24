ETF là gì? Hướng dẫn đầy đủ dành cho nhà đầu tư (2026)

An ETF Quỹ giao dịch chứng khoán (ETF), còn được gọi là quỹ theo dõi chỉ số, là một quỹ đầu tư được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, mô phỏng hiệu suất của một chỉ số: CAC 40, S&P 500, MSCI World, hoặc một rổ trái phiếu, hàng hóa hoặc cổ phiếu theo chủ đề. Chỉ với một giao dịch, bạn có thể đầu tư vào hàng trăm, đôi khi hàng nghìn chứng khoán, với mức phí thấp. Bạn đang thắc mắc ETF là gì và nó phù hợp với danh mục đầu tư như thế nào? Hướng dẫn này sẽ giải thích cách thức hoạt động của ETF, các loại chính, phí, rủi ro và phương pháp lựa chọn một quỹ phù hợp.

ETF là gì? Định nghĩa

ETF là một phương tiện đầu tư tập thể (Quỹ đầu tư tập thể): tiền của nhiều người tiết kiệm được gộp lại để mua một danh mục chứng khoán. Đặc điểm nổi bật của nó là... được niêm yết và giao dịch liên tục trên sàn giao dịch chứng khoán.Giống như cổ phiếu, bạn có thể mua hoặc bán các đơn vị quỹ ETF bất cứ lúc nào trong phiên giao dịch, với giá thị trường, thông qua bất kỳ nhà môi giới nào. Tóm lại, quỹ ETF là gì? Là một quỹ tập hợp có mã chứng khoán được giao dịch suốt cả ngày.

Đa số các quỹ ETF là thụ động Được quản lý chủ động: mục tiêu không phải là đánh bại thị trường, mà là sao chép một cách trung thực chỉ số chuẩn. Người quản lý hầu như không đưa ra quyết định nào: danh mục đầu tư phản ánh thành phần của chỉ số, với trọng số tương tự. Sự đơn giản này giải thích tại sao phí quản lý thấp hơn nhiều so với các quỹ chủ động.

The term « tracker », commonly used in French, describes exactly this function: the ETF « tracks » its index. The French financial markets authority (Autorité des marchés financiers, AMF) dedicates an educational factsheet to trackers in its retail investor section, a sign of their importance in French household savings.

ETF hoạt động như thế nào?

Sao chép chỉ mục

Về nguyên tắc, quỹ ETF nắm giữ các chứng khoán cấu thành chỉ số, với tỷ lệ tương ứng. Khi chỉ số tăng 1%, giá trị của quỹ ETF tự động tăng khoảng 1%, không tính phí và chênh lệch theo dõi. Giá trị của một đơn vị, được gọi là giá trị tài sản ròng (giá trị thanh lý), được công bố hàng ngày, và giá giao dịch liên tục bám sát giá trị này nhờ các cơ chế chênh lệch giá của các nhà tạo lập thị trường.

Sự thống nhất: Sáng tạo và Cứu chuộc

Không giống như quỹ truyền thống, ETF có số lượng đơn vị thay đổi. Các tổ chức được chấp thuận, nhà cung cấp thanh khoản (Các nhà cung cấp thanh khoản) tạo hoặc mua lại các đơn vị để đổi lấy rổ chứng khoán cơ sở, theo yêu cầu của thị trường. Cơ chế này giúp giá ETF luôn gần với giá trị tài sản ròng và đảm bảo tính thanh khoản cao, ngay cả đối với các chỉ số được giao dịch ở mức thấp.

Cách mua cổ phiếu trả cổ tức thông qua ETF: Tích lũy hay phân phối?

Cổ tức mà quỹ ETF nhận được sẽ theo một trong hai con đường. Với tích lũy Đối với các quỹ ETF (ACC), tiền được tái đầu tư ngay lập tức vào quỹ, điều này khuếch đại hiệu ứng tăng trưởng kép. Với phân phối Các quỹ ETF (phân phối) trả tiền cho nhà đầu tư theo định kỳ, tạo ra thu nhập chịu thuế trong tài khoản chứng khoán. Về lâu dài, tích lũy thường là lựa chọn hiệu quả hơn về thuế.

Sao chép vật lý hoặc tổng hợp

sao chép vật lý

The ETF actually buys the securities in the index. This is the most transparent structure: you know what the fund holds. On the major indices, the holdings can be complete; on very broad indices made up of thousands of securities, the manager may hold a representative sample — a technique known as « sampling » or optimization — which introduces a slight tracking difference.

sao chép tổng hợp

Quỹ ETF tham gia vào một thỏa thuận hoán đổi Với ngân hàng: ngân hàng nắm giữ một rổ chứng khoán và nhận được, thông qua hợp đồng này, hiệu suất chính xác của chỉ số. Ưu điểm: tiếp cận được các thị trường khó tiếp cận trực tiếp và, tại Pháp, Điều kiện đủ điều kiện PEA Đối với các quỹ ETF dựa trên chỉ số thế giới, trong khi đó, chương trình tiết kiệm cổ phiếu của Pháp (Plan d’Épargne en Actions, PEA) thường chỉ chấp nhận cổ phiếu châu Âu. Nhược điểm: rủi ro đối tác về phía ngân hàng phát hành hợp đồng hoán đổi — được quy định bởi luật pháp châu Âu nhưng vẫn có thực tế, vì bên phát hành phải giới hạn mức độ rủi ro này.

Hai phương pháp này tương đương nhau trên các chỉ số chính của thị trường phát triển. Phương pháp tổng hợp chủ yếu được chứng minh là phù hợp cho PEA hoặc cho một số thị trường mới nổi nhất định.

Các dòng ETF chính

Gia đình Ví dụ về chỉ số Visa này dành cho đối tượng nào? Chứng khoán quốc tế MSCI World, FTSE All-World Cốt lõi của một danh mục đầu tư đa dạng Cổ phiếu khu vực đồng euro / châu Âu Euro Stoxx 50, MSCI Europe Đầu tư vào thị trường châu Âu, đủ điều kiện tham gia PEA (chương trình tiết kiệm vốn cổ phần của Pháp, Plan d’Épargne en Actions) dưới hình thức hiện vật. Các chỉ số quốc gia chính CAC 40, S&P 500, Nikkei Đặt cược vào một thị trường cụ thể Trái phiếu Trái phiếu chính phủ được xếp hạng, trái phiếu doanh nghiệp Ổn định danh mục đầu tư HÀNG HÓA Vàng, dầu mỏ, các chỉ số chung Đa dạng hóa danh mục đầu tư thông qua các hợp đồng tương lai hoặc nắm giữ vàng vật chất. chuyên đề Chăm sóc sức khỏe, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo Niềm tin chiến thuật, tính biến động cao hơn Hệ số beta thông minh / các yếu tố Giá trị, cổ tức, biến động thấp Các động thái chiến lược được ghi nhận

Các chỉ số tổng quát nhất, chẳng hạn như MSCI World hoặc FTSE All-World, bao gồm hàng nghìn công ty trên hàng chục quốc gia: mang lại sự đa dạng tối đa trong một vị thế duy nhất. Các quỹ ETF theo chủ đề thu hút bởi câu chuyện của chúng, nhưng lịch sử hoạt động ngắn, phí cao hơn và hiệu suất rất phân tán: chúng là một sự bổ sung, chứ không phải là nền tảng.

Phí ETF: Chi phí thực tế

Chi phí thực tế khi đầu tư vào ETF bao gồm bốn khoản mục sau:

Đang tính phí (TER): được khấu trừ liên tục từ giá trị của ETF. Mức khấu trừ này dao động từ 0.05% mỗi năm đối với các chỉ số chứng khoán chính đến hơn 0.50% đối với một số quỹ chuyên đề. Đây là con số đầu tiên cần so sánh.

(TER): được khấu trừ liên tục từ giá trị của ETF. Mức khấu trừ này dao động từ 0.05% mỗi năm đối với các chỉ số chứng khoán chính đến hơn 0.50% đối với một số quỹ chuyên đề. Đây là con số đầu tiên cần so sánh. Phí môi giới : Phí hoa hồng của nhà môi giới cho mỗi giao dịch mua hoặc bán, đôi khi bằng 0 đối với một danh sách các quỹ ETF nhất định.

: Phí hoa hồng của nhà môi giới cho mỗi giao dịch mua hoặc bán, đôi khi bằng 0 đối với một danh sách các quỹ ETF nhất định. Chênh lệch giá chào bán Chênh lệch giữa giá mua và giá bán, mức chênh lệch này rất nhỏ đối với các quỹ ETF có tính thanh khoản cao.

Chênh lệch giữa giá mua và giá bán, mức chênh lệch này rất nhỏ đối với các quỹ ETF có tính thanh khoản cao. Theo dõi chỉ số: the gap between the ETF’s performance and its index’s, measured by the « tracking error » or « tracking difference ». It can be observed in the issuer’s documents.

Trong vòng mười hoặc hai mươi năm, chỉ vài phần mười điểm phần trăm phí quản lý định kỳ cũng có thể tạo ra sự khác biệt hàng triệu euro đối với một danh mục đầu tư lớn. Tuy nhiên, việc chạy đua để có phí thấp nhất không phải là mục đích cuối cùng: tài sản được quản lý, tính thanh khoản và chất lượng sao chép cũng quan trọng không kém.

ETF hay quỹ chủ động: Nên chọn loại nào?

Quỹ chủ động sử dụng các nhà quản lý cố gắng vượt trội hơn thị trường. Phí quản lý của quỹ này cao hơn vì phải trả tiền cho việc nghiên cứu. Các nghiên cứu định kỳ trên các thị trường phát triển cho thấy rằng... Đa số các quỹ chủ động đều hoạt động kém hiệu quả hơn chỉ số tham chiếu trong dài hạn.Sau khi trừ phí. Việc vượt trội hơn thị trường một cách bền vững là điều đặc biệt, và việc xác định trước được những nhà quản lý có khả năng làm được điều đó lại càng hiếm hoi hơn.

Quan sát này giải thích sự thống trị của các quỹ ETF trong danh mục đầu tư dài hạn. Một quỹ chủ động có thể vẫn phù hợp trong các thị trường kém hiệu quả hơn, chẳng hạn như một số trái phiếu doanh nghiệp hoặc cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Nhưng để đơn giản là tiếp cận các thị trường chứng khoán chính, chỉ số chi phí thấp khó có thể bị đánh bại.

Tại sao nên cân nhắc đầu tư vào ETF?

Đa dạng hóa Một đơn vị trong quỹ ETF toàn cầu (World ETF) mang lại cơ hội đầu tư vào các công ty thuộc nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau.

Một đơn vị trong quỹ ETF toàn cầu (World ETF) mang lại cơ hội đầu tư vào các công ty thuộc nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Phí thấp Điều này cho phép hiệu suất hoạt động có lợi cho người tiết kiệm.

Điều này cho phép hiệu suất hoạt động có lợi cho người tiết kiệm. Thanh khoản Mua và bán trên sàn giao dịch bất cứ lúc nào, không mất phí rút tiền và không có thời gian thanh toán dài.

Mua và bán trên sàn giao dịch bất cứ lúc nào, không mất phí rút tiền và không có thời gian thanh toán dài. Minh bạch : một chỉ số chuẩn đã biết, danh mục đầu tư đã công bố, hiệu suất tương đương giữa các tổ chức phát hành.

: một chỉ số chuẩn đã biết, danh mục đầu tư đã công bố, hiệu suất tương đương giữa các tổ chức phát hành. Khả Năng Tiếp Cận Chỉ cần vài chục euro là đủ để bắt đầu, và hầu hết các công ty môi giới đều cung cấp các kế hoạch đầu tư định kỳ.

Chỉ cần vài chục euro là đủ để bắt đầu, và hầu hết các công ty môi giới đều cung cấp các kế hoạch đầu tư định kỳ. Không có thời gian giam giữKhác với một số sản phẩm tiết kiệm khác.

Những rủi ro của ETF

ETF mô phỏng chỉ số tham chiếu của nó: nó cũng chia sẻ những rủi ro của chỉ số đó. Những rủi ro chính bao gồm:

Rủi ro thị trường Nếu chỉ số giảm 40%, quỹ ETF cũng sẽ giảm khoảng chừng đó. Sự đa dạng hóa nội bộ của quỹ ETF không bảo vệ được thị trường khỏi những cú sụp đổ mang tính hệ thống.

Nếu chỉ số giảm 40%, quỹ ETF cũng sẽ giảm khoảng chừng đó. Sự đa dạng hóa nội bộ của quỹ ETF không bảo vệ được thị trường khỏi những cú sụp đổ mang tính hệ thống. Rủi ro tiền tệ : Một quỹ ETF định giá bằng đô la Mỹ dựa trên chỉ số của Mỹ sẽ thấy giá trị bằng euro của nó bị ảnh hưởng bởi sự biến động của tỷ giá EUR/USD, theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. Các phiên bản được phòng ngừa rủi ro cũng tồn tại, nhưng với một khoản phí nhất định.

: Một quỹ ETF định giá bằng đô la Mỹ dựa trên chỉ số của Mỹ sẽ thấy giá trị bằng euro của nó bị ảnh hưởng bởi sự biến động của tỷ giá EUR/USD, theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. Các phiên bản được phòng ngừa rủi ro cũng tồn tại, nhưng với một khoản phí nhất định. Rủi ro đối tác , đặc biệt đối với các quỹ ETF tổng hợp, gắn liền với ngân hàng phát hành hợp đồng hoán đổi.

, đặc biệt đối với các quỹ ETF tổng hợp, gắn liền với ngân hàng phát hành hợp đồng hoán đổi. Rủi ro tập trung Một số chỉ số bị chi phối bởi một số ít cổ phiếu hoặc một lĩnh vực duy nhất, ví dụ như công nghệ.

Một số chỉ số bị chi phối bởi một số ít cổ phiếu hoặc một lĩnh vực duy nhất, ví dụ như công nghệ. Rủi ro theo chủ đề Một chủ đề được quan tâm nhiều có thể không bao giờ mang lại hiệu quả lâu dài.

Một chủ đề được quan tâm nhiều có thể không bao giờ mang lại hiệu quả lâu dài. Đòn bẩy rủi roCác quỹ ETF đòn bẩy, được thiết kế để khuếch đại chỉ số mỗi ngày, sẽ giảm giá trị trong các xu hướng biến động và không phù hợp làm đầu tư dài hạn.

Bạn nên sử dụng loại tài khoản nào để đầu tư vào ETF?

Tài khoản chứng khoán thông thường : Tiếp cận mọi quỹ ETF trên thế giới, phí môi giới thấp, thuế suất tiêu chuẩn đối với lãi vốn và cổ tức.

: Tiếp cận mọi quỹ ETF trên thế giới, phí môi giới thấp, thuế suất tiêu chuẩn đối với lãi vốn và cổ tức. PEA Các quỹ ETF tổng hợp trên các chỉ số thế giới đủ điều kiện tham gia chương trình, với mức thuế ưu đãi sau năm năm sở hữu. Tuy nhiên, việc lựa chọn chỉ số sẽ hẹp hơn so với tài khoản chứng khoán.

Các quỹ ETF tổng hợp trên các chỉ số thế giới đủ điều kiện tham gia chương trình, với mức thuế ưu đãi sau năm năm sở hữu. Tuy nhiên, việc lựa chọn chỉ số sẽ hẹp hơn so với tài khoản chứng khoán. Bảo hiểm nhân thọHầu hết các chính sách trực tuyến đều cung cấp các khoản đầu tư liên kết đơn vị dựa trên ETF, kết hợp sự đa dạng hóa của quỹ chỉ số với khung pháp lý về thuế. Bảo hiểm nhân thọ PhápKiểm tra phí quản lý hợp đồng bảo hiểm đối với các khoản đầu tư này.

Việc lựa chọn loại tài khoản phải được ưu tiên trước khi lựa chọn quỹ ETF: nó quyết định mức thuế và phạm vi sản phẩm có sẵn. Để hiểu rõ hơn về các chỉ số đằng sau các quỹ ETF, hãy xem trang của chúng tôi về... S & P 500 Bài viết này mô tả chi tiết cách thức hoạt động của chỉ số US Index được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Cách chọn ETF: Phương pháp

Thay vì một danh sách cố định, dưới đây là các tiêu chí cho phép bạn so sánh một cách khách quan hai quỹ ETF cùng chỉ số:

Chỉ số được theo dõi: two « World » funds do not cover exactly the same markets; check the number of securities and the country weightings. Đang tính phívới điều kiện các yếu tố khác đều như nhau. Tài sản được quản lý: Một quỹ ETF lớn có tính thanh khoản cao hơn và ít có khả năng bị đóng cửa; các nhà phát hành đôi khi đóng cửa và mua lại các quỹ nhỏ. Phương pháp sao chép: vật lý hoặc tổng hợp, với tiêu chí phân biệt là đủ điều kiện PEA tại Pháp. Chính sách cổ tứcTích lũy để đạt hiệu quả lâu dài, phân phối để thu nhập. Đồng tiền giao dịch: Một quỹ ETF được niêm yết bằng euro trên chỉ số đô la vẫn chịu rủi ro từ đồng đô la; việc niêm yết bằng euro không làm thay đổi rủi ro tiềm ẩn. Sự khác biệt trong theo dõi Được quan sát trong khoảng thời gian ba hoặc năm năm, có sẵn trong tài liệu của bên phát hành.

Để hoàn tất việc so sánh, chúng tôi đã lựa chọn... Các ETF tốt nhất theo từng trường hợp sử dụng Các tiêu chí này được áp dụng cho từng chỉ số riêng lẻ, và dữ liệu cập nhật của mỗi quỹ có thể được kiểm tra trên trang web của nhà phát hành hoặc trên các công cụ sàng lọc chuyên dụng.

Nên mua ETF ở đâu?

Các quỹ ETF được mua thông qua một môi giới chứng khoánMột ngân hàng trực tuyến hoặc một nhà môi giới trực tuyến chuyên biệt. Ba điều làm nên sự khác biệt giữa các dịch vụ này: phí môi giới Mỗi giao dịch, phạm vi các quỹ ETF được cung cấp và các công cụ (lệnh định kỳ, kế hoạch đầu tư theo lịch trình, công cụ sàng lọc) đều được xem xét. Một số nhà môi giới cung cấp một số quỹ ETF không tính phí hoa hồng đặt lệnh, hữu ích cho các nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư với số tiền nhỏ thường xuyên.

Trước khi mở tài khoản, hãy kiểm tra giấy phép hoạt động của nhà môi giới và bảng giá đầy đủ, bao gồm cả phí chuyển khoản nếu bạn dự định chuyển danh mục đầu tư của mình sau này. Mở tài khoản với một nhà môi giới cung cấp các quỹ ETF. Thông thường, quá trình này mất chưa đầy một ngày, bao gồm cả việc xác minh danh tính.

Xây dựng danh mục đầu tư bằng ETF

Một phương pháp phân bổ đơn giản và hiệu quả vẫn dựa trên một nguyên tắc: trước tiên hãy xác định tỷ lệ phân bổ giữa các loại tài sản, sau đó chọn các quỹ ETF. Ví dụ về cấu trúc từng bước như sau:

Một cốt lõi toàn cầu : một quỹ ETF dựa trên chỉ số toàn cầu, đóng vai trò trọng tâm trong danh mục đầu tư.

: một quỹ ETF dựa trên chỉ số toàn cầu, đóng vai trò trọng tâm trong danh mục đầu tư. Một ống bọc liên kết : Một quỹ ETF gồm trái phiếu chính phủ hoặc doanh nghiệp, nhằm giảm thiểu tác động của biến động thị trường chứng khoán.

: Một quỹ ETF gồm trái phiếu chính phủ hoặc doanh nghiệp, nhằm giảm thiểu tác động của biến động thị trường chứng khoán. Bổ sung mục tiêu: Tiếp xúc theo chủ đề hoặc khu vực, ở mức độ hạn chế.

Tỷ trọng của mỗi phần vốn góp phụ thuộc vào thời gian đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro. Thời gian đầu tư càng dài, tỷ trọng vốn góp càng cao. Đầu tư theo lịch trình Việc này giúp làm mượt các điểm vào lệnh và giữ cho người tiết kiệm có kỷ luật. Cuối cùng, việc tái cân bằng hàng năm đưa danh mục đầu tư trở lại tỷ trọng mục tiêu, bán những tài sản đã tăng giá và mua những tài sản đã giảm giá.

Một số chương trình tiết kiệm cũng bao gồm các sản phẩm cụ thể hơn, chẳng hạn như được liệt kê. Bitcoin ETFsCác quỹ này cung cấp khả năng tiếp cận giá Bitcoin thông qua một đường chỉ báo thị trường chứng khoán tiêu chuẩn, với những rủi ro biến động vốn có của tài sản đó.

Thuế đối với ETF tại Pháp

Việc tính thuế phụ thuộc vào loại tài khoản được quản lý, chứ không phải bản thân quỹ ETF. Trong năm tài khoản chứng khoán thông thườngCổ tức và lợi nhuận từ vốn đầu tư chịu thuế suất cố định của Pháp, với tùy chọn chuyển sang thang thuế thu nhập lũy tiến. Mọi giao dịch mua bán đều phải được báo cáo trong tờ khai thuế hàng năm.

Trong một ĐẬU XANHLợi nhuận được miễn thuế thu nhập sau 5 năm sở hữu — chỉ còn phải đóng góp bảo hiểm xã hội — và cổ tức được tái đầu tư mà không phải chịu thuế miễn là chúng nằm trong chương trình. Đây là hình thức hiệu quả nhất cho một chương trình ETF thông thường, miễn là bạn chỉ đầu tư vào các sản phẩm đủ điều kiện.

Bên trong bảo hiểm nhân thọ Theo chính sách này, các quỹ ETF được nắm giữ dưới dạng đầu tư liên kết đơn vị được hưởng lợi từ khuôn khổ của chính sách: chỉ bị đánh thuế khi rút lợi nhuận, được miễn thuế sau tám năm và được hưởng ưu đãi thừa kế. Tuy nhiên, phí của chính sách sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất ròng: hãy so sánh chúng trước khi lựa chọn phương án này.

ETF đòn bẩy: Chỉ dành cho nhà đầu tư có kinh nghiệm.

ETF đòn bẩy nhằm mục đích nhân bội hiệu suất hàng ngày của chỉ số tham chiếu lên hai hoặc ba lần, cả khi tăng lẫn khi giảm. Hệ số nhân này được tính toán lại. mỗi ngàyTrải qua nhiều phiên giao dịch biến động mạnh, sự tích lũy các hiệu ứng làm giảm kết quả so với kỳ vọng đơn giản về đòn bẩy nhân với hiệu suất của chỉ số.

Những sản phẩm này phục vụ các chiến lược ngắn hạn, với việc giám sát hàng ngày và phí cao hơn. Chúng không phù hợp cho mục tiêu tiết kiệm dài hạn: chỉ số có thể phục hồi trong năm trong khi quỹ ETF đòn bẩy của nó vẫn đang thua lỗ. Giao dịch ETF, bao gồm cả đòn bẩy, nên được coi như bất kỳ giao dịch đầu cơ nào, với các quy tắc rủi ro riêng.

Những sai lầm cần tránh khi giao dịch ETF

Xếp chồng các quỹ ETF chồng chéo nhau Ba quỹ đầu tư vào cổ phiếu toàn cầu mang lại cùng một mức độ tiếp xúc với thị trường, chứ không phải gấp ba lần sự đa dạng hóa.

Ba quỹ đầu tư vào cổ phiếu toàn cầu mang lại cùng một mức độ tiếp xúc với thị trường, chứ không phải gấp ba lần sự đa dạng hóa. Theo đuổi chủ đề của thời điểm hiện tại Sau khi đạt được mức tăng trưởng cao nhất, nó đã bị bán ra ngay khi có đợt điều chỉnh đầu tiên.

Sau khi đạt được mức tăng trưởng cao nhất, nó đã bị bán ra ngay khi có đợt điều chỉnh đầu tiên. Bỏ qua yếu tố tiền tệ : tin rằng một quỹ ETF được niêm yết bằng euro không có rủi ro liên quan đến đô la.

: tin rằng một quỹ ETF được niêm yết bằng euro không có rủi ro liên quan đến đô la. So sánh hai quỹ ETF trên các chỉ số khác nhau Mức phí chỉ có thể được đánh giá bằng các chỉ số và phương pháp sao chép giống hệt nhau.

Mức phí chỉ có thể được đánh giá bằng các chỉ số và phương pháp sao chép giống hệt nhau. Giao dịch quá mức Mỗi chuyến đi khứ hồi đều phát sinh phí môi giới và làm suy yếu tính kỷ luật.

Mỗi chuyến đi khứ hồi đều phát sinh phí môi giới và làm suy yếu tính kỷ luật. Quên đi tầm nhìn dài hạnHiệu suất của ETF được đánh giá dựa trên toàn bộ chu kỳ thị trường, chứ không phải chỉ một quý.

Câu hỏi thường gặp: Giải đáp thắc mắc về ETF

ETF trên thị trường chứng khoán là gì, chỉ cần một câu?

Đây là một quỹ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, mô phỏng hiệu suất của một chỉ số, với phí thấp và khả năng đa dạng hóa tức thì.

ETF là gì và nó khác với cổ phiếu đơn lẻ như thế nào?

Cổ phiếu đại diện cho một phần sở hữu trong một công ty duy nhất. ETF đại diện cho một rổ chứng khoán, đôi khi lên đến hàng nghìn chứng khoán. Một cổ phiếu đơn lẻ có thể hoạt động tốt hơn hoặc kém hơn thị trường với biên độ lớn; ETF mang lại hiệu suất trung bình của thị trường.

Liệu bạn có thể thua lỗ khi đầu tư vào ETF?

Đúng vậy. ETF hoạt động theo chỉ số tham chiếu: nếu thị trường giảm, giá trị của nó cũng giảm theo. Đa dạng hóa giúp giảm rủi ro cụ thể của từng chứng khoán, chứ không phải rủi ro thị trường.

Liệu các quỹ ETF có đủ điều kiện tham gia PEA không?

Chỉ một số trong số đó: các quỹ ETF vật lý trên các chỉ số châu Âu và các quỹ ETF tổng hợp tuân thủ các quy tắc đủ điều kiện. Sau đó, chúng được xác định là đủ điều kiện PEA trong tài liệu của mình.

Tích lũy hay phân phối: Bạn nên chọn cái nào?

Chiến lược tích lũy tái đầu tư cổ tức và theo đuổi mục tiêu dài hạn. Chiến lược phân phối trả cổ tức và theo đuổi mục tiêu tìm kiếm thu nhập, với thuế hàng năm được tính vào tài khoản chứng khoán.

Bạn cần bao nhiêu vốn để bắt đầu?

Giá của một đơn vị đầu tư là đủ — đôi khi chỉ vài chục euro — và một số nhà môi giới còn cung cấp các đơn vị đầu tư nhỏ hơn. Sự đều đặn trong các khoản đóng góp của bạn quan trọng hơn số tiền ban đầu.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư vào thị trường chứng khoán luôn tiềm ẩn rủi ro mất vốn.