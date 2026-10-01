Andre Citroen (1878-1935) jẹ́ ọ̀kan lára àwọn orúkọ ńlá nínú iṣẹ́ ilẹ̀ Faransé. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kẹ́kọ̀ọ́ jáde ní École Polytechnique, kò ṣe àgbékalẹ̀ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ náà, ṣùgbọ́n ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn àkọ́kọ́ ní Yúróòpù láti ṣe é ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjà, tà á gẹ́gẹ́ bí ọjà ọjà, àti láti lò ó gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ títà ọjà. Ìgbésí ayé rẹ̀ tún jẹ́ ẹ̀kọ́ nípa ọrọ̀ ajé: àṣeyọrí àgbàyanu kan nínú iṣẹ́ ajé, tí gbèsè tó ń pọ̀ sí i fi ṣe ìnáwó rẹ̀, èyí tó parí sí ìfowópamọ́ àti ìgbà tí ilé-iṣẹ́ náà gbà láti ọwọ́ Michelin. Ní ọdún 2026, orúkọ rẹ̀ tún farahàn nínú ìròyìn pẹ̀lú ìpolongo fún ìsìnkú rẹ̀ ní Panthéon.
Ìgbésí ayé ìbẹ̀rẹ̀: ọmọ àwọn aṣíwájú tí wọ́n ní ìfẹ́ sí ìmọ̀ ẹ̀rọ
A bí André Citroën ní ọjọ́ karùn-ún oṣù kejì, ọdún 1878, ní Paris, ní 44 rue Laffitte, ní agbègbè kẹsàn-án. Ó jẹ́ ọmọ karùn-ún àti ìkẹyìn Levie Citroen, oníṣòwò dáyámọ́ńdì ará Netherlands kan tí ó ti gbé ní Paris ní ọdún 1873, àti Amalia Kleinmann, tí ó wá láti Warsaw ní ìpilẹ̀ṣẹ̀. Orúkọ ìdílé náà wá láti ọ̀dọ̀ baba ńlá kan tí ó jẹ́ oníṣòwò sítọ́ọ̀mù ní Netherlands ("citroen" túmọ̀ sí lẹ́mọ́ọ́nù ní èdè Dutch); André ni ó gba àmì ìdámọ̀ lórí "e".
Ìbànújẹ́ ló hàn nígbà èwe rẹ̀: ní ọdún 1884, baba rẹ̀ pa ara rẹ̀ lẹ́yìn ìdókòwò búburú kan nínú ibi ìwakùsà dáyámọ́ǹdì ní South Africa. Akẹ́kọ̀ọ́ tó ní ìmọ̀ ní Lycée Condorcet, tí Jules Verne àti ìkọ́lé ilé gogoro Eiffel nífẹ̀ẹ́ sí, André wọ inú ilé náà.Polycole polytechnique ni 1898.
Awọn ohun elo Herringbone: ibi ti aami kan
Ní ọdún 1900, nígbà ìrìn àjò kan sí Poland, ó ṣàwárí ìlànà ìṣelọ́pọ́ fún àwọn ohun èlò V-groove. Àwọn ohun èlò wọ̀nyí, tí ó dákẹ́ jẹ́ẹ́ tí ó sì lágbára láti gbé agbára gíga jáde, nílò ìlànà ìṣelọ́pọ́ gíga. André Citroën ra ìwé àṣẹ náà ó sì ṣe àgbékalẹ̀ ìlànà ìṣelọ́pọ́ ilé-iṣẹ́ nípa lílo irin. Ní ọdún 1901, òun àti àwọn ọ̀rẹ́ ilé-ẹ̀kọ́ gíga méjì dá ilé-iṣẹ́ ìṣelọ́pọ́ ohun èlò kan sílẹ̀ ní agbègbè Faubourg Saint-Denis ní Paris.
Chevron onípele méjì yìí yóò di àmì ìdámọ̀ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ lẹ́yìn náà: ọ̀kan lára àwọn àmì ìdámọ̀ tí a mọ̀ jùlọ ní ilé iṣẹ́ àgbáyé wá láti inú ẹ̀yà ẹ̀rọ kan.
