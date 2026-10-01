UJean-Louis Beffa Ukhokele iSaint-Gobain kangangeminyaka engaphezu kwamashumi amabini, ukususela ngo-1986 ukuya kutsho ngo-2007, ngaphambi kokuba abe nguSihlalo weBhodi de kwaba ngu-2010. Wazalwa ngo-Agasti 11, 1941, eNice, ophumelele kwisikolo sobunjineli saseCorps des Mines, umele isizukulwana sabaphathi bezoshishino baseFransi abaphambili abaqeqeshwe kumanqanaba aphezulu enkonzo karhulumente kwaye beqinisekile ngendima yeqhinga leshishini. Ngaphaya kweSaint-Gobain, waphembelela ingxoxo yoluntu ngeengxelo zakhe kunye neencwadi ngomgaqo-nkqubo wezoshishino. Ukujonga emva kumsebenzi oqhubeka nokwazisa ukhetho lwamaqela ezoshishino e-CAC 40.
Imfundo: iPolytechnique, iMigodi kunye neSayensi
Unyana wonjineli kunye notitshala, uJean-Louis Beffa walungiselela iimviwo zokhuphiswano kwiLycée Masséna eNice waza wamkelwa kwi...Olecole polytechnique ngo-1960. Waba yinjineli ye I-Corps of Mines Ngo-1963, waphinda wafunda e-École nationale supérieure du pétrole et des moteurs waza wafumana idiploma kwi-Institut d'études politiques de Paris (1966, icandelo le-Economics-Finance).
Ukuqala kolawulo lwamandla
Waqala umsebenzi wakhe njengonjineli wemigodi eClermont-Ferrand, emva koko ukususela ngo-1967 ukuya ku-1974 wajoyina isebe lepetroli kwiSebe leMicimbi yezeShishini, apho waba yintloko yenkonzo "yokucoca nokusebenzisa" waza emva koko waba ngusekela mlawuli. La mava amnika ulwazi olunzulu ngamandla kunye nolwalamano phakathi kweLizwe kunye nemizi-mveliso, imixholo emibini eya kusebenza kulo lonke ixesha lomsebenzi wakhe.
1974-1986: Ukunyuka eSaint-Gobain
Ngo-1974, uJean-Louis Beffa wajoyina le nkampani. Saint-Gobain njengomlawuli wezicwangciso. Emva koko wathatha isikhundla njengomlawuli jikelele, emva koko njengomongameli we Pont-a-Mousson, inkampani encedisayo egxile kwimibhobho yesinyithi, ngelixa ikwalawula isebe leqela elithi "iipayipi kunye noomatshini" ukususela ngo-1979 ukuya ku-1982. NgoMatshi 1982, unyaka wokwenziwa kweSaint-Gobain ibe ngurhulumente wesizwe, waba ngumlawuli wayo olawulayo.
NgoJanuwari 1986, wangena ezihlangwini zikaRoger Fauroux njengo umongameli kunye ne-CEOEtyunjwe phantsi kobumongameli bukaFrançois Mitterrand waza waqinisekiswa nguJacques Chirac, owayeyiNkulumbuso ngelo xesha, wakhokela ukwenziwa kweSaint-Gobain ibe yeyabucala, ukwenziwa kweyabucala kokuqala okukhulu kurhulumente wokuhlalisana, ekupheleni kuka-1986.
1986-2007: Iminyaka engamashumi amabini ekhokela iSaint-Gobain
Phantsi kobunkokeli bakhe, uSaint-Gobain wenze utshintsho olukhulu. Eli qela, elaligxile kwiglasi ngokwembali, landisa ubukho balo kwizixhobo zokwakha kunye nokusasazwa kwezixhobo, laza laba lilizwe jikelele. Izinto ezibalulekileyo ngeli xesha zaziquka ukuthengwa kwenkampani yaseMelika iNorton ngo-1990, nto leyo eyenza eli qela laba yinkokeli yehlabathi kwi-abrasives, kwalandela ukuthengwa kwenkampani yaseBritane iBPB, ingcali kwi-plasterboard, ngo-2005.
