דזשעראַרד מעסטראַללעט איז איינער פון די פירער וואָס האָבן מערסטנס געפאָרעמט די פֿראַנצייזישע ענערגיע לאַנדשאַפט איבער די לעצטע דרייסיק יאָר. געבוירן דעם 1טן אַפּריל 1949 אין פּאַריז, האָט ער אָנגעפֿירט די טראַנספֿאָרמאַציע פֿון Compagnie de Suez אין אַן אינדוסטריעלער גרופּע, אָרקעסטרירט די פֿאַראייניקונג מיט Gaz de France אין 2008, און דערנאָך פֿאָרזיצער פֿון GDF Suez, איבערגערופן צו Engie אין 2015. די ביאָגראַפֿיע גיט איבער זיין קאַריערע, די הויפּט באַשלוסן וואָס האָבן זי באַצייכנט, די קאָנטראָווערסיעס וואָס ער האָט אויפֿגערודערט, און וואָס זיין ירושה באַדייט נאָך אין 2026 פֿאַר אינוועסטאָרן וואָס פֿאָלגן דעם ענערגיע סעקטאָר.
בילדונג: א פּראָפיל פֿון אינזשעניר און עלטערער ציווילער באַאַמטער
דזשעראַרד מעסטראַללעט איז געגאַנגען אַ טיפּישן קאַריערע־וועג פֿון דער פֿראַנצייזישער אַדמיניסטראַטיווער עליטע, מיט אַ שטאַרקן וויסנשאַפֿטלעכן פֿאָקוס. ער איז אַ געוועזענער סטודענט פֿון דער עקאָל פּאָליטעכניק (קלאַס פֿון 1968), אַ גראַדואַנט פֿון דער עקאָל נאַציאָנאַלע דע ל'אַוויאַציע ציווילע (1971), דעם אינסטיטוט ד'עטוד פּאָליטישע דע טולוז (1973), און דערנאָך פֿון דער ENA, פֿון וועלכער ער האָט גראַדויִרט אין 1978 מיט דער "פּיער מענדעס פֿראַנקרײַך" קלאַס.
נאך גראדואירן פון דער ENA (נאציאנאלע שולע פון אדמיניסטראציע), האט ער זיך איינגעשלאסן אין טרעזשורי דעפארטמענט אלס א ציווילער אדמיניסטראטאר. פון סעפטעמבער 1982 ביז יולי 1984, האט ער געדינט אלס א טעכנישער ראטגעבער אויף אינדוסטריעלע ענינים אין אפיס פון זשאק דעלאר, דעמאלטס מיניסטער פון עקאנאמיע און פינאנץ. די דערפארונג ביי בערסי (דאס מיניסטעריום פון פינאנץ) האט אים געגעבן א טיפן פארשטאנד פון די באציאונגען צווישן דער רעגירונג און גרויסע קארפאראציעס, אן אוצר וואס וואלט זיך ארויסגעוויזן אלס אומשאצבאר איבער זיין שפעטערדיגע קאריערע.
פֿון דער סועץ פֿינאַנציעלער פֿירמע ביז דער אַלגעמיינער געזעלשאַפֿט פֿון בעלגיע
אין 1984, האט ער זיך איינגעשלאסן אין דער סועץ פינאנציעלער פירמע אלס א פראיעקט מענעדזשער. ער איז שנעל ארויפגעגאנגען אין די רייען: דעפוטאט גענעראל דעלעגאט פאר אינדוסטריעלע ענינים אין 1986, מענעדזשינג דירעקטאר פון דער אייראפעאישער רעכטן פירמע (א סועץ טאכטער-פירמע) אין 1987, דערנאך דעפוטאט מענעדזשינג דירעקטאר פון דער פירמע אין 1991. דערנאך, איז ער געווארן מענעדזשינג דירעקטאר און פארזיצער פון דער עקזעקוטיוו קאמיטעט פון דער. אַלגעמיינע געזעלשאַפט פון בעלגיע, איינע פון די עלטסטע אינדוסטריעלע האָלדינג קאָמפּאַניעס אין אייראָפּע, וועמענס אַנטוויקלונג ער פירט אָן.
