NFT là gì? Ý nghĩa, cách thức hoạt động và ví dụ.

NFT là gì? Ý nghĩa của NFT một cách đơn giản.

Vậy, nói một cách đơn giản, NFT là gì? NFT là viết tắt của... Token không FungibleKhái niệm then chốt là khả năng hoán đổi: một tờ tiền 20 euro có thể hoán đổi (có thể đổi lấy bất kỳ tờ 20 euro nào khác), trong khi NFT thì không. độc đáo và không thể thay thế — giống như một số sê-ri được ghi lại trên chuỗi khối, chỉ định một đối tượng kỹ thuật số cụ thể và duy nhất đối tượng đó. Trên thực tế, NFT là một chứng chỉ quyền sở hữu kỹ thuật số: nó chứng minh, theo cách không thể bị giả mạo mà bất kỳ ai cũng có thể xác minh, rằng bạn là người sở hữu một tài sản cụ thể — một hình ảnh, một video, một vé, một vật phẩm trong trò chơi, một bản nhạc.

The most accurate analogy is not « the artwork » but Giấy chứng nhận tính xác thực và sổ đăng ký đất đai gộp làm một.Tác phẩm có thể được sao chép hàng nghìn lần (bất cứ ai cũng có thể lưu hình ảnh của một NFT nổi tiếng), nhưng blockchain luôn biết ai đang nắm giữ bản gốc đã được đăng ký. Sự khác biệt giữa tập tin — có thể sao chép vô tận — và quyền sở hữu — duy nhất — chính là điều giải thích toàn bộ cuộc cách mạng của NFT, và cả sự nhầm lẫn xung quanh nó.

NFT hoạt động như thế nào? Công nghệ được giải thích một cách đơn giản, không dùng thuật ngữ chuyên ngành.

NFT tồn tại trên chuỗi khối — thường là Ethereum, hoặc các mạng chuyên dụng rẻ hơn. Quá trình tạo ra nó được gọi là... đúc tiền: nghệ sĩ hoặc người sáng tạo ghi lại một tập tin (hoặc dấu vân tay của họ) và siêu dữ liệu của họ trong một hợp đồng thông minh — một chương trình quản lý công việc. Hợp đồng đó gán cho NFT một mã định danh duy nhất và lưu giữ sổ đăng ký các chủ sở hữu kế tiếp. Tại mỗi lần bán lại, hợp đồng sẽ tự động cập nhật chủ sở hữu và có thể — một lựa chọn, không phải nghĩa vụ — trả cho người tạo ra một khoản tiền. tiền bản quyền (Phí hoa hồng từ 5% đến 10% cho mỗi lần bán lại).

Từ kiến ​​trúc này có hai hệ quả thực tiễn. Quyền sở hữu là tự chủVí của bạn, khóa riêng tư của bạn, NFT của bạn — không nền tảng nào có thể tịch thu chúng miễn là chúng nằm trong ví của bạn. Và thị trường là... mởBất kỳ sàn giao dịch nào cũng có thể đọc hợp đồng và niêm yết NFT của bạn để bán, không giống như các nền tảng khép kín của thương mại điện tử truyền thống.

NFT được sử dụng để làm gì? Những ví dụ thực tế về NFT, vượt xa sự cường điệu.

Sự bùng nổ truyền thông năm 2021-2022 đã tạo ra ấn tượng rằng NFT chỉ là những bức ảnh khỉ được bán với giá cắt cổ. Sự sụp đổ sau đó đã làm sáng tỏ vấn đề, và các trường hợp sử dụng lâu dài đã xuất hiện. Nghệ thuật số Thứ nhất: các nghệ sĩ đã tìm thấy trong NFT phương tiện đầu tiên để bán các tác phẩm gốc kỹ thuật số — và để thu tiền bản quyền tự động trên mỗi lần bán lại, một điều chưa từng có trong lịch sử nghệ thuật. Trò chơi video Tiếp theo: các vật phẩm thực sự thuộc sở hữu của người chơi, có thể giao dịch giữa các trò chơi tương thích, có thể kiếm tiền từ chúng — một mô hình vẫn còn mới nhưng được các studio lớn hỗ trợ. Vé và sự kiện trực tiếpVé NFT không thể làm giả, có thể truy vết và mang lại những đặc quyền trọn đời cho người sở hữu (nội dung, xem lại, chỗ ngồi ưu tiên). Giấy tờ tùy thân và bằng cấpCác tổ chức cấp chứng chỉ có thể được xác minh chỉ bằng một cú nhấp chuột. Cuối cùng, việc mã hóa tài sản trong thế giới thực — Cổ phần bất động sản, tác phẩm nghệ thuật vật lý được chia nhỏ — sử dụng cùng kỹ thuật để chia quyền sở hữu thành các mã thông báo có thể giao dịch.

