教育交易所 » 教育新聞 » GDF Suez 和 Engie 的建築師 Gérard Mestrallet 的傳記

熱拉爾·梅斯特拉萊 他是過去三十年來對法國能源格局影響最大的領導者之一。他於1949年4月1日出生於巴黎，領導蘇伊士集團轉型為工業集團，促成了2008年與法國天然氣公司（Gaz de France）的合併，隨後擔任法國燃氣蘇伊士集團（GDF Suez，2015年更名為Engie）的董事長。這本傳記回顧了他的職業生涯，包括他所做的重大決策、引發的爭議，以及他的遺產在2026年對關注能源產業的投資者仍然具有的意義。

教育背景：工程師和高級公務員經歷

傑拉爾·梅斯特拉萊的職業生涯遵循了法國行政精英的典型道路，並具有強大的科學素養。他曾就讀於巴黎綜合理工學院（1968 屆），畢業於法國國立民航學院（1971 年）、圖盧茲政治學院（1973 年），之後進入法國國家行政學院深造，並於 1978 年以“皮埃爾·孟戴斯·弗朗斯”班成員的身份畢業。

從國家行政學院（ENA）畢業後，他進入財政部擔任文職行政人員。 1982年9月至1984年7月，他在時任經濟與財政部長雅克·德洛爾的辦公室擔任工業事務技術顧問。這段在貝爾西（財政部）的經歷使他對政府與大型企業之間的關係有了深刻的理解，這對他後來的職業生涯來說是一項寶貴的財富。

從蘇伊士金融公司到比利時總學會

1984年，他加入蘇伊士金融公司擔任專案經理。他迅速晉升：1986年成為工業事務副總代表，1987年成為歐洲權利公司（蘇伊士子公司）總經理，1991年成為該公司副總經理。隨後，他成為總經理兼執行委員會主席。 比利時興業銀行他領導著歐洲歷史最悠久的工業控股公司之一的發展。

這段比利時經驗至關重要：蘇伊士集團在比利時的電力（Electrabel）、金融和工業領域均持有股份。這也解釋了為何時至今日，比利時仍然是該集團業務的基石，而該集團後來發展成為Engie。

1995-2008年：蘇伊士集團轉型為服務集團

1995年，傑拉爾·梅斯特拉萊接任蘇伊士集團總裁。他的策略很明確：將這家金融集團的業務重心重新聚焦於三大核心業務。 能源、水和清潔為了實現這一目標，他促成了與里昂水務公司的合併。 1997年，蘇伊士里昂水務公司成立，他擔任管理委員會主席，而里昂水務公司的歷史掌門人傑羅姆·莫諾則擔任監事會主席。

隨後，集團恢復了蘇伊士的名稱。 2003年，集團採用董事會制管理結構，傑拉德·梅斯特拉萊出任董事長兼執行長。在此期間，蘇伊士逐步剝離金融業務，並將自身定位為歐洲公用事業領域的領導企業，即提供電力、燃氣、水和廢棄物處理等基本服務的企業。

2008年：GDF Suez合併案，一場國與國的婚姻

法國瓦斯公司與蘇伊士集團於2008年7月完成的合併，是他職業生涯中最具代表性的舉措。早在2006年，在蘇伊士集團面臨外國收購威脅的背景下，該合併計畫就已宣布。合併需要立法允許法國政府將其在法國燃氣公司的持股比例降至最低要求以下。新集團， GDF蘇伊士並成為世界領先的能源公司之一。傑拉德·梅斯特拉萊於2008年7月至2016年5月擔任該公司首席執行官，同時繼續擔任蘇伊士環境集團（Suez Environnement）董事會主席，該集團是蘇伊士水務和廢物處理部門，並在證券交易所單獨上市。

對投資人而言，此次併購凸顯了一個關鍵點：在受監管產業，公司的價值不僅取決於其與國家作為股東的關係，也取決於其產業策略。這是分析當今行業時需要考慮的一個重要因素…引擎行動其中法國政府仍是主要股東之一。

2015年：GDF Suez更名為Engie

2015年，GDF Suez更名為… 法國天然氣蘇伊士集團除了品牌重塑之外，該集團還宣布將業務重點轉向再生能源、能源服務，並逐步淘汰煤炭。然而，一些觀察家指出，這一轉變來得太晚了：在2020年2月的一篇文章中， “世界報” 報告提到阻礙該組織轉型的“戰略錯誤”，並指出“綠色”轉型實際上直到 2013 年才開始。

2016年5月3日，傑拉德·梅斯特拉萊卸任總經理一職。 伊莎貝爾·科赫 並繼續擔任董事會主席。 2018年，他將主席一職移交給… 讓-皮埃爾·克拉馬迪厄自 2021 年以來，凱瑟琳麥格雷戈一直擔任 Engie 的總經理。

爭議點：補償和補充退休金計劃

與他這一代許多CAC 40指數成分股公司的執行長一樣，傑拉德·梅斯特拉萊一直處於高階主管薪酬辯論的核心：

2012 他的總薪酬達到 3,005,079 歐元，與 2011 年相比略有下降（-2,7%），當時他在 CAC 40 指數中排名第 8 位（數據來自維基百科，基於經濟媒體）。

