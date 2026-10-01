安德烈·雪铁龙 （1878-1935）是法国工业史上的一位伟人。他毕业于巴黎综合理工学院，虽然并非汽车的发明者，但他却是欧洲最早实现汽车大规模生产、大众化销售并将其作为营销工具的人之一。他的人生经历也堪称经济学的一堂生动的课程：他凭借不断攀升的债务，取得了辉煌的工业成就，最终却以破产和公司被米其林收购而告终。2026年，随着争取将其安葬于先贤祠的运动兴起，他的名字再次出现在新闻报道中。

早年生活：移民之子，对科技充满热情

安德烈·雪铁龙于1878年9月5日出生于巴黎第九区拉菲特街44号。他是莱维·雪铁龙（一位1873年定居巴黎的荷兰犹太钻石商人）和阿玛莉亚·克莱因曼（原籍华沙）的第五个也是最小的孩子。雪铁龙的姓氏源于一位在荷兰从事柑橘贸易的祖先（“citroen”在荷兰语中意为柠檬）；是安德烈在“e”上加了分音符。

他的童年充满了悲剧：1884年，他的父亲在南非的一座钻石矿投资失败后自杀身亡。安德烈是孔多塞中学的一名优秀学生，他痴迷于儒勒·凡尔纳的作品和埃菲尔铁塔的建造，并进入了……理工学院 连接1898。

人字纹齿轮：一个标志的诞生

1900年，在波兰旅行期间，他发现了一种V形槽齿轮的制造方法。这种齿轮噪音更低，能够传递更大的动力，但对加工精度要求很高。安德烈·雪铁龙买下了这项技术许可，并开发了一种使用钢材的工业化生产工艺。1901年，他和两位高中好友在巴黎圣丹尼斯郊区创办了一家齿轮制造公司。

这个双人字形图案后来成为了该汽车品牌的标志：全球汽车行业中最具辨识度的标志之一，竟然源自一个机械零件。

莫尔斯、美国与大规模生产的发现

从1906年起，他被召来帮助汽车制造商。 母亲当时，这家公司正处于困境。他重组了公司的管理层和产品线：产量从1908年的300辆增加到1913年的800辆。1912年，一次美国之行对他影响深远：他参观了福特工厂，并了解到了流水线生产。他立志成为“欧洲的亨利·福特”。

1915-1918年：雅维尔码头的贝壳工厂

1914年，他应征入伍担任炮兵军官，并注意到弹药短缺的问题。1915年1月，他向陆军部提议，在几个月内建成一座能够以前所未有的速度生产75毫米炮弹的工厂。基于以下理由： 捷豹码头在巴黎，他建造了一座超现代化的工厂，雇佣了多达13000名女工。该工厂总共生产了约2300万枚贝壳。此外，该工厂还因其在当时罕见的社会服务而闻名：设有食堂、医务室和托儿所。

1919年：A型车和第一辆量产的欧洲汽车

停战协定签订后，工厂立即失去了军方订单。安德烈·雪铁龙预料到了这一点：几个月内，他就将厂址改造成了汽车工厂。1919年1月，他向媒体宣布推出一款售价7250法郎的汽车，大约是当时市场上最便宜汽车价格的一半。短短两周内，这一宣传活动就收到了超过16000份询价。

La 雪铁龙A型由工程师朱尔斯·萨洛蒙设计的雪铁龙2CV于同年发布。它被誉为欧洲首款大规模生产的汽车，目标是日产30辆。1929年，雪铁龙共生产了102,891辆汽车，几乎占法国汽车总产量的三分之一，并在其位于雅韦尔、叙雷讷、克利希、圣旺和格勒内勒的工厂雇佣了约32,000名工人。

