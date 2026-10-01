זשאַן-סיריל ספּינעטאַ ער איז איינער פון די ווייניגע פראנצויזישע עלטערע ציווילע באאמטע וואָס האָבן מצליח געווען צו אָנהייבן אַ צווייטע קאַריערע ביים רודער פון גרויסע קאָרפּאָראַציעס. געבוירן דעם 4טן אָקטאָבער 1943, אין דעם 15טן אַראָנדיסמענט פון פּאַריז, האָט ער געהאַלטן פֿאָרזיצער פֿון Air Inter, און דערנאָך Air France פֿאַר איבער עלף יאָר, און אָנגעפֿירט די טיילווייזע פּריוואַטיזאַציע פֿון דער פֿירמע און איר פֿאַראייניקונג מיט KLM אין 2004, איידער ער איז געוואָרן פֿאָרזיצער פֿון דער אויפֿזיכטס-ראַט פֿון Areva. אין 2018 איז זיין נאָמען ווידער אויפֿגעטראָטן אין די נייעס מיטן "Spinetta Report" וועגן דער צוקונפֿט פֿון באַן-טראַנספּאָרט. דאָ איז זיין קאַריערע-וועג, זיינע שליסל-באַשלוסן, און וואָס זיי מיינען נאָך פֿאַר אינוועסטאָרן אין דעם אַוויאַציע-סעקטאָר.
אָריגינס און פאָרמירונג
זשאַן-סיריל ספּינעטאַ איז אויפגעוואַקסן אין אַ משפּחה טיף געטרייַ צו סאָציאַליזם. זיין זיידע, סיריל ספּינעטאַ, אַן אינזשעניר פון דער "Arts et Métiers" שולע, האָט געפֿירט די אַלבי אַרבעטערס גלאָזפֿאַבריק פֿון 1911 און איז געווען נאָענט צו זשאַן זשאַורעס. זיין מוטער, אַנטואַנעט בריגנאָלי, אַ שול־לערערין פֿון קאָרסיקאַ, און זיין פֿאָטער, אַדריען ספּינעטאַ, אַ ציוויל־אינזשעניר, האָבן זיך באַזעצט אין פּאַריז, וואו זשאַן-סיריל איז געבוירן געוואָרן.
א סטודענט אין דעם ליסי האש אין ווערסיי, האט ער באקומען א פאסטגראדואט אין פובליק געזעץ פון דער פאקולטעט פון געזעץ אין פאריז, גראדואירט פון סייענסעס פא פאריז, און דערנאך אריינגעגאנגען אין דער ENA (נאציאנאלע שולע פון אדמיניסטראציע) אין דער שארל דע גאל קלאס. ער איז געווען א מיטגליד פון דער סאציאליסטישער פארטיי ביז 1977.
א קאַריערע אַלס אַ עלטערער ציווילער באַאַמטער (1969-1990)
זיין אדמיניסטראטיווע קאַריערע איז ברייט און פֿאַרשיידנאַרטיק. נאָך אַרבעטן ווי אַ לערער-אַסיסטאַנט, האָט ער נאָכאַמאָל געהאַלטן פּאָזיציעס אין מיניסטעריום פֿון נאַציאָנאַלער בילדונג (פֿירער פֿון אינוועסטמענט און פּלאַנירונג אָפֿיס, דערנאָך דירעקטאָר פֿון קאָלעדזשעס), אין שטאַטסראַט ווי אַן אוידיטאָר, אין גענעראַל סעקרעטאַריאַט פֿון דער רעגירונג און אין דער אינפֿאָרמאַציע-דינסט פֿונעם פּרעמיער מיניסטער.
ער איז דערנאך נענטער געווארן צום טראנספארט סעקטאר, צוויי מאל געווארן שטאב שעף צו מישעל דעלעבאר, באזונדערס ווען יענער איז געווען מיניסטער פון טראנספארט און ים-אנגעלעגענהייטן, און שפעטער מיניסטער פון אינפראסטרוקטור. די דערפארונג האט אים געגעבן א טיפע קענטעניש פון ציווילער אוויאציע און אירע רעגולאטורישע שוועריקייטן.
