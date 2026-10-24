Metaverse: Khái niệm và cách đầu tư (2026)

Metaverse là gì? - Định nghĩa
Định nghĩa MetaverseMetaverse là một thế giới kỹ thuật số kết hợp các đặc điểm riêng biệt của mạng xã hội, trò chơi trực tuyến, thực tế tăng cường và thực tế ảo, cũng như... tiền điện tửTóm lại, metaverse tập hợp tất cả các yếu tố cần thiết để cho phép mọi người tương tác ảo.
- People can access the metaverse’s virtual environment simply by logging on through the Internet. What is more, augmented reality and virtual reality make immersion in the metaverse far more convincing. Using suitable hardware, you can experience a genuine feeling of « virtual presence ».
- Nó đang cách mạng hóa nội dung kỹ thuật số, bởi vì metaverse cho phép bạn đắm mình vào một không gian nơi thế giới kỹ thuật số và thế giới vật lý giao thoa. Tuy nhiên, thực tại bên trong metaverse là hư cấu, và nó chỉ coi trọng những thứ không có thật.
- Mặt khác, môi trường kỹ thuật số này lại rất thuận lợi cho sự chân thực. tiền điện tử các giao dịch và trao đổi thương mại. Các nền tảng metaverse hiện có đã cung cấp một số loại tiền điện tử metaverse, chẳng hạn như MANA của Decentraland, SAND của Sandbox và Diem của dự án metaverse của Facebook, cũng như Render Token từ Render Network.
- Việc mua bán đủ loại vật phẩm trong metaverse diễn ra dưới dạng các token không thể thay thế, hay còn gọi là token phi tập trung. NFTTuy nhiên, NFT, cũng giống như... chuỗi khối (blockchain)Chúng là những khối xây dựng thiết yếu của metaverse. Nếu metaverse hấp dẫn bạn và bạn đang tự hỏi làm thế nào để đầu tư vào metaverse, bạn đã có thể mua tiền điện tử metaverse và cổ phiếu metaverse trên Vantage FX
Từ đồng nghĩa với Metaverse
- Vũ trụ ảo,
- Môi trường kỹ thuật số ảo,
- Vượt ra ngoài vũ trụ,
- Vũ trụ song song.
Từ nguyên của Metaverse
The word « metaverse » combines the prefix « meta » and the root « universe ». It therefore literally means « beyond the universe ».
Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến Metaverse
- Metaverse Web 3.0 – Định nghĩaWeb 3.0 tương ứng với kỷ nguyên của Internet phi tập trung, giống như metaverse. Phiên bản thứ ba này của Web được xây dựng trên các công nghệ ngang hàng như blockchain. Điều này có nghĩa là mỗi người dùng Web 3.0 đều giữ toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình. Nhắc lại, Web 1.0 tương ứng với việc truy cập thông tin, và Web 2.0 tương ứng với kỷ nguyên của mạng xã hội.
- Metaverse NFT – Định nghĩaNFT là viết tắt của mã thông báo không thể thay thếĐây là những token không thể đổi lấy token khác cùng loại. Do đó, chúng trái ngược với tiền pháp định hoặc các loại tiền điện tử thông thường, vốn có thể hoán đổi cho nhau.
- Mật mã Metaverse – Định nghĩaMetaverse (tiền điện tử đa vũ trụ) mô tả một thế giới ảo sống động với tiềm năng tài chính và xã hội khổng lồ. Việc sử dụng cơ sở hạ tầng blockchain cho phép các thế giới này kết nối với một nền kinh tế tiền điện tử lớn hơn nhiều. Kết quả là, các vật phẩm ảo sau đó có thể được giao dịch với giá trị kinh tế thực sự vượt ra ngoài ranh giới của metaverse.
- Metaverse Facebook – Định nghĩa: The Facebook metaverse is a concept blending physical and virtual reality that the founder of the Facebook social network wants to invest in. Moreover, the Facebook group has been renamed « Meta », in reference to the metaverse.
- Truyền thông tương tác – Định nghĩaPhương tiện truyền thông tương tác đề cập đến các kênh giao tiếp khuyến khích người dùng tương tác với người nhận. Loại phương tiện này thực sự bùng nổ với sự ra đời của điện thoại thông minh và mạng xã hội.
- Định nghĩa về kiếm tiền: Kiếm tiền, hay quá trình kiếm tiền, đề cập đến quá trình kiếm tiền trên một nền tảng mạng xã hội.