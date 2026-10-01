埃里克·特拉皮尔 自2013年1月起担任达索航空首席执行官。他出生于1960年6月1日，24岁加入达索集团，在执掌集团之前，他职业生涯的大部分时间都从事战斗机出口销售工作。在他的领导下， 阵风这款产品曾一度被认为在法国以外地区难以销售，如今却取得了全球性的商业成功。2025年1月，他还出任马塞尔·达索工业集团（GIMD）董事长。他是一位行事低调的领导者，他的决策对所有秉持国防价值观的人都至关重要。

训练和开始

埃里克·特拉皮耶毕业于法国电信南巴黎分校，是一名工程师。他于1983年至1984年在法国海军服役，担任军官，之后加入…… 达索航空 他于1984年出生。他现在是海军预备役上校。他于1983年结婚，育有三个孩子。

三十年服务于出口行业

他在达索航空公司的职业生涯几乎完全专注于国际事务：

1984-1987 ：设计办公室和武器系统管理。

：设计办公室和武器系统管理。 1987-1991 负责国际技术管理，与韩国、新加坡、沙特阿拉伯、智利和德国进行谈判。他参与了大西洋海上巡逻机的销售。

负责国际技术管理，与韩国、新加坡、沙特阿拉伯、智利和德国进行谈判。他参与了大西洋海上巡逻机的销售。 1991-1995 负责亚洲地区的销售，包括与印度签订的 Mirage 合同。

负责亚洲地区的销售，包括与印度签订的 Mirage 合同。 1995-2000 ：负责阿联酋的销售，他在那里管理幻影2000-9合同。

：负责阿联酋的销售，他在那里管理幻影2000-9合同。 2000-2005 ：曾任中东和非洲地区总监，后任军工出口总监。

：曾任中东和非洲地区总监，后任军工出口总监。 2006 国际总经理。

他还负责谈判战斗无人机演示机的工业协议。 神经元该项目由达索航空公司牵头，萨博（瑞典）、阿莱尼亚（意大利）、RUAG（瑞士）、HAI（希腊）和EADS（西班牙）参与。这项欧洲计划旨在研发隐身和自主飞行技术。

2013年：达索航空历史上最年轻的首席执行官

埃里克·特拉皮耶于2012年12月18日被增选为董事，并于同年被任命为总裁兼首席执行官。 一月8 2013他接替查尔斯·埃德尔斯滕的职位。现年52岁的他成为该公司自1929年成立以来的第五任首席执行官，也是担任此职位最年轻的一人。

他接手的是一个自相矛盾的局面：阵风战斗机在技术上已经获得认可，但尚未有任何外国客户购买，其生产仅依靠法国政府的订单。因此，这十年的挑战在于如何将一项国家项目转化为出口成功的项目。

在他的领导下，阵风战斗机取得了重大销售业绩。

接下来的十年证明了他的判断是正确的。2015年以来签署的关键合同包括：

年 国家 顺序 2015 Égypte 24架阵风战斗机（首个出口客户），2021年追加订单 2015 卡塔尔 最初订购了24架阵风战斗机，后来增加到36架。 2016 印度 法国空军订购了36架阵风战斗机 2021 GRECE 全新和二手阵风战斗机 2021 克罗地亚 12架二手阵风战斗机 2021 阿拉伯联合酋长国ARABES清华紫光 80架阵风战斗机，这是该项目历史上最大的出口订单。 2022 印度尼西亚 分几批交付了42架阵风战斗机 2024 塞尔维亚 12阵风 2025 印度 印度海军将获得26架阵风海军型战斗机。

这些成功深刻地改变了达索航空的面貌：多年订单储备、产能提升以及在军工领域前所未有的知名度。这些成功也使该项目的主要合作伙伴受益，包括提供电子设备的泰雷兹公司和提供M88发动机的赛峰集团。对该价值链感兴趣的投资者可以参考我们对……的分析。达索航空股票，该泰雷兹行动 和赛峰股票.

敏感文件：SCAF 和 Falcon

事情并非那么简单。欧洲项目 未来空战系统（SCAF）该项目由德国和西班牙共同发起，但期间达索航空和空客之间在任务分工问题上屡次出现劳资纠纷。埃里克·特拉皮耶公开坚持认为，战斗机项目需要明确指定主承包商，这一立场经常加剧与合作伙伴之间的紧张关系。

民用方面，公务机的范围 鹘 猎鹰6X火箭在投入使用前遭遇了延误，尤其是在发动机方面，因此开发出了猎鹰10X火箭。猎鹰系列火箭业务对经济状况的敏感度仍然高于军工业务。

GIMD主席，也是工业雇主界的领军人物

2025年1月9日，埃里克·特拉皮耶接替查尔斯·埃德尔斯滕担任总裁。 马塞尔·达索工业集团（GIMD）达索家族控股公司（该公司控制着达索航空，并持有达索系统公司的大量股份）本身也是泰雷兹集团的大股东。他仍然担任达索航空的首席执行官。

他还担任多个代表职务：

欧洲航空航天与国防工业协会（ASD）主席，于 2017 年 5 月当选；

2017 年 6 月 8 日当选为法国航空航天工业协会 (GIFAS) 主席；

2021年3月至2023年1月担任法国国防工业委员会（CIDEF）主席；

2021年4月15日当选为国际冶金工业和贸易联盟（UIMM）主席。

他自 2025 年 1 月起被授予法国荣誉军团司令勋章，并于 2023 年获得航空奖章。

2026年欧洲防务：为何其作用对投资者至关重要

自2022年以来，欧洲军费预算的增长使得国防股成为股市上最受关注的板块之一。在此背景下，有几点值得关注：

订单簿 ：它提供了数年的可见性，但盈利能力取决于按时交付的能力，因此取决于分包链。

：它提供了数年的可见性，但盈利能力取决于按时交付的能力，因此取决于分包链。 控制结构 达索航空由GIMD控股，空客是重要的少数股东。因此，其自由流通股数量有限，这可能会放大股价波动。

达索航空由GIMD控股，空客是重要的少数股东。因此，其自由流通股数量有限，这可能会放大股价波动。 出口合同 它们依赖于政治决策、资金，有时还依赖于技术转让，而且实施时间表往往不确定。

它们依赖于政治决策、资金，有时还依赖于技术转让，而且实施时间表往往不确定。 ESG标准 一些基金不投资武器，而另一些基金自 2022 年以来又重新纳入了武器投资。这影响了对这些证券的需求。

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常见问题解答

埃里克·特拉皮耶从什么时候开始掌管达索航空？

自 2013 年 1 月 8 日起，他一直担任达索航空董事长兼首席执行官。

埃里克·特拉皮耶在阵风战斗机的销售中扮演了什么角色？

作为前国际总经理，他领导的出口战略促成了第一批合同（2015 年埃及和卡塔尔，2016 年印度），随后在 2021 年阿联酋创纪录地订购了 80 架阵风战斗机。

埃里克·特拉皮耶担任主席的GIMD是什么？

马塞尔·达索工业集团是控制达索航空的家族控股公司。埃里克·特拉皮耶于2025年1月9日就任董事长。

埃里克·特拉皮耶是国际金属力学联盟（UIMM）的主席吗？

是的，他于2021年4月15日当选为冶金工业和贸易联盟主席。