Eli cebo lenze uSaint-Gobain waba ngomnye weengcali eziphambili kwihlabathi jikelele kwezezindlu nokwakha, isikhundla esiye saqhubeka saza saqiniswa ngabalandeli bakhe. UJean-Louis Beffa wahlala eyi-CEO de kwaba nguJuni 2007, emva koko waba nguSihlalo weBhodi de kwaba ngu-2010; uPierre-André de Chalendar wangena esikhundleni sakhe njenge-CEO. Ukusukela ngoJulayi 2021, eli qela belikhokelwa nguBenoit Bazin.
Kubatyali-mali, imbali yeSaint-Gobain phantsi kweBeffa ibonisa indlela inkampani yemizi-mveliso eneminyaka elikhulu ubudala enokuzivuselela ngayo ngokuthenga ngokulandelelana.Isitokhwe saseSaint-Gobain ichaza iinkcukacha zayo zangoku, ezigxile kulwakhiwo oluzinzileyo kunye nohlaziyo olusebenzisa umbane ngendlela eyongayo.
Ingxoxo malunga nomvuzo kunye ne-asbestos
Njengabanye abaphathi besizukulwana sakhe, uJean-Louis Beffa wagxekwa ngeendlela ezahlukeneyo. Ngo-2007, wayephakathi kwabaphathi abakhulu baseFransi abahlawulwa kakhulu, efumana imbuyekezo eqikelelwa kwi-€10,2 yezigidi ngokwezinga leendaba kuloo nyaka. Ngaphezu koko, ngexesha lakhe ephethe iPont-à-Mousson, wayejongwe ngabachasi bokusetyenziswa kwe-asbestos, phakathi kweengxabano ezazichaphazela lonke ishishini lezinto zokwakha. Umba we-asbestos wawunempembelelo embi engapheliyo kumfanekiso weqela kunye nokuma kwalo ngokusemthethweni, ngakumbi eMelika.
Umntu ocinga ngomgaqo-nkqubo wezoshishino
UJean-Louis Beffa uzibonakalise njengelizwi elinempembelelo kwikamva leshishini laseFransi:
- Ngowama-2004, uJacques Chirac wamnika umsebenzi wokuvuselela umgaqo-nkqubo wezoshishino. Ingxelo yakhe kaJanuwari 2005, Ukuya kumgaqo-nkqubo omtsha wezoshishino, kwakhokelela ekudalweni kweI-Arhente yoVuselelo lweMizi-mveliso, apho ebengusihlalo webhodi yokulawula ukusukela ngoSeptemba 2005;
- Ngowama-2002, waseka kunye nophumelele iNobel Prize kwi-economics uRobert Solow, iziko laseSaint-Gobain lophando kwezoqoqosho, elaba liziko laseCournot, emva koko laba yiCournot Foundation (2010), ababebancedisana nabo ukuba basebenze kunye;
- Upapashe iincoko ezininzi noSeuil: IFransi kufuneka ikhethe (2012) IFransi kufuneka ithathe inyathelo (2013) Izitshixo Zamandla (2015) kunye Guqula okanye ufe: iinkampani ezinkulu xa kuthelekiswa neenkampani ezintsha (2017).
Ingcamango yakhe ephambili: ejongene ne-US-China, amandla elizwe axhomekeke kushishino lwalo lokuthumela ngaphandle, ubuchwepheshe balo, amandla alo, kunye nobuchule balo bomkhosi. Ukhuthaza icebo elihambelanayo lemizi-mveliso elikhokelwa lilizwe kwaye ugxeka ukupheliswa kwemizi-mveliso yaseFransi. Ezinye zezi ngcinga ziye zavakala ngokubanzi ukusukela kwingxaki yezempilo, kunye neengxoxo malunga nokuzimela kwemizi-mveliso kunye nokuhlaziywa kwayo.
