U-Eric Trappier Ubehola iDassault Aviation kusukela ngoJanuwari 2013. Wazalwa ngoJuni 1, 1960, wajoyina leli qembu eneminyaka engu-24 ubudala futhi wachitha ingxenye enkulu yomsebenzi wakhe edayisa izindiza zempi ukuze zithunyelwe kwamanye amazwe ngaphambi kokuthatha izintambo. Ngaphansi kobuholi bakhe, i- siyaluyaluNjengoba isikhathi eside ibhekwa njengengathengiswa ngaphandle kweFrance, isibe yimpumelelo kwezentengiselwano emhlabeni jikelele. NgoJanuwari 2025, waphinde waba ngusihlalo weMarcel Dassault Industrial Group (GIMD). Isithombe somholi oqaphelayo onezinqumo ezibalulekile kubo bonke abagcina izindinganiso zokuzivikela.

Ukuqeqeshwa kanye nokuqala

U-Éric Trappier ungunjiniyela ophothule e-Télécom SudParis. Waqeda inkonzo yakhe yezempi njengesikhulu e-French Navy ngo-1983 nango-1984, wabe esejoyina Dassault Aviation ngo-1984. Manje usengukaputeni wezempi oqashiwe. Washada ngo-1983, unguyise wezingane ezintathu.

Iminyaka engamashumi amathathu ngisebenzela ukuthumela kwamanye amazwe

Umsebenzi wakhe eDassault Aviation cishe ugxile kakhulu ezindabeni zamazwe ngamazwe:

1984-1987 : ukuphathwa kwezinhlelo zokuklama ihhovisi kanye nezikhali.

: ukuphathwa kwezinhlelo zokuklama ihhovisi kanye nezikhali. 1987-1991 : ukuphathwa kobuchwepheshe bamazwe ngamazwe, obhekene nezingxoxo neNingizimu Korea, iSingapore, iSaudi Arabia, iChile kanye neJalimane. Uhilelekile ekuthengisweni kwezindiza zokuqapha zasemanzini zase-Atlantic.

: ukuphathwa kobuchwepheshe bamazwe ngamazwe, obhekene nezingxoxo neNingizimu Korea, iSingapore, iSaudi Arabia, iChile kanye neJalimane. Uhilelekile ekuthengisweni kwezindiza zokuqapha zasemanzini zase-Atlantic. 1991-1995 : unesibopho sokuthengisa e-Asia, okuhlanganisa nenkontileka ye-Mirage ne-India.

: unesibopho sokuthengisa e-Asia, okuhlanganisa nenkontileka ye-Mirage ne-India. 1995-2000 : unesibopho sokuthengisa e-United Arab Emirates, lapho ephethe khona inkontileka ye-Mirage ka-2000-9.

: unesibopho sokuthengisa e-United Arab Emirates, lapho ephethe khona inkontileka ye-Mirage ka-2000-9. 2000-2005 : umqondisi wezifunda zaseMpumalanga Ephakathi nase-Afrika, owayengumqondisi wokuthunyelwa kwempahla kwezempi kwamanye amazwe.

: umqondisi wezifunda zaseMpumalanga Ephakathi nase-Afrika, owayengumqondisi wokuthunyelwa kwempahla kwezempi kwamanye amazwe. 2006 : Umphathi jikelele wamazwe ngamazwe.

Uphinde axoxisane ngezivumelwano zezimboni zombonisi wezindiza zokulwa ezisebenzisa ama-drone. i-nEUROniholwa yiDassault Aviation kanye neSaab (Sweden), i-Alenia (Italy), i-RUAG (Switzerland), i-HAI (Greece) kanye ne-EADS (Spain). Lolu hlelo lwaseYurophu lusebenze njengelabhorethri yobuchwepheshe bokuhlola obuyimfihlo nobokuzimela.

2013: I-CEO encane kunazo zonke emlandweni we-Dassault Aviation

Eqokwe njengomqondisi ngoDisemba 18, 2012, u-Éric Trappier waqokwa njengomongameli kanye ne-CEO ngo- January 8 2013ulandela uCharles Edelstenne. Eseneminyaka engu-52, uba yi-CEO yesihlanu yale nkampani selokhu yasungulwa ngo-1929, futhi ungomncane kunabo bonke ukubamba lesi sikhundla.

Wathola isimo esixakile: iRafale yaqashelwa ngokobuchwepheshe, kodwa akukho khasimende lakwamanye amazwe elaliyithengile, futhi indiza yayisekelwa kuphela ngama-oda avela kuhulumeni waseFrance. Ngakho-ke inselele yeshumi leminyaka kwakuwukuguqula uhlelo lukazwelonke lube yimpumelelo yokuthumela kwamanye amazwe.

