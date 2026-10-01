UAndre Citroen (1878-1935) lelinye lamagama amakhulu kushishino lwaseFransi. Ephumelele kwi-École Polytechnique, akazange ayisungule imoto, kodwa wayengomnye wabokuqala eYurophu ukuyivelisa ngobuninzi, wayithengisa njengemveliso yemarike enkulu, kwaye wayisebenzisa njengesixhobo sokuthengisa. Ubomi bakhe bukwasisifundo kwezoqoqosho: impumelelo emangalisayo yemizi-mveliso, exhaswa yimali ekhulayo yamatyala, eyaphela ngokubhanga kunye nokuthathwa kwenkampani yiMichelin. Ngo-2026, igama lakhe lavela kwakhona kwiindaba ngephulo lokungcwatywa kwakhe kwiPanthéon.
Ubomi bokuqala: unyana wabafuduki abanomdla kwitekhnoloji
UAndré Citroën wazalwa ngomhla wesi-5 kuFebruwari ngo-1878, eParis, e-44 rue Laffitte, kwisithili se-9. Wayengumntwana wesihlanu nowokugqibela kaLevie Citroen, umthengisi weedayimani ongumJuda waseDatshi owayehlala eParis ngo-1873, kunye no-Amalia Kleinmann, owayevela eWarsaw. Igama losapho livela kukhokho owayengumthengisi weziqhamo zesitrasi eNetherlands ("i-citroen" ithetha ilamuni ngesiDatshi); yayinguAndré owamkela i-diaeresis kwi-"e".
Ubuntwana bakhe babonakaliswa yintlekele: ngo-1884, uyise wazibulala emva kotyalo-mali olubi kakhulu kumgodi wedayimani eMzantsi Afrika. Umfundi okrelekrele kwiLycée Condorcet, enomdla kuJules Verne kunye nokwakhiwa kweEiffel Tower, uAndré wangena kwiOlecole polytechnique e 1898.
Iigiya zeHerringbone: ukuzalwa kwelogo
Ngo-1900, ngexesha lohambo lwakhe oluya ePoland, wafumanisa inkqubo yokuvelisa iigiya ze-V-groove. Ezi giya, ezazithule kwaye zikwazi ukudlulisa amandla aphezulu, zazifuna ukuchaneka okuphezulu koomatshini. U-André Citroën wathenga ilayisenisi waza waphuhlisa inkqubo yokuvelisa izimboni esebenzisa intsimbi. Ngo-1901, yena nabahlobo bakhe ababini besikolo samabanga aphakamileyo baseka inkampani yokuvelisa iigiya kwisithili saseFaubourg Saint-Denis eParis.
Le chevron ephindwe kabini kamva yaba luphawu lophawu lwemoto: enye yezona logo zibalaseleyo kwihlabathi liphela yavela kwicandelo loomatshini.
IMors, iMelika, kunye nokuFunyanwa kweMveliso yoBuninzi
Ukususela ngo-1906 ukuya phambili, wabizwa ukuba eze kunceda umenzi weemoto Morse, eyayinzima ngelo xesha. Wayilungisa kwakhona indlela eyayilawulwa ngayo kunye noluhlu lweemveliso: imveliso yanda ukusuka kwiimoto ezingama-300 ngo-1908 ukuya kuma-800 ngo-1913. Ngo-1912, uhambo oluya eMelika lwamchaphazela kakhulu: watyelela umzi-mveliso weFord waza wafumana imveliso yomgca wokudibanisa. Umnqweno wakhe waba kukuba "nguHenry Ford waseYurophu".
1915-1918: Umzi-mveliso weeqokobhe kwiQuai de Javel
Esebenza njengegosa lezixhobo zokudubula ngo-1914, wabona ukunqongophala kweembumbulu. NgoJanuwari 1915, wacebisa uMphathiswa weMfazwe ukuba kwakhiwe, kwiinyanga ezimbalwa ezizayo, umzi-mveliso onokukwazi ukuvelisa iimbumbulu ze-75mm ngesantya esingazange sibonwe ngaphambili. Idokhi yeJavelEParis, wakha umzi-mveliso wesimanje oqesha abafazi abafikelela kwi-13,000. Wavelisa amaqokobhe amalunga nezigidi ezingama-23. Lo mzi-mveliso uyaziwa ngeenkonzo zawo zentlalo, ezazingaqhelekanga ngelo xesha: ikhantini, indawo yokugcina izilwanyana, kunye nendawo yokugcina abantwana.