די בעלגישע דערפאַרונג איז געווען קריטיש: סועץ האָט דאָרט געהאַלטן אָנטיילן אין עלעקטריע (עלעקטראַבעל), פינאַנץ און אינדוסטריע. דאָס דערקלערט פאַרוואָס בעלגיע בלייבט, ביזן היינטיקן טאָג, אַ וויכטיקער טייל פון די גרופּע'ס אַקטיוויטעטן, וואָס איז שפּעטער געוואָרן ענדזשי.
1995-2008: די טראַנספאָרמאַציע פון סועץ אין אַ סערוויסעס גרופּע
אין 1995, האט דזשערארד מעסטראלעט איבערגענומען אלס הויפט פון קאמפאניע דע סועץ. זיין סטראטעגיע איז געווען קלאר: צו איבערפאקוסירן א פינאנציעלן קאנגלאמעראט אויף דריי הויפט געשעפטן, ענערגיע, וואַסער און ריינקייטכדי דאָס צו דערגרייכן, האָט ער איניציאירט די פֿאַראייניקונג מיט ליאָנעז דע אָו. אין 1997 איז סועץ ליאָנעז דע אָו געשאַפֿן געוואָרן, פֿון וועלכער ער איז געווען פֿאָרזיצער פֿון דער פֿאַרוואַלטונגס־ראַט, בשעת דזשעראָם מאָנאָד, דער היסטאָרישער הויפּט פֿון ליאָנעז, האָט געווען פֿאָרזיצער פֿון דער אויפֿזיכטס־ראַט.
די גרופע האט זיך דאן צוריקגעקערט צום נאמען סועץ. אין 2003 האט זי אנגענומען א דירעקטארן-ראט סטרוקטור, מיט דזשערארד מעסטראלעט אלס איר פארזיצער און הויפט עקזעקוטיוו. בעת דעם פעריאד האט סועץ ביסלעכווייז אפגעגעבן אירע פינאנציעלע אקטיוויטעטן און זיך פאזיציאנירט אלס א אייראפעישער שפילער אין נוצליכקייטן, דאס הייסט, וויכטיגע סערוויסעס (עלעקטריע, גאז, וואסער, אפפאל).
2008: די GDF סועץ צוזאמענפֿלוס, א שטאַט חתונה
די צוזאמענגייאונג צווישן גאַז דע פראַנס און סועץ, וואָס איז געענדיקט געוואָרן אין יולי 2008, איז די מערסט סימבאָלישע אָפּעראַציע פון זיין קאַריערע. עס איז שוין געוואָרן אַנאָנסירט אין 2006 אין קאָנטעקסט פון אַ געפאַרפולער אויסלענדישער איבערנעמונגס-באַפעל פֿאַר סועץ, און עס האָט געפֿאָדערט געזעצגעבונג צו דערלויבן דעם פֿראַנצויזישן שטאַט צו רעדוצירן זיין חלק אין גאַז דע פראַנס אונטער דעם מינימום שוועל וואָס עס איז געווען פֿאַרלאַנגט צו האַלטן. די נייע גרופּע, GDF Suez, ווערט איינע פון די וועלט'ס פירנדיקע ענערגיע פירמעס. דזשערארד מעסטראללעט איז געווען איר סעאָ פון יולי 2008 ביז מאי 2016, בשעת ער איז געבליבן פארזיצער פון דעם דירעקטארן-ראט פון סועז ענוויראנמענט, די וואסער און אפפאל צווייג וואס איז געווען באזונדער ליסטירט אויף דער בערזע.
