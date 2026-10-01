Jean-Cyril Spinetta est l’un des rares hauts fonctionnaires français à avoir réussi une seconde carrière à la tête de grandes entreprises. Né le 4 octobre 1943 dans le 15e arrondissement de Paris, il a présidé Air Inter, puis Air France pendant plus de onze ans, a conduit la privatisation partielle de la compagnie et son rapprochement avec KLM en 2004, avant de présider le conseil de surveillance d’Areva. En 2018, son nom est revenu dans l’actualité avec le « rapport Spinetta » sur l’avenir du transport ferroviaire. Voici son parcours, ses décisions majeures et ce qu’elles signifient encore pour les investisseurs du secteur aérien.

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Jean-Cyril Spinetta grandit dans une famille marquée par l’engagement socialiste. Son grand-père, Cyrille Spinetta, ingénieur des Arts et Métiers, a dirigé la Verrerie ouvrière d’Albi à partir de 1911 et fut proche de Jean Jaurès. Sa mère, Antoinette Brignoli, institutrice originaire de Corse, et son père, Adrien Spinetta, ingénieur des ponts et chaussées, s’installent à Paris où naît Jean-Cyril.

Élève du lycée Hoche à Versailles, il obtient un diplôme d’études supérieures de droit public à la faculté de droit de Paris, est diplômé de Sciences Po Paris, puis intègre l’ENA dans la promotion Charles de Gaulle. Il a été membre du Parti socialiste jusqu’en 1977.

Un parcours de haut fonctionnaire (1969-1990)

Sa carrière administrative est dense et variée. Après avoir été adjoint d’enseignement, il occupe successivement des postes au ministère de l’Éducation nationale (chef du bureau des investissements et de la planification, puis directeur des collèges), au Conseil d’État comme auditeur, au Secrétariat général du gouvernement et au service d’information du Premier ministre.

Il se rapproche ensuite du secteur des transports en devenant à deux reprises directeur de cabinet de Michel Delebarre, notamment lorsque ce dernier est ministre des Transports et de la Mer, puis de l’Équipement. Cette expérience lui donne une connaissance intime de l’aviation civile et de ses enjeux réglementaires.

Air Inter puis Air France : redresser et ouvrir le capital

De 1990 à 1993, il est président-directeur général d’Air Inter, la compagnie intérieure française, à une période où se prépare l’ouverture à la concurrence du ciel européen. Après une mission auprès du président François Mitterrand et un passage à la Commission européenne, il est nommé à la tête d’Air France I-22 kaSeptemba 1997.

Sa feuille de route est double : poursuivre le redressement d’une compagnie qui sortait d’années de pertes, et préparer son ouverture au marché. En 1999, il conduit la privatisation partielle d’Air France, avec l’introduction en Bourse de la compagnie. Pendant cette période, Air France rejoint aussi l’alliance SkyTeam, fondée en 2000 avec Delta, Aeromexico et Korean Air.

2004 : la création d’Air France-KLM

L’opération la plus marquante de sa carrière est le rapprochement avec la compagnie néerlandaise KLM, réalisé en 2004. C’est alors la première grande fusion transfrontalière dans le transport aérien européen. Le schéma retenu préserve deux compagnies et deux marques, avec deux hubs (Paris-Charles-de-Gaulle et Amsterdam-Schiphol), sous une holding commune cotée. L’opération conduit aussi à la privatisation d’Air France, l’État passant sous le seuil de la majorité.

Jean-Cyril Spinetta reste PDG du groupe jusqu’au 31 décembre 2008, puis devient président du conseil d’administration d’Air France-KLM et d’Air France à partir du 1er janvier 2009, Pierre-Henri Gourgeon prenant la direction générale. Le 17 octobre 2011, après le départ de ce dernier, il reprend les fonctions de PDG jusqu’en 2013, année où Alexandre de Juniac lui succède.

Le modèle à deux têtes imaginé en 2004 a souvent été discuté, notamment lors des tensions entre Paris et La Haye en 2019, quand l’État néerlandais est entré au capital. Pour comprendre comment cet héritage pèse encore sur la valorisation du groupe, notre analyse de l’action Air France-KLM passe en revue la structure du capital et les enjeux de la flotte.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain : un administrateur recherché

En parallèle, Jean-Cyril Spinetta siège dans de nombreux conseils. Il préside le conseil de surveillance d’Areva d’avril 2009 à juin 2013, une période marquée par les difficultés du réacteur EPR et la remise en cause de la stratégie du groupe nucléaire (devenu Orano pour le cycle du combustible). Il est également administrateur d’Alcatel-Lucent, d’Alitalia, de La Poste, de Saint-Gobain (à partir de 2005), d’Unilever et de GDF Suez.

