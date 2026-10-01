Philippe Crouzet olórí ìgbìmọ̀ VallourecAmọ̀jọ̀gbọ́n ọmọ ilẹ̀ Faransé nínú iṣẹ́ ọ̀nà tí kò ní ìdènà, láti ọdún 2009 sí 2020. A bí i ní ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹwàá ọdún 1956 ní Neuilly-sur-Seine, ó parí ẹ̀kọ́ rẹ̀ ní kíláàsì gíga jùlọ ní ENA (Ilé-ẹ̀kọ́ Ìjọba Orílẹ̀-èdè), ó ṣiṣẹ́ ní Ìgbìmọ̀ Ìjọba, lẹ́yìn náà ó lo ohun tó lé ní ogún ọdún ní Saint-Gobain. Ó gba ipò olórí Vallourec ní àkókò tí epo rọ̀bì ti ń pọ̀ sí i, kí ó tó bẹ̀rẹ̀ sí í darí ọ̀kan lára àwọn ìṣòro tó burú jùlọ nínú ìtàn ẹgbẹ́ náà. Iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ ìwé ẹ̀kọ́ fún òye àwọn ọjà onípele àti ewu tó wà nínú gbèsè.
Ẹ̀kọ́: Sáyẹ́ǹsì Po, ENA àti Ìgbìmọ̀ Ìpínlẹ̀
Philippe Crouzet, akẹ́kọ̀ọ́ ní Lycée Pasteur ní Neuilly-sur-Seine, jáde ilé-ẹ̀kọ́ gíga ní Sciences Po Paris (1976, ẹ̀ka iṣẹ́ ìjọba). Lẹ́yìn náà, ó wọ inú ẹ̀ka iṣẹ́ ìjọba.National School of Administrationláti ibi tí ó ti jáde wá olórí kilasi rẹ̀ ní ọdún 1981. Ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ ní Igbimọ ti ipinle, gẹ́gẹ́ bí olùṣàyẹ̀wò àti lẹ́yìn náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àwọn ìbéèrè.
Ní ọdún 1983, ó fẹ́ Sylvie Hubac, òṣìṣẹ́ ìjọba àgbà kan tí yóò jẹ́ olórí òṣìṣẹ́ fún Ààrẹ François Hollande láti ọdún 2012 sí 2015.
Ọdún méjìlélógún ní Saint-Gobain (1986-2008)
Ní ọdún 1986, Philippe Crouzet dara pọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ náà. Saint-Gobain, lẹ́yìn náà ni Jean-Louis Beffa, olùdarí ètò náà, ṣe olórí rẹ̀. Ó wà ní ipò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbẹ̀, ní ti iṣẹ́ àti ti ìnáwó:
- 1989-1992 : olùdarí gbogbogbòò ti ilé iṣẹ́ ìwé Condat;
- 1992-1996 : aṣoju gbogbogbo fun Spain ati Portugal;
- lati 1996 : olùdarí ẹ̀ka iṣẹ́ amọ̀ ilé iṣẹ́;
- lati 2000 : Igbákejì olùdarí gbogbogbòò tó ń bójútó ìṣúná owó, ríra àti IT, lẹ́yìn náà ti ẹ̀ka Pínpín Ilé.
Iṣẹ́ yìí ti fún un ní ìrírí tó péye nínú àwọn ẹgbẹ́ ilé iṣẹ́ kárí ayé: ìṣàkóso ilé iṣẹ́, àbójútó ìnáwó, àti pípín in. Láti lóye ilé iṣẹ́ tó kọ́ ọ lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa, wo àtúpalẹ̀ wa lórí...Ọjà ìṣúra Saint-Gobain.
2009: Ó gba ipò kan ní Vallourec
Ní oṣù kẹrin ọdún 2008, Philippe Crouzet dara pọ̀ mọ́ ìgbìmọ̀ alábójútó ti Vallourec; ní ọdún kan lẹ́yìn náà, ní 2009Wọ́n yàn án gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ náà. Wọ́n tún sọ àsìkò rẹ̀ di tuntun fún ọdún mẹ́rin ní oṣù kẹta ọdún 2012. Ó tún ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí olùdarí EDF láti ọdún 2009 fún ọdún márùn-ún, ó sì jẹ́ olórí ìgbìmọ̀ tí ó ń ṣe àbójútó àwọn ìlérí ohun ìjà olóró.
