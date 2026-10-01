菲利普·克鲁泽 担任董事会主席 瓦卢瑞克这位法国无缝管专家于2009年至2020年担任瓦卢瑞克集团总裁。他于1956年10月18日出生于塞纳河畔讷伊，毕业于法国国家行政学院（ENA），成绩优异。毕业后，他曾在法国最高行政委员会工作，之后在圣戈班集团任职二十余年。在石油繁荣时期，他执掌瓦卢瑞克集团，随后又成功应对了该集团历史上最严重的危机之一。他的职业生涯堪称理解周期性股票和债务风险的经典案例。

教育背景：巴黎政治学院、法国国家行政学院和法国国务委员会

菲利普·克鲁泽曾就读于塞纳河畔讷伊的巴斯德中学，后毕业于巴黎政治学院（1976年，公共服务专业）。之后，他进入了……国家行政学院他从中出现 班级第一名 1981年。他的职业生涯始于…… 国务委员会先是担任审计员，然后担任请求主管。

1983 年，他与高级公务员西尔维·胡巴克结婚，值得一提的是，她曾在 2012 年至 2015 年担任法国总统弗朗索瓦·奥朗德的幕僚长。

在圣戈班工作了22年（1986-2008）

1986年，菲利普·克鲁泽加入 圣戈班当时由让-路易·贝法领导的该计划，他担任了该计划的主管。他在那里担任过各种职务，包括运营和财务方面的职务：

1989-1992 康达造纸厂总经理；

康达造纸厂总经理； 1992-1996 ：西班牙和葡萄牙的总代表；

：西班牙和葡萄牙的总代表； 来自1996 工业陶瓷事业部主任；

工业陶瓷事业部主任； 来自2000 ：曾任财务、采购和IT部门副总经理，后任建筑配送部门副总经理。

这段职业经历让他积累了在全球工业集团的全面经验：工厂管理、财务监管和分销。为了更好地了解培养他的公司，请参阅我们的分析……圣戈班股票.

2009年：就职于瓦卢雷克公司

2008年4月，菲利普·克鲁泽加入瓦卢瑞克监事会；一年后， 2009他被任命为董事会主席。2012年3月，他的任期获得续任，为期四年。他还曾于2009年起担任法国电力公司董事五年，并担任核能承诺监督委员会主席。

当时，瓦卢瑞克正处于鼎盛时期。该集团生产无缝钢管，主要用于石油和天然气钻探（即所谓的油井管），但也用于发电厂和工业领域。由于油价持续高企，需求强劲，瓦卢瑞克的股票也跻身巴黎证券交易所的领头羊之列。

2009-2014：投资增长

这一时期的战略是加强瓦卢瑞克在油气产量增长强劲地区的布局：巴西（与日本住友集团合作新建钢铁厂和轧钢厂）、美国（页岩气和页岩油的繁荣支撑着需求）以及中东。这些投资将提升集团的产能和债务水平，其前提是市场需求将保持强劲。

2010 年，他的薪酬估计为 2,73 万欧元，据当时的媒体报道，一些股东批评这一数额，认为该战略过于雄心勃勃。

2014-2020年：石油危机和股市崩盘

2014年下半年油价暴跌彻底改变了一切。石油公司大幅削减钻井投资，管道运输量和价格暴跌，背负固定成本和债务的瓦卢瑞克公司遭遇了一系列亏损。该集团启动了成本削减和产能缩减计划，尤其是在欧洲。

2016年，瓦卢瑞克公司通过新日铁住金株式会社的入股以及法国公共投资银行（Bpifrance）的支持，进行了约10亿欧元的增资。此次增资使公司得以克服挑战，但代价是现有股东的股权被大幅稀释。

这一时期还发生了钢铁厂案件。阿斯科瓦尔位于圣索尔夫（北部），瓦卢瑞克是其股东和客户。该集团在试图接管该厂址的过程中扮演的角色受到了强烈批评，尤其是在纪录片中。 阿斯科瓦尔之战，钢铁之战 作者：埃里克·盖雷特。

菲利普·克鲁泽离开棋盘 2020爱德华·吉诺特接替了他的位置。

克鲁泽之后：重组与新的开始

2021年，瓦卢瑞克进行了重大财务重组：其大部分债务被转换为股权，包括阿波罗基金在内的债权人成为控股股东。现有股东的股份被大幅稀释。在2022年上任的菲利普·吉列莫的领导下，集团关闭了其德国工厂，重新聚焦于盈利能力最强的地区（巴西和美国），并大幅削减了债务。2025年，安赛乐米塔尔宣布收购阿波罗持有的约28%的股份。

要了解该集团的现状、业绩和前景，请参阅我们的分析报告。瓦卢雷克股票.

给投资者的启示

瓦卢雷克在菲利普·克鲁泽执掌期间的表现是巴黎证券交易所研究最为深入的案例之一。以下是四个关键要点：

周期性股票的评判标准是整个周期。 在经济周期顶峰时期创纪录的利润是不可持续的。如果仅根据瓦卢瑞克集团2008年或2013年的业绩来评估其价值，那就忽略了油价可能下跌这一事实。 债务会放大一切。 在经济繁荣时期，它能促进增长；在经济衰退时期，它则会威胁企业的生存。净债务与息税折旧摊销前利润（EBITDA）的比率是需要密切关注的关键指标。 增资和债务转换会稀释股权。 在重组过程中保留股份的股东，即使公司最终存续，也可能损失大部分投资。 治理至关重要。 由监事会控制、且资本中有公众股东的管理委员会，无法防止战略失误。

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年 步 1956 出生于塞纳河畔讷伊（10月18日） 1981 从ENA毕业，成绩名列前茅；加入国务委员会。 1986 加入圣戈班 2000 圣戈班副首席执行官 2008 瓦卢雷克公司监事会成员 2009 瓦卢雷克公司董事长；法国电力公司董事 2012 任期延长四年 2016 通过与日本钢铁公司和法国公共投资银行（Bpifrance）的合作进行增资。 2020 他即将卸任董事会主席一职。

常见问题解答

菲利普·克鲁泽何时执教过瓦卢雷克？

他于 2009 年至 2020 年担任 Vallourec 管理委员会主席，此前自 2008 年 4 月起担任该公司监事会成员。

瓦卢雷克公司股价为何在他任职期间下跌？

主要原因是自 2014 年以来油价暴跌，导致钻井管材需求下降，而该集团在增长投资后负债累累。

在瓦卢雷克之前，菲利普·克鲁泽的职业生涯是怎样的？

1981 年，他以优异的成绩从法国国家行政学院 (ENA) 毕业，之后进入国务委员会工作，随后在圣戈班集团工作了二十多年，最终成为副总经理。