UPhilippe Crouzet usihlalo webhodi ye VallourecIngcali yaseFransi kwiityhubhu ezingenamthungo, ukususela ngo-2009 ukuya ku-2020. Wazalwa ngo-Okthobha 18, 1956, eNeuilly-sur-Seine, waphumelela emagqabini kwi-ENA (iSikolo seSizwe soLawulo), wasebenza kwiBhunga leSizwe, waza wachitha iminyaka engaphezu kwamashumi amabini eSaint-Gobain. Wathatha isikhundla sokuba ngumlawuli weVallourec kwincopho yokwanda kweoyile, ngaphambi kokuba adlule kwenye yezona ngxaki zimbi kwimbali yeqela. Umsebenzi wakhe yimeko yesifundo sokuqonda amasheya ajikelezayo kunye neengozi ezinxulumene namatyala.

Imfundo: iSayensi yePo, i-ENA kunye neBhunga likaRhulumente

UPhilippe Crouzet, owayengumfundi kwiLycée Pasteur eNeuilly-sur-Seine, waphumelela kwiSciences Po Paris (1976, kwicandelo leNkonzo kaRhulumente). Emva koko wangena kwiISikolo seSizwe soLawuloapho avela khona phezulu kwiklasi yakhe ngo-1981. Waqala umsebenzi wakhe e- Conseil d'État, njengomphicothi-zincwadi aze emva koko abe ngumphathi wezicelo.

Ngo-1983, watshata noSylvie Hubac, igosa eliphezulu likarhulumente elaliza kuba yintloko yabasebenzi bakaMongameli uFrançois Hollande ukususela ngo-2012 ukuya ku-2015.

Iminyaka engamashumi amabini anesibini eSaint-Gobain (1986-2008)

Ngo-1986, uPhilippe Crouzet wajoyina le nkampani. Saint-Gobain, emva koko ekhokelwa nguJean-Louis Beffa, njengomlawuli wesicwangciso. Wayebambe izikhundla ezahlukeneyo apho, zombini ezokusebenza nezemali:

1989-1992 : umphathi jikelele weefektri zephepha zaseConat;

: umphathi jikelele weefektri zephepha zaseConat; 1992-1996 : umthunywa jikelele weSpain nePortugal;

: umthunywa jikelele weSpain nePortugal; ukusuka ngo-1996 : umlawuli wecandelo le-ceramics yezimboni;

: umlawuli wecandelo le-ceramics yezimboni; ukusuka ngo-2000 : Usekela-mphathi jikelele ophethe ezezimali, ukuthenga kunye ne-IT, emva koko kwicandelo loSasazo lweZakhiwo.

Le ndlela yomsebenzi imnike amava apheleleyo kumaqela ezoshishino kwihlabathi liphela: ulawulo lwefektri, ukongamela imali, kunye nokusasazwa kwayo. Ukuze uyiqonde ngcono inkampani eyamqeqeshayo, jonga uhlalutyo lwethu...Isitokhwe saseSaint-Gobain.

2009: Ndithatha isikhundla eVallourec

Ngo-Epreli 2008, uPhilippe Crouzet wajoyina ibhodi yokulawula yaseVallourec; emva konyaka, kwi 2009Wamiselwa njengosihlalo webhodi. Ixesha lakhe lavuselelwa iminyaka emine ngoMatshi 2012. Ukwasebenze njengomlawuli we-EDF ukususela ngo-2009 kangangeminyaka emihlanu, kwaye wayekhokela ikomiti ejongene nezibophelelo zenyukliya.

IVallourec yayikwinqanaba eliphezulu ngelo xesha. Eli qela lenza iityhubhu zentsimbi ezingenamthungo, ezazisetyenziselwa ikakhulu ukubhola ioyile negesi (ezibizwa ngokuba ziityhubhu ze-OCTG), kodwa nakwizityalo zamandla kunye nemizi-mveliso. Njengoko amaxabiso eoyile ehlala ephezulu rhoqo, imfuno yayinamandla kwaye isitokhwe sasiphakathi kwezabelo eziphambili kwiParis Stock Exchange.

2009-2014: Ukutyala imali ukuze kukhule

Icebo leli xesha kukuqinisa ubukho beVallourec kwiindawo ezikhula ngamandla kwimveliso yeehydrocarbon: iBrazil (enesityalo esitsha sentsimbi kunye nomzi-mveliso wokuqengqeleka owakhiwe ngokubambisana neSumitomo yaseJapan), iUnited States (apho ukwanda kwegesi yeshale kunye neoyile kuxhasa imfuno), kunye noMbindi Mpuma. Olu tyalo-mali luyandisa amandla kunye netyala leqela, ngokusekelwe kwingcinga yokuba imfuno iya kuhlala iqinile.

Ngowama-2010, umvuzo wakhe wawuqikelelwa kwi-2,73 yezigidi zeerandi, isixa-mali esagxekwa ngabanye abaninizabelo, ngokutsho kwabezindaba ngelo xesha, ababecinga ukuba eli cebo linomdla kakhulu.

2014-2020: Ingxaki yeoyile kunye nokuwa kwemarike yesitokhwe esihogweni

Ukwehla okukhulu kwamaxabiso eoyile ukusuka kwisiqingatha sesibini sowama-2014 kutshintshe yonke into. Iinkampani zeoyile zinciphise kakhulu utyalo-mali lwazo lokugrumba, umthamo wemibhobho kunye namaxabiso ehla kakhulu, kwaye iVallourec, ithwele iindleko ezisisigxina kunye namatyala, yalahlekelwa zizinto ezininzi. Eli qela laqalisa izicwangciso zokunciphisa iindleko kunye nokunciphisa amandla, ngakumbi eYurophu.

