讓-西里爾·斯皮內塔 他是少數幾位成功轉型，執掌大型企業的法國高級公務員之一。他於1943年15月4日出生於巴黎十五區，曾擔任法國國際航空公司（Air Inter）和法國航空公司（Air France）董事長長達十一年之久，領導了該公司的部分私有化以及2004年與荷蘭皇家航空公司（KLM）的合併，之後擔任阿海琺（Areva）監事會主席。 2018年，他的名字因關於鐵路運輸未來的“斯皮內塔報告”（Spinetta Report）而再次出現在新聞中。本文將介紹他的職業生涯、關鍵決策以及這些決策對航空業投資者至今仍具有的意義。

起源與形成

讓-西里爾·斯皮內塔成長在一個深受社會主義影響的家庭。他的祖父西里爾·斯皮內塔畢業於工藝美術學院，是一名工程師，自1911年起管理阿爾比工人玻璃廠，與讓·饒勒斯關係密切。他的母親安托瓦內特·布里尼奧利是一位來自科西嘉島的教師，父親阿德里安·斯皮內塔是一位土木工程師，他們定居巴黎，讓-西里爾就出生在那裡。

他曾就讀於凡爾賽的霍什中學，並在巴黎法學院獲得公法研究生學位，畢業於巴黎政治學院，之後進入法國國家行政學院（ENA）的戴高樂班學習。他曾是社會黨黨員，直至1977年。

擔任高級公務員的職業生涯（1969-1990）

他的行政生涯豐富多彩。在擔任助教之後，他先後在國民教育部（投資規劃辦公室主任，後任學院主任）、國務委員會（審計員）、政府總秘書處和總理新聞處任職。

隨後，他轉向交通運輸領域，曾兩次擔任米歇爾·德勒巴爾的幕僚長，尤其是在後者擔任交通和海事部長以及後來的基礎設施部長期間。這段經歷使他對民用航空及其監管挑戰有了深入的了解。

先是法國航空，後是法國國際航空：重組並開放資本

1990年至1993年，他擔任總裁兼首席執行官愛爾蘭國際航空在法國國內航空公司成立之際，正值歐洲空域開放競爭的籌備階段。在隨弗朗索瓦·密特朗總統出訪並於歐盟委員會任職後，他被任命為法國航空公司總裁。法國航空 22 9月1997。

他的計畫包含兩個面向：一是繼續帶領公司走出多年虧損的困境，二是為公司上市做好準備。 1999年，他領導了… 法國航空部分私有化在此期間，法國航空進行了首次公開募股。同時，法國航空也加入了天合聯盟，該聯盟於2000年由達美航空、墨西哥航空和大韓航空共同創立。

2004年：法國航空-荷航集團成立。

他職業生涯中最重要的一筆交易是與這家荷蘭公司合併。 KLM此次合併於2004年完成，是歐洲航空運輸業首例重大跨國合併案。合併後的結構保留了兩家航空公司和兩個品牌，以及兩個樞紐機場（巴黎戴高樂機場和阿姆斯特丹史基浦機場），並由一家共同控股的上市公司營運。此次合併也促成了法國航空的私有化，法國政府的持股比例降至控股門檻以下。

讓-西里爾·斯皮內塔 (Jean-Cyril Spinetta) 一直擔任集團首席執行官至 2008 年 12 月 31 日，隨後於 2009 年 1 月 1 日起出任法航-荷航集團和法航董事會主席，皮埃爾-亨利·古爾容 (Pierre-Henri Gourgeon) 首席執行官一職。 2011 年 10 月 17 日，古爾容離任後，斯皮內塔重新擔任首席執行官，直至 2013 年由亞歷山大·德·朱尼亞克 (Alexandre de Juniac) 接任。

2004年提出的雙頭模式一直備受關注，尤其是在2019年巴黎和海牙關係緊張時期，荷蘭政府收購了該公司股份。為了解這一歷史遺留問題至今仍如何影響集團的估值，我們分析了…法航-荷航股票 審查資本結構和船隊問題。

阿海琺、阿爾卡特朗訊、聖戈班：招募一名管理人員

同時，讓-西里爾·斯皮內塔也擔任多個董事會的成員。他擔任以下董事會主席： 阿海琺監事會 從2009年4月到2013年6月，這段時期EPR反應器遭遇困境，核能集團的策略也受到質疑（該策略最終演變為燃料循環領域的奧拉諾公司）。他也曾擔任阿爾卡特朗訊、義大利航空、法國郵政、聖戈班（自2005年起）、聯合利華和蘇伊士集團的董事。

他擔任聖戈班董事會成員，與讓-路易·貝法等人物並肩工作；對材料集團感興趣的人士可以查閱我們的相關介紹。聖戈班股票.