ULazard, uEngie, uLe Monde: umsebenzi wesibini njengelungu lebhodi
Emva kweSaint-Gobain, uJean-Louis Beffa waba ngumcebisi omkhulu kwibhanki LazardUsebenze kwiibhodi ze-GDF Suez waza emva koko waba ngu-Engie ukususela ngo-2008 ukuya ku-2015, apho wayekhokela ikomiti yokutyumba kunye nemivuzo, kwibhodi yokulawula ye-Siemens (2008-2013), kwibhodi ye-Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), nakwibhodi yokulawula ye-Caisse des Dépôts (2014-2019). Ukwangumlawuli we-BNP Paribas kunye ne-Gaz de France. Ube lilungu lebhodi yokulawula yeqela ukusukela ngo-1994. Le MondeWaba ngumongameli wayo ngomhla wesi-5 kweyeDwarha ngo-2017.
Indima yakhe kwi-Engie imsondeza kwimiba emikhulu yamandla, icandelo esilihlalutya ngakumbi kwiphepha lethu leenkcukacha malunga...Engie isenzo.
ngezigaba
UJean-Louis Beffa liGosa eliKhulu leLegion of Honour (2007), uMnqamlezo oKhulu weNational Order of Merit (2016), kunye noMyaleli weOrder of Arts and Letters (2005). Ufumene iimbasa ezininzi zangaphandle, kuquka neOrder of the Rising Sun (Japan). Njengomthandi we-opera, wayengusihlalo wombutho wokukhuthaza iParis National Opera.
Oko uhambo lwakhe lukufundisayo umtyali-mali
- Amaqela emizi-mveliso azihlaziya ngokwawo ngokwamanqanaba. ISaint-Gobain itshintshe iziko layo lobutyebi ngaphandle kokutshintsha igama layo: kufuneka ujonge uhlalutyo lwengeniso ngokwemigca yeshishini ukuze uqonde ixabiso layo.
- Izinto eziphambili ezifunyenweyo kukungcakaza. Zidala ixabiso ukuba ukuhlanganiswa kuphumelele, kodwa zijonga amatyala exesha elifutshane.
- Imeko yezopolitiko ibalulekile. Ukwenziwa kwelizwe libe lelizwe, ukwenziwa kwelizwe libe lelabucala, umgaqo-nkqubo wemizi-mveliso: izigqibo zikawonke-wonke ziye zayichaphazela kakhulu indlela eya eSaint-Gobain.
USaint-Gobain no-Engie bayafaneleka IPAAIsithuthi esiqhelekileyo sotyalo-mali esinenzuzo yerhafu sotyalo-mali lwexesha elide kwizabelo zaseFransi. Eli nqaku lenzelwe ulwazi kuphela kwaye aliqulunqi ingcebiso yotyalo-mali.
FAQ
UJean-Louis Beffa wakhokela ixesha elingakanani iSaint-Gobain?
Wayengumongameli kunye ne-CEO yayo ukususela ngoJanuwari 1986 ukuya kuJuni 2007, emva koko waba ngusihlalo webhodi ukuya kutsho ngo-2010.
Zeziphi iincwadi ezabhalwa nguJean-Louis Beffa?
Ngokukodwa IFransi kufuneka ikhethe (2012) IFransi kufuneka ithathe inyathelo (2013) Izitshixo Zamandla (2015) kunye Guqula okanye ufe (2017), zonke zipapashwe nguSeuil.
Yintoni i-Arhente yoVuselelo lwezeMizi-mveliso?
Umbutho karhulumente owasekwa ngo-2005 emva kwengxelo yakhe malunga nomgaqo-nkqubo wezoshishino, owawujoliswe ekuxhaseni iiprojekthi ezinkulu zophando kunye nokuvelisa izinto ezintsha. Wayengusihlalo webhodi yokulawula.