עיר אינטער דערנאך עיר פראנס: רעסטרוקטורירן און עפענען די הויפטשטאט
פון 1990 ביז 1993, איז ער געווען פרעזידענט און סעאָ פוןלופט אינטער, די פראנצויזישע אינלענדישע לופטליניע, אין א צייט ווען מען האט זיך צוגעגרייט צום עפענען דעם אייראפעאישן לופטפעלד פאר קאנקורענץ. נאך א מיסיע מיט פרעזידענט פראַנסואַ מיטעראַנד און א צייט ביי דער אייראפעאישער קאמיסיע, איז ער באשטימט געווארן אלס הויפט פוןלופט פֿראַנקרייַך די 22 סעפטעמבער 1997.
זיין פּלאַן איז געווען צווייפֿאַך: פֿאָרזעצן די אָפּהיילונג פֿון אַ פֿירמע וואָס קומט אַרויס פֿון יאָרן פֿון פֿאַרלוסטן, און צוגרייטן איר עפענונג צום מאַרק. אין 1999 האָט ער אָנגעפֿירט די טיילווייזע פּריוואַטיזאַציע פון עיר פֿראַנס, מיט דער פירמע'ס ערשטע עפנטלעכע אפעראציע. בעת דעם פעריאד, האט עיר פראנס זיך אויך אנגעשלאסן אין דער סקיי-טים אליאנץ, געגרינדעט אין 2000 מיט דעלטא, עראמעקסיקא און קארעאן עיר.
2004: די שאַפונג פון Air France-KLM
די וויכטיגסטע אפעראציע פון זיין קאַריערע איז געווען די צוזאמענפֿלייסונג מיט דער האָלענדישער פֿירמע. קלםדי צוזאמענפֿיר, פֿאַרענדיקט אין 2004, איז געווען די ערשטע גרויסע גרענעץ-איבערשרייטנדיקע צוזאמענפֿיר אין אייראָפּעיִשן לופֿט-טראַנספּאָרט. די אויסגעקליבענע סטרוקטור האָט באַוואָרנט צוויי לופֿטליניעס און צוויי בראַנדס, מיט צוויי צענטערס (פּאַריז-שאַרל-דע-גאָל און אַמסטערדאַם-שיכאָל), אונטער אַ געמיינזאַמע, עפֿנטלעך געהאַנדלטער פֿירמע. די אָפּעראַציע האָט אויך געפֿירט צו דער פּריוואַטיזאַציע פֿון עיר פֿראַנס, מיטן פֿראַנצויזישן שטאַטס אָנטייל פֿאַלנדיק אונטערן מערהייטס-שוועל.
זשאַן-סיריל ספּינעטאַ איז געבליבן דער הויפט עקזעקוטיוו פון דער גרופּע ביזן 31סטן דעצעמבער 2008, און דערנאָך איז ער געוואָרן דער טשערמאַן פון דער דירעקטאָרן-ראַט פון עיר פראַנס-KLM און עיר פראַנס פון 1טן יאַנואַר 2009, מיט פּיער-הענרי גורזשעאָן איבערנעמענדיק דעם ראָלע פון הויפט עקזעקוטיוו. דעם 17טן אָקטאָבער 2011, נאָך גורזשעאָנס אָפּפאָר, האָט ספּינעטאַ ווידער איבערגענומען די ראָלע פון הויפט עקזעקוטיוו ביז 2013, ווען אַלעקסאַנדער דע דזשוניאַק איז אים נאָכגעפאָלגט.
דער צוויי-קעפיגער מאָדעל וואָס איז אויסגעטראַכט געוואָרן אין 2004 איז אָפט דיסקוטירט געוואָרן, ספּעציעל בעת די שפּאַנונגען צווישן פּאַריז און האַג אין 2019, ווען דער האָלענדישער שטאַט האָט קונה געווען אַן אַקציע אין דער פירמע. כּדי צו פֿאַרשטיין ווי דאָס ירושה נאָך אַלץ וויסט אויף דער גרופּע'ס ווערט, אונדזער אַנאַליז פון דיאַקציעס פון Air France-KLM איבערקוקט די קאַפּיטאַל סטרוקטור און פלאָט פּראָבלעמען.