一起未提起訴訟便結案的法律案件。

2006年7月，讓-西里爾·斯皮內塔因涉嫌參與一項針對法國航空前航空安保分包商的調查而被法院傳喚。他最終作為輔助證人接受了訊問，並未被正式起訴。他始終堅稱自己在此案中無罪。

2018年：斯皮內塔關於鐵路未來的報告

2018年2月15日，他向總理愛德華·菲利普提交了一份關於「鐵路運輸未來」的報告。他提出的最受關注的建議包括：停止以鐵路工人身份僱用新員工的做法；將法國國家鐵路公司（SNCF）改組為股份制公司；為鐵路網絡開放競爭做好準備；以及減少支線數量。在經歷了漫長的罷工運動後，其中一些建議被納入了2018年通過的新鐵路協議法案中。

他還從 2013 年 10 月起擔任國家教育經濟委員會主席，該委員會的任務是拉近學校和商業界的距離。

區別

讓-西里爾·斯皮內塔是法國榮譽軍團勳章和國家功績勳章的指揮官，也是學術棕櫚勳章的獲得者。他被評為“年度最佳經理”。 《新經濟學人》 2003 年獲得該獎項，並於 2004 年獲得專業航空航天記者協會頒發的 Icare 獎。

他的經歷能為投資者帶來什麼啟示？

航空業是股市中週期性最強的產業之一。讓-西里爾·斯皮內塔的職業生涯就體現了其中的幾個因素：

整合是價值創造的主要來源。 法國航空-荷航集團、國際航空集團（英國航空-伊比利亞航空）以及漢莎航空集團都是透過合併而建立的。市場重視那些能夠精簡其航線網絡的集團。

法國航空-荷航集團、國際航空集團（英國航空-伊比利亞航空）以及漢莎航空集團都是透過合併而建立的。市場重視那些能夠精簡其航線網絡的集團。 國家的存在改變了一切。 法國和荷蘭政府仍然是法國航空-荷航集團的股東；這在危機時期（例如 2020 年）提供了支持，但也限制了戰略自由，並可能導致資本重組期間的股權稀釋。

法國和荷蘭政府仍然是法國航空-荷航集團的股東；這在危機時期（例如 2020 年）提供了支持，但也限制了戰略自由，並可能導致資本重組期間的股權稀釋。 這些公司依賴製造商。 交貨延遲和引擎供應不足正在影響產能。許多投資者更傾向於透過製造商來投資該行業，正如我們的分析所示…空客股份.

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年 步 1943 出生於巴黎（10月4日） 1990-1993 Air Inter 執行長 1997 被任命為法國航空公司首席執行官（9月22日） 1999 法國航空部分私有化及上市 2004 與荷蘭皇家航空（KLM）關係更加緊密，法國航空-荷航集團應運而生。 2009 法國航空-荷航集團董事會主席兼阿海琺集團監事會主席 2011-2013 他將恢復擔任法國航空-荷航集團執行長一職。 2018 關於鐵路運輸未來的報告

常見問題

讓-西里爾·斯皮內塔在法國航空公司做了什麼？

他於 1997 年至 2008 年領導法國航空公司，於 1999 年進行了部分私有化，並於 2004 年策劃了與荷蘭皇家航空公司的合併，從而誕生了法國航空-荷航集團。

什麼是Spinetta報告？

2018 年 2 月，政府收到了一份關於鐵路運輸未來的報告，這項報告促成了同年法國國家鐵路公司 (SNCF) 的改革。

讓-西里爾·斯皮內塔曾擔任阿海琺集團的董事長嗎？

是的，他於 2009 年 4 月至 2013 年 6 月擔任阿海琺監事會主席。