Vallourec wà ní ipò gíga jùlọ nígbà náà. Ẹgbẹ́ náà ṣe àwọn páìpù irin tí kò ní ààlà, tí a lò fún wíwá epo àti gaasi (tí a ń pè ní àwọn páìpù OCTG), àti fún àwọn ilé iṣẹ́ iná mànàmáná àti ilé iṣẹ́ pẹ̀lú. Pẹ̀lú iye owó epo tí ó wà ní ipò gíga nígbà gbogbo, ìbéèrè náà pọ̀ sí i, ọjà náà sì wà lára àwọn ìpín pàtàkì lórí Paris Stock Exchange.
2009-2014: Ìdókòwò fún Ìdàgbàsókè
Ọgbọ́n ètò fún àsìkò yìí ni láti mú kí Vallourec lágbára sí àwọn agbègbè tí ìdàgbàsókè ìṣẹ̀dá hydrocarbon lágbára wà: Brazil (pẹ̀lú ilé iṣẹ́ irin tuntun àti ilé iṣẹ́ yíyípo tí a kọ́ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Sumitomo ti Japan), Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà (níbi tí gáàsì shale àti epo ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìbéèrè), àti Àárín Gbùngbùn Ìlà Oòrùn. Àwọn ìdókòwò wọ̀nyí ń mú kí agbára àti gbèsè ẹgbẹ́ náà pọ̀ sí i, nítorí èrò pé ìbéèrè náà yóò máa lágbára sí i.
Ní ọdún 2010, wọ́n ṣírò owó oṣù rẹ̀ sí 2,73 mílíọ̀nù yuroopu, iye tí àwọn onípín kan ṣe àríwísí, gẹ́gẹ́ bí àwọn oníròyìn ní àkókò náà, tí wọ́n kà ètò náà sí ohun tí ó lágbára jù.
2014-2020: Àìsàn epo àti ìsàlẹ̀ ọjà ìṣòwò sí ọ̀run àpáàdì
Ìdínkù tó lágbára nínú iye owó epo láti ìdajì kejì ọdún 2014 yí ohun gbogbo padà. Àwọn ilé iṣẹ́ epo dín owó tí wọ́n ń ná lórí igi wọn kù gidigidi, iye páìpù àti iye owó rẹ̀ dínkù gidigidi, Vallourec, tí owó tí wọ́n ń ná lórí igi àti gbèsè ti di ẹrù rẹ̀, sì jìyà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdánù. Ẹgbẹ́ náà bẹ̀rẹ̀ ètò ìdínkù owó àti ìdínkù agbára, pàápàá jùlọ ní Yúróòpù.
Ní ọdún 2016, Vallourec ṣe àfikún owó ìdókòwò tó tó bílíọ̀nù kan yúróọ̀nù, pẹ̀lú ìwọ̀lú Nippon Steel & Sumitomo Metal àti ìtìlẹ́yìn Bpifrance, onípín gbogbogbòò. Iṣẹ́ yìí jẹ́ kí ilé-iṣẹ́ náà borí àwọn ìpèníjà rẹ̀, pẹ̀lú owó tí ó pọ̀ fún àwọn onípín tí ó wà tẹ́lẹ̀.
Àkókò náà ni wọ́n tún fi àpótí iṣẹ́ irin ṣe àmì sí.Ascoval, ní Saint-Saulve (Nord), níbi tí Vallourec jẹ́ onípín àti oníbàárà. Ipa tí ẹgbẹ́ náà kó nínú ìgbìyànjú láti gba ojú-ọ̀nà náà ni a ti ṣe àríwísí gidigidi, pàápàá jùlọ nínú ìwé ìròyìn náà. Ascoval, ogun fun irin láti ọwọ́ Éric Guéret.
Philippe Crouzet fi ìgbìmọ̀ sílẹ̀ 2020Édouard Guinotte ló gba ipò rẹ̀.
Lẹ́yìn Crouzet: àtúntò àti ìbẹ̀rẹ̀ tuntun
Ní ọdún 2021, Vallourec ṣe àtúnṣe ìṣúná owó pàtàkì: a yí apá púpọ̀ nínú gbèsè rẹ̀ padà sí owó ìní, àwọn ayánilówó, títí kan owó Apollo, sì di àwọn onípín tó pọ̀ jùlọ. Àwọn onípín tó wà nílẹ̀ náà ti dínkù gidigidi. Lábẹ́ ìdarí Philippe Guillemot, tí a yàn ní ọdún 2022, ẹgbẹ́ náà ti ilé iṣẹ́ wọn ní Germany pa, wọ́n tún dojúkọ àwọn ibi tí ó ní èrè jùlọ (Brazil, United States), wọ́n sì dín gbèsè wọn kù gidigidi. Ní ọdún 2025, ArcelorMittal kéde pé wọ́n ti gba ìpín tó tó 28% tí Apollo ní.