Cách mua NFT: Hướng dẫn từng bước

Việc mua NFT gồm bốn bước. 1. Thiết lập víHãy cài đặt một ví tương thích với chuỗi khối mục tiêu của bạn (MetaMask là tiêu chuẩn trên Ethereum) và bảo vệ cụm từ khôi phục của bạn cẩn thận — chỉ có cụm từ đó mới kiểm soát NFT của bạn. 2. Cấp vốn bằng tiền điện tửBạn có thể mua Ether (hoặc đơn vị tiền tệ của mạng lưới bạn chọn) trên sàn giao dịch, sau đó chuyển vào ví của mình — bạn phải chịu phí mạng lưới ở mọi bước. 3. Chọn một thị trườngOpenSea vẫn là chuẩn mực toàn cầu, trong khi các sàn giao dịch khác chuyên biệt hóa theo từng lĩnh vực (nghệ thuật, trò chơi, thể thao) — chúng tôi So sánh các nền tảng NFT Mô tả chi tiết các tùy chọn. 4. Mua hoặc đấu giáHầu hết các NFT được bán với giá cố định hoặc thông qua đấu giá trực tuyến; xác nhận giao dịch trong ví của bạn, và NFT sẽ xuất hiện trong bộ sưu tập của bạn.

Tổng ngân sách không chỉ dừng lại ở giá niêm yết: hãy thêm vào đó. phí xăng (network costs, which vary with congestion) and platform fees (usually 2.5% to 5%). On Ethereum’s so-called « layer 2 » networks, these fees have become almost negligible — a point to check before any purchase on an older network.

Cách tạo NFT và bán nó

Creating an NFT is now open to everyone: on a marketplace, connect your wallet, click « Create », upload your file (image, video, audio), enter a name, a description and any royalties, then confirm the mint. Depending on the marketplace and the network, creation is free (fees deferred to the first sale, via « lazy minting ») or costs a little gas. Selling is switched on in one click: fixed price, auction, or bundle sale.

Hai lưu ý chân thành. Thứ nhất, sự dễ dàng về mặt kỹ thuật không tạo ra giá trị: hàng triệu NFT đã được tạo ra, và chỉ một phần nhỏ trong số đó tìm được người mua — sự khan hiếm thôi là chưa đủ; bạn cần có nhu cầu. Thứ hai, hãy lưu ý đến bản quyền: việc tạo ra một tác phẩm mà bạn không tạo ra là hành vi làm giả, và các thị trường sẽ xóa bỏ những bộ sưu tập như vậy — cùng với uy tín của tài khoản. NFT không tạo ra bản quyền: nó chỉ ghi lại bản quyền.

Các tiêu chuẩn NFT: ERC-721, ERC-1155 và các tiêu chuẩn tương tự.

NFT tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật mở, được công bố, đảm bảo khả năng tương thích giữa các ví và thị trường khác nhau. ERC-721 Đây là tiêu chuẩn lịch sử: mỗi token là một hợp đồng độc nhất vô nhị — lý tưởng cho một tác phẩm nghệ thuật mà mỗi bản sao của nó phải là duy nhất. ERC-1155 Giới thiệu tính đa khả hoán: một hợp đồng duy nhất phát hành nhiều loại token, có thể hoán đổi (tiền tệ trong game) và không thể hoán đổi (vật phẩm hiếm) — tiêu chuẩn cho các trò chơi điện tử, vì nó giúp giảm đáng kể chi phí tạo và chuyển giao. Các tiêu chuẩn khác phát triển trên các blockchain thay thế, mỗi blockchain cân bằng giữa tính phân quyền, chi phí và tốc độ.

