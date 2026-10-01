他賺了多少錢？ 伊曼紐法貝爾 執掌達能？這個問題經常被提及，因為這位食品集團的前掌門人透過多項公開讓步，使其在CAC 40指數成分股公司中脫穎而出：包括補充退休金、遣散費以及在新冠疫情期間自願降低固定薪資。本頁面匯總了所有可獲取的數據，並註明年份和來源，將其薪酬置於其職業生涯的背景下進行分析，並闡述股東在2026年可能從中獲得的收益。

伊曼紐法貝爾是誰？

法貝爾法貝爾於 1964 年 1 月 22 日出生於格勒諾布爾，1986 年畢業於巴黎高等商學院 (HEC Paris)。他最初在貝恩公司工作，之後轉到霸菱銀行，1993 年加入 Legris Industries 擔任行政和財務總監，並於 1996 年成為該公司的總經理。

他於1997年加入達能，擔任財務、策略與資訊系統總監；2000年升任財務長兼執行委員會成員；2005年升任亞太區副總裁。 2008年至2014年9月，他擔任副首席執行官，之後接替弗蘭克·里布德(Franck Riboud)出任首席執行官。 總經理 2014年10月。 2017年，他擔任多個職位並成為 總裁兼首席執行官他於 2021 年 3 月離開了該組合。

他的職業生涯與社會經濟密不可分：他與穆罕默德·尤努斯 (Muhammad Yunus) 在孟加拉國創立了格萊珉達能食品合資企業 (2006 年)，監督創建了達能社區投資基金，並在 2020 年率先推動達能成為一家社會企業。以使命為驅動的公司獲得超過99%股東的批准。

伊曼紐法貝爾的薪水：按年份統計

以下數據來自達能股東大會公佈的訊息，以及商業媒體和維基百科的報告。有關官方詳情（固定薪酬、年度浮動薪酬、業績股份），請參閱達能相關年份的通用註冊文件。

演習 功能 已公佈的薪酬 來源 2016 總經理 4,82萬歐元（約為集團員工平均薪資的170倍） 經濟新聞，引自維基百科 2018 首席執行官 280萬歐元，經2019年4月25日年度股東大會98%的股東批准。 達能2019年股東會 2020 首席執行官 應其要求，固定利率下調30%，有效期至年底。 董事會決議，2020年5月

需要注意兩點。首先，各年度的金額不具有直接可比性：浮動部分和業績股份的估值取決於公司業績和股市表現。其次，2016 年至 2018 年的下降並非基本工資的減少，而是浮動部分和長期部分的變化。

引發軒然大波的放棄聲明

補充退休金和遣散費（2019 年）

在2019年4月25日的股東大會上，伊曼紐法貝爾宣布他將辭去職務。 強制離職補償 和他的 固定收益補充退休金這項每年約1,2萬歐元的補充退休金是一項相當可觀的福利。他已表示，他只打算領取集團員工的標準退休金計畫。此舉與同期其他CAC 40指數公司高層所面臨的爭議形成鮮明對比。

2020年健康危機期間固定成本降低30%

2020 年 5 月，董事會接受了他的提議，將他剩餘年度的固定薪酬減少 30%，以聲援員工，同時考慮到達能正遭受封鎖措施的影響，尤其是在其礦泉水銷售方面。

2021年3月出發：股市何時才能跟上使命的步伐

2020年底，激進基金 藍鈴資本 收購該公司股份，並批評該集團「令人失望」的股市表現。 2021年2月， 工匠夥伴持有約3%股份的第三大股東也呼籲執行長辭職。一些數據加劇了這場爭論：2017年12月1日至2020年12月31日期間，達能股價下跌近23%，而同期法國CAC 40指數上漲了4,5%。相反，他的支持者指出，該公司股價在2019年9月創下歷史新高，自他2014年被任命為執行長以來，股價已上漲58%。

2021年3月1日，董事會決定將董事長和執行長的職位分開。 2021年3月14日，董事會立即終止了Emmanuel Faber的僱傭關係。 Legrand前執行長Gilles Schnepp接任董事長一職；Antoine de Saint-Affrique於2021年9月成為執行長。由於Emmanuel Faber兩年前已放棄遣散費，因此他離職時並未獲得「黃金降落傘」。

這個案例已成為商學院的研究對象：它表明，一位領導者可以因其社會和環境願景而受到讚賞，但同時也可能因股東認為其創造的價值不如雀巢或聯合利華等競爭對手而受到懲罰。如需比較這些發展軌跡，您可以查閱我們的情況說明書…達能股份 並且在雀巢股票.

達能之後：創投與非財務標準

2021年10月，Emmanuel Faber成為歐洲合夥人。阿斯坦諾創投專注於農業和食品領域的創投基金。 2021年12月，他被任命為董事長。國際標準化組織 國際永續發展標準理事會（ISSB）是由國際財務報告準則基金會創立的機構，旨在製定全球永續發展報告標準。該機構於2023年6月發布了首批兩項標準：IFRS S1 和 IFRS S2（氣候）。這些標準為許多司法管轄區提供了基準。

對於投資者而言，這並非無關緊要的細節：這些標準決定了上市公司發布的 ESG 數據的質量，因此也決定了能否根據財務以外的標準對公司進行比較。

Faber 案例提供了一個有用的分析框架，適用於任何 CAC 40 指數公司：

區分固定期限、浮動期限和長期期限。 固定金額說明不了什麼；真正揭示董事會優先事項的是可變標準（成長、利潤率、現金流量、ESG 標準）。

固定金額說明不了什麼；真正揭示董事會優先事項的是可變標準（成長、利潤率、現金流量、ESG 標準）。 看看權益比率。 自 2019 年《帕克特法案》實施以來，上市公司一直在公佈經理薪酬與員工平均薪酬和中位數薪酬之間的比率。

自 2019 年《帕克特法案》實施以來，上市公司一直在公佈經理薪酬與員工平均薪酬和中位數薪酬之間的比率。 關注議會的投票情況。 薪資表決中支持率低於80%表示存在不信任，應認真看待。 2019年，伊曼紐爾·法貝爾的薪酬方案以98%的贊成率獲得通過，但這並未阻止他兩年後離職：薪酬方面的共識並不能保證戰略上的共識。

薪資表決中支持率低於80%表示存在不信任，應認真看待。 2019年，伊曼紐爾·法貝爾的薪酬方案以98%的贊成率獲得通過，但這並未阻止他兩年後離職：薪酬方面的共識並不能保證戰略上的共識。 找出延期承諾。 補充退休金、遣散費和競業禁止條款可能比年薪更重要。

要密切注意這些問題並在股東大會上投票，您需要直接持有股份。 豌豆 reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre 請注意 Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

常見問題

埃曼紐法貝爾在達能的薪水是多少？

據報道，他2016年的總薪酬為4,82萬歐元，2018年為280萬歐元（該金額已於2019年4月的年度股東大會上獲得98%股東的批准）。這些金額包括固定薪酬、浮動薪酬和長期薪酬。

伊曼紐·法伯是否收到了遣散費？

不。他在 2019 年 4 月放棄了強制離職補償金和每年估計為 120 萬歐元的補充退休金。

伊曼紐法貝爾為何離開達能？

在激進基金（Bluebell Capital、Artisan Partners）的壓力下，董事會認為股市表現不佳，於 2021 年 3 月 14 日決定讓他離職。

伊曼紐法貝爾今天在做什麼？

在離開達能之後，他加入了 Astanor Ventures 基金（2021 年），並於 2021 年 12 月被任命為 ISSB 主席，該機構負責制定永續發展報告的國際標準。