XRP Ripple : + 10 % ! Est-ce que l’affaire va enfin être gagnée contre la SEC ?

Un juge de district américain a rejeté la demande de la Securities and Exchange Commission (SEC) de ne pas divulguer des documents liés à un discours de 2018 sur les crypto monnaies prononcé par Bill Hinman, l’ancien directeur des finances de l’agence, dans le cadre du litige en cours avec Ripple XRP.

La Commission avait fait appel de la décision du juge précédent de délivrer les documents nécessaires dans le cadre de son affaire judiciaire avec Ripple.

Ripple : Le juge rejette la requête de la SEC

Les deux entreprises sont engagées dans une bataille juridique depuis que la SEC a intenté une action en justice contre Ripple en 2020, alléguant que la vente de tokens XRP constituait une offre de titres non enregistrée.

Des documents internes des discours d’Hinman, un discours sur l’exemption de certaines crypto monnaies des enregistrements de titres, restent au centre de l’affaire.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP BREAKING: JUDGE TORRES OVERRULES THE SEC’S OBJECTIONS AND ORDERS THE SEC TO TURN OVER HINMAN DOCUMENTS. https://t.co/FzcdgNX59Z — James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 115k (beware of imposters) (@FilanLaw) September 29, 2022

Le juge a annulé et ordonné à la SEC de remettre les documents Hinman dans l’affaire Ripple.

Ripple persiste à demander des courriels et des notes liés à la conversation, et la juge Sarah Netburn s’est rangée à plusieurs reprises du côté de Ripple, rejetant les demandes de réexamen de la SEC en février et en avril.

En juillet, la SEC a de nouveau fait appel, portant l’affaire devant le juge de district Analisa Torres. M. Torres a rejeté l’appel aujourd’hui, exhortant la SEC à se conformer aux ordonnances et à remettre les documents.

Dénouement Heureux pour le Ripple XRP ?

La SEC a voulu éviter de divulguer la communication interne liée au discours pendant le processus de découverte avec Ripple, en utilisant ce que Netburn a qualifié d’arguments contradictoires.

Dans un premier temps, la SEC a affirmé que le discours d’Hinman consistait en ses opinions personnelles sur les crypto monnaies plutôt qu’en une politique à l’échelle de l’agence.

Elle a ensuite cherché à dissimuler les documents, en prétendant qu’ils faisaient partie de ses fonctions dans le cadre de la SEC et qu’ils étaient donc protégés par une loi qui garantit la confidentialité des délibérations internes à des fins d’élaboration de politiques ou de prise de décision.

Dans un avis précédent sur la question, Netburn a déclaré que la SEC essayait d’aller dans les deux sens, affirmant que les arguments contradictoires montraient que “la SEC a adopté son cas non pas pour adhérer à la loi, mais pour faire avancer son objectif souhaité.”

XRP Prix du Ripple : +10% en 2 heures seulement !

le prix du XRP vient de casser une résistance majeure à 0.44$ et nous sommes en train de nous diriger vers 0,50$.

Ce sera le test final que le XRP doit franchir afin de commencer un mouvement haussier.

Peut-être que l’affaire avec la SEC sera favorable et alors nous pourrons confirmer ce mouvement, soyez prêt à voir le Ripple tout casser.