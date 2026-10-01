埃里克·特拉皮耶（Éric Trappier）簡介，他是達梭航空首席執行官，也是「陣風」戰鬥機銷售的策劃者。

埃里克特拉皮爾 自2013年1月起擔任達梭航空執行長。他出生於1960年6月1日，24歲加入達梭集團，在執掌集團之前，他職業生涯的大部分時間都從事戰鬥機出口銷售工作。在他的領導下， 陣風這款產品曾經被認為在法國以外地區難以銷售，如今卻取得了全球性的商業成功。 2025年1月，他還擔任馬塞爾·達梭工業集團（GIMD）董事長。他是一位行事低調的領導者，他的決策對所有秉持國防價值的人來說至關重要。

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培訓和開端

艾瑞克·特拉皮耶畢業於法國電信南巴黎分校，是一名工程師。他於1983年至1984年在法國海軍服役，擔任軍官，之後加入… 達索航空 他於1984年出生。他現在是海軍預備役上校。他於1983年結婚，育有三個孩子。

三十年服務於出口業

他在達梭航空的職業生涯幾乎完全專注於國際事務：

  • 1984-1987 ：設計辦公室和武器系統管理。
  • 1987-1991 負責國際技術管理，與韓國、新加坡、沙烏地阿拉伯、智利和德國進行談判。他參與了大西洋海上巡邏機的銷售。
  • 1991-1995 負責亞洲地區的銷售，包括與印度簽訂的 Mirage 合約。
  • 1995-2000 ：負責阿聯酋的銷售，他在那裡管理幻影2000-9合約。
  • 2000-2005 ：曾任中東和非洲地區總監，後任軍工出口總監。
  • 2006 國際總經理。

他也負責談判戰鬥無人機演示機的工業協議。 神經元此計畫由達梭航空公司牽頭，薩博（瑞典）、阿萊尼亞（義大利）、RUAG（瑞士）、HAI（希臘）和EADS（西班牙）參與。這項歐洲計畫旨在研發隱身和自主飛行技術。

2013年：達梭航空史上最年輕的首席執行官

艾瑞克·特拉皮耶於2012年12月18日被增選為董事，並於同年被任命為總裁兼執行長。 8 JANVIER 2013他接替查爾斯·埃德爾斯滕的職位。現年52歲的他成為該公司自1929年成立以來的第五任首席執行官，也是擔任此職位最年輕的一人。

他接手的是一個自相矛盾的局面：陣風戰鬥機在技術上已經獲得認可，但尚未有任何外國客戶購買，其生產僅依靠法國政府的訂單。因此，這十年的挑戰在於如何將一項國家計畫轉化為出口成功的計畫。

在他的領導下，陣風戰鬥機取得了重大銷售表現。

接下來的十年證明了他的判斷是正確的。 2015年以來簽署的關鍵合約包括：

國家 順序
2015 埃及 24架陣風戰機（首個出口客戶），2021年追加訂單
2015 卡達 最初訂購了24架陣風戰鬥機，後來增加到36架。
2016 印度 法國空軍訂購了36架陣風戰鬥機
2021 GRECE 全新和二手陣風戰鬥機
2021 克羅地亞 12架二手陣風戰鬥機
2021 阿聯酋 80架陣風戰鬥機，這是該計畫史上最大的出口訂單。
2022 印度尼西亞 分幾批交付了42架陣風戰鬥機
2024 塞爾維亞 12 陣風
2025 印度 印度海軍將獲得26架陣風海軍型戰鬥機。

這些成功深刻地改變了達梭航空的面貌：多年訂單儲備、產能提升以及在軍事工業領域前所未有的知名度。這些成功也使該計畫的主要合作夥伴受益，包括提供電子設備的泰雷茲公司和提供M88引擎的賽峰集團。對該價值鏈感興趣的投資者可以參考我們對…的分析。達梭航空股票來自泰雷茲行動賽峰股票.