Mors, Amẹ́ríkà, àti Àwárí Ìṣẹ̀dá Ọ̀pọ̀lọpọ̀
Láti ọdún 1906 lọ, wọ́n pè é láti ran àwọn olùṣe ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ lọ́wọ́ Morse, èyí tí ó wà nínú ìṣòro nígbà náà. Ó tún ṣètò ìṣàkóso àti iye ọjà rẹ̀: ìṣelọ́pọ́ pọ̀ sí i láti ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 300 ní ọdún 1908 sí 800 ní ọdún 1913. Ní ọdún 1912, ìrìn àjò kan sí Amẹ́ríkà nípa lórí rẹ̀ gidigidi: ó ṣèbẹ̀wò sí ilé iṣẹ́ Ford ó sì ṣàwárí iṣẹ́lọ́pọ́ àwọn ilé iṣẹ́ náà. Ìfẹ́ ọkàn rẹ̀ di "Henry Ford ti Yúróòpù".
1915-1918: Ilé iṣẹ́ ìṣẹ́ tí wọ́n fi ṣe ikarahun lórí Quai de Javel
Nígbà tí wọ́n kó o jọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gágun ohun ìjà ní ọdún 1914, ó kíyèsí àìtó ohun ìjà. Ní oṣù kìíní ọdún 1915, ó dábàá pé kí Ilé-iṣẹ́ Ogun kọ́ ilé-iṣẹ́ kan tí ó lè ṣe ìbọn 75mm ní ìwọ̀n tí kò tíì ṣẹlẹ̀ rí, láàárín oṣù díẹ̀. Ibùdó ọkọ̀ ojú omi JavelNí Paris, ó kọ́ ilé iṣẹ́ ìgbàlódé kan tí ó ní àwọn obìnrin tó tó ẹgbẹ̀rún mẹ́tàlá (13,000). Ó ṣe àpapọ̀ ìbọn tó tó mílíọ̀nù mẹ́tàlélógún (23 mílíọ̀nù). Ilé iṣẹ́ náà tún jẹ́ mímọ̀ fún àwọn iṣẹ́ àwùjọ rẹ̀, èyí tí ó ṣọ̀wọ́n nígbà náà: ilé oúnjẹ, ilé ìtọ́jú aláìsàn, àti ilé ìtọ́jú ọmọdé.
1919: Iru A ati ọkọ ayọkẹlẹ Yuroopu akọkọ ti a ṣe ni ibi-pupọ
Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́yìn ìjà ogun náà, ilé iṣẹ́ náà pàdánù àṣẹ ológun rẹ̀. André Citroën retí èyí: ó yí ibi náà padà sí ilé iṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ láàárín oṣù díẹ̀. Ní oṣù January ọdún 1919, ó kéde fún àwọn oníròyìn pé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kan jẹ́ 7,250 francs, èyí tó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó ìdajì iye owó tí ó rẹlẹ̀ jùlọ ní ọjà. Ìpolongo náà mú kí ìwádìí tó lé ní 16,000 wáyé láàárín ọ̀sẹ̀ méjì.
La Iru Citroën AWọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ọkọ̀ Citroën 2CV, tí onímọ̀ ẹ̀rọ Jules Salomon ṣe, ní ọdún kan náà. Wọ́n gbé e kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Yúróòpù tí wọ́n ṣe ní ìpele ńlá, pẹ̀lú 30 ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ fún ọjọ́ kan. Ní ọdún 1929, Citroën ṣe ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 102,891, tó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó ìdá mẹ́ta nínú ìdámẹ́ta iṣẹ́ ilẹ̀ Faransé, ó sì gba nǹkan bí 32,000 òṣìṣẹ́ ní àwọn ilé iṣẹ́ rẹ̀ ní Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, àti Grenelle.
