他挣了多少钱？ 伊曼纽尔·法伯（Emmanuel Faber） 执掌达能？这个问题经常被提及，因为这位食品集团的前任掌门人通过多项公开让步，使其在CAC 40指数成分股公司中脱颖而出：包括补充养老金、遣散费以及在新冠疫情期间自愿降低固定薪酬。本页面汇总了所有可获取的数据，并注明年份和来源，将其薪酬置于其职业生涯的背景下进行分析，并阐述股东在2026年可能从中获得的收益。

伊曼纽尔·法贝尔是谁？

埃马纽埃尔·法贝尔于 1964 年 1 月 22 日出生于格勒诺布尔，1986 年毕业于巴黎高等商学院 (HEC Paris)。他最初在贝恩公司工作，之后转到霸菱银行，1993 年加入 Legris Industries 担任行政和财务总监，并于 1996 年成为该公司的总经理。

他于1997年加入达能，担任财务、战略和信息系统总监；2000年升任首席财务官兼执行委员会成员；2005年升任亚太区副总裁。2008年至2014年9月，他担任副首席执行官，之后接替弗兰克·里布德(Franck Riboud)出任首席执行官。 总经理 2014年10月。2017年，他担任多个职位并成为 总裁兼首席执行官他于 2021 年 3 月离开了该组合。

他的职业生涯与社会经济密不可分：他与穆罕默德·尤努斯 (Muhammad Yunus) 在孟加拉国创立了格莱珉达能食品合资企业 (2006 年)，监督创建了达能社区投资基金，并在 2020 年率先推动达能成为一家社会企业。企业使命获得超过99%股东的批准。

伊曼纽尔·法贝尔的薪水：按年份统计

以下数据来源于达能股东大会公布的信息，以及商业媒体和维基百科的报道。有关官方详情（固定薪酬、年度浮动薪酬、业绩股份），请参阅达能相关年份的通用注册文件。

演习 功能 已公布的薪酬 来源 2016 总干事 4,82万欧元（约为集团员工平均工资的170倍） 经济新闻，引自维基百科 2018 首席执行官 280万欧元，经2019年4月25日年度股东大会98%的股东批准。 达能2019年股东大会 2020 首席执行官 应其要求，固定利率下调30%，有效期至年底。 董事会决议，2020年5月

需要注意两点。首先，各年度的金额不具有直接可比性：浮动部分和业绩股份的估值取决于公司业绩和股市表现。其次，2016 年至 2018 年的下降并非基本工资的减少，而是浮动部分和长期部分的变化。

那些引发轩然大波的放弃声明

补充养老金和遣散费（2019 年）

在2019年4月25日的股东大会上，伊曼纽尔·法贝尔宣布他将辞去职务。 强制离职补偿 和他的 固定收益补充养老金这项每年约1,2万欧元的补充养老金是一项相当可观的福利。他已表示，他只打算领取集团员工的标准养老金计划。此举与同期其他CAC 40指数公司高管所面临的争议形成鲜明对比。

2020年健康危机期间固定成本降低30%

2020 年 5 月，董事会接受了他的提议，将他剩余年度的固定薪酬减少 30%，以声援员工，同时考虑到达能正遭受封锁措施的影响，尤其是在其矿泉水销售方面。

2021年3月出发：股市何时才能跟上使命的步伐

2020年底，激进基金 蓝铃资本 收购该公司股份，并批评该集团“令人失望”的股市表现。2021年2月， 工匠伙伴持有约3%股份的第三大股东也呼吁首席执行官辞职。一些数据加剧了这场争论：2017年12月1日至2020年12月31日期间，达能股价下跌近23%，而同期法国CAC 40指数上涨了4,5%。相反，他的支持者指出，该公司股价在2019年9月创下历史新高，自他2014年被任命为首席执行官以来，股价已上涨58%。

2021年3月1日，董事会决定将董事长和首席执行官的职位分开。2021年3月14日，董事会立即终止了Emmanuel Faber的雇佣关系。Legrand前首席执行官Gilles Schnepp接任董事长一职；Antoine de Saint-Affrique于2021年9月成为首席执行官。由于Emmanuel Faber两年前已放弃遣散费，因此他离职时并未获得“黄金降落伞”。

这个案例已成为商学院的研究对象：它表明，一位领导者可以因其社会和环境愿景而受到赞赏，但同时也可能因股东认为其创造的价值不如雀巢或联合利华等竞争对手而受到惩罚。如需比较这些发展轨迹，您可以查阅我们的情况说明书……达能股份 并在雀巢股票.

达能之后：风险投资与非财务标准

2021年10月，Emmanuel Faber成为欧洲合伙人。阿斯坦诺创投一家专注于农业和食品领域的风险投资基金。2021年12月，他被任命为董事长。国际标准化组织 国际可持续发展标准理事会（ISSB）是由国际财务报告准则基金会创建的机构，旨在制定全球可持续发展报告标准。该机构于2023年6月发布了首批两项标准：IFRS S1 和 IFRS S2（气候）。这些标准为许多司法管辖区提供了基准。

对于投资者而言，这并非无关紧要的细节：这些标准决定了上市公司发布的 ESG 数据的质量，因此也决定了能否根据财务以外的标准对公司进行比较。

Faber 案例提供了一个有用的分析框架，适用于任何 CAC 40 指数公司：

区分固定期限、浮动期限和长期期限。 固定金额说明不了什么；真正揭示董事会优先事项的是可变标准（增长、利润率、现金流、ESG 标准）。

固定金额说明不了什么；真正揭示董事会优先事项的是可变标准（增长、利润率、现金流、ESG 标准）。 看看权益比率。 自 2019 年《帕克特法案》实施以来，上市公司一直在公布经理薪酬与员工平均薪酬和中位数薪酬之间的比率。

自 2019 年《帕克特法案》实施以来，上市公司一直在公布经理薪酬与员工平均薪酬和中位数薪酬之间的比率。 关注议会的投票情况。 薪酬表决中支持率低于80%表明存在不信任，应认真对待。2019年，伊曼纽尔·法贝尔的薪酬方案以98%的赞成率获得通过，但这并未阻止他两年后离职：薪酬方面的共识并不能保证战略上的共识。

薪酬表决中支持率低于80%表明存在不信任，应认真对待。2019年，伊曼纽尔·法贝尔的薪酬方案以98%的赞成率获得通过，但这并未阻止他两年后离职：薪酬方面的共识并不能保证战略上的共识。 找出延期承诺。 补充养老金、遣散费和竞业禁止条款可能比年薪更重要。

要密切关注这些问题并在股东大会上投票，您需要直接持有股份。 豌豆 reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre 意见 Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

常见问题解答

埃曼纽尔·法贝尔在达能的薪水是多少？

据报道，他2016年的总薪酬为4,82万欧元，2018年为280万欧元（该金额已于2019年4月的年度股东大会上获得98%股东的批准）。这些金额包括固定薪酬、浮动薪酬和长期薪酬。

伊曼纽尔·法伯是否收到了遣散费？

不。他在 2019 年 4 月放弃了强制离职补偿金和每年估计为 120 万欧元的补充养老金。

伊曼纽尔·法贝尔为何离开达能？

在激进基金（Bluebell Capital、Artisan Partners）的压力下，董事会决定让他于 2021 年 3 月 14 日离职，这些基金认为股市表现不够理想。

伊曼纽尔·法贝尔今天在做什么？

在离开达能之后，他加入了 Astanor Ventures 基金（2021 年），并于 2021 年 12 月被任命为 ISSB 主席，该机构负责制定可持续发展报告的国际标准。