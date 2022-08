Web 2.7 ou Web 3 ? La sœur de Mark Zuckerberg s’exprime

Randi Zuckerberg, sœur de Mark Zuckerberg, est la fondatrice et PDG de la société de conseil en production et marketing Zuckerberg Media. Elle pense que le Web3 est encore hors de portée.

Web3 : une utopie pour Mark Zuckerberg

S’exprimant lors de la conférence Global Supertrends du 2022 le 17 août, Zuckerberg a partagé son point de vue sur l’état de développement du Web3 et sur le fait qu’il s’agit actuellement plus d’une “utopie” que d’un véritable produit prêt à être commercialisé.

“En réalité, c’est un gâchis”, a expliqué Zuckerberg.

Selon l’ancien employé de Meta (anciennement Facebook), le Web 3 souffre de sa complexité et nécessite trop d’étapes pour démarrer – ce sujet a déjà été discuté de manière intensive dans l’industrie.

Configurer un portefeuille, acheter de la crypto-monnaie et entrer dans le Metaverse ne devrait pas prendre 45 étapes, cela devrait en prendre une – cela devrait être adapté aux débutants

La PDG de Zuckerberg Media a également parlé de l’une des tendances les plus en vogue du Web3 – le Metaverse. Elle s’inquiète car il est peu probable que les métaverses de différentes entreprises interagissent les uns avec les autres.

Il existe déjà de nombreux metaverses isolés les uns des autres, ce qui, selon Randi, constitue un obstacle à un développement ultérieur.

“Je suis actuellement à Decentraland, un de mes fils est à Roblox. L’autre même dans Fortnite. Nous sommes tous dans le Metaverse – c’est super. Mais nous ne pouvons pas interagir les uns avec les autres. Afin de vraiment exploiter le potentiel du Web3, nous devons développer un système interopérable. Et il devrait être possible d’emporter des biens virtuels avec vous partout où vous allez. Mais nous n’en sommes pas encore là.”

Web 2.7 ou Web 3.0 ?

Zuckerberg pense qu’il faudra encore longtemps avant que le Web3 puisse assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs actifs. Par conséquent, cette idée n’est pas encore réalisable à l’heure actuelle. Cependant, selon eux, la centralisation pourrait être une solution. Toute personne travaillant sur des applications et des plateformes Web3 a désormais besoin de l’expertise de personnes ayant une expérience du système bancaire mondial et du Web2.

« Je pense que nous finirons par arriver au Web 2.7. Les gens seraient protégés par une certaine centralisation tout en ayant la possibilité de prendre des données où ils veulent »

a déclaré Zuckerberg.