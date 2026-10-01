אַנדרע סיטראָען (1878-1935) איז איינער פון די גרויסע נעמען אין דער פראנצויזישער אינדוסטריע. א גראַדואַנט פון דער עקאָל פּאָליטכניק, ער האט נישט אויסגעטראַכט דעם אויטאָמאָביל, אָבער ער איז געווען איינער פון די ערשטע אין אייראָפּע צו מאַסן-פּראָדוצירן עס, פאַרקויפן עס ווי אַ מאַסן-מאַרק פּראָדוקט, און נוצן עס ווי אַ פֿאַרקויף געצייַג. זיין לעבן איז אויך אַ לעקציע אין עקאָנאָמיק: אַ ספּעקטאַקולערער אינדוסטריעלער הצלחה, פינאַנצירט דורך וואַקסנדיקע חובות, וואָס האָט זיך געענדיקט מיט באַנקראָט און די פירמע'ס איבערנעמונג דורך מישעלען. אין 2026, איז זיין נאָמען ווידער אויפגעשטאנען אין די נייעס מיט דער קאַמפּאַניע פֿאַר זיין קבורה אין פּאַנטעאָן.
פרי לעבן: דער זון פון אימיגראנטן מיט א ליידנשאפט פאר טעכנאלאגיע
אנדרע סיטראָען איז געבוירן געוואָרן דעם 5טן פעברואַר 1878 אין פּאַריז, אויף 44 גאַס לאַפֿיט, אין 9טן אַראָנדיסמענט. ער איז געווען דער פֿינפֿטער און לעצטער קינד פֿון לעווי סיטראָען, אַ האָלענדישער ייִדישער דיאַמאַנט הענדלער וואָס האָט זיך באַזעצט אין פּאַריז אין 1873, און אַמאַליאַ קליינמאַן, וואָס שטאַמט פֿון וואַרשע. דער משפּחה נאָמען שטאַמט פֿון אַן פֿאָרפֿאָטער וואָס איז געווען אַ ציטרוס הענדלער אין די נעטהערלאַנדס ("סיטראָען" מיינט לימענע אין האָלענדיש); עס איז געווען אנדרע וואָס האָט אָנגענומען די טרעזאַל אויף דעם "e".
זיין קינדהייט איז געווען געצייכנט מיט א טראגעדיע: אין 1884, האט זיין פאטער זיך באגאנגען זעלבסטמארד נאך א קאטאסטראפאלער אינוועסטירונג אין א דיאמאנט מינע אין דרום אפריקע. א בריליאנטער סטודענט אין ליסי קאנדארסעט, פאסינירט דורך זשולס ווערן און די קאנסטרוקציע פון אייפל טורעם, איז אנדרע אריין איןÉcole polytechnique אין קסנומקס.
הערינגבאָון גירז: די געבורט פון אַ לאָגאָ
אין 1900, בעת א רייזע קיין פוילן, האט ער אנטדעקט א פאבריקאציע פראצעס פאר V-גרובע צאנדן. די צאנדן, שטילער און פעאיק צו טראנסמיטירן הויכע מאכט, האבן פארלאנגט הויכע מאשינירונג פּרעציזיע. אנדרע סיטראָען האט געקויפט די ליצענץ און אנטוויקלט אן אינדוסטריעלן פראדוקציע פראצעס ניצנדיג שטאל. אין 1901, האבן ער און צוויי מיטלשול פריינט געגרינדעט א צאנד פאבריקאציע פירמע אין דעם פאבורג סענט-דעני דיסטריקט פון פאריז.
די דאפעלטע שעווראן וואָלט שפּעטער ווערן דער עמבלעם פון דער אויטאָ מאַרקע: איינער פון די מערסט דערקענטע לאָגאָס אין דער גלאָבאַלער אינדוסטריע שטאַמט פון אַ מעכאַנישן טייל.