他的總薪酬達到 3,005,079 歐元，與 2011 年相比略有下降（-2,7%），當時他在 CAC 40 指數中排名第 8 位（數據來自維基百科，基於經濟媒體）。 十月2014 據法國總工會（CGT）公佈，其高達21萬歐元的補充退休金金額引發爭議，而此時該集團正經歷2013財年的巨額虧損。法國公司治理高級委員會認為該方案符合Afep-Medef準則；時任經濟部長馬克宏表示，國家未來將反對此類決議。

據法國總工會（CGT）公佈，其高達21萬歐元的補充退休金金額引發爭議，而此時該集團正經歷2013財年的巨額虧損。法國公司治理高級委員會認為該方案符合Afep-Medef準則；時任經濟部長馬克宏表示，國家未來將反對此類決議。 五月2016 他成為非執行董事長後，宣布放棄董事長薪水（每年 35 萬歐元），這筆薪水將支付給 Engie 企業基金會。

這些事件促成了法國上市公司治理結構的變革：對高階主管薪酬實行具有約束力的股東投票表決（“薪酬表決權”，2016年薩潘2號法案），以及對補充退休金的更嚴格監管。對於個人股東而言，閱讀通用註冊文件中的「公司治理」部分如今已成為公司治理審查的必要環節。 基本面分析 嚴肅的。

巴黎歐洲廣場、FACE與經濟外交

除了日常營運職責外，傑拉德·梅斯特拉萊還擔任主席 巴黎歐洲廣場該協會致力於將巴黎打造成為金融中心，以及 反對排斥行動基金會（FACE） 從 2007 年到 2020 年。 2015 年，他被任命為「學習大使」；2016 年 4 月，在 COP21 之後，塞戈萊納·羅亞爾委託他負責歐洲碳價格問題。

在離開Engie之後，他成為了執行董事長。法國阿爾烏拉開發署 阿法魯拉負責法沙兩國圍繞這一遺產地的合作。 2024年2月，馬克宏任命他為法國在該計畫上的代表。 印度-中東-歐洲經濟走廊 （IMEC）。他也曾擔任多個董事會成員：法國興業銀行、西門子監事會、歐洲工業家圓桌會議，以及中國和香港的多個國際諮詢委員會。

他是法國榮譽軍團司令勳章得主（2016 年）和國家功績勳章司令勳章得主。

他的經歷對2026年的投資者有何啟示？

傑拉德·梅斯特拉萊的職業生涯揭示了三個對任何投資於能源和公共服務價值的人都很有用的現實：

大型併購會改變股票的性質。 1995年蘇伊士集團的股東擁有一家金融控股公司；2008年的股東擁有一家綜合能源公司；2026年的股東則是一家專注於再生能源和基礎設施的集團。投資邏輯需要在每個階段重新檢視。 將活動分解開來有時會創造價值。 蘇伊士環境集團（Suez Environnement）長期由傑拉德·梅斯特拉萊（Gérard Mestrallet）擔任主席，於2008年上市，之後在2020年至2022年威立雅（Veolia）的收購案中扮演了核心角色。關注蘇伊士環境集團的人都知道，威立雅股份 他們對這起事件非常熟悉，這起事件重塑了法國的水務和廢棄物處理產業。 治理國家是要付出代價的。 薪酬爭議本身並沒有改變 Engie 的股票市場走勢，但卻加速了股東參與董事會決策。

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年 步 1949 出生於巴黎（4月1日） 1978 從ENA畢業後，加入財政部 1982-1984 經濟部長雅克·德洛爾的技術顧問 1984 加入蘇伊士金融公司 1995 執掌蘇伊士公司 1997 蘇伊士里昂水廠誕生 2008 GDF Suez合併案，新集團首席執行官 2015 GDF Suez 更名為 Engie 2016 伊莎貝爾·科赫爾出任執行長；他繼續擔任董事長。 2018 讓-皮埃爾·克拉馬迪厄接替他擔任Engie公司董事長。 2024 法國在IMEC走廊的代表

常見問題

Gérard Mestrallet 在 Engie 的創作過程中扮演了什麼角色？

2008 年，他主導了法國燃氣公司和蘇伊士集團的合併，之後擔任法國燃氣蘇伊士集團總裁直至 2016 年。 2015 年，在他的領導下，該集團更名為 Engie。

誰接替了 Gérard Mestrallet 在 Engie 的職位？

2016 年 5 月，伊莎貝爾·科赫爾接任總經理一職；2018 年，讓-皮埃爾·克拉馬迪厄接任董事會主席一職。

他的巨額離職補償金為何引發爭議？

2014年10月，上述數字（2,100萬歐元）被公開，當時GDF Suez正面臨創紀錄的虧損，並制定成本削減計畫。該安排被認為符合Afep-Medef準則，但引發了關於高階主管薪酬監管的辯論。