פֿאַר אינוועסטאָרן, אילוסטרירט די פֿאַראייניקונג אַ שליסל־פּונקט: אין רעגולירטע סעקטאָרן, הענגט אַ פֿירמעס ווערט אָפּ אַזוי פֿיל פֿון איר אינדוסטריעלער סטראַטעגיע ווי פֿון איר באַציִונג מיטן שטאַט ווי אַן אַקציאָנער. דאָס איז אַ קריטעריאָן צו באַטראַכטן ווען מען אַנאַליזירט היינטיקע...ענגיי קאַמףפון וועלכע דער פראנצויזישער שטאַט בלייבט אַ הויפּט אַקציאָנער.
2015: GDF Suez ווערט ענדזשי
אין 2015, האט GDF Suez געטוישט זיין נאמען און איז געווארן ענגיעווייטער פון די רעברענדינג, מעלדט די גרופע אן איבערגאנג צו באנייבארע ענערגיעס, ענערגיע סערוויסעס, און די ביסלעכווייזע אויספאזונג פון קוילן. אבער, די איבערגאנג קומט שפעט, לויט עטליכע באאבאכטער: אין אן ארטיקל פון פעברואר 2020, לע מאַנד עס האט זיך באצויגן צו "סטראַטעגישע טעותים" וואָס האָבן געשטערט די גרופּע'ס איבערגאַנג, באַמערקנדיק אַז די "גרינע" יבערגאַנג האָט זיך ערשט טאַקע אָנגעהויבן אין 2013.
דעם 3טן מאי, 2016, האט דזשערארד מעסטראללעט אויפגעגעבן די אלגעמיינע פירערשאפט צו איזאַבעל קאָכער און האלט אן די פארזיצערשאפט פון דעם דירעקטארן-ראט. אין 2018 גיט ער איבער די פארזיצערשאפט צו דזשין-פּיער קלאַמאַדיוזינט 2021 איז קעטרין מאַקגרעגאָר די אַלגעמיינע מענעדזשערין פון ענדזשי.
די קאנטראווערסיעס: קאמפענסאציע און צוגאב פענסיע פלענער
ווי פילע CAC 40 סעאָס פון זיין דור, איז דזשעראַרד מעסטראַללעט געווען אין צענטער פון דעבאַטעס וועגן עקסעקוטיוו קאָמפּענסאַציע:
- 2012 זיין גאַנצע באַלוינונג האָט דערגרייכט €3,005,079, אַ קליינע פאַרקלענערונג (-2,7%) קאַמפּערד צו 2011, וואָס האָט אים דעמאָלט געשטעלט אויף דער 8טער פּאָזיציע אין די CAC 40 (ציפערן גענומען פון וויקיפּעדיע באַזירט אויף דער עקאָנאָמישער פּרעסע).
- אקטאבער קסנומקס די סומע פון זיין צוגאב פענסיע, געשאצט אויף 21 מיליאן יורא און פובליקירט דורך די CGT, ברענגט ארויף קאנטראווערסיע אין א צייט ווען די גרופע רעקארדירט שווערע פארלוסטן פארן 2013 פינאנציעלן יאר. די הויכע קאמיטע אויף קארפאראט גאַווערנענס באטראכט די סכעמע אלס אין איינקלאנג מיטן Afep-Medef קאוד; עמנואל מאקראן, דעמאלטס מיניסטער פון עקאנאמיע, ווייזט אז דער שטאַט וועט שטימען קעגן אזא סארט רעזאלוציע אין דער צוקונפט.
- מייַ קסנומקס נאכדעם וואס ער איז געווארן נישט-עקזעקוטיוו טשערמאן, האט ער געמאלדן אז ער גיט אויף זיין טשערמאנס געהאלט (€350,000 פער יאר), וואס ווערט באצאלט צו דער ענגיע קארפאראט פונדאציע.
די געשעענישן האבן בייגעטראגן צו ענדערונגען אין דער פירערשאפט פון פראנצויזישע ליסטירטע פירמעס: בינדנדיקע אקציאנער שטימען אויף עקזעקוטיוו קאמפענסאציע ("זאגן אויף באצאל," סאפין 2 געזעץ פון 2016), און שטרענגערע רעגולאציעס אויף צוגאב פענסיעס. פאר אן אינדיווידועלן אקציאנער, איז לייענען דעם "קארפאראט פירערשאפט" סעקציע פון דעם אוניווערסאלן רעגיסטראציע דאקומענט איצט טייל פון יעדן אקציאנער'ס וויסן. פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס ערנסט.
