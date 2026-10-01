安德烈·雪鐵龍 （1878-1935）是法國工業史上的偉人。他畢業於巴黎綜合理工學院，雖然並非汽車的發明者，但他是歐洲最早實現汽車大規模生產、大眾化銷售並將其作為行銷工具的人之一。他的人生經歷也堪稱經濟學的一堂生動的課程：他憑藉著不斷攀升的債務，取得了輝煌的工業成就，最終卻以破產和公司被米其林收購而告終。 2026年，隨著爭取將其安葬於先賢祠的運動興起，他的名字再次出現在新聞報導中。

早年生活：移民之子，對科技充滿熱情

安德烈·雪鐵龍於1878年9月5日出生於巴黎第九區拉菲特街44號。他是萊維​​·雪鐵龍（一位1873年定居巴黎的荷蘭猶太鑽石商人）和阿瑪莉亞·克萊因曼（原籍華沙）的第五個也是最小的孩子。雪鐵龍的姓氏源自於一位在荷蘭從事柑橘貿易的祖先（“citroen”在荷蘭語中意為檸檬）；是安德烈在“e”上加了分音符。

他的童年充滿了悲劇：1884年，他的父親在南非的鑽石礦投資失敗後自殺身亡。安德烈是孔多塞中學的優秀學生，他沉迷於儒勒凡爾納的作品和艾菲爾鐵塔的建造，並進入了…理工學院 連接1898。

人字紋齒輪：一個標誌的誕生

1900年，在波蘭旅行期間，他發現了一種V形槽齒輪的製造方法。這種齒輪噪音更低，能夠傳遞更大的動力，但對加工精度要求很高。安德烈·雪鐵龍買下了這項技術許可，並開發了一種使用鋼材的工業化生產流程。 1901年，他和兩位高中好友在巴黎聖丹尼斯郊區創立了一家齒輪製造公司。

這個雙人字形圖案後來成為了這個汽車品牌的標誌：全球汽車產業中最具辨識度的標誌之一，竟然源自於一個機械零件。

莫爾斯、美國與大規模生產的發現

從1906年起，他被召來協助汽車製造商。 莫爾斯當時，這家公司正處於困境。他重組了公司的管理階層和產品線：產量從1908年的300輛增加到1913年的800輛。 1912年，一次美國之行對他影響深遠：他參觀了福特工廠，並了解到了流水線生產。他立志成為「歐洲的亨利·福特」。

1915-1918年：雅維爾碼頭的貝殼工廠

1914年，他應徵入伍擔任砲兵軍官，並注意到彈藥短缺的問題。 1915年1月，他向陸軍部提議，在幾個月內建造一座能夠以前所未有的速度生產75毫米砲彈的工廠。基於以下理由： 捷豹碼頭在巴黎，他建造了一座超現代化的工廠，僱用了多達13,000名女工。該工廠總共生產了約2,300萬枚貝殼。此外，該工廠也因其在當時罕見的社會服務而聞名：設有食堂、醫務室和托兒所。

1919年：A型車與第一輛量產的歐洲車

停戰協定簽訂後，工廠立即失去了軍方訂單。安德烈雪鐵龍預料到了這一點：幾個月內，他就將廠址改造成了汽車工廠。 1919年1月，他向媒體宣布推出一款售價7,250法郎的汽車，大約是當時市場上最便宜汽車價格的一半。短短兩週內，這項宣傳活動就收到了超過16,000份詢價。

La 雪鐵龍A型由工程師朱爾斯·薩洛蒙設計的雪鐵龍2CV於同年發布。它被譽為歐洲首款大規模生產的汽車，目標是日產30輛。 1929年，雪鐵龍共生產了102,891輛汽車，幾乎佔法國汽車總產量的三分之一，並在其位於雅韋爾、敘雷訥、克利希、聖旺和格勒內勒的工廠僱用了約32,000名工人。