Láti tẹ̀lé ipò tí ẹgbẹ́ náà wà lọ́wọ́lọ́wọ́, àwọn àbájáde àti ojú ìwòye rẹ̀, wo àgbéyẹ̀wò wa lóríỌjà Vallourec.
Àwọn ẹ̀kọ́ fún olùdókòwò
Iṣẹ́ Vallourec nígbà tí Philippe Crouzet wà ní ipò rẹ̀ jẹ́ ọ̀kan lára àwọn àpẹẹrẹ tí a kẹ́kọ̀ọ́ jùlọ lórí Paris Stock Exchange. Àwọn kókó pàtàkì mẹ́rin tí a gbé yẹ̀wò:
- A ṣe ìdájọ́ ọjà oníyípo lórí gbogbo ìyípo náà. Èrè tó gbajúmọ̀ ní àkókò tí wọ́n ń lò ní àkókò tí wọ́n ń lò kò lè dúró pẹ́. Pípàdánù owó tí wọ́n fi ń ṣe ẹgbẹ́ bíi Vallourec dá lórí àbájáde wọn ní ọdún 2008 tàbí 2013 jẹ́ kí wọ́n gbàgbé pé owó epo lè dínkù.
- Gbese maa n mu ohun gbogbo po si. Ní ìpele ìdàgbàsókè, ó ń mú kí ìdàgbàsókè pọ̀ sí i; ní ìdààmú, ó ń halẹ̀ mọ́ ìwàláàyè. Gbèsè àpapọ̀ sí èrè ṣáájú èlé owó orí, owó orí, ìdínkù owó àti ìsanwó (EBITDA) jẹ́ àmì pàtàkì láti ṣe àkíyèsí.
- Àfikún owó àti ìyípadà gbèsè ń dínkù. Onípín tí ó bá pa àwọn ìpín rẹ̀ mọ́ nígbà àtúntò lè pàdánù ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ìdókòwò rẹ̀, kódà bí ilé-iṣẹ́ náà bá ṣì wà láàyè.
- Àwọn ọ̀ràn ìṣàkóso. Igbimọ iṣakoso ti igbimọ abojuto n ṣakoso, pẹlu onipindoje gbogbogbo ni olu-ilu, ko daabobo lodi si awọn aṣiṣe ilana.
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Philippe Crouzet ní àwọn ọjọ́ pàtàkì
|Odun
|Igbesẹ
|1956
|A bi ni Neuilly-sur-Seine (Ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹwàá)
|1981
|Ó jáde ilé-ẹ̀kọ́ gíga ní ENA, ó sì jẹ́ olórí nínú kíláàsì rẹ̀; ó dara pọ̀ mọ́ Ìgbìmọ̀ Ìpínlẹ̀.
|1986
|Dídarapọ̀ mọ́ Saint-Gobain
|2000
|Igbákejì Olórí Àgbà ti Saint-Gobain
|2008
|Ọmọ ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ alábójútó ti Vallourec
|2009
|Alága ìgbìmọ̀ Vallourec; olùdarí EDF
|2012
|A ti tunse aṣẹ naa fun ọdun mẹrin
|2016
|Alekun owo-ori pẹlu Nippon Steel ati Bpifrance
|2020
|Ó ń fi ipò alága ìgbìmọ̀ sílẹ̀
FAQ
Ìgbà wo ni Philippe Crouzet ṣe àkóso Vallourec?
Ó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ti Vallourec láti ọdún 2009 sí 2020, lẹ́yìn tí ó ti ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn ìgbìmọ̀ olùdarí láti oṣù kẹrin ọdún 2008.
Kí ló dé tí owó ọjà Vallourec fi dínkù nígbà tí ó wà nípò?
Ìdí pàtàkì ni pé owó epo ti dínkù láti ọdún 2014 lọ, èyí tó dín ìbéèrè fún lílo ọpọ́n ìwakọ̀ kù, nígbà tí ẹgbẹ́ náà sì jẹ gbèsè púpọ̀ lẹ́yìn ìdókòwò wọn.
Kí ni ipa ọ̀nà iṣẹ́ Philippe Crouzet ṣáájú Vallourec?
Nígbà tí ó parí ẹ̀kọ́ rẹ̀ ní ilé-ẹ̀kọ́ gíga jùlọ ní ENA ní ọdún 1981, ó bẹ̀rẹ̀ ní Ìgbìmọ̀ Ìpínlẹ̀ kí ó tó lo ohun tó lé ní ogún ọdún ní Saint-Gobain, nígbẹ̀yìn-gbẹ́yín ó di igbákejì olùdarí àgbà.