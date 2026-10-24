Ethereum (ETH): Khái niệm và cách mua (2026)

Giá Ethereum (ETH): Biểu đồ và tỷ giá trực tiếp

2 342,2900 $ Ethereum (ETH) 1h 0.18% 24h 0.37% USD EUR GBP

Giá Ethereum hiển thị ở trên được cập nhật tự động, cùng với vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch — trang này là nguồn dữ liệu trực tiếp, không có số liệu nào được nhập thủ công. ETH được giao dịch 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, trên hàng trăm nền tảng trên toàn thế giới; được niêm yết bằng đô la trên hầu hết mọi thị trường, nó cũng có thể được giao dịch bằng euro từ Pháp thông qua các nền tảng được quản lý. Là loại tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường kể từ khi ra đời, Ether trên hết — và đây là điều làm nên sự khác biệt của nó — nhiên liệu cho mạng lưới hợp đồng thông minh toàn cầuMọi ứng dụng chạy trên Ethereum đều tiêu thụ ETH, điều này mang lại cho nó một tiện ích mà không một loại tiền điện tử nào khác có được.

Thống kê thị trường Ethereum trực tiếp

Ethereum (ETH)

Xếp hạng: 2 2 342,2900 $ Giá (BTC) Ƀ0.02912789 Vốn hóa thị trường 286 150 087 881 $ Khối lượng 5 702 770 588 $ Thay đổi 24h 0.37% Tổng cung 122 ETH



Dữ liệu này — vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, nguồn cung lưu hành — được cập nhật tự động: nó phản ánh thị trường tại thời điểm hiện tại. Một con số đáng chú ý đối với ETH: tỷ lệ nguồn cung được cam kết cho khoanh vùng (chi tiết bên dưới), một thước đo về sự tự tin của người nắm giữ dài hạn mà không có thước đo tương đương nào của Bitcoin.

Chuyển đổi Ethereum sang euro

Giá ETH AED AFN TẤT CẢ CÁC AMD ANG AOA ARS AUD AWG AZN BAM BBD BDT BGN BHD BIF BMD BND BOB BRL BSD BTC BTN BWP BYN BYR BZD CAD CDF CHF CFL CLP CNH CNY COP CRC CUC CUP CVE CZK DJF DKK DOP ĐZD EGP ERN ETB EUR FJD FKP GBP GBX GEL GGP GHS GIP GMD GNF GTQ GYD HKD HNL HRK HTG HUF IDR ILS ANH ẤY CÓ IMP INR IQD IRR ISK JEP JMD JOD JPY KES KGS KHR Quốc dân đảng KPW KRW KWD KYD KZT LAK LBP LKR LRD LSL LTL LVL LYD MAD MDL MGA MKD MMK MNT CHỔI LAU NHÀ MRU MUR MVR MWK MXN MXV MYR MZN NAD NGN nio NOK NPR NZD OMR PAB PEN PGK PHP PKR PLN PYG QAR RON RSD RUB RWF SAR SBD SCR SDG SEK SGD SHP SLE SLL SOS SRD SSP STD STN SVC SYP SẠC THB TJS TMT TND TOP DEMO TTD TWD TZS UAH UGX USD tiện ích mở rộng USX UYU UZS VES VNĐ VUV WST XAF các chiến binh tạm biệt XCD XCG XDR XOF XPF YER ZAR Gặt hái ZMK ZMW ZWL:

Công cụ chuyển đổi này ngay lập tức quy đổi số lượng ETH sang các loại tiền tệ chính — hữu ích cho việc ước tính đầu tư, theo dõi danh mục đầu tư hoặc kiểm tra lại giá hiển thị ở nơi khác. Độ chính xác rất quan trọng đối với một tài sản biến động: số tiền bằng euro của một giao dịch trong quá khứ không còn tương đương với giá trị hiện tại.

Ethereum là gì? Định nghĩa trong năm phút

Ethereum là một Nền tảng blockchain được ra mắt vào năm 2015. Được sáng tạo bởi Vitalik Buterin, một lập trình viên tuổi teen, người đã công bố bản báo cáo nghiên cứu của mình từ năm 2013, vì thất vọng trước những hạn chế của Bitcoin. Ý tưởng cốt lõi: trong khi Bitcoin chuyển giá trị từ điểm A đến điểm B, Ethereum lại vận hành hệ thống theo cách khác. chương trình — smart contracts that operate on their own, with no intermediary, according to rules engraved in the code. Ether (ETH) is the currency that pays for this work: every computation, every transaction, every application consumes ETH — it is the network’s « gas, » a fuel whose price rises and falls with traffic.