敏感文件：SCAF 和 Falcon

事情並非那麼簡單。歐洲項目 未來作戰空中系統（FCAS）該計畫由德國和西班牙共同發起，但期間達梭航空和空中巴士在任務分工問題上屢次出現勞資糾紛。艾瑞克·特拉皮耶公開堅持認為，戰鬥機計畫需要明確指定主承包商，這一立場經常加劇與合作夥伴之間的緊張關係。

民用方面，公務機的範圍 獵鷹6X火箭在投入使用前遭遇了延誤，尤其是在引擎方面，因此開發了獵鷹10X火箭。獵鷹系列火箭業務對經濟狀況的敏感度仍高於軍工業務。

GIMD主席，也是工業雇主界的領導人物

2025年1月9日，艾瑞克·特拉皮耶接替查爾斯·艾德斯汀擔任總裁。 馬塞爾達梭工業集團（GIMD）達梭家族控股公司（該公司控制達梭航空，並持有達梭系統公司的大量股份）本身也是泰雷茲集團的大股東。他仍然擔任達梭航空的執行長。

他也擔任多個代表職務：

  • 歐洲航空航太與國防工業協會（ASD）主席，於 2017 年 5 月當選；
  • 2017 年 6 月 8 日當選為法國航空航太工業協會 (GIFAS) 主席；
  • 2021年3月至2023年1月擔任法國國防工業委員會（CIDEF）主席；
  • 2021年4月15日當選為國際冶金工業和貿易聯盟（UIMM）主席。

他自 2025 年 1 月起被授予法國榮譽軍團司令勳章，並於 2023 年獲得航空獎章。

2026年歐洲防務：為何其角色對投資者至關重要

自2022年以來，歐洲軍費預算的成長使得國防股成為股市上最受關注的板塊之一。在此背景下，有幾點值得關注：

  • 訂單簿 ：它提供了數年的可見性，但盈利能力取決於按時交付的能力，因此取決於分包鏈。
  • 控制結構 達梭航空由GIMD控股，空中巴士是重要的少數股東。因此，其自由流通股數量有限，這可能會放大股價波動。
  • 出口合約 它們依賴政治決策、資金，有時還依賴技術轉讓，而且實施時間表往往不確定。
  • ESG標準 有些基金不投資武器，而另一些基金自 2022 年以來又重新納入了武器投資。這影響了對這些證券的需求。

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常見問題

埃里克·特拉皮耶從什麼時候開始掌管達梭航空？

自 2013 年 1 月 8 日起，他一直擔任達梭航空董事長兼執行長。

埃里克·特拉皮耶在陣風戰鬥機的銷售中扮演了什麼角色？

作為前國際總經理，他領導的出口策略促成了首批合約（2015 年埃及和卡達，2016 年印度），隨後在 2021 年阿聯酋創紀錄地訂購了 80 架陣風戰鬥機。

埃里克·特拉皮耶擔任主席的GIMD是什麼？

馬塞爾·達梭工業集團是控制達梭航空的家族控股公司。艾瑞克·特拉皮耶於2025年1月9日就任董事長。

艾瑞克·特拉皮耶是國際金屬力學聯盟（UIMM）的主席嗎？

是的，他於2021年4月15日當選為冶金工業和貿易聯盟主席。

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克里斯蒂娜巴蘭
交易員和金融分析師
克里斯蒂娜·巴蘭是BK SEO Marketing以及Edubourse.com和TraderFrancophone.fr平台的創始人。她在金融市場、業務拓展和國際數位行銷領域擁有超過16年的經驗。她畢業於ESCP商學院和奧胡斯大學，並持有法國金融市場管理局（AMF）頒發的證書和特許金融分析師（CFA）一級資格。她曾擔任多個策略管理職位，包括Admirals的歐洲銷售總監和[公司名稱]的銷售主管。 XTB如今，她負責為投資者和企業設計和監督內容、分析和策略，其目標很明確：基於在市場和數位問題方面的專業知識，提供可靠、結構化和易於理解的資訊。

 

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