Đối với người mua, tiêu chuẩn rất quan trọng: nó quyết định ví điện tử và sàn giao dịch nào sẽ hiển thị NFT của bạn, và chi phí chuyển nhượng là bao nhiêu. Trước khi thực hiện giao dịch mua bán lớn, hãy kiểm tra hai điều trong chi tiết hợp đồng: tiêu chuẩn được sử dụng (được hiển thị bởi các sàn giao dịch uy tín) và liệu siêu dữ liệu và hình ảnh có đáp ứng tiêu chuẩn đó hay không. Phân quyền — được lưu trữ trên mạng lưới tệp phân tán thay vì chỉ là một máy chủ web đơn giản; nếu không, NFT của bạn có thể hiển thị hình ảnh trống nếu máy chủ biến mất. Đây là điểm kỹ thuật bị bỏ qua nhiều nhất, nhưng lại là yếu tố quyết định nhất về lâu dài.

NFT và trò chơi: Cuộc cách mạng "chơi để sở hữu"

Video gaming is the most active laboratory for NFTs. The promise: to flip the classic economic model, in which your in-game purchases (skins, weapons, land) actually belong to the publisher, who can make them disappear tomorrow. With an NFT, the item belongs to the player — proven by the blockchain, transferable on an open market, sometimes usable across several compatible games in the same ecosystem. The early successes of « play-to-earn » exposed the limits of a purely speculative economy; the current generation aims for chơi để sở hữuNFT được xem như tài sản thực bên trong một trò chơi mang tính giải trí cao, chứ không phải là một cỗ máy kiếm lời.

Đối với nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực này, có hai yếu tố cần xem xét. Sức khỏe của một trò chơi NFT được đo lường bởi... số lượng người chơi thực sự đang hoạt động — không phải bằng giá sàn của các mặt hàng, vốn có thể được nâng lên một cách giả tạo. Và các nhà xuất bản lớn đang tiến hành một cách thận trọng, thông qua các thử nghiệm nhỏ thay vì những thay đổi toàn diện — một dấu hiệu cho thấy công nghệ này thu hút họ, mặc dù công chúng chưa bao giờ thực sự yêu cầu điều đó. Lựa chọn của chúng tôi về Các dự án NFT đáng chú ý Áp dụng cả hai bộ lọc.

NFT và bản quyền: Luật pháp thực tế quy định như thế nào?

Một sự nhầm lẫn phổ biến: mua NFT không có nghĩa là mua tác phẩm — bạn mua token, chứ không phải quyền sở hữu. Trừ khi người tạo ra NFT tuyên bố rõ ràng khác, người mua NFT chỉ nắm giữ quyền sở hữu. không bao gồm quyền sao chép cũng như quyền truyền đạt đến công chúng. Về bản quyền tác phẩm: họ có thể sở hữu và bán lại, chứ không phải khai thác thương mại. Các nhà sưu tập chuyên nghiệp biết điều này và đàm phán các giấy phép riêng biệt; các nền tảng lớn hiện nay hiển thị các quyền được chuyển nhượng trên trang của mỗi bộ sưu tập — hãy đọc chúng như thể bạn đang đọc hợp đồng của một phòng trưng bày.

Về phía người sáng tạo, công nghệ blockchain đã mang đến một sự đổi mới lớn: tiền bản quyền tự độngPhí bản quyền được trả trên mỗi lần bán lại thông qua hợp đồng thông minh. Việc thực thi các khoản phí này đã trở thành một cuộc chiến trên thị trường — một số sàn giao dịch đã cắt giảm hoặc biến chúng thành tùy chọn để thu hút khối lượng giao dịch, trong khi những sàn khác lại coi chúng là đặc trưng của mình. Trước khi khai thác trên một nền tảng, hãy kiểm tra chính sách phí bản quyền của nó: đó là khế ước xã hội của NFT nghệ thuật.