אַרעוואַ, אַלקאַטעל-לוסענט, סיינט-גאָביין: אַן אַדמיניסטראַטאָר געזוכט
אין פּאַראַלעל, זיצט זשאַן-סיריל ספּינעטאַ אויף צאָלרייכע דירעקטאָרן-ראַטן. ער איז דער פאָרזיצער פון אַרעוואַ אויפֿזיכט־ראַט פון אפריל 2009 ביז יוני 2013, א תקופה וואס איז געווען באצייכנט מיט שוועריקייטן מיטן EPR רעאקטאר און א פארפראגע וועגן דער נוקלעארער גרופע'ס סטראטעגיע (וואס איז געווארן אראנא פארן ברענשטאף ציקל). ער דינט אויך אלס א דירעקטאר פון אלקאטל-לוסענט, אליטאליא, לא פאוסט, סיינט-גאבין (פון 2005), יוניליווער, און דזשי-די-עף סועץ.
זיין אנוועזנהייט אויפן סיינט-גאבען דירעקטאריום האט אים געשטעלט צוזאמען מיט פיגורן ווי זשאַן-לואי בעפא; די וואס זענען אינטערעסירט אין דער מאטעריאלן גרופע קענען זיך באראטן מיט אונזער פראפיל אויף דערסיינט-גאָביין לאַגער.
א לעגאלער פאל איז געשלאסן געווארן אן קיין פראקוראטור.
אין יולי 2006, איז זשאַן-סיריל ספּינעטאַ אַרויסגערופן געוואָרן דורך די געריכטן אַלס טייל פון אַן אויספאָרשונג וואָס האָט זיך געצילט אויף אַ געוועזענעם "Air France" סובקאָנטראַקטאָר וואָס ספּעציאַליזירט זיך אין אַוויאַציע זיכערהייט. ער איז לעצטנס אויסגעפרעגט געוואָרן אַלס אַן אַסיסטירטער עדות און איז נישט פאָרמעל באַשולדיקט געוואָרן. ער האָט שטענדיק באַהאַלטן זיין אומשולד אין דעם פאַל.
2018: דער ספּינעטאַ באַריכט וועגן דער צוקונפֿט פֿון באַן
דעם 15טן פעברואר, 2018, האט ער אריינגעגעבן א באריכט איבער "די צוקונפט פון באן טראנספארט" צום פרעמיער מיניסטער עדוארד פיליפ. זיינע מערסט דיסקוטירטע רעקאמענדאציעס האבן זיך באצויגן צו ענדיגן די פראקטיק פון אנשטעלן נייע ארבייטער אונטערן באן ארבעטער סטאטוס, טראנספארמירן די SNCF אין א פובליק לימיטעד פירמע, צוגרייטן זיך צום עפענען דעם באן נעץ צו קאנקורענץ, און רעדוצירן די צאל צווייג ליניעס. עטלעכע פון די פארשלאגן זענען איינגעארבעט געווארן אין געזעץ פאר א נייעם באן אפמאך אנגענומען אין 2018, נאך א לאנגער סטרייק באוועגונג.
ער האט אויך געווען טשערמאַן, פֿון אָקטאָבער 2013, פֿון דעם נאַציאָנאַלן בילדונג-עקאָנאָמיע ראַט, וואָס איז געווען באַאויפֿטראַגט צו ברענגען שולן און די געשעפֿטס-וועלט נענטער צוזאַמען.
דיסטינגקשאַנז
זשאַן-סיריל ספּינעטאַ איז אַ קאָמאַנדיר פֿון דער לעגיאָן פֿון כּבֿוד און דעם נאַציאָנאַלן אָרדן פֿון פֿאַרדינסט, און אַן אָפֿיציר פֿון די אַקאַדעמישע פּאַלמען. ער איז געווען ערוויילט "מענעדזשער פֿון יאָר" דורך דער נייער עקאנאמיסט אין 2003 און באקומען דעם Icare פרייז פון דער אסאסיאציע פון פראפעסיאנעלע עראנאטיקס און ספעיס זשורנאליסטן אין 2004.
