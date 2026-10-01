U-Andre Citroen (1878-1935) ungomunye wamagama amakhulu embonini yaseFrance. Njengoba ayephothule e-École Polytechnique, akazange asungule imoto, kodwa wayengomunye wabokuqala eYurophu ukuyikhiqiza ngobuningi, wayithengisa njengomkhiqizo wemakethe enkulu, futhi wayisebenzisa njengethuluzi lokumaketha. Impilo yakhe iyisifundo kwezomnotho: impumelelo emangalisayo yezimboni, exhaswe yizikweletu ezikhulayo, ezagcina ngokuqothuka kanye nokuthathwa kwenkampani yiMichelin. Ngo-2026, igama lakhe laphinde lavela ezindabeni ngomkhankaso wokungcwatshwa kwakhe ePanthéon.
Impilo yakhe yokuqala: indodana yabokufika abanothando lobuchwepheshe
U-André Citroën wazalwa ngomhlaka-5 kuNhlolanja 1878, eParis, e-44 rue Laffitte, esifundeni sesi-9. Wayengumntwana wesihlanu nowokugcina kaLevie Citroen, umthengisi wedayimane ongumJuda waseDashi owayehlala eParis ngo-1873, no-Amalia Kleinmann, odabuka eWarsaw. Isibongo somndeni sivela kukhokho owayengumthengisi wezithelo zomvini eNetherlands ("i-citroen" isho ulamula ngesiDashi); ngu-André owamukela i-diaeresis ku-"e".
Ubuntwana bakhe baphawulwa yinhlekelele: ngo-1884, uyise wazibulala ngemuva kokutshala imali embi kakhulu emayini yedayimane eNingizimu Afrika. Umfundi ohlakaniphile eLycée Condorcet, ethakazeliswe yiJules Verne kanye nokwakhiwa kwe-Eiffel Tower, u-André wangenaI-olecole polytechnique e 1898.
Amagiya e-Herringbone: ukuzalwa kwelogo
Ngo-1900, ngesikhathi evakashele ePoland, wathola inqubo yokukhiqiza amagiya e-V-groove. La magiya, ayethule futhi ekwazi ukudlulisa amandla aphezulu, ayedinga ukunemba okuphezulu komshini wokugaya. U-André Citroën wathenga ilayisensi futhi wasungula inqubo yokukhiqiza yezimboni esebenzisa insimbi. Ngo-1901, yena nabangane bakhe ababili besikole samabanga aphezulu basungula inkampani yokukhiqiza amagiya esifundeni saseFaubourg Saint-Denis eParis.
Le chevron ephindwe kabili kamuva yaba uphawu lomkhiqizo wemoto: enye yama-logo aziwa kakhulu embonini yomhlaba wonke yavela engxenyeni yomshini.
I-Mors, iMelika, kanye nokutholakala kokukhiqizwa kwenqwaba
Kusukela ngo-1906 kuqhubeke, wabizwa ukuzosiza umenzi wezimoto Morse, okwakusebunzimeni ngaleso sikhathi. Wahlela kabusha ukuphathwa kwayo kanye nohlu lwemikhiqizo: ukukhiqizwa kwanda kusuka ezimotweni ezingu-300 ngo-1908 kuya kwezingu-800 ngo-1913. Ngo-1912, uhambo oluya e-United States lwamthinta kakhulu: wavakashela ifektri ye-Ford futhi wathola ukukhiqizwa kwemigqa yokuhlanganisa. Isifiso sakhe saba ukuba "uHenry Ford waseYurophu".
1915-1918: Ifektri yamagobolondo eQuai de Javel
Ebuthene ngo-1914 njengesikhulu sezikhali, wabona ukushoda kwezinhlamvu. NgoJanuwari 1915, wasikisela uMnyango Wezempi ukwakha, ezinyangeni ezimbalwa, ifektri ekwazi ukukhiqiza amagobolondo angu-75mm ngesivinini esingakaze sibonwe. Ngenxa yesizathu Idoko le-JavelEParis, wakha ifektri yesimanje eqasha abesifazane abangafika ku-13,000. Yakhiqiza amagobolondo angaba yizigidi ezingu-23. Le fektri yaziwa futhi ngezinsizakalo zayo zomphakathi, ezazingavamile ngaleso sikhathi: ikhantini, indawo yokunakekela izingane, kanye nendawo yokunakekela izingane.
