עריק טראַפּיער dirige Dassault Aviation depuis janvier 2013. Né le 1er juin 1960, entré dans le groupe à 24 ans, il a passé l’essentiel de sa carrière à vendre des avions de combat à l’export avant d’en prendre la tête. Sous sa direction, le פלוררי, longtemps présenté comme invendable hors de France, est devenu un succès commercial mondial. En janvier 2025, il a également pris la présidence du Groupe industriel Marcel Dassault (GIMD). Portrait d’un dirigeant discret dont les décisions comptent pour tous ceux qui suivent les valeurs de la défense.

Formation et débuts

Éric Trappier est ingénieur diplômé de Télécom SudParis. Il effectue son service militaire comme officier dans la Marine nationale en 1983 et 1984, puis entre chez דאַססאַולט אַוויאַטיאָן en 1984. Il est aujourd’hui capitaine de vaisseau de réserve. Marié en 1983, il est père de trois enfants.

Trente ans au service de l’export

Son parcours chez Dassault Aviation est presque entièrement tourné vers l’international :

1984-1987 : bureau d’études et direction des systèmes d’armes.

: bureau d’études et direction des systèmes d’armes. 1987-1991 : direction technique internationale, chargée des négociations avec la Corée du Sud, Singapour, l’Arabie saoudite, le Chili et l’Allemagne. Il participe à la vente de l’avion de patrouille maritime Atlantique.

: direction technique internationale, chargée des négociations avec la Corée du Sud, Singapour, l’Arabie saoudite, le Chili et l’Allemagne. Il participe à la vente de l’avion de patrouille maritime Atlantique. 1991-1995 : responsable des ventes en Asie, notamment du contrat Mirage avec l’Inde.

: responsable des ventes en Asie, notamment du contrat Mirage avec l’Inde. 1995-2000 : responsable des ventes aux Émirats arabes unis, où il gère le contrat du Mirage 2000-9.

: responsable des ventes aux Émirats arabes unis, où il gère le contrat du Mirage 2000-9. 2000-2005 : directeur régions Moyen-Orient et Afrique, puis directeur des exportations militaires.

: directeur régions Moyen-Orient et Afrique, puis directeur des exportations militaires. 2006 : directeur général international.

Il négocie aussi les accords industriels du démonstrateur de drone de combat nEUROn, conduit par Dassault Aviation avec Saab (Suède), Alenia (Italie), RUAG (Suisse), HAI (Grèce) et EADS (Espagne). Ce programme européen a servi de laboratoire pour les technologies de furtivité et de pilotage autonome.

2013 : le plus jeune PDG de l’histoire de Dassault Aviation

Coopté administrateur le 18 décembre 2012, Éric Trappier est nommé président-directeur général le יאנואר קסנומקס קסנומקס, succédant à Charles Edelstenne. À 52 ans, il devient le cinquième PDG de l’entreprise depuis sa création en 1929, et le plus jeune à occuper cette fonction.

Il hérite d’une situation paradoxale : le Rafale est reconnu techniquement, mais aucun client étranger ne l’a encore acheté, et l’avion n’est soutenu que par les commandes de l’État français. Le défi de la décennie est donc de transformer un programme national en succès à l’export.

Les grandes ventes du Rafale sous sa direction

La décennie qui suit lui donne raison. Les principaux contrats signés depuis 2015 :

יאָר פּייַס אָרדענונג 2015 מצרים 24 Rafale (premier client export), complétés par une seconde commande en 2021 2015 קאַטאַר 24 Rafale, portés ensuite à 36 2016 ינדע 36 Rafale pour l’armée de l’air 2021 גרèסע Rafale neufs et d’occasion 2021 קראָאַטיע 12 Rafale d’occasion 2021 ואַע 80 Rafale, la plus grosse commande export de l’histoire du programme 2022 אינדאנעזיע 42 Rafale, en plusieurs tranches 2024 סערביע 12 פּלאַצן 2025 ינדע 26 Rafale Marine pour la marine indienne

Ces succès ont profondément changé la physionomie de Dassault Aviation : un carnet de commandes de plusieurs années, une montée en cadence de la production et une visibilité inédite sur l’activité militaire. Ils bénéficient aussi aux grands partenaires du programme, Thales pour l’électronique et Safran pour les moteurs M88. Les investisseurs intéressés par cette chaîne de valeur peuvent consulter nos analyses de l’action Dassault Aviation, דיטהלעס קאַמף און דיסאַפראַן לאַגער.