Điều gì mang lại giá trị NFT?

Giá trị của NFT vẫn dựa trên năm trụ cột có thể quan sát được. Nguồn gốcLịch sử đầy đủ về chủ sở hữu và giá cả đều được công khai — một bộ sưu tập được sở hữu từ sớm bởi các nhà sưu tập nổi tiếng sẽ có được uy tín. việc hiếm cóCác đặc điểm hiếm có trong một bộ sưu tập (nền vàng, phụ kiện độc nhất vô nhị) sẽ định hình giá cả trong một loạt sản phẩm. Tiện ích: Quyền truy cập vào cộng đồng, trò chơi, sự kiện — NFT như một thẻ thành viên, chứ không chỉ đơn thuần là một hình ảnh. Trà yaratıcıDanh tiếng của nghệ sĩ hoặc thương hiệu phát hành có trọng lượng, giống như trong nghệ thuật truyền thống. Và chu kỳ thị trường tiền điện tử Nhìn chung, NFT vẫn có mối tương quan với nó — rất dễ biến động theo cả hai hướng.

Một ví dụ phản bác mang tính hướng dẫn vẫn là bong bóng năm 2021: các bộ sưu tập vô danh đạt đến mức giá ảo tưởng trước khi mất từ ​​95% đến 99% giá trị — trong khi các bộ sưu tập nền tảng mang tính lịch sử lại giữ vững hơn. Bài học cho nhà đầu tư: trên thị trường này, sự cẩn trọng (nguồn gốc, tính thanh khoản, cộng đồng) sẽ bảo vệ bạn tốt hơn là sự hăng hái.

Lịch sử của NFT: Từ những người theo phong trào CryptoPunk đến các bản thu âm, rồi trở lại với thực tế.

Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu trước khi công nghệ này trở nên phổ biến: ngay từ năm 2014, các thí nghiệm tiên phong đã ghi lại các tác phẩm trên blockchain. Bước ngoặt đến vào năm 2017 với... Tiền điện tử — 10,000 ký tự độc đáo được tặng miễn phí, và đã trở thành những hiện vật sưu tầm đắt giá nhất trong lĩnh vực này — và CryptoKitties, trò chơi mèo ảo đã thực sự làm tắc nghẽn mạng Ethereum. Rồi đến năm 2021: Christie's đấu giá một bức tranh ghép Beeple. $ 69 triệu Điều này đã đưa NFT trở thành xu hướng chính, Twitter đã thay đổi logo, các thương hiệu đổ xô tham gia — và khối lượng giao dịch đạt đỉnh vào đầu năm 2022 trước khi sụp đổ cùng với sự sụp đổ chung của thị trường tiền điện tử. Kể từ đó, thị trường đã ổn định hơn: ít đầu cơ mù quáng hơn, khối lượng giao dịch tập trung vào các bộ sưu tập lớn, và trên hết là sự dịch chuyển giá trị sang các ứng dụng thực tế — trò chơi, bán vé, mã hóa token — ít được chú ý hơn nhưng vững chắc hơn. Đối với bất kỳ ai muốn hiểu toàn bộ chu kỳ tiền điện tử, hãy xem bài viết của chúng tôi. Hướng dẫn Bitcoin Theo dõi cùng một hành trình song song.

Cách bảo vệ NFT của bạn: Những nguyên tắc vàng

Bảo mật NFT vẫn dựa trên các nguyên tắc tương tự như bảo mật tiền điện tử, với một vài điểm khác biệt. Quy tắc số một: khóa của bạn, NFT của bạn — keep valuable collections in a cold wallet (a specialized USB device), not in the wallet you connect to marketplaces every day. Rule two: never sign a transaction blindly — malicious « drainers » disguise themselves as tempting offers and empty the wallets of hasty users; always check what a signature authorizes. Rule three: beware of unsolicited links — Discord and X are the hunting grounds of fake mints and fake announcements. Rule four: test transfers with small amounts before moving an entire collection. These habits, learned the hard way in art as in crypto, are what separate the collections that get passed down from those that get lost.