וואָס זײַן רייזע לערנט דעם אינוועסטאָר
דער ערליין סעקטאָר איז איינער פון די מערסט ציקלישע אויף דער בערזע. זשאַן-סיריל ספּינעטאַ'ס קאַריערע אילוסטרירט עטלעכע פון די פאַקטאָרן:
- קאָנסאָלידאַציע איז די הויפּט מקור פון ווערט שאַפונג. Air France-KLM, דערנאך IAG (בריטיש ערווייז-איבעריע) און די לופטהאַנזאַ גרופע זענען געבויט געוואָרן דורך צונויפגיסונגען. דער מאַרק שעצט גרופּעס וואָס זענען טויגיק צו פֿאַרפּשוטערן זייערע נעטוואָרקס.
- די אנוועזנהייט פון דער מדינה ענדערט אלעס. די פראנצויזישע און האָלענדישע שטאַטן בלייבן אַקציאָנערן פון Air France-KLM; דאָס גיט שטיצע אין קריזיס צייטן, ווי אין 2020, אָבער באַגרענעצט אויך סטראַטעגישע פרייהייט און קען פירן צו דיילושאַנז בעת רעקאַפּיטאַליזאַציעס.
- די קאָמפּאַניעס זענען אָפּהענגיק פֿון די פאַבריקאַנטן. פארשפעטיגונגען אין ליפערונג און די פארהאן-זיין פון מאטארן האבן אן איינפלוס אויף די קאפאציטעט. אסאך אינוועסטירער בעפארצוגן צו באקומען אן עקספאוזשער צום סעקטאר דורך פאבריקאנטן, ווי געוויזן אין אונזער אנאליז פון די...אַירבוס קאַמף.
צו אינוועסטירן אין די אקציעס, איז א PEA (פראנצויזישער עקוויטי שפאר-פלאן) אדער א סעקיוריטיעס אקאונט מיט אן אנליין בראוקער גענוג; צו האנדלען מיט די וואלאטיליטעט פון דעם ערליין סעקטאר דורך CFDs, אונזער באריכטן אויף Vantage דער אַרטיקל דעטאַלירט די תּנאים און באַדינגונגען פון דעם רעגולירטן בראָקער (לעווערידזשד פּראָדוקטן, הויך ריזיקע). דער אַרטיקל איז בלויז פֿאַר אינפֿאָרמאַציע צוועקן און איז נישט קיין ינוועסטמענט עצה.
זשאַן-סיריל ספּינעטאַ אין וויכטיקע דאַטעס
|יאָר
|טרעפּל
|1943
|געבוירן אין פּאַריז (4טן אָקטאָבער)
|1990-1993
|סעאָ פון עיר אינטער
|1997
|באַשטימט אַלס סעאָ פֿון עיר פֿראַנס (22סטן סעפּטעמבער)
|1999
|טיילווייזע פּריוואַטיזאַציע און ליסטינג פון עיר פראַנס
|2004
|נענטערע פֿאַרבינדונגען מיט KLM, געבורט פֿון Air France-KLM
|2009
|טשערמאַן פון דעם דירעקטאָרן-ראַט פון Air France-KLM און פון דעם אויפזיכטס-ראַט פון Areva
|2011-2013
|ער נעמט צוריק זיינע פליכטן אלס סעאָ פון עיר פראנס-ק.ל.מ.
|2018
|באַריכט וועגן דער צוקונפֿט פֿון באַן טראַנספּאָרט
FAQ
וואָס האָט זשאַן-סיריל ספּינעטאַ געטאָן ביי עיר פֿראַנס?
ער האָט אָנגעפֿירט עיר פֿראַנס פֿון 1997 ביז 2008, דורכגעפֿירט איר טיילווײַזע פּריוואַטיזאַציע אין 1999 און אָרקעסטרירט די פֿאַראייניקונג מיט KLM אין 2004, וואָס האָט געגעבן געבורט צו דער עיר פֿראַנס-KLM גרופּע.
וואָס איז דער ספּינעטאַ באַריכט?
א באריכט וואָס איז אריינגעגעבן געוואָרן צו דער רעגירונג אין פעברואַר 2018 וועגן דער צוקונפט פון באַן טראַנספּאָרט, וואָס האָט אינספּירירט די SNCF רעפאָרם וואָס איז אנגענומען געוואָרן אין דעם זעלבן יאָר.
האט זשאַן-סיריל ספּינעטאַ געווען טשערמאַן פון אַרעוואַ?
יא, ער איז געווען טשערמאַן פון אַרעוואַ'ס אויפזיכט־ראַט פון אַפּריל 2009 ביז יוני 2013.