מאָרס, אַמעריקע, און די ענטדעקונג פון מאַסן פּראָדוקציע
פֿון 1906 אָן איז ער אַרײַנגערופן געוואָרן צו העלפֿן דעם אויטאָ פאַבריקאַנט. מאָרס, וואָס איז דעמאָלט געווען אין שוועריקייטן. ער האָט רעאָרגאַניזירט זײַן פאַרוואַלטונג און פּראָדוקט קייט: פּראָדוקציע איז געוואַקסן פֿון 300 אויטאָס אין 1908 צו 800 אין 1913. אין 1912, האָט אַ רייזע קיין אַמעריקע אים שטאַרק באַאיינפֿלוסט: ער האָט באַזוכט די פֿאָרד פֿאַבריק און אַנטדעקט אַסעמבלי ליניע פּראָדוקציע. זײַן אַמביציע איז געוואָרן צו ווערן אַ "אייראָפּעיִשער הענרי פֿאָרד".
1915-1918: די שאָל פאַבריק אויף דער קיי דע דזשאַוועל
מאָביליזירט אין 1914 אַלס אַן אַרטילעריע אָפיציר, האָט ער באַמערקט דעם מאַנגל אין קוילן. אין יאַנואַר 1915 האָט ער פֿאָרגעשלאָגן דעם מיניסטעריום פֿון מלחמה צו בויען, אין אַ פּאָר חדשים, אַ פֿאַבריק וואָס קען פּראָדוצירן 75 מ״מ קוילן מיט אַן אומגעזעענעם טעמפּאָ. אויף דער באַזע פֿון דזשאַוועל דאָקאין פאריז האט ער געבויט אן אולטראמאדערנע פאבריק וואס האט באשעפטיקט ביז 13,000 פרויען. עס האט פראדוצירט א סך הכל פון בערך 23 מיליאן שעלז. די פאבריק איז אויך באקאנט פאר אירע סאציאלע סערוויסעס, וואס זענען געווען זעלטן אין יענער צייט: א קאנטינע, אן אינפירמעריע, און א קינדערגארטן.
1919: די טיפ א און די ערשטע מאסן-פראדוצירטע אייראפעאישע אויטא
גלייך נאך דעם וואפן-שטילשטאנד האט די פאבריק פארלוירן אירע מיליטערישע באפעלן. אנדרע סיטראען האט דאס פאראויסגעזען: ער האט פארוואנדלט דעם ארט אין אן אויטא פאבריק אין א פאר חדשים. אין יאנואר 1919 האט ער געמאלדן צו דער פרעסע אן אויטא וואס האט געקאסט 7,250 פראנק, בערך האלב פון דעם פרייז פון דעם ביליגסטן אויפן מארק. די קאמפיין האט גענערירט איבער 16,000 אנפראגעס אין צוויי וואכן.
La סיטראָען טיפּ אדער סיטראָען 2CV, דיזיינט דורך אינזשעניר דזשולעס סאַלאָמאָן, איז ארויסגעגעבן געוואָרן אין דעם זעלבן יאָר. עס איז פאָרגעשטעלט געוואָרן ווי דער ערשטער אייראָפּעיִשער אויטאָ פאַבריצירט אין גרויסע סעריעס, מיט אַ ציל פון 30 אויטאָס פּער טאָג. אין 1929, האָט סיטראָען פּראָדוצירט 102,891 אויטאָס, כּמעט אַ דריטל פון דער פֿראַנצייזישער פּראָדוקציע, און באַשעפֿטיקט אַרום 32,000 אַרבעטער אין אירע פֿאַבריקן אין דזשאַוועל, סורנעס, קלישי, סאַנט-אוען און גרענעלע.
א מאַרקעטינג גאון פאָרויס פון זיין צייט
אנדרע סיטראָען האָט פֿאַרשטאַנען פֿריִער פֿון אַנדערע אַז רעקלאַמע פֿאַרקויפֿט:
- דעם 4טן אקטאבער, 1922, האט אן עראפלאן געשריבן "סיטראען" אין רויך אותיות איבערן אַרק דע טריומף בעת דער מאָטאָר שאָו;
- פון 1925 ביז 1933, א ריזיקער באלויכטענער צייכן געמאכט פון Eiffel טורעם אַ ריזיקע רעקלאַמע בילבאָרד;
- די קעגרעס האַלב-שפּור עקספּעדיציעס האָבן געמאַכט אַ שטאַרקן איינדרוק אויף דער עפנטלעכער מיינונג: דורכגיין די סאַהאַראַ (1922-1923), שוואַרצע קרוז אין אפריקע (1924), געלע קרוז אין אזיע (1931);
- עס אויך ינאָווירט אין נאָך-פאַרקויף: דרייווער'ס מאַנואַל, הענדלער נעץ, גאַראַנטירט אָריגינעלע ספּער טיילן.
