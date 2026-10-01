פיליפ קרוזעט דער פֿאָרזיצער פֿון דער דירעקטאָרן-ראַט פֿון Vallourecדער פראנצויזישער ספעציאליסט אין נאטלאָזע רערן, פון 2009 ביז 2020. געבוירן דעם 18טן אקטאבער, 1956, אין ניי-סור-סען, האט ער גראַדואירט דעם ערשטן פון זיין קלאַס פון דער ENA (נאציאָנאַלער שולע פון אַדמיניסטראַציע), געארבעט אין דעם ראַט פון שטאַט, און דערנאָך פארבראכט איבער צוואַנציק יאָר ביי סיינט-גאָבען. ער האט איבערגענומען דעם רודער פון וואַלורעק אויף דער שפּיץ פון אַן אויל בום, איידער ער האט נאַוויגירט איינע פון די ערגסטע קריזיסן אין דער גרופּע'ס געשיכטע. זיין קאַריערע איז אַ לערנבוך פאַל פֿאַר פֿאַרשטיין ציקלישע אַקציעס און די ריזיקעס פֿאַרבונדן מיט כויווים.
בילדונג: סייענסעס פּאָ, ENA און דער ראַט פון שטאַט
א סטודענט אין ליסי פּאַסטער אין ניי-סור-סען, פיליפ קרוזעט האט גראַדואירט פון סייענסעס פּאָ פּאַריז (1976, עפנטלעכע סערוויס סעקציע). ער איז דערנאָך אריין איןנאַשאַנאַל שולע פון אַדמיניסטראַציעפון וועלכן ער קומט ארויס דער בעסטער פון זיין קלאַס אין 1981. ער האט אנגעהויבן זיין קאַריערע ביי באָרד פון שטאַט, אלס אן אוידיטאר און דערנאך אלס א בעל-מלאכה פון פארלאנגען.
אין 1983, האט ער חתונה געהאט מיט סילווי הובאק, א הויכראנגיקע ציווילע באאמטע, וואס איז באזונדערס געווען די שעף פון שטאב צום פרעזידענט פראַנסואַ האָלאַנד פון 2012 ביז 2015.
צוויי און צוואנציק יאר ביי סיינט-גאבין (1986-2008)
אין 1986, האט פיליפ קרוזעט זיך איינגעשלאסן Saint-Gobain, דעמאָלט אָנגעפירט דורך זשאַן-לואי בעפאַ, אַלס דירעקטאָר פון דעם פּלאַן. ער האָט דאָרט געהאַלטן פֿאַרשידענע פּאָזיציעס, סיי אָפּעראַציאָנעלע און סיי פֿינאַנציעלע:
- 1989-1992 : גענעראל־פאַרוואַלטער פֿון די קאָנדאַט פּאַפּיר־פאַבריקן;
- 1992-1996 : גענעראלער דעלעגאט פאר שפאניע און פארטוגאל;
- פון קסנומקס : דירעקטאָר פֿון דער אינדוסטריעלער קעראַמיק אָפּטייל;
- פון קסנומקס דעפּוטאַט גענעראַלער מענעדזשער פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר פינאַנץ, קויפן און אינפֿאָרמאַציע טעכנאָלאָגיע, דערנאָך פֿון דער בנין פֿאַרשפּרייטונג אָפֿטיילונג.
די קאַריערע־וועג האָט אים געגעבן ברייטע דערפאַרונג אין גלאָבאַלע אינדוסטריעלע גרופּעס: פֿאַבריק־פֿאַרוואַלטונג, פֿינאַנציעלע אויפֿזיכט, און פֿאַרשפּרייטונג. כּדי בעסער צו פֿאַרשטיין די פֿירמע וואָס האָט אים טרענירט, זעט אונדזער אַנאַליז פֿון...סיינט-גאָביין לאַגער.
2009: אננעמען א פאזיציע ביי וואלורעק
אין אפריל 2008, איז פיליפ קרוזעט איינגעשלאסן אין אויפזיכטס-ראט פון וואלורעק; א יאר שפעטער, אין 2009ער איז באַשטימט געוואָרן אַלס טשערמאַן פֿון דער דירעקטאָרן־ראט. זײַן טערמין איז באַנײַט געוואָרן פֿאַר פֿיר יאָר אין מערץ 2012. ער האָט אויך געדינט אַלס אַן EDF דירעקטאָר פֿון 2009 פֿאַר פֿינף יאָר, און איז געווען טשערמאַן פֿון דער קאָמיטעט וואָס האָט מאָניטאָרירט נוקלעאַרע פֿאַרפֿליכטונגען.