פּאַריזער עוראָפּלעיס, FACE און עקאָנאָמישע דיפּלאָמאַטיע
אין צוגאב צו זיינע אפעראציאנעלע אויפגאבן, האט דזשערארד מעסטראללעט געפירט דעם פארזיץ. פּאַריזער אייראָפּלאַץ, די אסאסיאציע וואס פראמאווירט פאריז אלס א פינאנציעלן צענטער, ווי אויך די פונדאַציע פֿאַר אַקציע קעגן אויסשליסונג (FACE) פון 2007 ביז 2020. אין 2015 איז ער באשטימט געווארן אלס "אמבאסאדאר פאר לערנען"; אין אפריל 2016 האט סעגאלין רויאל אים איבערגעגעבן א מיסיע איבערן פרייז פון קוילנשטאָף אין אייראפע, נאכפאלגנדיג פון COP21.
נאך ענדזשי, איז ער געווארן עקזעקוטיוו פארזיצער פון דיפראנצויזישע אַגענטור פֿאַר דער אַנטוויקלונג פֿון אַלולאַ (אפאלולא), פאראנטווארטלעך פאר פראנקא-סאודישע קאאפעראציע ארום דעם ירושה-ארט. אין פעברואר 2024 האט עמנואל מאקראן אים באשטימט אלס פראנקרייך'ס פארטרעטער פארן פראיעקט. אינדיע-מיטל מזרח-אייראפע עקאנאמישער קארידאר (IMEC). ער האט אויך געדינט אויף פארשידענע באארדס: סאסיעטע דזשענעראל, סימענס אויפזיכטס-באארד, אייראפעאישער רונדע טיש פון אינדוסטריאליסטן, און פארשידענע אינטערנאציאנאלע ראטגעבער באארדס אין כינע און האנג קאנג.
ער איז אַ קאָמאַנדיר פֿון דער לעגיאָן פֿון כּבֿוד (2016) און אַ קאָמאַנדיר פֿון דער נאַציאָנאַלער אָרדן פֿון פֿאַרדינסט.
וואָס זײַן רייזע לערנט דעם אינוועסטאָר אין 2026
דזשעראַרד מעסטראַללעט'ס קאַריערע באַלויכטן דריי רעאַליטעטן וואָס זענען נוצלעך פֿאַר ווער עס יז וואָס ינוועסטירט אין די ווערטן פון ענערגיע און עפנטלעכע באַדינונגען:
- גרויסע מערדזשערז ענדערן די נאַטור פון אַ לאַגער. דער סועץ אקציאנער אין 1995 האט געהאט א פינאנציעלע האלטונג פירמע; דער 2008 אקציאנער, אן אינטעגרירטע ענערגיע פירמע; און דער 2026 אקציאנער, א גרופע פאקוסירט אויף באנייבארע ענערגיע און אינפראסטרוקטור. די אינוועסטמענט טעזע דארף איבערגעקוקט ווערן אויף יעדן שטאפל.
- צעברעכן אקטיוויטעטן שאפט מאנchmal ווערט. Suez Environnement, לאַנג געפירט דורך דזשעראַרד מעסטראַללעט, איז געוואָרן פובליק אין 2008 איידער עס איז געוואָרן צענטראל צו Veolia'ס איבערנעמונגס-באַפעל אין 2020-2022. די וואָס פֿאָלגן דעםוועאָליאַ קאַמף זיי זענען גוט באַקאַנט מיט דעם עפּיזאָד, וואָס האָט איבערגעפֿאָרעמט דעם וואַסער און אָפּפֿאַל סעקטאָר אין פֿראַנקרײַך.