די טראַקשאַן אַוואַנט און די באַנקראָט פון 1934
אין 1933, כדי צו בלייבן קאָנקורענטפֿעיִק קעגן לואי רענאָ, האָט אַנדרע סיטראָען איבערגעבויט די דזשאַוועל פֿאַבריק אין בלויז אַ פּאָר חדשים, און זי פֿאַרוואַנדלט אין איינע פֿון די מאָדערנסטע אין אייראָפּע. ער האָט אָנגעשטעלט דעם אינזשעניר אַנדרע לעפֿעבר, וועלכער האָט דיזיינט דאָס אויטאָ אין אַ יאָר. פראָנט-ראָד דרייוו, פּרעזענטירט דעם 24סטן מערץ, 1934. די מאַשין איז רעוואָלוציאָנער, אָבער די פירמע איז פינאַנציעל אויסגעמאַטערט: אַ באַריכט פֿון דער באַנק פֿון פֿראַנקרײַך פֿאַרעפֿנטלעכט אין מײַ 1934 באַריכטעט פֿאַרלוסטן פֿון 200 מיליאָן פֿראַנק.
די באַנקן ווילן אים נישט ווייטער שטיצן, און די רעגירונג וויל נישט אריינמישן. קסנומקס דéסעמברע קסנומקסדי סיטראָען פירמע איז געשטעלט געוואָרן אין געריכטלעכער ליקווידאַציע. דער הויפּט קרעדיטאָר, מיטשעליןער האט איבערגענומען די פירמע. אין יאנואר 1935, האט אנדרע סיטראָען פארקויפט זיינע אקציעס; פּיער מישעלן האט אים ערזעצט אלס פרעזידענט אין יולי. קראנק, איז אנדרע סיטראָען געשטאָרבן דעם 3טן יולי 1935, אין פּאַריז, אין עלטער פון 57.
די ירושה: פֿון מישעלען ביז סטעלאַנטיס
די בראַנד האָט איבערגעלעבט און געבליט אונטער Michelin'ס אייגנטומערשאַפט, מיט איקאָנישע מאָדעלן ווי די 2CV (1948) און די DS (1955). אין 1976, האָט Peugeot איבערגענומען Citroën, וואָס האָט געגעבן אָנהייב צו דער גרופּע. פּסאַ פּעוגעאָט סיטראָעןאין יאנואר 2021, די צוזאמענגייאונג פון PSA און פיאט קרייסלער האט באשאפן סטעללאַנטיספון וועלכע סיטראָען איז איינע פון די פערצן בראַנדס.
אין פאריז, איז דער קוואַי דע דזשאַוועל געוואָרן איבערגערופן צו קוואַי אַנדרע-סיטראָען אין 1958, און די פריערדיקע פאַבריק איז געוואָרן ערזעצט מיטן פּאַרק אַנדרע-סיטראָען. פֿאַר עטלעכע יאָרן, האָט די משפּחה, ספּעציעל זיין אייניקל הענרי-זשאַק סיטראָען, זיך געשטיצט פֿאַר זיין קבורה אין פּאַנטעאָן. דעם 26סטן אויגוסט, 2026, האָט דער פּרעזידענט פֿון דער מעדעף (פֿראַנצויזישער געשעפֿט קאָנפֿעדעראַציע), פּאַטריק מאַרטין, עפֿנטלעך אונטערגעשטיצט די קאַנדידאַטור ביי דער אָרגאַניזאַציעס זומער שול.
וואָס די געשיכטע פֿון אַנדרע סיטראָען לערנט דעם אינוועסטאָר
סיטראָענס טראַיעקטאָריע אָפפערט לעקציעס וואָס זענען נאָך באַטייַטיק פֿאַר אַנאַליזירן ליסטעד מאַשין פאַבריקאַנטן:
- דער באַנד איז נישט גענוג. סיטראָען האָט פֿאַרקויפֿט אַ סך, אָבער צו זייער נידעריקע פּרײַזן צו פֿאַרכאַפּן דעם מאַרק. אָן גענוג מאַרדזשינען, איז חובות-פֿינאַנצירטער וווּקס געוואָרן שוואַך. אויף דער בערזע, קוקט מען אויף די אָפּערייטינג מאַרדזשין און געלט-פֿלוס, נישט נאָר אויף פֿאַרקויפֿן.