1919: Uhlobo A kanye nemoto yokuqala yaseYurophu ekhiqizwe ngobuningi
Ngemva nje kokumiswa kwempi, ifektri yalahlekelwa yimiyalelo yayo yezempi. U-André Citroën wayekulindele lokhu: waguqula indawo yaba ifektri yezimoto zingakapheli izinyanga ezimbalwa. NgoJanuwari 1919, wamemezela kwabezindaba ukuthi imoto ibiza ama-franc angu-7,250, cishe ingxenye yentengo eshibhile emakethe. Lo mkhankaso wadala imibuzo engaphezu kuka-16,000 emavikini amabili.
La Uhlobo lwe-Citroën AI-Citroën 2CV, eyaklanywa unjiniyela uJules Salomon, yakhishwa ngawo lowo nyaka. Yavezwa njengemoto yokuqala yaseYurophu ekhiqizwa ngochungechunge olukhulu, ngenhloso yezimoto ezingu-30 ngosuku. Ngo-1929, i-Citroën yakhiqiza izimoto ezingu-102,891, cishe ingxenye yesithathu yomkhiqizo waseFrance, futhi yaqasha abasebenzi ababalelwa ku-32,000 emafektri ayo eJavel, eSuresnes, eClichy, eSaint-Ouen naseGrenelle.
Ingcweti yokumaketha ngaphambi kwesikhathi sayo
U-André Citroën waqonda phambi kwabanye ukuthi ukukhangisa kuyathengisa:
- Ngo-Okthoba 4, 1922, indiza yabhala "Citroën" ngezinhlamvu zomusi ngaphezu kwe-Arc de Triomphe ngesikhathi seMoto Show;
- Kusukela ngo-1925 kuya ku-1933, isibonakaliso esikhulu esikhanyisiwe esenziwe I-eiffel tower ibhodi elikhulu lokukhangisa;
- Uhambo lwe-Kégresse oluhamba phakathi nendawo lwaba nombono oqinile emphakathini: ukuwela iSahara (1922-1923), Uhambo Olumnyama e-Afrika (1924), Uhambo Oluphuzi e-Asia (1931);
- Iphinde ithuthukise ekuthengiseni ngemuva kokuthengisa: incwadi yemiyalelo yokushayela, inethiwekhi yabathengisi, izingxenye zokuqala ezisele eziqinisekisiwe.
I-Traction Avant kanye nokuwa kwezimali ngo-1934
Ngo-1933, ukuze ahlale encintisana noLouis Renault, u-André Citroën wakha kabusha ifektri iJavel ezinyangeni ezimbalwa nje, wayiguqula yaba enye yesimanje kakhulu eYurophu. Waqasha unjiniyela u-André Lefebvre, owaklama... ngonyaka owodwa. I-Front-wheel Drive, eyethulwe ngoMashi 24, 1934. Imoto iyashintshashintsha, kodwa inkampani ikhathele ngokwezimali: umbiko ovela eBhange LaseFrance owanyatheliswa ngoMeyi 1934 ubika ukulahlekelwa yizigidi ezingama-200 zama-franc.
Amabhange ayenqaba ukuqhubeka nokumsekela, futhi uhulumeni akafuni ukungenelela. December 21 1934Inkampani iCitroën ibekwe enkantolo. Umbolekisi oyinhloko, UMichelinWathatha izintambo zenkampani. NgoJanuwari 1935, u-André Citroën wathengisa amasheya akhe; uPierre Michelin wangena esikhundleni sakhe njengomongameli ngoJulayi. Ngesikhathi egula, u-André Citroën washona ngoJulayi 3, 1935, eParis, eneminyaka engu-57 ubudala.
Ifa: kusukela kuMichelin kuya kuStellantis
Lolu hlobo lwasinda futhi lwachuma ngaphansi kobunikazi bukaMichelin, ngamamodeli adumile njenge-2CV (1948) kanye ne-DS (1955). Ngo-1976, iPeugeot yathenga iCitroën, okwaholela ekusungulweni kweqembu. I-PSA Peugeot CitroënNgoJanuwari 2021, ukuhlanganiswa kwe-PSA ne-Fiat Chrysler kwadala I-Stellantisi-Citroën ingenye yezinhlobo eziyishumi nane.