1919: Uhlobo A kunye nemoto yokuqala yaseYurophu eyenziwe ngobuninzi
Emva nje kokupheliswa kwesivumelwano, umzi-mveliso walahlekelwa yimiyalelo yawo yomkhosi. UAndré Citroën wayekulindele oku: waguqula indawo yaba ngumzi-mveliso weemoto kwiinyanga ezimbalwa. NgoJanuwari 1919, wabhengeza kwabezindaba ukuba imoto ixabisa i-7,250 francs, malunga nesiqingatha sexabiso lexabiso eliphantsi kwimarike. Eli phulo lavelisa imibuzo engaphezu kwe-16,000 kwiiveki ezimbini.
La Uhlobo lweCitroën AI-Citroën 2CV, eyilwe ngunjineli uJules Salomon, yakhutshwa ngaloo nyaka mnye. Yaboniswa njengemoto yokuqala yaseYurophu eyenziwe ngothotho olukhulu, ijolise kwiimoto ezingama-30 ngosuku. Ngo-1929, iCitroën yavelisa iimoto ezili-102,891, phantse isithathu semveliso yaseFransi, kwaye yaqesha abasebenzi abamalunga nama-32,000 kwimizi-mveliso yayo eJavel, eSuresnes, eClichy, eSaint-Ouen, naseGrenelle.
Ingqondi yokuthengisa ngaphambi kwexesha lakhe
UAndré Citroën wayeqonda phambi kwabanye ukuba intengiso iyathengisa:
- Ngomhla wesi-4 kweyeDwarha ngo-1922, inqwelo-moya yabhala "iCitroën" ngoonobumba bomsi ngaphezulu kweArc de Triomphe ngexesha leMoto Show;
- Ukususela ngo-1925 ukuya ku-1933, isibonakaliso esikhulu esikhanyisiweyo esenziwe ithawa ye-Eiffel ibhodi enkulu yentengiso;
- Uhambo lwaseKégresse oluhamba phakathi kwendlela lube nefuthe elikhulu kuluvo loluntu: ukunqumla iSahara (1922-1923), Uhambo Olumnyama eAfrika (1924), Uhambo Oluphuzi eAsia (1931);
- Ikwavelisa izinto ezintsha emva kokuthengisa: incwadi yemiyalelo yomqhubi, inethiwekhi yabathengisi, kunye nezixhobo zokuqala eziqinisekisiweyo.
I-Traction Avant kunye nokubhanga ngo-1934
Ngo-1933, ukuze ahlale ekhuphisana noLouis Renault, u-André Citroën wakha kwakhona umzi-mveliso weJavel kwiinyanga ezimbalwa nje, ewuguqula waba yenye yezona zanamhlanje eYurophu. Waqesha injineli u-André Lefebvre, owayila imoto kunyaka omnye. Front-wheel Drive, eyavezwa nge-24 kaMatshi 1934. Le moto inomdla wokutshintsha izinto, kodwa inkampani iphelelwe yimali: ingxelo evela kwiBhanki yaseFransi eyapapashwa ngoMeyi 1934 ibika ilahleko ye-200 yezigidi zeerandi.
Iibhanki azivumi ukuqhubeka zimxhasa, kwaye urhulumente akafuni kungenelela. 21 décembre 1934Inkampani yeCitroën ibekwe phantsi kwenkundla yomthetho. Umbolekisi oyintloko, MichelinWathatha izintambo kule nkampani. NgoJanuwari 1935, uAndré Citroën wathengisa izabelo zakhe; uPierre Michelin wangena endaweni yakhe njengomongameli ngoJulayi. U-André Citroën wasweleka ngoJulayi 3, 1935, eParis, eneminyaka engama-57 ubudala.
Ilifa: ukusuka kuMichelin ukuya kuStellantis
Olu phawu lwasinda lwaza lwachuma phantsi kobunini bukaMichelin, ngeemodeli ezidumileyo ezifana ne-2CV (1948) kunye ne-DS (1955). Ngo-1976, iPeugeot yathenga iCitroën, nto leyo eyabangela ukuba iqela liqalise ukusebenza. I-PSA Peugeot CitroënNgoJanuwari 2021, ukudibana kwePSA kunye neFiat Chrysler kwadala IStellantisapho iCitroën yenye yeempawu ezilishumi elinesine.