- די אויטאמאטיוו אינדוסטריע איז זייער קאפיטאל-אינטענסיוו. איבערבויען א פאבריק אדער לאנצירן א רעוואלוציאנערן מאדעל קאסט באדייטנדע סומעס. דאס איז אמת אין 2026 מיטן איבערגאנג צו עלעקטרישע וועהיקלעך, וואס לייגט א דרוק אויף די פינאנצן פון אלע פאבריקאנטן.
- דער פינאַנציעלער שותף איז וויכטיק. Michelin, דער קרעדיטאָר, איז געוואָרן דער אייגענטומער. די פֿאַרבינדונגען צווישן פאַבריקאַנטן און סאַפּלייערז בלייבן נאָענט; אונדזער אַנאַליז פון דיMichelin סטאק ווייזט ווי דער רייפֿן פאַבריקאַנט האט זינט דעמאָלט דיווערסיפיצירט.
צו נאכפאלגן דעם איצטיקן יורש פון דער שעווראן בראַנד, באַזוכט אונדזער פּראָפיל אויף דערסטעלאַנטיס לאַגעראון צו פארגלייכן מיט סיטראָען'ס גרויסן היסטארישן קאָנקורענט, דעם אויף דעררענאָ סטאַקדי אנאליזן זענען נאר פאר אינפארמאציאנעלע צוועקן און שטעלן נישט פאר קיין אינוועסטמענט עצה.
אנדרע סיטראָען אין וויכטיקע דאַטעס
|יאָר
|געשעעניש
|1878
|געבוירן אין פּאַריז (5טן פעברואַר)
|1898
|פּאָזיציע צו די École Polytechnique
|1901
|גרינדונג פון א הערינגבאָון גאַנג פירמע
|1906
|נעמט די פירערשאפט אין די מאָרס אָפּזוך
|1915
|קאנסטרוקציע פון דער דזשאַוועל קי שאָל פאַבריק
|1919
|לאָנטשירונג פון די סיטראָען טיפּ A
|1924
|שוואַרצע קרוז
|1934
|טראַקשאַן אַוואַנט (מערץ), יורידישע ליקווידאַציע (21סטן דעצעמבער)
|1935
|איבערגענומען דורך מישעלן; געשטאָרבן דעם 3טן יולי
|1976
|געבורט פון PSA פּעזשאָו סיטראָען
|2021
|סיטראָען ווערט אַ סטעלאַנטיס בראַנד
FAQ
פארוואס האט דער סיטראָען לאָגאָ צוויי שעווראָנען?
עס דערמאָנט די V-פאָרמיקע (הערינגבאָון) גירס וואָס אַנדרע סיטראָען האָט פאַבריצירט אין אָנהייב פֿון זײַן קאַריערע, איידער ער האָט זיך אַרײַנגעלאָזט אין דער אויטאָמאָביל אינדוסטריע.
פארוואס איז סיטראָען באַנקראָטירט געוואָרן אין 1934?
די פירמע האט זיך גענומען אויף באדייטנדע חובות צו פינאנצירן איר וואוקס, די רעקאנסטרוקציע פון דער דזשאַוועל פאַבריק, און די אַנטוויקלונג פון דער טראַקשאַן אַוואַנט, בשעת אירע נידעריקע פארקויף פרייזן האבן באגרענעצט אירע פּראָפיט מאַרדזשינז. די באַנקן האבן זיך אפגעזאגט צו שטיצן איר, און זי איז געשטעלט געוואָרן אין קאָנסערװאַציע דעם 21סטן דעצעמבער 1934.
ווער איז דער אייגענטימער פון סיטראָען היינט?
סיטראָען איז אַ מאַרקע פון דער סטעלאַנטיס גרופּע, באשאפן אין 2021 פון דער צוזאַמענבינדונג צווישן PSA און פיאַט קרייסלער אויטאָמאָבילן.