让·路易斯·贝法 他曾领导圣戈班集团二十余年（1986年至2007年），之后担任董事会主席至2010年。他于1941年8月11日出生于尼斯，毕业于法国矿业学院，是法国一代杰出商业领袖的代表人物，他们曾在法国高级公务员体系中接受培训，并坚信工业的战略作用。除了在圣戈班集团任职外，他还通过其关于产业政策的报告和著作影响了公众舆论。回顾他的职业生涯，你会发现，他的思想至今仍在影响着法国CAC 40指数成分股公司的决策。

教育背景：巴黎综合理工学院、矿业学院和巴黎政治学院

让-路易·贝法的父亲是一名工程师，母亲是一名教师。他在尼斯马塞纳中学备战竞争激烈的入学考试，并被录取……理工学院 1960年，他成为了一名工程师。 美国矿业兵团 1963年，他还就读于国立石油与汽车学院，并获得巴黎政治学院文凭（1966年，经济金融专业）。

能源管理的开端

他最初在克莱蒙费朗担任采矿工程师，之后于1967年至1974年加入工业部燃料部门，先后担任“炼制和利用”处处长和副处长。这段经历使他对能源以及国家与工业之间的关系有了深入的了解，这两个主题贯穿了他整个职业生涯。

1974-1986：圣戈班的崛起

1974年，让-路易·贝法加入 圣戈班 他先是担任规划总监，之后担任总干事，然后担任总裁。 蓬 - 穆松1979 年至 1982 年，他同时管理着集团旗下的“管道和机械”部门，以及一家专门生产铸铁管的子公司。1982 年 3 月，圣戈班被国有化，他成为圣戈班的总经理。

1986年1月，他接替罗杰·福鲁克斯担任…… 总裁兼首席执行官他在弗朗索瓦·密特朗总统任期内被任命，并由时任总理雅克·希拉克确认，于 1986 年底领导了圣戈班的私有化，这是联合政府的第一个重大私有化项目。

1986-2007：执掌圣戈班二十年

在他的领导下，圣戈班经历了深刻的转型。这家历史上专注于玻璃业务的集团，拓展了其在建筑材料和材料分销领域的业务，并实现了高度国际化。这一时期的关键里程碑包括：1990年收购美国诺顿公司，使集团成为全球磨料领域的领导者；以及2005年收购英国石膏板专业公司BPB。

这一战略使圣戈班成为全球领先的住宅和建筑专家之一，其继任者们延续并巩固了这一地位。让-路易·贝法担任首席执行官至2007年6月，之后担任董事会主席至2010年；皮埃尔-安德烈·德·沙朗达尔接任首席执行官一职。自2021年7月起，集团由贝努瓦·巴赞领导。

对于投资者而言，贝法领导下的圣戈班发展历程展现了一家百年工业企业如何通过一系列收购实现自我革新。我们的分析……圣戈班股票 详细介绍了其目前的业务概况，重点是可持续建筑和节能改造。

关于薪酬和石棉的争论

与同时代的许多其他高管一样，让-路易·贝法也面临着多方面的批评。2007年，他跻身法国薪酬最高的首席执行官之列，据当年媒体报道，他的薪酬估计为10,2万欧元。此外，在他执掌蓬塔穆松公司期间，他成为反对使用石棉人士的攻击目标，而石棉争议也席卷了整个材料行业。石棉问题对集团的形象和法律地位造成了持久的负面影响，尤其是在美国。

一位产业政策方面的思想家

让-路易·贝法已成为法国工业未来发展领域一位颇具影响力的人物：

2004年，雅克·希拉克委托他重振产业政策。他在2005年1月提交的报告是： 迈向新的产业政策导致了以下事物的产生： 产业创新局 他自 2005 年 9 月起担任该公司监事会主席；

他自 2005 年 9 月起担任该公司监事会主席； 2002 年，他与诺贝尔经济学奖得主罗伯特·索洛共同创立了圣戈班经济研究中心，该中心后来发展成为古诺中心，之后又发展成为古诺基金会（2010 年），他们共同担任该基金会的主席；

他曾与瑟伊出版社合作发表过多篇论文： 法国必须做出选择 （2012） 法国必须采取行动 （2013） 权力之钥 （2015）等 转型或灭亡：大型企业与初创企业之争 （2017）。

他的核心论点是：面对美中两国，一个国家的实力取决于其出口产业、技术、能源和军事能力。他倡导由国家主导的连贯产业战略，并批评法国的去工业化。自新冠疫情爆发以来，他的一些观点引起了广泛共鸣，引发了关于产业主权和制造业回流的讨论。

Lazard、Engie、Le Monde：作为董事会成员的第二职业

在离开圣戈班之后，让-路易·贝法成为了该银行的高级顾问。 拉扎德他于2008年至2015年间先后担任苏伊士集团（GDF Suez）和法国能源集团（Engie）的董事，并在Engie担任提名与薪酬委员会主席；他还曾担任西门子监事会成员（2008-2013年）、布鲁塞尔兰伯特集团（Groupe Bruxelles Lambert）董事（2001-2013年）以及法国存款信托局（Caisse des Dépôts）监事会成员（2014-2019年）。此外，他还曾担任法国巴黎银行和法国天然气公司（Gaz de France）的董事。自1994年以来，他一直是该集团监事会的成员。 世界他于 2017 年 10 月 5 日就任总裁。

他在Engie公司担任的职务使他能够更深入地接触到重大能源问题，而我们正是在关于能源领域的概况介绍中重点分析了这一领域……引擎行动.

区别

让-路易·贝法是法国荣誉军团大军官勋章获得者（2007年），法国国家功绩勋章大十字勋章获得者（2016年），以及法国艺术与文学勋章司令勋章获得者（2005年）。他还荣获多项外国勋章，包括日本旭日勋章。作为一名歌剧爱好者，他曾担任巴黎国家歌剧院推广协会主席。

他的经历能给投资者带来什么启示？

工业集团正在分阶段进行自我革新。 圣戈班在不改变名称的情况下改变了其重心：你必须查看按业务线划分的收入明细才能了解其价值。

圣戈班在不改变名称的情况下改变了其重心：你必须查看按业务线划分的收入明细才能了解其价值。 重大收购都是赌博。 如果整合成功，它们将创造价值，但会增加短期债务负担。

如果整合成功，它们将创造价值，但会增加短期债务负担。 政治背景很重要。 国有化、私有化、产业政策：公共决策深刻影响了圣戈班的发展轨迹。

圣戈班和Engie符合资格 豌豆这是投资法国股票进行长期投资的标准税收优惠型投资工具。本文仅供参考，不构成投资建议。

常见问题解答

让-路易·贝法领导圣戈班集团有多长时间？

1986 年 1 月至 2007 年 6 月，他担任该公司总裁兼首席执行官，之后担任董事会主席直至 2010 年。

让-路易·贝法写过哪些书？

特别 法国必须做出选择 （2012） 法国必须采取行动 （2013） 权力之钥 （2015）等 要么蜕变，要么死亡 （2017 年），全部由 Seuil 出版。

什么是工业创新局？

2005年，在他提交产业政策报告后，成立了一个公共机构，旨在支持重大研究和创新项目。他担任该机构监事会主席。