一位超越時代的行銷天才

安德烈雪鐵龍比其他人更早明白廣告能帶來銷售：

1922年10月4日，在車展期間，一架飛機在凱旋門上空用煙霧拼出了「Citroën」字樣；

從1925年到1933年，一個巨大的發光標誌由…製成 埃菲爾鐵塔 一塊巨大的廣告看板；

一塊巨大的廣告看板； 凱格雷斯半履帶探險隊給公眾輿論留下了深刻的印象：穿越撒哈拉沙漠（1922-1923 年）， 黑色巡航 在非洲（1924 年）， 黃色巡航 在亞洲（1931年）；

在非洲（1924 年）， 在亞洲（1931年）； 該公司在售後服務方面也進行了創新：提供駕駛手冊、經銷商網路和原廠配件。

牽引式前衛車與1934年的破產

1933年，為了與路易·雷諾競爭，安德烈·雪鐵龍在短短幾個月內重建了雅維爾工廠，使其成為歐洲最現代化的工廠之一。他聘請了工程師安德烈·勒費弗爾，後者在一年內設計了… 牽引前衛該車於 1934 年 3 月 24 日發布。這款車具有革命性意義，但公司卻因資金短缺而破產：法國銀行 1934 年 5 月發布的報告顯示，該公司虧損 2 億法郎。

銀行拒絕繼續支持他，政府也不願介入。 21décembre1934雪鐵龍公司已被置於司法清算程序中。主要債權人， 米其林他接管了公司。 1935年1月，安德烈·雪鐵龍出售了他的股份；同年7月，皮埃爾·米其林接替他擔任總裁。安德烈·雪鐵龍於1935年7月3日在巴黎去世，享年57歲。

米其林到斯特蘭蒂斯：傳承

在米其林的領導下，該品牌得以生存並蓬勃發展，推出了諸如2CV（1948）和DS（1955）等標誌性車型。 1976年，標緻收購了雪鐵龍，由此誕生了雪鐵龍集團。 PSA標致雪鐵龍2021年1月，PSA和菲亞特克萊斯勒合併成立了 斯泰蘭蒂斯其中雪鐵龍是十四個品牌之一。

1958年，巴黎的雅維爾碼頭（Quai de Javel）更名為安德烈·雪鐵龍碼頭（Quai André-Citroën），原工廠舊址被安德烈·雪鐵龍公園（Parc André-Citroën）所取代。多年來，雪鐵龍家族，特別是他的孫子亨利-雅克·雪鐵龍（Henri-Jacques Citroën），一直致力於爭取將他安葬於先賢祠。 2026年8月26日，法國企業聯合會（Medef）主席帕特里克·馬丁（Patrick Martin）在該組織的暑期學校上公開支持了這項提議。

安德烈雪鐵龍的故事能為投資者帶來什麼啟示

雪鐵龍的發展軌跡為分析上市汽車製造商提供了至今仍然適用的經驗教訓：

要了解雪佛龍品牌目前的繼承人，請參閱我們的相關介紹。Stellantis股票並與雪鐵龍史上最強大的競爭對手——那款車——進行比較…雷諾股票這些分析僅供參考，不構成投資建議。

年 事件 1878 出生於巴黎（2月5日） 1898 進入巴黎綜合理工學院 1901 成立一家人字齒輪公司 1906 在莫爾斯恢復工作中發揮主導作用 1915 雅維爾碼頭貝殼廠的建設 1919 雪鐵龍A型車發布 1924 黑色巡航 1934 Traction Avant（3月），司法清算（12月21日） 1935 被米其林收購；7月3日消亡 1976 PSA標緻雪鐵龍的誕生 2021 雪鐵龍成為Stellantis旗下品牌

常見問題

為什麼雪鐵龍的標誌有兩個V形圖案？

這讓人想起安德烈雪鐵龍在其職業生涯初期，在涉足汽車行業之前所製造的 V 形（人字形）齒輪。

雪鐵龍為何在1934年破產？

為了發展壯大、重建Javel工廠以及研發牽引式Avant車型，該公司背負了巨額債務，而低廉的售價又限制了其利潤率。銀行拒絕為其提供支持，該公司於1934年12月21日被接管。

雪鐵龍現在歸誰所有？

雪鐵龍是Stellantis集團旗下的品牌，該集團於2021年由PSA和菲亞特克萊斯勒汽車公司合併而成。