Ngowama-2016, iVallourec yenze ukonyuswa kwemali eyinkunzi malunga nebhiliyoni enye yee-euro, ngokungeniswa kweNippon Steel & Sumitomo Metal kunye nenkxaso yeBpifrance, umnini-zabelo woluntu. Olu phulo luvumele inkampani ukuba yoyise imingeni yayo, ngeendleko zokunciphisa okukhulu kwabanini-zabelo abakhoyo.

Eli xesha laphawulwa nalityala lemisebenzi yentsimbi.I-Ascoval, eSaint-Saulve (eNord), apho iVallourec yayingumnini-zabelo kunye nomthengi wayo. Indima yeqela kwimizamo yokuthatha indawo iye yagxekwa kakhulu, ingakumbi kwidokhumentari. I-Ascoval, idabi lesinyithi ngu-Éric Guéret.

UPhilippe Crouzet ushiya ibhodi 2020UÉdouard Guinotte wangena ezihlangwini zakhe.

Emva kweCrouzet: uhlengahlengiso kunye nesiqalo esitsha

Ngowama-2021, iVallourec yahlengahlengiswa kakhulu ngokwezimali: inxalenye enkulu yetyala layo yaguqulwa yaba yi-equity, kwaye ababolekisi, kuquka ne-Apollo fund, baba ngabanini-zabelo abaninzi. Izabelo zabanini-zabelo abakhoyo zancitshiswa kakhulu. Phantsi kobunkokeli bukaPhilippe Guillemot, owamiselwa ngo-2022, eli qela lavala izityalo zalo zaseJamani, lajonga kwakhona kwiindawo zalo ezinenzuzo kakhulu (eBrazil, eUnited States), laza lanciphisa kakhulu ityala lalo. Ngowama-2025, i-ArcelorMittal yabhengeza ukuthengwa kwezabelo ezimalunga nama-28% ezazibanjwe yi-Apollo.

Ukuze ulandele imeko yangoku yeqela, iziphumo zalo kunye nendlela elijonge ngayo izinto, jonga uhlalutyo lwethu lweIsitokhwe saseVallourec.

Izifundo zomtyali-mali

Ukusebenza kweVallourec ngexesha likaPhilippe Crouzet ngomnye wemizekelo efundwe kakhulu kwiParis Stock Exchange. Izinto ezine ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe:

Isitokhwe esijikelezayo sigwetywa kumjikelo opheleleyo. Inzuzo erekhodiweyo xa umjikelo uphezulu ayizinzi. Ukuxabisa iqela elifana neVallourec ngokusekelwe kwiziphumo zalo zowama-2008 okanye ngowama-2013 yayikukulibala ukuba ixabiso leoyile linokuhla. Amatyala ayandisa yonke into. Kwinqanaba lokukhula, ikhuthaza ukukhula; xa iphantsi, isongela ukusinda. Umlinganiselo wetyala elipheleleyo kwingeniso ngaphambi kwenzala, irhafu, ukwehla kwexabiso, kunye nokuhlawulwa kwemali (i-EBITDA) luphawu oluphambili ekufuneka luqwalaselwe. Ukunyuka kwemali kunye nokuguqulwa kwamatyala kuyancitshiswa. Umnini-zabelo ogcina izabelo zakhe ngexesha lohlengahlengiso unokulahlekelwa lutyalo-mali lwakhe oluninzi, nokuba inkampani iyasinda. Ulawulo lubalulekile. Ibhodi yolawulo elawulwa yibhodi yokulawula, enesabelo-mali sikarhulumente kwikomkhulu, ayikhuseli kwiimpazamo zesicwangciso-qhinga.

Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre uluvo kwi Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Unyaka Inyathelo 1956 Wazalelwa eNeuilly-sur-Seine (nge-18 ka-Okthobha) 1981 Waphumelela kwi-ENA, ekhokela iklasi yakhe; wajoyina iBhunga likaRhulumente 1986 Ukujoyina iSaint-Gobain 2000 Usekela-Gosa oyiNtloko yeSigqeba saseSaint-Gobain 2008 Ilungu lebhodi yokulawula yaseVallourec 2009 USihlalo webhodi yeVallourec; umlawuli we-EDF 2012 Igunya livuselelwe iminyaka emine 2016 Ukunyuka kwemali ngeNippon Steel kunye neBpifrance 2020 Uyashiya isikhundla sokuba ngusihlalo webhodi

FAQ

UPhilippe Crouzet wayeyiphethe nini iVallourec?

Ube ngusihlalo webhodi yolawulo yaseVallourec ukususela ngo-2009 ukuya ku-2020, emva kokuba esebenze kwibhodi yayo yolawulo ukususela ngo-Epreli 2008.

Kutheni ixabiso lesitokhwe seVallourec lehla ngexesha lakhe?

Ngokuyintloko kungenxa yokuwa kwamaxabiso eoyile ukusukela ngo-2014 ukuya phambili, nto leyo eyanciphisa imfuno yokusetyenziswa kweetyhubhu zokubhola, ngelixa iqela lalinetyala elikhulu emva kotyalo-mali lwalo olukhulayo.

Yayinjani indlela kaPhilippe Crouzet yomsebenzi ngaphambi kokuba adlale eVallourec?

Ephumelele emagqabini kwi-ENA ngo-1981, waqala kwiBhunga leSizwe ngaphambi kokuba achithe iminyaka engaphezu kwamashumi amabini eSaint-Gobain, ekugqibeleni waba lisekela lomlawuli ophetheyo.