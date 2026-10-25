Biểu đồ Cardano trực tiếp – ADA/USD

Thống kê Cardano

Cardano (ADA)

Xếp hạng: 18 0,20427 $ Giá (BTC) Ƀ0.00000254 Vốn hóa thị trường 7 673 494 288 $ Khối lượng 239 986 944 $ Thay đổi 24h 2.07% Tổng cung ADA 45 000 000 000



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Cardano (ADA) là gì?

Cardano là một nền tảng blockchain mã nguồn mở được thành lập bởi Charles Hoskinson, một trong những người đồng sáng lập Ethereum. Ra mắt vào năm 2017, Cardano hướng đến việc cung cấp một cơ sở hạ tầng an toàn và có khả năng mở rộng hơn cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) và hợp đồng thông minh. Blockchain của nó sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS) có tên là Ouroboros, cho phép các giao dịch nhanh chóng, chi phí thấp đồng thời tiêu thụ ít năng lượng hơn so với các hệ thống Proof-of-Work. Cardano nổi bật nhờ phương pháp tiếp cận học thuật nghiêm ngặt, với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào nghiên cứu và đánh giá ngang hàng, được thiết kế để đảm bảo tính mạnh mẽ và bền vững của nền tảng.

Cardano hoạt động như thế nào?

Đây là cách Cardano hoạt động:

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Kiến trúc phân lớpCardano được chia thành hai lớp: Lớp Thanh toán Cardano (CSL) dành cho các giao dịch ADA và Lớp Tính toán Cardano (CCL) dành cho hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung (dApps). Proof-of-Stake (PoS)Nó sử dụng cơ chế đồng thuận Ouroboros, cho phép người nắm giữ ADA tham gia vào việc xác thực khối và bảo mật mạng, đồng thời tiêu thụ ít năng lượng hơn so với Proof-of-Work. Ký QuỹTính năng staking của Cardano cho phép người nắm giữ ADA ủy thác token của họ cho các nhóm staking để kiếm phần thưởng bằng ADA, góp phần vào bảo mật và hoạt động hàng ngày của mạng lưới. Hợp đồng thông minhNền tảng này hỗ trợ hợp đồng thông minh thông qua lớp CCL, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps) với các tính năng nâng cao. Quản trị phi tập trungCardano bao gồm một hệ thống quản trị cho phép người nắm giữ ADA bỏ phiếu về các đề xuất cải tiến và thay đổi giao thức. Nghiên cứu và Phát triểnCardano áp dụng phương pháp dựa trên nghiên cứu học thuật và đánh giá ngang hàng để thiết kế và cải tiến các giao thức của mình, đảm bảo tính mạnh mẽ và bảo mật của mạng lưới.

Những yếu tố này cho thấy cách Cardano kết hợp kiến ​​trúc phân lớp, cơ chế PoS và phương pháp tiếp cận dựa trên nghiên cứu để xây dựng một nền tảng blockchain đổi mới và bền vững.

Lịch sử của tiền điện tử Cardano

Dưới đây là những mốc thời gian quan trọng trong lịch sử của Cardano:

Tháng Chín 2017: Ra mắt Cardano – Cardano ra mắt với token đầu tiên, ADA, trên chuỗi khối Cardano Settlement Layer (CSL). tháng 2018: Giới thiệu về Daedalus – Ra mắt ví Daedalus, một ví full-node để lưu trữ ADA, cung cấp tính bảo mật và quyền kiểm soát hoàn toàn. 2018 Tháng Bảy: Giai đoạn Byron – Bắt đầu giai đoạn Byron, tập trung vào việc đặt nền móng cho mạng lưới và triển khai lớp thanh toán (CSL). 2020 Tháng Hai : Giai đoạn Shelley – Khởi động giai đoạn Shelley, giới thiệu cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (Ouroboros) và sự phân quyền của mạng lưới thông qua các nhóm đặt cược. 2025 Tháng Bảy: Giai đoạn Alonzo – Triển khai giai đoạn Alonzo, cho phép sử dụng hợp đồng thông minh trên Cardano và tích hợp lớp tính toán (CCL), mở đường cho các ứng dụng phi tập trung (dApps). Tháng Chín 2025: Triển khai Hợp đồng Thông minh – Chính thức giới thiệu hợp đồng thông minh trên mạng Cardano, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc mở rộng các tính năng của nền tảng. Ngày 2022 Tháng Tư: Cải tiến quản lý – Triển khai các cơ chế quản trị được cải tiến, cho phép người nắm giữ ADA bỏ phiếu về các đề xuất cập nhật và cải thiện mạng lưới.

Những mốc thời gian này đánh dấu những cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển và mở rộng của Cardano, từ khi ra mắt cho đến những cải tiến gần đây.

Các loại tiền điện tử phổ biến khác

Liệu Cardano có phải là một khoản đầu tư tốt – ADA có tương lai không?

Có những lý do chính đáng để tin rằng điều này tiền điện tử Sẽ có những ngày tốt đẹp hơn:

Một dự án mà ai cũng biết Cardano là một loại tiền điện tử hầu như không cần giới thiệu thêm nữa. Dự án này đã đủ trưởng thành để cất cánh.

Cardano là một loại tiền điện tử hầu như không cần giới thiệu thêm nữa. Dự án này đã đủ trưởng thành để cất cánh. Sự ổn định đáng tin cậy Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối ADA Cardano chạm mức thấp nhất mọi thời đại. Điều này chứng tỏ sự ổn định của nó.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối ADA Cardano chạm mức thấp nhất mọi thời đại. Điều này chứng tỏ sự ổn định của nó. Những dự đoán thỏa mãnCác dự đoán về giá Cardano đều rất tích cực. Họ dự báo giá sẽ tăng ổn định trong dài hạn và thiết lập mức giá kỷ lục mới.

Ưu điểm và nhược điểm khi mua Cardano

Ưu điểm nhược điểm Một trong 10 loại tiền điện tử hàng đầu

Dự đoán tích cực

Có blockchain riêng.

Tiền điện tử đầy triển vọng Độ biến động cao

Giải thích về chuỗi khối Cardano

Tiền điện tử Cardano có blockchain riêng. Như đã đề cập ở trên, đây là một nền tảng phi tập trung có khả năng tạo ra các hợp đồng thông minh. Nhờ cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần (proof-of-stake), mạng lưới Cardano duy trì được độ tin cậy và khả năng mở rộng. Do đó, đánh giá của chúng tôi về blockchain này là tích cực.

Bạn có nên mua tiền điện tử Cardano không?

Vâng, bạn nên mua Cardano trong năm nay. Hiện tại, giá cả nằm trong tầm tay của mọi người, trong khi các dự báo cho thấy những điều tốt đẹp phía trước – bất kỳ ai đang nghiên cứu cách mua Cardano đều có lý do để tự tin. Mua vào có vẻ là một quyết định đúng đắn, vì Cardano là một trong những loại tiền điện tử tốt nhất trên thế giới. Mỗi người đam mê tiền điện tử nên sở hữu một ít, đặc biệt là vì nó là đối thủ đáng gờm của Ethereum trong bất kỳ so sánh nào giữa Cardano và Ethereum. Tóm lại, đánh giá của chúng tôi về Cardano là tích cực. Chúng tôi khuyên bạn nên mua đồng tiền kỹ thuật số này.

Bài viết này nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Tài sản tiền điện tử là những khoản đầu tư có rủi ro rất cao.