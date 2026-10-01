讓-路易·貝法 他曾領導聖戈班集團二十餘年（1986年至2007年），之後擔任董事會主席至2010年。他於1941年8月11日出生於尼斯，畢業於法國礦業學院，是法國一代傑出商業領袖的代表人物，他們曾在法國高級公務員體系中接受培訓，並堅信工業的戰略作用。除了在聖戈班集團任職外，他還透過其關於產業政策的報告和著作影響了公眾輿論。回顧他的職業生涯，你會發現，他的想法至今仍在影響法國CAC 40指數成分股公司的決策。

教育背景：巴黎綜合理工學院、礦業學院和巴黎政治學院

讓-路易·貝法的父親是一名工程師，母親是一名教師。他曾在尼斯馬塞納中學準備競爭激烈的入學考試，並被錄取…理工學院 1960年，他成為了工程師。 美國礦業兵團 1963年，他也曾就讀於國立石油與汽車學院，並獲得巴黎政治學院文憑（1966年，經濟金融專業）。

能源管理的開端

他最初在克萊蒙費朗擔任採礦工程師，之後於1967年至1974年加入工業部燃料部門，先後擔任「煉製和利用」處處長和副處長。這段經歷使他對能源以及國家與工業之間的關係有了深入的了解，這兩個主題貫穿了他整個職業生涯。

1974-1986：聖戈班的崛起

1974年，讓-路易·貝法加入 聖戈班 他先是擔任規劃總監，之後擔任總幹事，然後擔任總裁。 Pont-a-Mousson1979 年至 1982 年，他同時管理集團旗下的「管道和機械」部門，以及一家專門生產鑄鐵管的子公司。 1982 年 3 月，聖戈班被國有化，他成為聖戈班的總經理。

1986年1月，他接替羅傑·福魯克斯擔任… 總裁兼首席執行官他在弗朗索瓦·密特朗總統任期內被任命，並由時任總理雅克·希拉克確認，於 1986 年底領導了聖戈班的私有化，這是聯合政府的第一個重大私有化項目。

1986-2007：執掌聖戈班二十年

在他的領導下，聖戈班經歷了深刻的轉型。這家歷史上專注於玻璃業務的集團，拓展了其在建築材料和材料分銷領域的業務，並實現了高度國際化。這段時期的關鍵里程碑包括：1990年收購美國諾頓公司，使集團成為全球磨料領域的領導者；以及2005年收購英國石膏板專業公司BPB。

這項策略使聖戈班成為全球領先的住宅和建築專家之一，其繼任者延續並鞏固了這一地位。讓-路易·貝法擔任執行長至2007年6月，之後擔任董事會主席至2010年；皮埃爾-安德烈·德·沙朗達爾接任執行長一職。自2021年7月起，集團由貝努瓦·巴贊領導。

對投資者而言，貝法領導下的聖戈班發展歷程展現了一家百年工業企業如何透過一系列收購實現自我革新。我們的分析…聖戈班股票 詳細介紹了其目前的策略方向，即專注於永續建築和節能改造。

關於薪酬和石棉的爭論

與同時代的許多其他高階主管一樣，讓-路易·貝法也面臨多方面的批評。 2007年，他躋身法國薪酬最高的執行長之列，根據當年媒體報道，他的薪酬估計為10,2萬歐元。此外，在他執掌蓬塔穆松公司期間，他成為反對使用石棉人士的攻擊目標，而石棉爭議也席捲了整個材料產業。石棉問題對集團的形象和法律地位造成了持久的負面影響，尤其是在美國。

產業政策的思想家

讓-路易·貝法已成為法國工業未來發展領域一位頗具影響力的人物：

2004年，雅克‧希拉克委託他重振產業政策。他在2005年1月提交的報告是： 邁向新的產業政策導致了以下事物的產生： 產業創新局 他自 2005 年 9 月起擔任該公司監事會主席；

他自 2005 年 9 月起擔任該公司監事會主席； 2002 年，他與諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·索洛共同創立了聖戈班經濟研究中心，該中心後來發展成為古諾中心，之後又發展成為古諾基金會（2010 年），他們共同擔任該基金會的主席；

他曾與瑟伊出版社合作發表過多篇論文： 法國必須做出選擇 （2012） 法國必須採取行動 （2013） 權力之鑰 （2015）等 轉型或滅亡：大型企業與新創企業之爭 （2017）。

他的核心論點是：面對美中兩國，一個國家的實力取決於其出口產業、技術、能源和軍事能力。他提倡由國家主導的連貫產業戰略，並批評法國的去工業化。自從新冠疫情爆發以來，他的一些觀點引起了廣泛共鳴，引發了關於產業主權和製造業回流的討論。

Lazard、Engie、Le Monde：作為董事會成員的第二職業

在離開聖戈班之後，讓-路易·貝法成為了該銀行的高級顧問。 拉扎德他於2008年至2015年間先後擔任蘇伊士集團（GDF Suez）和法國能源集團（Engie）的董事，並在Engie擔任提名與薪酬委員會主席；他還曾擔任西門子監事會成員（2008-2013年）、布魯塞爾蘭伯特集團（Groupe Bruxelles Lambert Dépôts）監事會成員（2014-2019）。此外，他也曾擔任法國巴黎銀行和法國天然氣公司（Gaz de France）的董事。自1994年以來，他一直是該集團監事會的成員。 “世界報”他於 2017 年 10 月 5 日就任總裁。

他在Engie公司擔任的職務使他能夠更深入地接觸到重大能源問題，而我們正是在關於能源領域的概況介紹中重點分析了這一領域…引擎行動.

區別

讓-路易·貝法是法國榮譽軍團大軍官勳章得主（2007），法國國家功績勳章大十字勳章得主（2016年），以及法國藝術與文學勳章司令勳章得主（2005年）。他也榮獲多項外國勳章，包括日本旭日勳章。身為歌劇愛好者，他曾擔任巴黎國家歌劇院推廣協會主席。

他的經歷能為投資者帶來什麼啟示？

工業集團正在分階段進行自我革新。 聖戈班在不改變名稱的情況下改變了其重心：你必須查看按業務線劃分的收入明細才能了解其價值。

聖戈班在不改變名稱的情況下改變了其重心：你必須查看按業務線劃分的收入明細才能了解其價值。 重大收購都是賭博。 如果整合成功，它們將創造價值，但會增加短期債務負擔。

如果整合成功，它們將創造價值，但會增加短期債務負擔。 政治背景很重要。 國有化、民營化、產業政策：公共決策深刻影響了聖戈班的發展軌跡。

聖戈班和Engie符合資格 豌豆這是投資法國股票進行長期投資的標準稅收優惠型投資工具。本文僅供參考，不構成投資建議。

常見問題

讓-路易·貝法領導聖戈班集團有多長？

1986 年 1 月至 2007 年 6 月，他擔任該公司總裁兼首席執行官，之後擔任董事會主席直至 2010 年。

讓-路易貝法寫過哪些書？

特別 法國必須做出選擇 （2012） 法國必須採取行動 （2013） 權力之鑰 （2015）等 要么蛻變，要么死亡 （2017 年），全部由 Seuil 出版。

什麼是工業創新局？

2005年，在他提交產業政策報告後，成立了一個公共機構，旨在支持重大研究和創新計畫。他擔任該機構監事會主席。