Ọlọ́gbọ́n títà ọjà kan ṣáájú àkókò rẹ̀
André Citroën mọ̀ ṣáájú àwọn ẹlòmíràn pé ìpolówó ń tà:
- Ní ọjọ́ kẹrin oṣù kẹwàá ọdún 1922, ọkọ̀ òfurufú kan kọ “Citroën” pẹ̀lú àwọn lẹ́tà èéfín lórí Arc de Triomphe nígbà tí wọ́n ń ṣe àfihàn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́;
- Láti ọdún 1925 sí 1933, àmì ńlá kan tí a fi ìmọ́lẹ̀ tàn ṣe irin -ajo Eiffel àtẹ ìpolówó ńlá kan;
- Àwọn ìrìn àjò Kégresse tí wọ́n rìn ní ìdajì ọ̀nà náà ní ipa tó lágbára lórí èrò gbogbogbòò: kíkọjá Sahara (1922-1923), Ọkọ oju omi dudu ní Áfíríkà (1924), Ìrìn àjò ojú omi aláwọ̀ ofeefee ní Éṣíà (1931);
- Ó tún ń ṣe àtúnṣe tuntun lẹ́yìn títà ọjà: ìwé ìtọ́ni ìwakọ̀, nẹ́tíwọ́ọ̀kì oníṣòwò, àwọn ohun èlò ìdábòbò àtilẹ̀bá tí a ṣe ìdánilójú.
Traction Avant àti ìfowópamọ́ ọdún 1934
Ní ọdún 1933, láti dúró ní ìdíje pẹ̀lú Louis Renault, André Citroën ní kí wọ́n tún ilé iṣẹ́ Javel kọ́ láàárín oṣù díẹ̀, èyí tó sọ ọ́ di ọ̀kan lára àwọn ilé iṣẹ́ tó ti wà ní Yúróòpù tó gbajúmọ̀ jùlọ. Ó gba onímọ̀ ẹ̀rọ náà André Lefebvre, ẹni tó ṣe àgbékalẹ̀... ní ọdún kan. Iwaju-kẹkẹ Drive, tí a gbé kalẹ̀ ní ọjọ́ kẹrìnlélógún oṣù kẹta, ọdún 1934. Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ náà jẹ́ èyí tó yípadà, ṣùgbọ́n ilé-iṣẹ́ náà ti rẹ̀wẹ̀sì ní ti owó: ìròyìn kan láti ọ̀dọ̀ Báńkì ti ilẹ̀ Faransé tí a tẹ̀ jáde ní oṣù karùn-ún ọdún 1934 ròyìn pé owó tí wọ́n pàdánù jẹ́ 200 mílíọ̀nù francs.
Àwọn ilé ìfowópamọ́ kọ̀ láti máa tẹ̀síwájú láti ṣètìlẹ́yìn fún un, ìjọba kò sì fẹ́ dá sí i. 21 décembre 1934Ilé-iṣẹ́ Citroën ni wọ́n ti fi sílẹ̀ fún ìfòpin sí iṣẹ́ ìdájọ́. MichelinÓ gba ilé-iṣẹ́ náà. Ní oṣù kìíní ọdún 1935, André Citroën ta ìpín rẹ̀; Pierre Michelin rọ́pò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ní oṣù Keje. Ní ikú, André Citroën kú ní ọjọ́ kẹta oṣù Keje ọdún 1935, ní Paris, nígbà tí ó jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́tàdínlọ́gọ́ta.
Àjogúnbá: láti Michelin sí Stellantis
Orúkọ ọjà náà yè, ó sì gbèrú lábẹ́ àṣẹ Michelin, pẹ̀lú àwọn àwòṣe pàtàkì bíi 2CV (1948) àti DS (1955). Ní ọdún 1976, Peugeot ra Citroën, èyí sì mú kí ẹgbẹ́ náà bẹ̀rẹ̀ sí í ṣàkóso. PSA Peugeot CitroenNí oṣù kìíní ọdún 2021, ìṣọ̀kan PSA àti Fiat Chrysler ṣẹ̀dá Alarinrinninu eyi ti Citroën jẹ ọkan ninu awọn ami iyasọtọ mẹrinla.
Ní Paris, wọ́n yí orúkọ Quai de Javel padà sí Quai André-Citroën ní ọdún 1958, wọ́n sì fi Parc André-Citroën rọ́pò ilé iṣẹ́ àtijọ́ náà. Fún ọ̀pọ̀ ọdún, ìdílé náà, pàápàá jùlọ ọmọ-ọmọ rẹ̀ Henri-Jacques Citroën, ti ń gbèjà ìsìnkú rẹ̀ ní Panthéon. Ní ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹjọ ọdún 2026, ààrẹ Medef (French Business Confederation), Patrick Martin, fọwọ́ sí ìdìbò yìí ní ilé ìwé ìgbà ẹ̀ẹ̀rùn àjọ náà.