Cách ví von chính xác nhất để hiểu vị trí của Ethereum là: Bitcoin là vàng kỹ thuật số — hiếm, đơn giản, chỉ có một chức năng; Ethereum là đất đai và hệ thống pháp luật của internet giá trị — nền tảng mà trên đó mọi thứ khác được xây dựng. Hợp đồng cho vay tự động, sàn giao dịch phi tập trung, NFT, tổ chức tự trị, mã hóa tài sản thực: gần như tất cả đều ra đời trên Ethereum, và phần lớn vẫn tồn tại ở đó.

Ethereum và Bitcoin: hai phát minh khác nhau.

Câu hỏi này xuất hiện trong mọi cuộc thảo luận về tiền điện tử — và câu trả lời của nó định hình mọi danh mục đầu tư. giá BTC, Nó tối ưu hóa một điều: trở thành một kho lưu trữ giá trị bất khả phá hủy, với nguồn cung giới hạn ở mức 21 triệu, được đảm bảo bằng lao động. Ethereum Tối ưu hóa việc thực thi: một máy tính toàn cầu có thể lập trình, không giới hạn nguồn cung nhưng có cơ chế đốt phí, được bảo đảm bằng tiền đặt cọc. Hậu quả thực tiễn: Bitcoin dễ hiểu và định giá hơn — giống như vàng; Ethereum phức tạp hơn nhưng có nhiều trường hợp sử dụng hơn — giống như đất để xây dựng, giá trị của nó phụ thuộc vào hoạt động được xây dựng trên đó. Hai loại tiền này không loại trừ lẫn nhau: hầu hết các nhà đầu tư đều nắm giữ cả hai, với tỷ lệ rất không đồng đều tùy thuộc vào niềm tin của họ. Để có hồ sơ đầy đủ về đồng tiền lâu đời hơn, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi. Bitcoin: giá cả, hướng dẫn và đánh giá.

Hợp đồng thông minh và phí giao dịch: Ethereum hoạt động như thế nào trên thực tế?

A hợp đồng thông minh Đây là một chương trình được triển khai trên blockchain: nó nắm giữ tiền, nhận chỉ thị và thực thi — tự động, công khai, không thể bị can thiệp. Ví dụ, một khoản vay phi tập trung: bạn gửi tài sản thế chấp, hợp đồng cho vay, thiết lập lãi suất, thanh lý nếu tài sản thế chấp không đủ — không cần ngân hàng, không cần con người. Mỗi hoạt động đều tiêu tốn thời gian. xăngĐược tính phí bằng ETH dựa trên độ phức tạp: một giao dịch đơn giản tốn ít chi phí, một phép tính phức tạp tốn nhiều chi phí. Khi mạng bị tắc nghẽn, giá gas tăng vọt — đó là dữ liệu mà người dùng theo dõi, và là lý do các lớp thế hệ thứ hai tồn tại (xem bên dưới).

Kiến trúc này dẫn đến một hệ quả độc nhất vô nhị: Không ai có thể hủy bỏ hợp đồng đã được triển khai. — not even its creators. It is the promise of « application without intermediary » that made the network’s reputation; it is also its rigor, because faulty code is immutable: crypto’s historical hacks almost all exploited contract bugs, not the blockchain itself.

Sự hợp nhất và đặt cọc: cuộc cách mạng thầm lặng năm 2022

Vào tháng 9 năm 2022, Ethereum đã thực hiện bản nâng cấp tham vọng nhất trong lịch sử tiền điện tử: Hợp nhất — sự chuyển đổi từ bằng chứng công việc (khai thác tốn nhiều năng lượng, như Bitcoin) sang bằng chứng cổ phầnCác con số cho thấy: mức tiêu thụ năng lượng của mạng lưới đã giảm hơn 99.9%, biến lập luận về môi trường — vốn là lời chỉ trích hàng đầu đối với Ethereum — thành một lợi thế. Kể từ đó, tính bảo mật của mạng lưới vẫn được duy trì ở mức cao. người xác nhận những người đầu tư vốn bằng ETH và được trả tiền cho công việc của họ — tức là khoanh vùng.

Đối với người nắm giữ, việc staking có ba cách: cá nhân (32 ETH và một máy tính riêng – cách dành cho người theo chủ nghĩa thuần túy), thông qua các nhóm staking (bạn tham gia với một lượng nhỏ, nhóm sẽ vận hành trình xác thực), hoặc thông qua... chất lỏng khoanh vùng — Bạn sẽ nhận được một token đại diện cho số ETH đã stake, có thể sử dụng ở nơi khác trong khi nó đang sinh lời. Lợi nhuận, được thanh toán bằng ETH, sẽ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện mạng — của chúng tôi hướng dẫn đặt cọc đầy đủ Mô tả chi tiết về cơ chế hoạt động, rủi ro thanh khoản và... định nghĩa đặt cọc cho những người mới bắt đầu.