- רעגירונג קומט מיט א פרייז. קאנטראווערסיעס איבער באלוינונג האבן נישט אליין געענדערט ענדזשי'ס בערזע טראיעקטאריע, אבער זיי האבן פארשנעלערט די באטייליקונג פון די אקציאנערן אין די באשלוסן פון דעם דירעקטאריום.
כדי צו באַקומען עקספּאָוזשער צו גרויסע אייראָפּעיִשע ענערגיע אַקציעס, נוצן פילע יחיד ינוועסטאָרס אַ סעקיוריטיז קאָנטאָ אָדער אַ PEA (פראַנצויזיש עקוויטי שפּאָרן פּלאַן) מיט אַן אָנליין בראָקער; פֿאַר יענע וואָס בעסער וועלן צו האַנדלען מיט די באַוועגונגען פון די אַקציעס דורך CFDs, אונדזער דעטאַלירטע איבערבליק אויף Vantage דער אַרטיקל דעטאַלירט די אָפּצאָלן, רעגולאַציעס און לימיטאַציעס פון דעם בראָקער (CFDs טראָגן אַ הויך ריזיקירן פון אָנווער רעכט צו לעווערידזש). ווי שטענדיק, דער אַרטיקל איז בלויז פֿאַר אינפאָרמאַטיווע צוועקן און איז נישט קיין ינוועסטמענט עצה.
דזשעראַרד מעסטראַללעט אין וויכטיקע דאַטעס
|יאָר
|טרעפּל
|1949
|געבוירן אין פּאַריז (1טן אַפּריל)
|1978
|גראַדויִרט פֿון ENA, זיך איינגעשריבן אין טרעזשורי דעפּאַרטמענט
|1982-1984
|טעכנישער ראטגעבער פאר זשאק דעלאָרס, מיניסטער פון עקאנאמיע
|1984
|זיך אנשליסן אין דער סועץ פינאנציעלער פירמע
|1995
|נעמט איבער דעם רודער פון דער סועץ פירמע
|1997
|געבורט פון Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|GDF Suez פֿוזיע, סעאָ פֿון דער נײַער גרופּע
|2015
|GDF Suez ווערט ענדזשי
|2016
|איזאַבעל קאָכער ווערט סעאָ; ער בלייבט טשערמאַן
|2018
|זשאַן-פּיער קלאַמאַדיעו איז אים נאכגעגאנגען אלס טשערמאַן פון ענדזשי
|2024
|פֿראַנקרייַך'ס פארשטייער פֿאַר די IMEC קאָרידאָר
FAQ
וואָס איז געווען דזשעראַרד מעסטראַללעט'ס ראָלע אין דער שאַפונג פון ענדזשי?
ער האט געפירט די צוזאמענפיר צווישן גאַז דע פראַנס און סועץ אין 2008, און דערנאָך אָנגעפירט GDF סועץ ביז 2016. די גרופּע האט אנגענומען דעם נאָמען ענדזשי אין 2015, אונטער זיין טשערמאַןשאַפט.
ווער איז געווען דער נאכפאלגער פון דזשערארד מעסטראללעט ביי ענדזשי?
איזאַבעל קאָטשער האָט אים איבערגענומען אַלס גענעראַלער מענעדזשער אין מאי 2016, און זשאַן-פּיער קלאַמאַדיעו אַלס טשערמאַן פון דעם דירעקטאָרן-ראט אין 2018.
פארוואס האט זיין גאלדענער פאראשוט גורם געווען קאנטראווערסיע?
אין אקטאבער 2014, איז די דערמאנטע ציפער (€21 מיליאן) געווארן פובליקירט בשעת GDF Suez האט רעקארד פארלוסטן און צוגעגרייט א פלאן פאר קאסטן-שניידן. די אפמאך איז געווארן באטראכט אלס איינשטימיג מיטן Afep-Medef קאוד, אבער עס האט אנגעפילט די דעבאטע איבער רעגולירן עקזעקוטיוו באצאלונג.