EParis, iQuai de Javel yaqanjwa kabusha ngokuthi iQuai André-Citroën ngo-1958, kwathi ifektri yangaphambili yathathelwa indawo yiParc André-Citroën. Sekuyiminyaka eminingana, umndeni, ikakhulukazi umzukulu wakhe uHenri-Jacques Citroën, ubelokhu ulwela ukungcwatshwa kwakhe ePanthéon. Ngo-Agasti 26, 2026, umongameli weMedef (French Business Confederation), uPatrick Martin, wavuma obala lokhu kungenela ukhetho esikoleni sasehlobo senhlangano.
Lokho indaba ka-André Citroën ekufundisa umtshali-zimali
Indlela iCitroën elandela ngayo izimoto inikeza izifundo ezisabalulekile ekuhlaziyeni abakhiqizi bezimoto abasohlwini:
- Umthamo awanelanga. I-Citroën ithengise kakhulu, kodwa ngamanani aphansi kakhulu ukuze inqobe imakethe. Ngaphandle kwenzuzo eyanele, ukukhula okuxhaswe ngezikweletu kwaba buthakathaka. Emakethe yamasheya, ubheka inzuzo yokusebenza kanye nemali engenayo, hhayi ukuthengisa kuphela.
- Imboni yezimoto ifuna imali eningi kakhulu. Ukwakha kabusha ifektri noma ukuqalisa imodeli entsha kubiza imali eningi. Lokhu kuyiqiniso ngo-2026 ngokushintshela ezimotweni zikagesi, okubeka ingcindezi ezimalini zabo bonke abakhiqizi.
- Umlingani wezezimali ubalulekile. UMichelin, umbolekisi, waba ngumnikazi. Ukuxhumana phakathi kwabakhiqizi nabaphakeli kusalokhu kuseduze; ukuhlaziywa kwethu kwe-Isitoko seMichelin ikhombisa indlela umenzi wamathayi ahluka ngayo kusukela ngaleso sikhathi.
Ukuze ulandele indlalifa yamanje yomkhiqizo we-chevron, bheka iphrofayela yethu ku-Isitoko se-Stellantisfuthi ukuqhathanisa nembangi enkulu yomlando kaCitroën, leyo ese-Isitoko seRenaultLokhu kuhlaziywa kwenzelwe izinjongo zolwazi kuphela futhi akulona iseluleko sokutshalwa kwezimali.
U-André Citroën ezinsukwini ezibalulekile
|ngonyaka
|Umcimbi
|1878
|Wazalelwa eParis (ngoFebhuwari 5)
|1898
|Ukungena e-École Polytechnique
|1901
|Ukusungulwa kwenkampani yezimpahla ze-herringbone
|1906
|Uhola ekubuyiselweni kweMors
|1915
|Ukwakhiwa kwefektri yamagobolondo e-Javel quay
|1919
|Ukwethulwa kweCitroën Type A
|1924
|Uhambo Olumnyama
|1934
|I-Traction Avant (Mashi), ukuvalwa kwenkantolo (Disemba 21)
|1935
|Wathathwa nguMichelin; washona ngomhlaka-3 kuJulayi
|1976
|Ukuzalwa kwe-PSA Peugeot Citroën
|2021
|I-Citroën iba uphawu lwe-Stellantis
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Kungani ilogo yeCitroën inama-chevron amabili?
Kusikhumbuza amagiya anomumo ongu-V (herringbone) u-André Citroën awakhiqiza ekuqaleni komsebenzi wakhe, ngaphambi kokuya embonini yezimoto.
Kungani iCitroën yawa ngo-1934?
Le nkampani yayithathe izikweletu ezinkulu ukuze ixhase ukukhula kwayo, ukwakhiwa kabusha kwefektri iJavel, kanye nokuthuthukiswa kweTraction Avant, kuyilapho amanani ayo okuthengisa aphansi enciphisa izinzuzo zayo. Amabhange enqaba ukuyisekela, futhi yabekwa esikhundleni sokwamukela ngoDisemba 21, 1934.
Ubani ongumnikazi weCitroën namuhla?
I-Citroën iwuphawu lweqembu le-Stellantis, elasungulwa ngo-2021 kusukela ekuhlanganisweni kwe-PSA ne-Fiat Chrysler Automobiles.