זשאַן-לואי בעפאַ ער האט געפירט סיינט-גאָבין פאר איבער צוויי יארצענדלינג, פון 1986 ביז 2007, איידער ער האט געדינט אלס טשערמאן פונעם דירעקטארן-ראט ביז 2010. געבוירן דעם 11טן אויגוסט, 1941, אין ניס, א גראדואירטער פון דער קארפס דע מיינס אינזשעניריע שולע, פארקערפערט ער א דור פון פירנדע פראנצויזישע ביזנעס עקזעקוטיוון וואס זענען טרענירט געווארן אין די העכערע שיכטן פונעם ציווילן דינסט און איבערצייגט געווארן פון דער סטראטעגישער ראלע פון אינדוסטריע. ווייטער פון סיינט-גאָבין, האט ער באאיינפלוסט דעם עפענטלעכן דעבאטע דורך זיינע באריכטן און ביכער וועגן אינדוסטריעלער פאליסי. א בליק צוריק אויף א קאריערע וואס פאָרזעצט צו אינפארמירן די ברירות פון CAC 40 אינדוסטריעלע גרופעס.
בילדונג: פּאָליטעכניק, מינעס און וויסנשאפטן פּאָ
דער זון פון אַן אינזשעניר און אַ לערער, זשאַן-לואי בעפאַ האָט זיך צוגעגרייט צו קאָנקורענץ-עקזאַמענס אין ליסי מאַסענאַ אין ניס און איז אנגענומען געוואָרן אין...École polytechnique אין 1960. ער איז געוואָרן אַן אינזשעניר פון קאָרפּס פון מינעס אין 1963 האָט ער אויך שטודירט אין דער École nationale supérieure du petrole et des moteurs און ער האָט באַקומען אַ דיפּלאָם פונעם אינסטיטוט פון פּאָליטיק פון פּאַריז (1966, עקאנאמיק-פינאַנצן אָפּטיילונג).
אָנהייבן אין ענערגיע אַדמיניסטראַציע
ער האָט אָנגעהויבן זײַן קאַריערע ווי אַ מינערייַ אינזשעניר אין קלערמאָנט-פֿעראַנד, דערנאָך פֿון 1967 ביז 1974 זיך אָנגעשלאָסן אין דער ברענשטאָף אָפּטיילונג פֿון דעם מיניסטעריום פֿון אינדוסטריע, וואו ער איז געוואָרן הויפּט פֿון דעם "ראַפֿינירן און נוצן" סערוויס און דערנאָך וויצע-דירעקטאָר. די דערפֿאַרונג האָט אים געגעבן אַ טיפֿן וויסן וועגן ענערגיע און די באַציִונג צווישן דעם שטאַט און אינדוסטריע, צוויי טעמעס וואָס זענען געלאָפֿן זײַן גאַנצע קאַריערע.
1974-1986: דער אויפשטייג ביי סיינט-גאָבין
אין 1974, האט זשאַן-לואי בעפאַ זיך איינגעשלאָסן אין Saint-Gobain אלס דירעקטאר פון פלאנירונג. ער האט דערנאך איבערגענומען אלס דירעקטאר דזשענעראל, דערנאך אלס פרעזידענט פון פּאָנט-אַ-מוסאָן, א טאכטער-פירמע ספעציאליזירט אין גוס-אייזן רערן, בשעת ער האט אויך געפירט די גרופע'ס "רערן און מעכאניק" צווייג פון 1979 ביז 1982. אין מערץ 1982, דעם יאר פון סיינט-גאבעין'ס נאציאנאליזאציע, איז ער געווארן איר מענעדזשינג דירעקטאר.
אין יאנואר 1986, האט ער נאכגעפאלגט ראדזשער פארו אלס פרעזידענט און סי-אי-אויבאשטימט אונטער דער פרעזידענטשאפט פון פראַנסואַ מיטעראַנד און באַשטעטיקט דורך זשאַק שיראַק, דעמאָלטיקן פרעמיער מיניסטער, האָט ער אָנגעפירט די פּריוואַטיזאַציע פון סאַנט-גאָבין, די ערשטע גרויסע פּריוואַטיזאַציע פון דער קאָהאַבאַנטאַציע רעגירונג, אין סוף 1986.
1986-2007: צוואַנציק יאָר בײַ דער שפּיץ פֿון סענט-גאָבין
אונטער זיין פירערשאפט, האט סיינט-גאביין דורכגעמאכט א טיפע טראנספארמאציע. די גרופע, היסטאריש פאקוסירט אויף גלאז, האט פארברייטערט איר אנוועזנהייט אין קאנסטרוקציע מאטעריאלן און מאטעריאלן פארשפרייטונג, און איז געווארן שטארק אינטערנאציאנאליזירט. וויכטיגע מיילשטיינען בעת דעם פעריאד האבן אריינגענומען די אקווייזישאן פון דער אמעריקאנער פירמע נארטאן אין 1990, וואס האט געמאכט די גרופע א וועלט פירער אין אברייסיוון, נאכגעפאלגט דורך די אקווייזישאן פון דער בריטישער פירמע BPB, א ספעציאליסט אין גיפּסבאָרד, אין 2005.