Nguồn cung ETH: tại sao không có giới hạn — và tại sao điều đó không còn quan trọng nữa

The classic objection: « Bitcoin is capped at 21 million, Ethereum has no cap. » True — but incomplete since 2021 and EIP-1559một cuộc cải cách mà bỏng part of the fee on every transaction, permanently removing it from circulation. The counter-intuitive result: during periods of heavy traffic, Ethereum destroys more ETH than it issues — supply shrinks, a deflationary mechanism no central bank possesses. So the right question is no longer « how many ETH will exist? » but « does network activity burn more than it issues? » — a public data point, tracked live by analysts, which makes ETH a hybrid monetary asset: no programmed cap, but programmed burning.

Lớp 2: mở rộng quy mô Ethereum

Sự thành công của Ethereum đã tạo ra vấn đề của chính nó: tắc nghẽn, và kéo theo đó là phí giao dịch vượt quá hàng chục đô la vào giờ cao điểm. Giải pháp về mặt kiến ​​trúc: Lớp 2 — các mạng lưới được xây dựng trên nền tảng Ethereum thực hiện giao dịch hàng loạt, sau đó ghi lại bằng chứng trên chuỗi chính. Kết quả: phí giảm xuống chỉ còn vài xu, dung lượng được nhân lên, đồng thời vẫn kế thừa tính bảo mật của Ethereum. Arbitrum, Base và các đối thủ của họ hiện đang nắm giữ phần lớn hoạt động phi tập trung. Đối với nhà đầu tư, có hai hàm ý: phí cao trong quá khứ không còn là lý lẽ phản đối Ethereum như trước nữa — lưu lượng truy cập đã chuyển hướng — và giá trị tiềm tàng của ETH phụ thuộc vào toàn bộ hệ sinh thái, chứ không phải chỉ một chuỗi duy nhất.

DeFi, NFT và mã hóa token: tại sao ETH là nhiên liệu của một hệ sinh thái

Nhu cầu về ether không chỉ đến từ sự đầu cơ: nó đến từ... sử dụngTài chính phi tập trung — cho vay, giao dịch, bảo hiểm không cần trung gian — được xây dựng trên nền tảng Ethereum và đang khóa hàng tỷ đô la giá trị ở đó. NFTRa đời từ tiêu chuẩn ERC-721 của Ethereum, nó đã tạo ra thị trường cho các vật thể kỹ thuật số độc nhất vô nhị — của chúng ta. Hướng dẫn NFT đầy đủ theo dõi câu chuyện đó. Và làn sóng tiếp theo, mã hóa tài sản thực — funds, bonds, real estate as tokens — is choosing Ethereum as its infrastructure at scale. Every record, every trade, every contract consumes gas: the activity of the internet of value is, literally, bought in ETH. It is this loop — growing usage, demand for fuel, network value — that underpins the « platform » investment thesis, as opposed to Bitcoin’s « digital gold » thesis.

Hướng dẫn thực hành cách mua Ethereum từ Pháp

Việc mua ETH cũng tuân theo trình tự tương tự như bất kỳ loại tiền điện tử nào khác. 1. Chọn một nền tảng được quản lý — sự so sánh của chúng tôi các nền tảng tiền điện tử dành cho Pháp So sánh phí, phương thức thanh toán và lịch sử hoạt động của từng nhà cung cấp, bao gồm cả trạng thái đăng ký PSAN của họ với AMF. 2. Mở và nạp tiền vào tài khoản — email, giấy tờ tùy thân, chuyển khoản ngân hàng bằng euro. 3. Đặt hàng — Lệnh thị trường để đơn giản hóa, lệnh giới hạn để kiểm soát. 4. Cố định nó — Đối với các khoản tiền lớn, hãy chuyển ETH của bạn vào ví Ethereum riêng của bạn: ví của chúng tôi hướng dẫn ví tiền điện tử So sánh ví nóng và ví lạnh. Lời khuyên cơ bản vẫn là như vậy. DCA — Việc mua định kỳ với số lượng cố định giúp làm giảm bớt sự biến động mạnh của tài sản thay vì phải chịu đựng nó.

Về mặt thuế, luật pháp Pháp áp dụng tương tự như đối với Bitcoin: lợi nhuận từ việc chuyển đổi vốn sang euro phải chịu thuế suất cố định 30% (với chế độ miễn thuế cho các giao dịch nhỏ hàng năm), phải khai báo các tài khoản ở nước ngoài — hãy giữ lại lịch sử của mọi giao dịch mua từ euro đầu tiên, nó cũng đóng vai trò là bằng chứng nhận dạng vào ngày bạn bán.