一位超越时代的营销天才

安德烈·雪铁龙比其他人更早明白广告能带来销售：

1922年10月4日，在车展期间，一架飞机在凯旋门上空用烟雾拼出了“Citroën”字样；

从1925年到1933年，一个巨大的发光标志由……制成 埃菲尔铁塔 一块巨大的广告牌；

一块巨大的广告牌； 凯格雷斯半履带探险队给公众舆论留下了深刻的印象：穿越撒哈拉沙漠（1922-1923 年）， 黑色巡航 在非洲（1924 年）， 黄色巡航 在亚洲（1931年）；

在非洲（1924 年）， 在亚洲（1931年）； 该公司在售后服务方面也进行了创新：提供驾驶员手册、经销商网络和原厂配件。

牵引式前卫汽车与1934年的破产

1933年，为了与路易·雷诺竞争，安德烈·雪铁龙在短短几个月内重建了雅维尔工厂，使其成为欧洲最现代化的工厂之一。他聘请了工程师安德烈·勒费弗尔，后者在一年内设计了…… 牵引前卫该车于 1934 年 3 月 24 日发布。这款车具有革命性意义，但公司却因资金短缺而破产：法国银行 1934 年 5 月发布的一份报告显示，该公司亏损 2 亿法郎。

银行拒绝继续支持他，政府也不愿干预。 十二月21 1934雪铁龙公司已被置于司法清算程序中。主要债权人， 米其林他接管了公司。1935年1月，安德烈·雪铁龙出售了他的股份；同年7月，皮埃尔·米其林接替他担任总裁。安德烈·雪铁龙于1935年7月3日在巴黎去世，享年57岁。

从米其林到斯特兰蒂斯：传承

在米其林的领导下，该品牌得以生存并蓬勃发展，推出了诸如2CV（1948年）和DS（1955年）等标志性车型。1976年，标致收购了雪铁龙，由此诞生了雪铁龙集团。 PSA标致雪铁龙2021年1月，PSA和菲亚特克莱斯勒合并成立了 斯泰兰蒂斯其中雪铁龙是十四个品牌之一。

1958年，巴黎的雅维尔码头（Quai de Javel）更名为安德烈·雪铁龙码头（Quai André-Citroën），原工厂旧址被安德烈·雪铁龙公园（Parc André-Citroën）所取代。多年来，雪铁龙家族，特别是他的孙子亨利-雅克·雪铁龙（Henri-Jacques Citroën），一直致力于争取将他安葬于先贤祠。2026年8月26日，法国企业联合会（Medef）主席帕特里克·马丁（Patrick Martin）在该组织的暑期学校上公开支持了这一提议。

安德烈·雪铁龙的故事能给投资者带来什么启示

雪铁龙的发展轨迹为分析上市汽车制造商提供了至今仍然适用的经验教训：

要了解雪佛龙品牌目前的继承人，请参阅我们的相关介绍。Stellantis股票并与雪铁龙历史上最强大的竞争对手——那款车——进行比较……雷诺股票这些分析仅供参考，不构成投资建议。

年 Événement 1878 出生于巴黎（2月5日） 1898 进入巴黎综合理工学院 1901 成立一家人字齿轮公司 1906 在莫尔斯恢复工作中发挥主导作用 1915 雅维尔码头贝壳厂的建设 1919 雪铁龙A型车发布 1924 黑色巡航 1934 Traction Avant（3月），司法清算（12月21日） 1935 被米其林收购；于7月3日消亡 1976 PSA标致雪铁龙的诞生 2021 雪铁龙成为Stellantis旗下品牌

常见问题解答

为什么雪铁龙的标志有两个V形图案？

这让人想起安德烈·雪铁龙在其职业生涯初期，在涉足汽车行业之前所制造的 V 形（人字形）齿轮。

雪铁龙为何在1934年破产？

为了发展壮大、重建Javel工厂以及研发牵引式Avant车型，该公司背负了巨额债务，而低廉的售价又限制了其利润率。银行拒绝为其提供支持，该公司于1934年12月21日被接管。

雪铁龙现在归谁所有？

雪铁龙是Stellantis集团旗下的品牌，该集团于2021年由PSA和菲亚特克莱斯勒汽车公司合并而成。