Les dossiers sensibles : SCAF et Falcon

Tout n’est pas aussi simple. Le programme européen de système de combat aérien du futur (SCAF), lancé avec l’Allemagne et l’Espagne, a été marqué par des désaccords industriels répétés sur le partage des tâches entre Dassault Aviation et Airbus. Éric Trappier a défendu publiquement la nécessité d’un maître d’œuvre clairement identifié pour l’avion de combat, position qui a régulièrement alimenté les tensions avec les partenaires.

Côté civil, la gamme d’avions d’affaires פאַלקאָן a connu des retards, notamment liés aux motorisations, avant l’entrée en service du Falcon 6X et le développement du Falcon 10X. L’activité Falcon reste plus sensible à la conjoncture économique que l’activité militaire.

Président du GIMD et figure du patronat industriel

Le 9 janvier 2025, Éric Trappier succède à Charles Edelstenne à la présidence du Groupe industriel Marcel Dassault (GIMD), la holding de la famille Dassault qui contrôle notamment Dassault Aviation et détient une participation importante dans Dassault Systèmes. Dassault Aviation est elle-même actionnaire de référence de Thales. Il reste PDG de Dassault Aviation.

Il occupe aussi plusieurs fonctions représentatives :

président de l’Association européenne des industries aérospatiales et de défense (ASD), élu en mai 2017 ;

président du GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales), élu le 8 juin 2017 ;

président du CIDEF (Conseil des industries de défense françaises) de mars 2021 à janvier 2023 ;

président de l’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie), élu le 15 avril 2021.

Il est commandeur de la Légion d’honneur depuis janvier 2025 et titulaire de la médaille de l’Aéronautique (2023).

Défense européenne en 2026 : pourquoi son rôle compte pour l’investisseur

Depuis 2022, la hausse des budgets militaires en Europe a fait des valeurs de la défense l’un des thèmes boursiers les plus suivis. Dans ce contexte, plusieurs points méritent l’attention :

Le carnet de commandes : il donne une visibilité sur plusieurs années, mais la rentabilité dépend de la capacité à livrer à l’heure, donc de la chaîne de sous-traitance.

: il donne une visibilité sur plusieurs années, mais la rentabilité dépend de la capacité à livrer à l’heure, donc de la chaîne de sous-traitance. La structure de contrôle : Dassault Aviation est détenue majoritairement par le GIMD, avec Airbus comme actionnaire minoritaire significatif. Le flottant est donc limité, ce qui peut amplifier les mouvements de cours.

: Dassault Aviation est détenue majoritairement par le GIMD, avec Airbus comme actionnaire minoritaire significatif. Le flottant est donc limité, ce qui peut amplifier les mouvements de cours. Les contrats export : ils dépendent de décisions politiques, de financements et parfois de transferts de technologie, avec un calendrier d’entrée en vigueur souvent incertain.

: ils dépendent de décisions politiques, de financements et parfois de transferts de technologie, avec un calendrier d’entrée en vigueur souvent incertain. ESG קרייטיריאַ : certains fonds excluent l’armement, d’autres l’ont réintégré depuis 2022. Cela influence la demande pour ces titres.

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre באריכטן אויף Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Depuis quand Éric Trappier dirige-t-il Dassault Aviation ?

Il est président-directeur général de Dassault Aviation depuis le 8 janvier 2013.

Quel a été le rôle d’Éric Trappier dans les ventes du Rafale ?

Ancien directeur général international, il a piloté la stratégie export qui a permis les premiers contrats (Égypte et Qatar en 2015, Inde en 2016), puis la commande record de 80 Rafale par les Émirats arabes unis en 2021.

Qu’est-ce que le GIMD présidé par Éric Trappier ?

Le Groupe industriel Marcel Dassault est la holding familiale qui contrôle Dassault Aviation. Éric Trappier en a pris la présidence le 9 janvier 2025.

Éric Trappier préside-t-il l’UIMM ?

Oui, il a été élu président de l’Union des industries et métiers de la métallurgie le 15 avril 2021.