Kí ni ìtàn André Citroën kọ́ àwọn olùdókòwò náà?
Ipa ọna Citroën nfunni ni awọn ẹkọ ti o tun wulo fun itupalẹ awọn aṣelọpọ ọkọ ayọkẹlẹ ti a ṣe akojọ:
- Iwọn didun naa ko to. Citroën ta ọjà púpọ̀, ṣùgbọ́n ní owó tí ó rẹlẹ̀ gan-an láti borí ọjà náà. Láìsí èrè tó tó, ìdàgbàsókè tí gbèsè ń gbà di èyí tí kò lágbára. Ní ọjà ìṣòwò, a máa ń wo èrè iṣẹ́ àti ìṣàn owó, kì í ṣe títà nìkan.
- Ilé iṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ jẹ́ èyí tó gba owó púpọ̀. Títún ilé iṣẹ́ ṣe tàbí ṣíṣe àgbékalẹ̀ àwòṣe ìyípadà ń ná owó púpọ̀. Èyí jẹ́ òótọ́ ní ọdún 2026 pẹ̀lú ìyípadà sí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ iná mànàmáná, èyí tí ó ń fi ìnáwó gbogbo àwọn olùṣe ọjà lé lórí.
- Alabaṣepọ inawo naa ṣe pataki. Michelin, onígbèsè, ló di ẹni tó ni ín. Ìbáṣepọ̀ láàárín àwọn olùpèsè àti àwọn olùpèsè wà ní ìṣọ̀kan; ìwádìí wa lóríỌjà Michelin fihan bi olupese taya ti ṣe oniruuru lati igba naa.
Láti tẹ̀lé ajogún lọ́wọ́lọ́wọ́ sí àmì ìtajà chevron, wo ìwífún wa lórí ìwífún waIṣura Stellantisàti láti fi wé pẹ̀lú alátakò ìtàn ńlá Citroën, èyí tí ó wà lóríiṣura RenaultÀwọn àtúpalẹ̀ wọ̀nyí wà fún àwọn ìdí ìwífún nìkan, wọn kò sì jẹ́ ìmọ̀ràn nípa ìdókòwò.
André Citroën ní àwọn ọjọ́ pàtàkì
|Odun
|Iṣẹlẹ
|1878
|A bi ni Paris (Oṣu Keji 5)
|1898
|Titẹsi si École Polytechnique
|1901
|Ṣíṣe àgbékalẹ̀ ilé-iṣẹ́ ohun èlò herringbone kan
|1906
|Ó gba ipò iwájú nínú ìgbàpadà Mors
|1915
|Kíkọ́ ilé iṣẹ́ ìkọ́lé Javel quay
|1919
|Ìfilọ́lẹ̀ Citroën Type A
|1924
|Ọkọ oju omi dudu
|1934
|Traction Avant (Oṣù Kẹta), ìtúsílẹ̀ ìdájọ́ (Oṣù Kejìlá 21)
|1935
|Michelin ló gba ipò rẹ̀; ó kú ní ọjọ́ kẹta oṣù Keje
|1976
|Ìbí PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën di ami iyasọtọ Stellantis
FAQ
Kí ló dé tí àmì Citroën fi ní àwọn chevron méjì?
Ó jọ àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ onígun mẹ́rin (V) tí André Citroën ṣe ní ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀, kí ó tó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe iṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́.
Kí ló dé tí Citroën fi di aláìnírònú ní ọdún 1934?
Ilé-iṣẹ́ náà ti gba gbèsè púpọ̀ láti ṣe ìdàgbàsókè rẹ̀, àtúnkọ́ ilé-iṣẹ́ Javel, àti ìdàgbàsókè Traction Avant, nígbà tí owó tí wọ́n ń tà ní ìpele tí ó kéré dín èrè rẹ̀ kù. Àwọn ilé ìfowópamọ́ kọ̀ láti ṣètìlẹ́yìn fún un, wọ́n sì fi í sí ipò olùgbàlejò ní ọjọ́ kọkànlélógún oṣù Kejìlá, ọdún 1934.
Ta ni o ni Citroën loni?
Citroën jẹ́ orúkọ ìtajà Stellantis, tí a dá sílẹ̀ ní ọdún 2021 láti ìṣọ̀kan láàárín PSA àti Fiat Chrysler Automobiles.