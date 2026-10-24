Metaverse: Khái niệm và cách đầu tư (2026)

Metaverse có tồn tại không?

Mục đích của metaverse là cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào một thế giới ảo, nơi họ có thể tương tác với nhiều người khác trong môi trường ảo. Khi số lượng người dùng tăng lên, metaverse sẽ phát triển và những người tham gia mới sẽ gia nhập vũ trụ này. Nhờ đó, người dùng sẽ được kết nối với nhau, điều này có nghĩa là sẽ có nhiều thông tin được trao đổi hơn. Tóm lại, đó là một vũ trụ chung với mục đích kết nối người dùng với nhau.

Liệu metaverse đã chết? Hoàn toàn không: metaverse vẫn tồn tại; nó chỉ đơn giản là một thế giới ảo nơi nhiều người tương tác để chia sẻ thông tin. Vũ trụ này không có liên hệ thực sự với thế giới vật lý, nhưng nó có thể bổ sung thêm một chiều kích khác cho việc trao đổi tiền điện tử.