XRP prend plus de 10% en 24h : jusqu’où peut-il aller?

6 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

XRP a repris du poil de la bête pour la première journée de la semaine. Le jeton de Ripple a réalisé une hausse de 14,44% passant de 0,6371$ à 0,7291$. Cette bonne performance rapproche la crypto de son sommet pour l’année 2023 aux alentours de 0,82$.

Comme le reste des autres cryptomonnaies, XRP a bénéficié du contexte de l'engouement autour des ETF spot. En 30 jours, la valeur du jeton de la crypto de Brad Garlinghouse et Chris Larsen a augmenté de 35%, figurant du même coup parmi les projets les plus performants. Au moment de rédiger cet article, les données de volume confirment cet intérêt des investisseurs pour le XRP. En 24h, le volume de transactions sur la crypto a bondi de plus de 91,80% à 3,11 milliards de dollars.



Qu’est-ce qui explique cette bonne performance du XRP

La hausse du prix de XRP peut s’expliquer par plusieurs facteurs. D’abord, l’adoption des services de Ripple par diverses institutions a alimenté une augmentation de 10% de la valeur de XRP. Cela s’inscrit dans la tendance des traders réagissant positivement aux développements liés à Ripple, malgré les volontés de Ripple de vouloir se distancer au jeton

Ensuite, les approbations réglementaires dans la zone franche du Dubai International Financial Centre ont permis aux institutions financières de là-bas d’effectuer légalement des transactions en jetons XRP, renforçant davantage l’élan haussier de XRP.

Troisièmement, l’attente de la conférence Swell de Ripple les 8 et 9 novembre à Dubaï, où la société de paiement blockchain pourrait annoncer ses plans d’introduction en bourse (IPO), a suscité de l’excitation et de l’intérêt pour XRP.

De plus, la hausse du prix de XRP est soutenue par un comportement d’accumulation solide parmi ses investisseurs les plus fortunés, une augmentation des mentions sur les médias sociaux et des gains sur son marché dérivé, avec une augmentation de 13,5 % de l’Open Interest (OI) au cours des dernières 24 heures

D’un point de vue technique, le prix de XRP pourrait connaître une hausse de 25 %, ciblant 0,90 $. Cependant les traders doivent faire très attention, car ce niveau pourrait placer XRP en zone de surachat, ce qui pourrait potentiellement entraîner une correction.