ETF Ethereum: tiếp cận thị trường mà không cần nền tảng tiền điện tử.

Kể từ khi được sự chấp thuận của giao ngay Ethereum ETF — lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 2024, sau đó là các phiên bản châu Âu — đầu tư vào ETH đã trở nên đơn giản như mua cổ phiếu: một tài khoản chứng khoán với một nhà môi giới truyền thống, một mã chứng khoán duy nhất, không cần quản lý ví. Các quỹ này nắm giữ ether vật lý và theo dõi giá của nó, với phí hàng năm vào khoảng một đến hai phần trăm đối với các tham chiếu bằng euro. Sự đánh đổi cũng giống như đối với Bitcoin: nền tảng cung cấp cho bạn mức phí thấp nhất và quyền sở hữu thực sự đối với khóa của bạn; ETF mang lại cho bạn sự tiện lợi và hợp nhất thuế — nhưng không có cách nào để rút ETH hoặc tham gia staking riêng lẻ. Đối với nhiều nhà đầu tư, đây là sự kết hợp chiến thắng: vị thế cốt lõi thông qua ETF, thử nghiệm và staking thông qua một nền tảng.

Liệu Ethereum có phải là một khoản đầu tư tốt? Điểm mạnh và rủi ro, không hề tô vẽ.

Lý do ủng hộ ETH: Nền tảng phi tập trung và được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, cộng đồng nhà phát triển lớn nhất thế giới, các bản nâng cấp được thực hiện với thành công chưa từng có (ví dụ: The Merge đã thay thế động cơ của một chiếc máy bay đang bay mà không làm mất hành khách nào), việc đốt phí giúp kiểm soát nguồn cung và vị thế dẫn đầu trong việc mã hóa tài sản thực - biên giới tiếp theo của các tổ chức. Chống lại: cạnh tranh khốc liệt — mạng lưới nhanh hơn, rẻ hơn như Solana attack it on fees and user experience; usage value still correlated to crypto speculation — DeFi activity rises and falls with the cycles; and volatility at least equal to Bitcoin’s, with drawdowns of 70 to 90% in every crypto winter. The honest position: Ethereum is the bet on the internet of value — the best-founded of the « platform » bets, but a bet all the same, to be sized as the risky pocket of your portfolio.

Câu hỏi thường gặp về Ethereum

Ethereum và Ether (ETH) khác nhau ở điểm nào?

Ethereum is the network — the blockchain platform; ether (ETH) is its currency, which pays for transactions and rewards security. In everyday usage, « buying Ethereum » means buying ether.

Bạn có thể mua Ethereum bằng PEA không?

No — cryptocurrencies are not eligible for the PEA. « Stock market » exposure goes through spot ETH ETFs, bought in a securities account with a traditional broker.

Bạn cần bao nhiêu ETH để staking?

Solo yêu cầu 32 ETH — số tiền gửi của người xác thực. Dưới mức đó, các pool và staking thanh khoản chấp nhận bất kỳ số lượng nào, với một khoản phí nhỏ; lợi nhuận phụ thuộc vào điều kiện mạng.

Tại sao phí giao dịch Ethereum lại biến động nhiều như vậy?

Giá xăng dầu biến động theo lưu lượng truy cập: khi các tuyến đường bị tắc nghẽn, người dùng sẽ cạnh tranh nhau để được vào trước. Giờ thấp điểm chỉ tốn vài xu; giờ cao điểm thì lên đến hàng chục đô la — đó là lý do sự ra đời của các máy chủ lớp 2 hoạt động với chi phí thấp.

Liệu có giới hạn số lượng ETH tương tự như Bitcoin là 21 triệu không?

Không — nhưng kể từ EIP-1559, một phần phí trên mỗi giao dịch được đốt vĩnh viễn: trong thời gian lưu lượng truy cập cao điểm, nguồn cung bị thu hẹp. Giới hạn đã được thay thế bằng số dư đốt phát hành, có thể quan sát được trong thời gian thực.

Bạn nên cất giữ ETH của mình ở đâu cho an toàn?

Số tiền nhỏ: ví nóng từ một ứng dụng uy tín. Số tiền lớn: ví lạnh — khóa ngoại tuyến — với cụm từ khôi phục 12 hoặc 24 từ được ghi trên giấy, không bao giờ chụp ảnh hoặc chia sẻ. Hướng dẫn ví của chúng tôi so sánh các lựa chọn này.