Liệu NFT vẫn còn đáng mua? Lợi ích và rủi ro, không che đậy.

Lý do ủng hộ: NFT là hình thức thể hiện thuần túy nhất của quyền sở hữu kỹ thuật số — một thị trường toàn cầu, mở cửa 24/7, không có trung gian, với tiền bản quyền được tích hợp sẵn cho người tạo; các trường hợp sử dụng (trò chơi, vé, mã hóa token) đang âm thầm phát triển; và các bộ sưu tập nền tảng đã chứng minh khả năng phục hồi tương đối tốt trong suốt một chu kỳ đầy đủ. Lý do phản đối: đây là loại tài sản đầu cơ nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử — thanh khoản rất thấp ngoài các series chính, biến động cực độ, phần lớn các bộ sưu tập có nguy cơ mất trắng, và khung pháp lý và thuế vẫn đang thay đổi. Quan điểm thẳng thắn của chúng tôi: NFT thuộc nhóm tài sản rủi ro nhất trong danh mục đầu tư — chỉ nên dành cho một tỷ lệ nhỏ tài sản của bạn, sau khi đã nắm vững các nguyên tắc kỹ thuật cơ bản, và không bao giờ nên đầu tư bằng tiền bạn cần.

Câu hỏi thường gặp về NFT

NFT và tiền điện tử khác nhau ở điểm nào?

Một loại tiền điện tử như bitcoin có tính chất hoán đổi: mỗi đơn vị đều giống hệt nhau và có thể thay thế cho nhau. NFT thì độc nhất: mỗi token mang một mã định danh riêng biệt để chỉ định một tài sản cụ thể. Tiền điện tử là tiền; NFT là giấy chứng nhận quyền sở hữu.

NFT có thể sao chép được không?

Bạn có thể sao chép tập tin (hình ảnh), nhưng không bao giờ có thể sao chép quyền sở hữu: sổ đăng ký blockchain xác định rõ ràng người sở hữu bản gốc. Sao chép một hình ảnh giống như chụp ảnh một bức tranh — bức ảnh không phải là bức tranh.

NFT được đánh thuế như thế nào tại Pháp?

Việc đánh thuế phụ thuộc vào bản chất của giao dịch: lợi nhuận từ NFT được nắm giữ như một khoản đầu tư tài sản tiền điện tử về nguyên tắc thuộc chế độ tài sản kỹ thuật số (mức thuế suất cố định 30%), trong khi một số giao dịch bán các tác phẩm đủ điều kiện có thể thuộc chế độ tác phẩm nghệ thuật — đây là điểm cần xác nhận từng trường hợp cụ thể với chuyên gia, vì khung pháp lý vẫn đang trong quá trình phát triển.

Bạn cần bao nhiêu ngân sách để bắt đầu?

Về mặt kỹ thuật, vài chục euro là đủ — nhưng ngân sách thực sự cần lên kế hoạch là quá trình học hỏi: hãy bắt đầu với những khoản tiền mà việc mất trắng sẽ là một bài học chứ không phải là một thảm kịch, và hãy bảo vệ các thương vụ mua lại của bạn trước khi mở rộng quy mô.

Bạn có thể mua NFT ở đâu?

Trên các sàn giao dịch chuyên biệt — OpenSea dẫn đầu, cùng với các nền tảng khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động. Bảng so sánh nền tảng NFT chuyên dụng của chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về phí, các blockchain được hỗ trợ và độ dễ sử dụng một cách nhanh chóng.

Liệu NFT đã chết sau cú sụp đổ?

Thị trường hình ảnh đầu cơ đã sụp đổ hơn 90% — nhưng công nghệ này đã chuyển sang những ứng dụng ít được chú ý hơn: trò chơi, bán vé, mã hóa tài sản, định danh. Cơn sốt đã qua; nguyên mẫu của một internet hàng hóa độc nhất vô nhị vẫn đang được xây dựng.