Sa présence au conseil de Saint-Gobain l’a placé aux côtés de figures comme Jean-Louis Beffa ; ceux qui s’intéressent au groupe de matériaux peuvent consulter notre fiche sur l’Isitokhwe saseSaint-Gobain.

Une affaire judiciaire close sans poursuites

En juillet 2006, Jean-Cyril Spinetta est convoqué par la justice dans le cadre d’une enquête visant une ancienne société de sûreté aérienne sous-traitante d’Air France. Il est finalement entendu sous le statut de témoin assisté et n’est pas mis en examen. Il a toujours affirmé n’avoir rien à se reprocher dans ce dossier.

2018 : le rapport Spinetta sur l’avenir du ferroviaire

Le 15 février 2018, il remet au Premier ministre Édouard Philippe un rapport sur « l’avenir du transport ferroviaire ». Ses recommandations les plus commentées portent sur la fin du recrutement au statut de cheminot pour les nouveaux embauchés, la transformation de la SNCF en société anonyme à capitaux publics, la préparation de l’ouverture à la concurrence et la réduction de certaines petites lignes. Une partie de ces propositions est reprise dans la loi pour un nouveau pacte ferroviaire adoptée en 2018, au prix d’un long mouvement de grève.

Il a également présidé, à partir d’octobre 2013, le Conseil national éducation-économie, chargé de rapprocher l’école et le monde de l’entreprise.

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Jean-Cyril Spinetta est commandeur de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite, officier des Palmes académiques. Il a été élu « manager de l’année » par Le Nouvel Économiste en 2003 et a reçu en 2004 le prix Icare de l’Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace.

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Le secteur aérien est l’un des plus cycliques de la cote. Le parcours de Jean-Cyril Spinetta en illustre plusieurs ressorts :

La consolidation est la principale source de création de valeur. Air France-KLM, puis IAG (British Airways-Iberia) et le groupe Lufthansa ont été bâtis par fusions. Le marché valorise les groupes capables de rationaliser leurs réseaux.

Air France-KLM, puis IAG (British Airways-Iberia) et le groupe Lufthansa ont été bâtis par fusions. Le marché valorise les groupes capables de rationaliser leurs réseaux. La présence de l’État change la donne. Les États français et néerlandais restent actionnaires d’Air France-KLM ; cela apporte un soutien en cas de crise, comme en 2020, mais limite aussi la liberté stratégique et peut entraîner des dilutions lors des recapitalisations.

Les États français et néerlandais restent actionnaires d’Air France-KLM ; cela apporte un soutien en cas de crise, comme en 2020, mais limite aussi la liberté stratégique et peut entraîner des dilutions lors des recapitalisations. Les compagnies dépendent des constructeurs. Les retards de livraison et la disponibilité des moteurs pèsent sur les capacités. Beaucoup d’investisseurs préfèrent s’exposer au secteur via les constructeurs, comme le montre notre analyse de l’Intshukumo ye-Airbus.

Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre uluvo kwi Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Unyaka Inyathelo 1943 Naissance à Paris (4 octobre) 1990-1993 PDG d’Air Inter 1997 Nommé PDG d’Air France (22 septembre) 1999 Privatisation partielle et cotation d’Air France 2004 Rapprochement avec KLM, naissance d’Air France-KLM 2009 Président du conseil d’Air France-KLM et du conseil de surveillance d’Areva 2011-2013 Reprend les fonctions de PDG d’Air France-KLM 2018 Rapport sur l’avenir du transport ferroviaire

FAQ

Qu’a fait Jean-Cyril Spinetta chez Air France ?

Il a dirigé Air France de 1997 à 2008, conduit sa privatisation partielle en 1999 et orchestré en 2004 le rapprochement avec KLM, qui a donné naissance au groupe Air France-KLM.

Qu’est-ce que le rapport Spinetta ?

Un rapport remis en février 2018 au gouvernement sur l’avenir du transport ferroviaire, qui a inspiré la réforme de la SNCF adoptée la même année.

Jean-Cyril Spinetta a-t-il présidé Areva ?

Oui, il a présidé le conseil de surveillance d’Areva d’avril 2009 à juin 2013.