EParis, iQuai de Javel yathiywa igama elitsha ngokuba yiQuai André-Citroën ngo-1958, kwaye umzi-mveliso wangaphambili wathatyathelw’ indawo yiParc André-Citroën. Kangangeminyaka eliqela, usapho, ingakumbi umzukulwana wakhe uHenri-Jacques Citroën, belusoloko luxhasa ukungcwatywa kwakhe ePanthéon. Ngomhla wama-26 kweyeThupha ngo-2026, umongameli weMedef (French Business Confederation), uPatrick Martin, wavuma esidlangalaleni olu gqatso kwisikolo sasehlotyeni salo mbutho.
Oko ibali lika-André Citroën likufundisayo umtyali-mali
Indlela iCitroën eqhuba ngayo imoto inika izifundo ezisabalulekileyo ekuhlalutyeni abavelisi beemoto abadwelisiweyo:
- Umthamo awonelanga. I-Citroën ithengise kakhulu, kodwa ngamaxabiso aphantsi kakhulu ukuze yoyise imakethi. Ngaphandle kwenzuzo eyaneleyo, ukukhula okuxhaswe ngetyala kwaba buthathaka. Kwimakethi yesitokhwe, ujonga inzuzo yokusebenza kunye nemali engenayo, kungekuphela nje kwintengiso.
- Ishishini leemoto lisebenzisa imali eninzi kakhulu. Ukwakha ngokutsha umzi-mveliso okanye ukuqalisa imodeli entsha kubiza imali eninzi. Oku kuyinyani ngo-2026 xa kutshintshelwa kwiimoto zombane, nto leyo ebeka uxinzelelo kwimali yabo bonke abavelisi.
- Iqabane lezemali libalulekile. UMichelin, umbolekisi, waba ngumnini. Unxibelelwano phakathi kwabavelisi kunye nababoneleli lusesekufutshane; uhlalutyo lwethu lweIsitokhwe seMichelin ibonisa indlela umenzi wamatayara ahlukeneyo ngayo ukususela ngoko.
Ukuze ulandele indlalifa yangoku yebhrendi ye-chevron, jonga iprofayili yethu kwiIsitokhwe seStellantiskwaye uthelekise notshaba olukhulu lwembali lweCitroën, olukwi-Isitokhwe seRenaultOlu hlalutyo lwenzelwe iinjongo zolwazi kuphela kwaye alubonisi ingcebiso yotyalo-mali.
U-André Citroën kwimihla ebalulekileyo
|Unyaka
|Umsitho
|1878
|Wazalelwa eParis (nge-5 kaFebruwari)
|1898
|Ukungena kwi-École Polytechnique
|1901
|Ukusekwa kwenkampani yezixhobo ze-herringbone
|1906
|Ukhokela ekubuyiseleni iMors
|1915
|Ukwakhiwa komzi-mveliso weegobolondo zeJavel quay
|1919
|Ukuqaliswa kweCitroën Type A
|1924
|Uhambo Olumnyama
|1934
|I-Traction Avant (ngoMatshi), ukuvalwa kwenkundla (nge-21 kaDisemba)
|1935
|Ithathwe nguMichelin; wasweleka ngomhla wesi-3 kweyeKhala
|1976
|Ukuzalwa kwePSA Peugeot Citroën
|2021
|I-Citroën iba luphawu lweStellantis
FAQ
Kutheni ilogo yeCitroën inee-chevron ezimbini?
Oku kusikhumbuza izixhobo ezimile okwe-V (herringbone) ezenziwa ngu-André Citroën ekuqaleni komsebenzi wakhe, ngaphambi kokuba angene kwishishini leemoto.
Kutheni iCitroën yawa ngo-1934?
Le nkampani yayithathe amatyala amakhulu ukuze ixhase ukukhula kwayo, ukwakhiwa kwakhona kwefektri yeJavel, kunye nophuhliso lweTraction Avant, ngelixa amaxabiso ayo aphantsi okuthengisa ayenciphisa inzuzo yayo. Iibhanki zala ukuyixhasa, yaza yabekwa kwisikhundla sokufumana inkampani ngoDisemba 21, 1934.
Ngubani umnini weCitroën namhlanje?
I-Citroën luphawu lweqela leStellantis, eladalwa ngo-2021 emva kokudibana kwePSA kunye neFiat Chrysler Automobiles.