די סטראַטעגיע האָט געמאַכט סיינט-גאָבין איינעם פֿון די וועלטס פֿירנדיקע ספּעציאַליסטן אין האָוסינג און קאַנסטרוקציע, אַ פּאָזיציע וואָס זיינע נאָכפֿאָלגער האָבן פֿאָרגעזעצט און פֿאַרשטאַרקט. זשאַן-לואי בעפֿאַ איז געבליבן דער הויפּט־דירעקטאָר ביז יוני 2007, דערנאָך דער פֿאָרזיצער פֿון דער דירעקטאָרן־ראַט ביז 2010; פּיער-אַנדרע דע טשאַלענדאַר האָט אים נאָכגעפֿאָלגט ווי דער הויפּט־דירעקטאָר. זינט יולי 2021 ווערט די גרופּע געפֿירט דורך בענאָאַ באַזין.
פֿאַר אינוועסטאָרן, ווײַזט די געשיכטע פֿון סיינט-גאָבין אונטער בעפֿאַ ווי אַ יאָרהונדערט-אַלטע אינדוסטריעלע פֿירמע קען זיך איבערמאַכן דורך נאָכפֿאָלגנדיקע אַקוויזיציעס. אונדזער אַנאַליז פֿון דערסיינט-גאָביין לאַגער דעטאַלירט זײַן איצטיקן פּראָפֿיל, וואָס איז פֿאָקוסירט אויף נאָככאַלטיק קאַנסטרוקציע און ענערגיע-עפֿעקטיווע רענאָוואַציע.
די דעבאַטע וועגן באַצאָלונג און אַסבעסט
ווי אנדערע עקזעקוטיוון פון זיין דור, האט זשאַן-לואי בעפאַ זיך אָנגעשטויסן מיט קריטיק אויף עטלעכע פראָנטן. אין 2007, איז ער געווען צווישן די העכסט-באַצאָלטע פראנצויזישע סעאָס, מיט אַ געשאַצטער קאָמפּענסאַציע פון €10,2 מיליאָן לויט פּרעסע ראַנגקינגס פון יענעם יאָר. דערצו, בעת זיין צייט ביים רודער פון פּאָנט-אַ-מוסאָן, איז ער געווען אַ ציל פון קעגנער פון אַסבעסט נוצן, אין מיטן קאָנטראָווערסיעס וואָס האָבן געפּלאָגט די גאנצע מאַטעריאַל אינדוסטריע. די אַסבעסט פּראָבלעם האָט געהאַט אַ בלייַביק נעגאַטיוון השפּעה אויף דער גרופּע'ס בילד און לעגאַלן סטאַטוס, ספּעציעל אין די פאַראייניקטע שטאַטן.
אַ דענקער וועגן אינדוסטריעלער פּאָליטיק
זשאַן-לואי בעפאַ האָט זיך אויפגעשטעלט ווי אַן איינפלוסרייכע שטימע וועגן דער צוקונפט פון דער פראנצויזישער אינדוסטריע:
- אין 2004, האט זשאַק שיראק אים איבערגעגעבן א מיסיע צו באנייען אינדוסטריעלע פאליסי. זיין באריכט פון יאנואר 2005, צו אַ נײַער אינדוסטריעלער פּאָליטיק, האט געפירט צו דער שאַפונג פון דיאינדוסטריעלע אינאָוואַציע אַגענטור, פון וועלכער ער איז געווען פארזיצער פון דעם אויפזיכטס-ראט זינט סעפטעמבער 2005;
- אין 2002, האט ער געגרינדעט מיטן נאבעל פרייז געווינער אין עקאנאמישע ראבערט סאלאוו דעם סענט-גאבין צענטער פאר פארשונג אין עקאנאמישע שטודיע, וואס איז געווארן דער קורנא צענטער, דערנאך די קורנא פונדאציע (2010), וועלכער זיי זענען מיט-פארזיצער;
- ער האט ארויסגעגעבן עטלעכע עסייען מיט סעייל: פֿראַנקרייַך מוז אויסקלויבן (קסנומקס), פֿראַנקרייַך מוז האַנדלען (קסנומקס), די שליסלען צו מאַכט (קסנומקס) און טראַנספאָרמירן אָדער שטאַרבן: גרויסע קאָרפּאָראַציעס קעגן סטאַרטאַפּס (קסנומקס).
זיין הויפט טעזע: קעגן דעם אמעריקאנער-כינעזישן דואָ, ליגט א לאנד'ס מאַכט אויף איר עקספּאָרט אינדוסטריע, אירע טעכנאָלאָגיעס, איר ענערגיע און אירע מיליטערישע מעגלעכקייטן. ער פאָרשטייט אַ קאָוכערענטע אינדוסטריעלע סטראַטעגיע געפירט דורך דעם שטאַט און קריטיקירט די דעאינדוסטריאַליזאַציע פון פֿראַנקרייַך. עטלעכע פון די געדאַנקען האָבן ברייט רעזאָנירט זינט דער געזונט קריזיס, מיט דעבאַטעס וועגן אינדוסטריעלער סואָווערייניטי און איבערפירן פֿראַנקרײַך.