וואַלורעק איז דעמאָלט געווען אויף זײַן שפּיץ. די גרופּע האָט פאַבריצירט נאָטלאָזע שטאָל רערן, גענוצט בפֿרט פֿאַר אויל און גאַז בויערן (אַזוי גערופֿענע OCTG רערן), אָבער אויך פֿאַר קראַפֿטווערק און אינדוסטריע. מיט אויל פּרײַזן וואָס זענען געבליבן קאָנסיסטענט הויך, איז די נאָכפֿראַגע געווען שטאַרק און די אַקציע איז געווען צווישן די פֿירנדיקע אַקציעס אויף דער פּאַריזער בערזע.
2009-2014: אינוועסטירן פאר וואוקס
די סטראַטעגיע פֿאַר דעם פּעריאָד איז צו פֿאַרשטאַרקן וואַלאָרעק'ס בייַזייַן אין געביטן פֿון שטאַרקן וואוקס אין כיידראָקאַרבאָן פּראָדוקציע: Brazil (מיט אַ נײַעם שטאָל פֿאַבריק און וואַלגערײַ געבויט אין פּאַרטנערשאַפֿט מיט יאַפּאַן'ס Sumitomo), די פֿאַראייניקטע שטאַטן (וואו דער שייל גאַז און אויל בום שטיצט די נאָכפֿראַגע), און דער מיטל מזרח. די ינוועסטמענטן פֿאַרגרעסערן די גרופּע'ס קאַפּאַציטעט און חובות, באַזירט אויף דער הנחה אַז די נאָכפֿראַגע וועט בלײַבן שטאַרק.
אין 2010, איז זיין באַלוינונג געשאצט געוואָרן אויף 2,73 מיליאָן אייראָ, אַ סומע קריטיקירט דורך עטלעכע אַקציאָנערן, לויט דער דעמאָלטער פּרעסע, וועלכע האָבן באַטראַכט די סטראַטעגיע צו אַמביציעס.
2014-2020: די אויל קריזיס און די בערזע'ס אַראָפּגאַנג אין גיהנום
דער שאַרפער פאַל אין נאַפט־פּרייזן פֿון דער צווייטער העלפֿט פֿון 2014 האָט אַלץ געביטן. נאַפט־קאָמפּאַניעס האָבן דראַסטיש פֿאַרקלענערט זייערע בוי־אינוועסטיציעס, רער־וואָלומען און פּרייזן זענען געפֿאַלן, און וואַלורעק, באַלאַסטעט מיט פֿיקסירטע קאָסטן און חובות, האָט געליטן אַ סעריע פֿאַרלוסטן. די גרופּע האָט אָנגעהויבן קאָסטן־שניידן און קאַפּאַציטעט־פֿאַרקלענערונג־פּלענער, באַזונדערס אין אייראָפּע.
אין 2016, האט וואַלורעק דורכגעפירט א קאפיטאל פארגרעסערונג פון בערך איין ביליאן יורא, מיטן אריינגאנג פון ניפון סטיל און סומיטאמא מעטאל און דער שטיצע פון ביפיפרענס, אן עפנטלעכער אקציאנער. די אפעראציע האט דערמעגלעכט דער פירמע צו איבערקומען אירע שוועריקייטן, מיטן פרייז פון א באדייטנדיקער פארדיןונג פאר די עקזיסטירנדע אקציאנער.
די תקופה איז אויך געווען באצייכנט דורך דעם שטאָלווערק פאַל.אַסקאָוואַל, אין סענט-סאָלוו (נאָרד), פון וועלכער וואַלורעק איז געווען אַן אַקציאָנער און קונה. די גרופּע'ס ראָלע אין די פּרוּוון צו איבערנעמען דעם פּלאַץ איז שטאַרק קריטיקירט געוואָרן, באַזונדערס אין דעם דאָקומענטאַר פֿילם. אַסקאָוואַל, די שלאַכט פֿאַר שטאָל פֿון עריק גערעט.
פיליפ קרוזעט פארלאזט דעם דירעקטאָריום אין 2020עדואַרד גינאָט האָט אים נאָכגעפאָלגט.
נאך קרוזעט: רעסטרוקטורירן און א נייער אנפאנג
אין 2021, האט וואַלורעק דורכגעמאכט א גרויסע פינאַנציעלע רעסטרוקטורירונג: א גרויסער טייל פון איר חוב איז פארוואנדלט געווארן אין אייגענטום, און קרעדיטאָרן, אריינגערעכנט דעם אַפּאָלאָ פאָנד, זענען געוואָרן די מערהייט אַקציאָנערן. די עקזיסטירנדיקע אַקציאָנערן'ס אקציעס זענען באַדייטנד פארדיןערט געוואָרן. אונטער דער פירערשאַפט פון פיליפ גילעמאָט, באַשטימט אין 2022, האט די גרופּע פארמאכט אירע דײַטשע פאַבריקן, זיך ווידער פאָקוסירט אויף אירע מערסט פּראָפיטאַבלע זייטלעך (בראַזיל, פאַראייניקטע שטאַטן), און דראַסטיש רעדוצירט איר חוב. אין 2025, האט אַרסעלאָרמיטטאַל געמאָלדן די אַקוויזיציע פון די אַרום 28% אקציעס וואָס אַפּאָלאָ האַלט.
