Vitalik Buterin fragilise l’Ethereum

Les mouvements financiers inattendus de Vitalik suscitent des doutes quant à l’avenir de Ethereum. Parallèlement, l’augmentation de la limite de churn d’Ethereum signifie un intérêt en baisse pour le staking d’Ether, avec une chute de 22 % des ETH stakés quotidiennement et une baisse de 62 % des récompenses.

Dans une démarche plutôt inattendue, Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum, a secoué le marché des cryptomonnaies grâce à des manœuvres financières significatives. Des rapports récents montrent que Buterin a reçu une somme substantielle de 14,93 millions de dollars en USDC d’une source nommée Kanro, puis l’a rapidement transférée sur la plateforme Gemini juste avant une hausse notable du prix du Bitcoin.

Mais les actions de Buterin ne se sont pas arrêtées là ; elles ont suscité davantage d’intrigue en déposant 500 000 dollars en USDC supplémentaires sur Coinbase il y a à peine deux jours. Ces mouvements ont engendré des spéculations et des interrogations concernant ses intentions stratégiques dans l’univers des crypto-monnaies.

Ce qui rend cette évolution encore plus intéressante, c’est le contexte des actions précédentes de Buterin. Par le passé, il avait déposé ses avoirs en Ethereum sur diverses plateformes d’échange, un geste interprété par certains passionnés des crypto-monnaies comme un signal baissier pour le marché. Ainsi, ces mouvements récents de Buterin continuent à alimenter les discussions et les questions sur sa vision plus large et sur la manière dont elle pourrait influencer le paysage des cryptomonnaies.

Dans une récente mise à jour, Ethereum a augmenté sa limite de rotation de 12 à 13. Il s’agit d’un changement significatif dans la capacité du réseau, car il définit le nombre maximum de validateurs pouvant rejoindre ou quitter le réseau au cours de chaque époque, qui dure environ 6,4 minutes. Une limite de rotation plus élevée signifie qu’Ethereum peut traiter efficacement davantage de nouveaux validateurs et de ceux qui quittent le réseau quotidiennement, réduisant ainsi les temps d’attente et facilitant le processus d’intégration.

