教育交易所 » 教育新闻 » GDF Suez 和 Engie 的建筑师 Gérard Mestrallet 的传记

杰拉德·梅斯特拉莱 他是过去三十年来对法国能源格局影响最大的领导者之一。他于1949年4月1日出生于巴黎，领导苏伊士集团转型为工业集团，促成了2008年与法国天然气公司（Gaz de France）的合并，随后担任法国燃气苏伊士集团（GDF Suez，2015年更名为Engie）的董事长。这本传记回顾了他的职业生涯，包括他做出的重大决策、引发的争议，以及他的遗产在2026年对关注能源行业的投资者仍然具有的意义。

教育背景：工程师和高级公务员经历

杰拉尔·梅斯特拉莱的职业生涯遵循了法国行政精英的典型道路，并具有很强的科学素养。他曾就读于巴黎综合理工学院（1968 届），毕业于法国国立民航学院（1971 年）、图卢兹政治学院（1973 年），之后进入法国国家行政学院深造，并于 1978 年以“皮埃尔·孟戴斯·弗朗斯”班学生的身份毕业。

从国家行政学院（ENA）毕业后，他进入财政部担任文职行政人员。1982年9月至1984年7月，他在时任经济和财政部长雅克·德洛尔的办公室担任工业事务技术顾问。这段在贝尔西（财政部）的经历使他对政府与大型企业之间的关系有了深刻的理解，这对他后来的职业生涯来说是一项宝贵的财富。

从苏伊士金融公司到比利时总学会

1984年，他加入苏伊士金融公司担任项目经理。他迅速晋升：1986年成为工业事务副总代表，1987年成为欧洲权利公司（苏伊士子公司）总经理，1991年成为该公司副总经理。随后，他成为总经理兼执行委员会主席。 比利时兴业银行他领导着欧洲历史最悠久的工业控股公司之一的发展。

这段比利时经历至关重要：苏伊士集团在比利时的电力（Electrabel）、金融和工业领域均持有股份。这也解释了为何时至今日，比利时仍然是该集团业务的基石，而该集团后来发展成为Engie。

1995-2008年：苏伊士集团转型为服务集团

1995年，杰拉尔·梅斯特拉莱接任苏伊士集团总裁。他的战略很明确：将这家金融集团的业务重心重新聚焦于三大核心业务。 能源、水和清洁为了实现这一目标，他促成了与里昂水务公司的合并。1997年，苏伊士里昂水务公司成立，他担任管理委员会主席，而里昂水务公司的历史掌门人杰罗姆·莫诺则担任监事会主席。

随后，集团恢复了苏伊士的名称。2003年，集团采用董事会制管理结构，杰拉德·梅斯特拉莱出任董事长兼首席执行官。在此期间，苏伊士逐步剥离金融业务，并将自身定位为欧洲公用事业领域的领军企业，即提供电力、燃气、水和废物处理等基本服务的企业。

2008年：GDF Suez合并案，一场国与国的联姻

法国燃气公司与苏伊士集团于2008年7月完成的合并，是他职业生涯中最具代表性的举措。早在2006年，在苏伊士集团面临外国收购威胁的背景下，该合并计划就已宣布。合并需要立法允许法国政府将其在法国燃气公司的持股比例降至最低要求以下。新集团， GDF苏伊士并成为世界领先的能源公司之一。杰拉德·梅斯特拉莱于2008年7月至2016年5月担任该公司首席执行官，同时继续担任苏伊士环境集团（Suez Environnement）董事会主席，该集团是苏伊士水务和废物处理部门，并在证券交易所单独上市。

对投资者而言，此次并购凸显了一个关键点：在受监管行业，公司的价值不仅取决于其与国家作为股东的关系，也取决于其产业战略。这是分析当今行业时需要考虑的一个重要因素……引擎行动其中法国政府仍是主要股东之一。

2015年：GDF Suez更名为Engie

2015年，GDF Suez更名为…… 演义除了品牌重塑之外，该集团还宣布将业务重心转向可再生能源、能源服务，并逐步淘汰煤炭。然而，一些观察人士指出，这一转变来得太晚了：在2020年2月的一篇文章中， 世界 报告提到阻碍该组织转型的“战略错误”，并指出“绿色”转型实际上直到 2013 年才开始。

2016年5月3日，杰拉德·梅斯特拉莱卸任总经理一职。 伊莎贝尔·科赫 并继续担任董事会主席。2018年，他将主席一职移交给…… 让-皮埃尔·克拉马迪厄自 2021 年以来，凯瑟琳·麦格雷戈一直担任 Engie 的总经理。

争议点：补偿和补充养老金计划

与他这一代许多CAC 40指数成分股公司的首席执行官一样，杰拉德·梅斯特拉莱一直处于高管薪酬辩论的核心：

2012 他的总薪酬达到 3,005,079 欧元，与 2011 年相比略有下降（-2,7%），当时他在 CAC 40 指数中排名第 8 位（数据来自维基百科，基于经济媒体）。