צו נאכפאלגן די גרופע'ס היינטיגע סיטואציע, אירע רעזולטאטן און אויסזיכטן, זעט אונזער אנאליז פון דיוואַלורעק לאַגער.
לעקציעס פֿאַרן אינוועסטאָר
וואַלורעק'ס אויפטריט בעת פיליפ קרוזעט'ס טענור איז איינע פון די מערסט שטודירטע ביישפילן אויף דער פאריזער בערזע. פיר וויכטיגע פונקטן:
- א ציקלישע אקציע ווערט געמשפט איבער דעם גאנצן ציקל. רעקאָרד פּראָפֿיטן בײַם שפּיץ פֿון אַ ציקל זענען נישט נאָככאַלטיק. אָפּשאַצן אַ גרופּע ווי וואַלאָרעק באַזירט אויף אירע רעזולטאַטן פֿון 2008 אָדער 2013 איז געווען פֿאַרגעסן אַז דער פּרייז פֿון נאַפֿט קען פֿאַלן.
- חובות פארשטארקן אַלץ. אין אַ בום פאַזע, ברענט עס וווּקס; אין אַ קריזיס, שטעלט עס אין געפאַר איבערלעבונג. די נעץ חוב צו פאַרדינסט איידער אינטערעס, שטייערן, דעפּרעסיאַציע און אַמאָרטיזאַציע (EBITDA) פאַרהעלטעניש איז אַ שליסל אינדיקאַטאָר צו מאָניטאָרירן.
- קאַפּיטאַל פאַרגרעסערט זיך און חוב קאָנווערזשאַנז פאַרדיןען. אַן אַקציאָנער וואָס האַלט זיינע אַקציעס בעת אַ ריסטראַקטשערינג קען פאַרלירן רובֿ פון זייער ינוועסטמענט, אפילו אויב די פירמע איבערלעבט.
- גאַווערנאַנס איז וויכטיק. א מענעדזשמענט-ראט קאנטראלירט דורך א אויפזיכט-ראט, מיט אן עפנטלעכן אקציאנער אין דער הויפטשטאט, באשיצט נישט קעגן סטראטעגישע טעותים.
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre באריכטן אויף Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
פיליפ קרוזעט אין וויכטיקע דאַטעס
|יאָר
|טרעפּל
|1956
|געבוירן אין ניי-סור-סען (18טן אקטאבער)
|1981
|גראַדויִרט פֿון ENA, דער בעסטער פֿון זײַן קלאַס; זיך אײַנגעשריבן אין שטאַטסראַט
|1986
|זיך אנשליסן אין סיינט-גאבין
|2000
|דעפּוטאַט הויפּט עקסעקוטיוו אָפיציר פון סיינט-גאָבין
|2008
|מיטגליד פון דער אויפזיכט־ראט פון וואַלאָרעק
|2009
|טשערמאַן פון וואַלאָרעק'ס דירעקטאָרן-ראט; דירעקטאָר פון EDF
|2012
|מאַנדאַט באַנייט פֿאַר פֿיר יאָר
|2016
|קאַפּיטאַל פאַרגרעסערונג מיט ניפּאָן סטיל און ביפּיפראַנס
|2020
|ער לאָזט אָפּ דעם פֿאָרזיצערשאַפֿט פֿון דעם באָרד
FAQ
ווען האט פיליפ קרוזעט געראטן וואַלורעק?
ער איז געווען פֿאָרזיצער פֿון דער פֿאַרוואַלטונגס־ראַט פֿון וואַלאָרעק פֿון 2009 ביז 2020, נאָכדעם וואָס ער האָט געדינט אויף איר אויפֿזיכטס־ראַט פֿון אַפּריל 2008.
פארוואס איז וואַלאָרעק'ס אַקציע פרייז געפֿאַלן בעת זיין טענור?
הויפּטזעכליך צוליב דעם צוזאמענפאל אין אויל פרייזן פון 2014 אן, וואס האט פארקלענערט די נאכפראגע אויף דרילינג רער, בשעת די גרופע איז געווען שטארק פארשולדיקט נאך אירע וואוקס אינוועסטמענטס.
וואָס איז געווען פיליפ קרוזעט'ס קאַריערע־וועג איידער וואַלורעק?
גראַדויִרנדיק ווי דער בעסטער פון זײַן קלאַס פֿון ENA אין 1981, האָט ער אָנגעהויבן בײַם קאָונסיל פֿון שטאַט איידער ער האָט פֿאַרבראַכט מער ווי צוואַנציק יאָר בײַ סענט-גאָבין, און מיט דער צײַט איז ער געוואָרן דעפּוטאַט מענעדזשינג דירעקטאָר.