Lazard, Engie, Le Monde: אַ צווייטע קאַריערע ווי אַ ראַט מיטגליד
נאך סיינט-גאבען, איז זשאַן-לואי בעפא געווארן עלטערער ראטגעבער פאר דער באנק לאַזאַרדער האט געדינט אויף די דירעקטאָרן-ראט פון GDF Suez און דערנאך Engie פון 2008 ביז 2015, וואו ער איז געווען פארזיצער פון די נאמינאציעס און באצאלונג קאמיטעט, אויף די אויפזיכט-ראט פון Siemens (2008-2013), אויף די ראט פון Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), און אויף די אויפזיכט-ראט פון Caisse des Dépôts (2014-2019). ער האט אויך געדינט אלס א דירעקטאר פון BNP Paribas און Gaz de France. ער איז א מיטגליד פון די גרופע'ס אויפזיכט-ראט זינט 1994. לע מאַנדער איז געוואָרן איר פרעזידענט דעם 5טן אָקטאָבער 2017.
זיין ראלע ביי ענדזשי ברענגט אים נענטער צו גרויסע ענערגיע פראבלעמען, א סעקטאר וואס מיר אנאליזירן ספעציעל אין אונזער פאקט בלאט אויף די...ענגיי קאַמף.
דיסטינגקשאַנז
זשאַן-לואי בעפאַ איז אַ גרויסער אָפיציר פֿון דער לעגיאָן פֿון כּבֿוד (2007), אַ גרויסער קראָס פֿון דער נאַציאָנאַלער אָרדן פֿון פֿאַרדינסט (2016), און אַ קאָמאַנדיר פֿון דער אָרדן פֿון קונסט און בריוו (2005). ער האָט באַקומען צאָלרײַכע אויסלענדישע אויסצייכענונגען, אַרײַנגערעכנט דער אָרדן פֿון דער אויפֿגייענדיקער זון (יאַפּאַן). אַן אָפּערע-ענטוזיאַסט, ער איז געווען דער פֿאָרזיצער פֿון דער פֿאַראיין פֿאַר דער פּראָמאָציע פֿון דער פּאַריזער נאַציאָנאַלער אָפּערע.
וואָס זײַן רייזע לערנט דעם אינוועסטאָר
- אינדוסטריעלע גרופּעס רייניווענטירן זיך אין סטאַגעס. סיינט-גאָבין האָט געביטן זײַן שוועריקייט־צענטער אָן צו טוישן זײַן נאָמען: מען דאַרף קוקן אויף דער צעטיילונג פֿון די הכנסות לויט געשעפֿט־ליניע כּדי צו פֿאַרשטיין זײַן ווערט.
- גרויסע אַקווייזישאַנז זענען גאַמבלינג. זיי שאַפֿן ווערט אויב די אינטעגראַציע איז געראָטן, אָבער זיי לייגן צו שוועריקייטן אויף קורץ-טערמין חובות.
- דער פּאָליטישער קאָנטעקסט איז וויכטיק. נאציאנאליזאציע, פריוואטיזאציע, אינדוסטריעלע פאליסי: עפנטלעכע באשלוסן האבן טיף באאיינפלוסט די טראיעקטאריע פון סיינט-גאבין.
סיינט-גאָבין און ענדזשי זענען בארעכטיגט פֿאַר אַרבעסדער נאָרמאַלער שטייער-בענעפיטירטער אינוועסטמענט וועהיקל פֿאַר לאַנג-טערמין אינוועסטמענט אין פֿראַנצייזישע עקוויטיז. דער אַרטיקל איז בלויז פֿאַר אינפֿאָרמאַציע צוועקן און איז נישט קיין אינוועסטמענט עצה.
FAQ
ווי לאַנג האָט זשאַן-לואי בעפאַ געפֿירט סאַנט-גאָבען?
ער איז געווען איר פרעזידענט און סעאָ פון יאַנואַר 1986 ביז יוני 2007, און דערנאָך טשערמאַן פון דער דירעקטאָרן-ראט ביז 2010.
וואָסערע ביכער האָט זשאַן-לואי בעפאַ געשריבן?
ספּעציעל פֿראַנקרייַך מוז אויסקלויבן (קסנומקס), פֿראַנקרייַך מוז האַנדלען (קסנומקס), די שליסלען צו מאַכט (קסנומקס) און טראַנספאָרמירן אָדער שטאַרבן (2017), אלע ארויסגעגעבן דורך סעיל.
וואָס איז די אינדוסטריעלע כידעש אַגענטור?
אן עפנטלעכער קערפערשאפט באשאפן אין 2005 נאך זיין באריכט וועגן אינדוסטריעלער פאליסי, באשטימט צו שטיצן גרויסע פארשונג און אינוואציע פראיעקטן. ער איז געווען דער פארזיצער פון איר אויפזיכטס-ראט.