他的总薪酬达到 3,005,079 欧元，与 2011 年相比略有下降（-2,7%），当时他在 CAC 40 指数中排名第 8 位（数据来自维基百科，基于经济媒体）。 十月2014 据法国总税委员会（CGT）公布，其高达21万欧元的补充养老金数额引发争议，而此时该集团正经历2013财年的巨额亏损。法国公司治理高级委员会认为该方案符合Afep-Medef准则；时任经济部长埃马纽埃尔·马克龙表示，国家未来将反对此类决议。

据法国总税委员会（CGT）公布，其高达21万欧元的补充养老金数额引发争议，而此时该集团正经历2013财年的巨额亏损。法国公司治理高级委员会认为该方案符合Afep-Medef准则；时任经济部长埃马纽埃尔·马克龙表示，国家未来将反对此类决议。 2016年五月 他成为非执行董事长后，宣布放弃董事长薪水（每年 35 万欧元），这笔薪水将支付给 Engie 企业基金会。

这些事件促成了法国上市公司治理结构的变革：对高管薪酬实行具有约束力的股东投票表决（“薪酬表决权”，2016年萨潘2号法案），以及对补充养老金的更严格监管。对于个人股东而言，阅读通用注册文件中的“公司治理”部分如今已成为公司治理审查的必要环节。 基本面分析 严肃的。

巴黎欧洲广场、FACE和经济外交

除了日常运营职责外，杰拉德·梅斯特拉莱还担任主席 巴黎欧洲广场该协会致力于将巴黎打造成为金融中心，以及 反对排斥行动基金会（FACE） 从 2007 年到 2020 年。2015 年，他被任命为“学习大使”；2016 年 4 月，塞戈莱纳·罗亚尔在 COP21 之后，委托他负责欧洲碳价格问题。

在离开Engie之后，他成为了执行董事长。法国阿尔乌拉发展署 阿法鲁拉负责法沙两国围绕这一遗产地开展的合作。2024年2月，埃马纽埃尔·马克龙任命他为法国在该项目上的代表。 印度-中东-欧洲经济走廊 （IMEC）。他还曾担任多个董事会成员：法国兴业银行、西门子监事会、欧洲工业家圆桌会议，以及中国和香港的多个国际咨询委员会。

他是法国荣誉军团司令勋章获得者（2016 年）和国家功绩勋章司令勋章获得者。

他的经历对2026年的投资者有何启示？

杰拉德·梅斯特拉莱的职业生涯揭示了三个对任何投资于能源和公共服务价值的人都很有用的现实：

大型并购会改变股票的性质。 1995年苏伊士集团的股东拥有一家金融控股公司；2008年的股东拥有一家综合能源公司；2026年的股东则是一家专注于可再生能源和基础设施的集团。投资逻辑需要在每个阶段进行重新审视。 将活动分解开来有时会创造价值。 苏伊士环境集团（Suez Environnement）长期由杰拉德·梅斯特拉莱（Gérard Mestrallet）担任主席，于2008年上市，之后在2020年至2022年威立雅（Veolia）的收购案中扮演了核心角色。关注苏伊士环境集团的人都知道，威立雅股份 他们对这一事件非常熟悉，该事件重塑了法国的水务和废物处理行业。 治理国家是要付出代价的。 薪酬争议本身并没有改变 Engie 的股票市场走势，但却加速了股东参与董事会决策。

Pour s’exposer aux grandes valeurs de l’énergie européenne, beaucoup d’investisseurs particuliers passent par un compte-titres ou un PEA chez un courtier en ligne ; pour ceux qui préfèrent trader les mouvements de ces titres via des CFD, notre 详细评论 Vantage présente les frais, la régulation et les limites de ce courtier (les CFD comportent un risque élevé de perte en raison de l’effet de levier). Comme toujours, cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

年 步 1949 出生于巴黎（4月1日） 1978 从ENA毕业后，加入财政部 1982-1984 经济部长雅克·德洛尔的技术顾问 1984 加入苏伊士金融公司 1995 执掌苏伊士公司 1997 苏伊士里昂水厂诞生 2008 GDF Suez合并案，新集团首席执行官 2015 GDF Suez 更名为 Engie 2016 伊莎贝尔·科赫尔出任首席执行官；他继续担任董事长。 2018 让-皮埃尔·克拉马迪厄接替他担任Engie公司董事长。 2024 法国在IMEC走廊的代表

常见问题解答

Gérard Mestrallet 在 Engie 的创建过程中扮演了什么角色？

2008 年，他主导了法国燃气公司和苏伊士集团的合并，之后担任法国燃气苏伊士集团总裁直至 2016 年。2015 年，在他的领导下，该集团更名为 Engie。

谁接替了 Gérard Mestrallet 在 Engie 的职位？

2016 年 5 月，伊莎贝尔·科赫尔接任总经理一职；2018 年，让-皮埃尔·克拉马迪厄接任董事会主席一职。

他的巨额离职补偿金为何引发争议？

2014年10月，上述数字（2100万欧元）被公开，当时GDF Suez正面临创纪录的亏损，并制定成本削减计划。该安排被认为符合Afep-Medef准则，但却引发了关于高管薪酬监管的辩论。