Worldline : L’action rebondit de 13 %, faut-il acheter malgré la récente chute ?

26 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Worldline, groupe leader dans les solutions de paiement, a connu une chute vertigineuse de plus de 50% de la valeur de son action en une seule journée. Plusieurs facteurs ont contribué à cette débâcle : une révision à la baisse des prévisions de croissance et de marge, une conjoncture économique défavorable, notamment en Allemagne, et une panne informatique majeure ayant affecté de grandes enseignes françaises.

Avant cette chute, certaines voix avaient déjà exprimé des inquiétudes. Deutsche Bank, notamment, avait anticipé une faiblesse dans les chiffres trimestriels de Worldline, en raison d’une contraction des dépenses de consommation en Europe au troisième trimestre. L’inflation croissante et les pressions sur les marges étaient également des sujets de préoccupation.

Faut-il acheter l’action Worldline ?

Bien que les raisons de l’inquiétude soient réelles, la réaction brutale du marché, faisant perdre aux actions Worldline la moitié de sa valeur en si peu de temps, paraît excessive. L’entreprise, malgré ses défis, a tout de même enregistré une croissance organique de 4,8% par rapport à l’année précédente et a généré un chiffre d’affaires de 1,18 milliard d’euros au dernier trimestre.

L’adage boursier « acheter au son du canon et vendre au son du clairon » semble pertinent ici. La baisse significative du cours de l’action pourrait offrir une opportunité d’achat pour les investisseurs à long terme, car la société reste fondamentalement solide et bien positionnée dans son secteur. La remontée de l’action de plus de 13% ce jeudi confirme cette perspective. Ce rebond suggère que les investisseurs voient la récente correction comme une opportunité et ont confiance dans le potentiel de récupération et de croissance de l’entreprise à long terme.

La méfiance à court terme générée par les problèmes opérationnels récents et la révision des prévisions ne doit pas éclipser la solidité et le potentiel intrinsèques de Worldline. Si les investisseurs peuvent tolérer une certaine volatilité à court terme et ont une vision à long terme, la baisse récente du cours de l’action pourrait bien être une opportunité d’entrée attrayante.