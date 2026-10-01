菲利普·克魯澤 擔任董事會主席 瓦盧雷克這位法國無縫管專家於2009年至2020年擔任瓦盧瑞克集團總裁。他於1956年10月18日出生於塞納河畔訥伊，畢業於法國國家行政學院（ENA），成績優異。畢業後，他曾在法國最高行政委員會工作，之後在聖戈班集團任職二十餘年。在石油繁榮時期，他執掌瓦盧瑞克集團，隨後又成功應對了該集團歷史上最嚴重的危機之一。他的職業生涯堪稱理解週期性股票和債務風險的經典案例。

教育背景：巴黎政治學院、法國國家行政學院和法國國務委員會

菲利普·克魯澤曾就讀於塞納河畔訥伊的巴斯德中學，後來畢業於巴黎政治學院（1976年，公共服務專業）。之後，他進入了…國家行政學院他從中出現 班級第一名 1981年。他的職業生涯始於… 州議會先是擔任審計員，然後擔任請求主管。

1983 年，他與高級公務員西爾維·胡巴克結婚，值得一提的是，她曾在 2012 年至 2015 年擔任法國總統弗朗索瓦·奧朗德的幕僚長。

在聖戈班工作了22年（1986-2008）

1986年，菲利普·克魯澤加入 聖戈班當時由讓-路易·貝法領導的該計劃，他擔任了該計劃的主管。他在那裡擔任過各種職務，包括營運和財務方面的職務：

1989-1992 康達造紙廠總經理；

康達造紙廠總經理； 1992-1996 ：西班牙和葡萄牙的總代表；

：西班牙和葡萄牙的總代表； 從1996 工業陶瓷事業部主任；

工業陶瓷事業部主任； 從2000 ：曾任財務、採購及IT部門副總經理，後任建築配送部門副總經理。

這段職業經歷讓他累積了在全球工業集團的全面經驗：工廠管理、財務監管和分銷。為了更了解培養他的公司，請參考我們的分析…聖戈班股票.

2009年：就職於瓦盧雷克公司

2008年4月，菲利普‧克魯澤加入瓦盧瑞克監事會；一年後， 2009他被任命為董事會主席。 2012年3月，他的任期獲得續任，為期四年。他也曾於2009年起擔任法國電力公司董事五年，並擔任核能承諾監督委員會主席。

當時，瓦盧瑞克正處於鼎盛時期。該集團生產無縫鋼管，主要用於石油和天然氣鑽探（即所謂的油井管），但也用於發電廠和工業領域。由於油價持續高企，需求強勁，瓦盧瑞克的股票也躋身巴黎證券交易所的領頭羊之列。

2009-2014：投資成長

這段時期的策略是加強瓦盧瑞克在油氣產量成長強勁地區的佈局：巴西（與日本住友集團合作新建鋼鐵廠和軋鋼廠）、美國（頁岩氣和頁岩油的繁榮支撐著需求）以及中東。這些投資將提升集團的產能和債務水平，其前提是市場需求將保持強勁。

2010 年，他的薪酬估計為 2,73 萬歐元，根據當時的媒體報道，一些股東批評這筆金額，認為該策略過於雄心勃勃。

2014-2020年：石油危機與股市崩盤

2014年下半年油價暴跌徹底改變了一切。石油公司大幅削減鑽井投資，管道運輸量和價格暴跌，背負固定成本和債務的瓦盧瑞克公司遭遇了一系列虧損。該集團啟動了成本削減和產能縮減計劃，尤其是在歐洲。

2016年，瓦盧瑞克公司透過新日鐵住金株式會社的入股以及法國公共投資銀行（Bpifrance）的支持，進行了約10億歐元的增資。此次增資使公司得以克服挑戰，但代價是現有股東的股權被大幅稀釋。

這段時期還發生了鋼鐵廠案件。阿斯科瓦爾位於聖索爾夫（北部），瓦盧瑞克是其股東和客戶。該集團在試圖接管該廠址的過程中扮演的角色受到了強烈批評，尤其是在紀錄片中。 阿斯科瓦爾之戰，鋼鐵之戰 作者：艾瑞克蓋雷特。

菲利普·克魯澤離開棋盤 2020愛德華·吉諾特接替了他的位置。

克魯澤之後：重組與新的開始

2021年，瓦盧瑞克進行了重大財務重組：其大部分債務被轉換為股權，包括阿波羅基金在內的債權人成為控股股東。現有股東的股份被大幅稀釋。在2022年上任的菲利普·吉列莫的領導下，集團關閉了其德國工廠，重新聚焦於盈利能力最強的地區（巴西和美國），並大幅削減了債務。 2025年，安賽樂米塔爾宣布收購阿波羅持有的約28%的股份。

若要了解集團的現況、業績和前景，請參閱我們的分析報告。瓦盧雷克股票.

給投資者的啟示

瓦盧雷克在菲利普·克魯澤執掌期間的表現是巴黎證券交易所研究最深入的案例之一。以下是四個關鍵要點：

週期性股票的評判標準是整個週期。 在經濟週期頂峰時期創紀錄的利潤是不可持續的。如果僅根據瓦盧瑞克集團2008年或2013年的業績來評估其價值，那就忽略了油價可能下跌這一事實。 債務會放大一切。 在經濟繁榮時期，它能促進成長；在經濟衰退時期，它則會威脅企業的生存。淨債務與息稅折舊攤提前利潤（EBITDA）的比率是需要密切關注的關鍵指標。 增資和債務轉換會稀釋股權。 在重組過程中保留股份的股東，即使公司最終存續，也可能損失大部分投資。 治理至關重要。 由監事會控制、且資本中有公眾股東的管理委員會，無法防止策略失誤。

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年 步 1956 出生於塞納河畔訥伊（10月18日） 1981 從ENA畢業，成績名列前茅；加入國務委員會。 1986 加入聖戈班 2000 聖戈班副首席執行官 2008 瓦盧雷克公司監事會成員 2009 瓦盧雷克公司董事長；法國電力公司董事 2012 任期延長四年 2016 透過與日本鋼鐵公司和法國公共投資銀行（Bpifrance）的合作進行增資。 2020 他即將卸任董事會主席一職。

常見問題

菲利普·克魯澤何時曾執教瓦盧雷克？

他於 2009 年至 2020 年擔任 Vallourec 管理委員會主席，此前自 2008 年 4 月起擔任該公司監事會成員。

瓦盧雷克公司股價為何​​在他任職期間下跌？

主要原因是自 2014 年以來油價暴跌，導致鑽井管材需求下降，而該集團在成長投資後負債累累。

在瓦盧雷克之前，菲利普·克魯澤的職業生涯是怎麼樣的？

1981 年，他以優異的成績從法國國家行政學院 (ENA) 畢業，之後進入國務委員會工作，隨後在聖戈班集團工作了二十多年，最終成為副總經理。