Ukuthengiswa okukhulu kweRafale ngaphansi kobuholi bakhe

Iminyaka eyishumi eyalandela yamfakazela ukuthi uqinisile. Izinkontileka ezibalulekile zasayinwa kusukela ngo-2015:

ngonyaka izwe ukuze 2015 Egypt 24 Rafale (ikhasimende lokuqala lokuthumela kwamanye amazwe), eligcwaliswe yi-oda lesibili ngo-2021 2015 Qatar 24 Rafale, kamuva wanda waba ngu-36 2016 India Izindiza ezingama-36 zeRafale ze-French Air Force 2021 Greece Indiza entsha nesetshenzisiwe yeRafale 2021 Croatia I-Rafale esetshenzisiwe engu-12 2021 I-United Arab Emirates Izindiza ezingama-80 zeRafale, i-oda elikhulu kunawo wonke lokuthumela kwamanye amazwe emlandweni wohlelo 2022 Indonesia Izindiza ezingama-42 zeRafale, ngamaqoqo amaningana 2024 Serbia 12 Rafale 2025 India Izindiza ezingama-26 zeRafale Marine ze-Indian Navy

Lezi mpumelelo zishintshe kakhulu ubuso beDassault Aviation: incwadi yoku-oda yeminyaka eminingi, ukwanda komkhiqizo, kanye nokubonakala okungakaze kubonwe emkhakheni wezempi. Ziphinde zizuzise abalingani abakhulu bohlelo, iThales ye-elekthronikhi kanye neSafran yezinjini ze-M88. Abatshalizimali abanentshisekelo kulolu chungechunge lwenani bangabheka ukuhlaziywa kwethu kwe...Isitoko sezindiza saseDassault, TheIsenzo se-Thales futhiIsitoko se-Safran.

Amafayela abucayi: i-SCAF ne-Falcon

Akulula kangako. Uhlelo lwaseYurophu lwe Uhlelo Lomoya Lokulwa Lwesikhathi Esizayo (i-FCAS)Lo msebenzi, owaqalwa neJalimane neSpain, waphawulwa ukungezwani okuphindaphindiwe kwezimboni mayelana nokuhlukaniswa kwemisebenzi phakathi kweDassault Aviation ne-Airbus. U-Éric Trappier wavikela obala isidingo somuntu oyinhloko oqashelwe ngokucacile wendiza yokulwa, isikhundla esasivame ukukhulisa ukungezwani nabalingani.

Ngasohlangothini lwabantu abavamile, uhla lwezindiza zebhizinisi Falcon I-Falcon 6X ibhekane nokubambezeleka, ikakhulukazi okuhlobene nezinjini, ngaphambi kokungena emsebenzini futhi i-Falcon 10X yasungulwa. Ibhizinisi le-Falcon lisalokhu lizwela kakhulu ezimweni zomnotho kunebhizinisi lezempi.

UMongameli we-GIMD kanye nomuntu ohamba phambili kubaqashi bezimboni

Ngomhlaka-9 Januwari 2025, u-Éric Trappier wathatha isikhundla sikaCharles Edelstenne njengomongameli we- Iqembu Lezimboni likaMarcel Dassault (i-GIMD)Inkampani ephethe umndeni wakwaDassault, elawula kakhulu iDassault Aviation futhi ephethe isabelo esikhulu kuDassault Systèmes, yona ngokwayo inamasheya amaningi eThales. Useyi-CEO yeDassault Aviation.

Uphinde abe nezikhundla eziningana zokumela:

UMongameli we-European Aerospace and Defense Industries Association (ASD), okhethwe ngoMeyi 2017;

UMongameli we-GIFAS (i-French Aerospace Industries Association), okhethwe mhla ziyi-8 kuNhlangulana 2017;

UMongameli we-CIDEF (uMkhandlu Wezimboni Zokuvikela WaseFrance) kusukela ngoMashi 2021 kuya kuJanuwari 2023;

UMongameli we-UIMM (i-Union of Metallurgical Industries and Trades), okhethwe ngo-Ephreli 15, 2021.

Ube nguMkhuzi we-Legion of Honour kusukela ngoJanuwari 2025 futhi wathola i-Aeronautics Medal (2023).

Ukuzivikela kwaseYurophu ngo-2026: kungani indima yako ibalulekile kumtshali-zimali

Kusukela ngo-2022, ukwanda kwesabelomali sezempi eYurophu kwenze amasheya okuvikela abe ngenye yezihloko ezibhekwe kakhulu emakethe yamasheya. Kulesi simo, amaphuzu amaningana adinga ukunakwa:

Incwadi yoku-oda : inikeza ukubonakala eminyakeni eminingana, kodwa inzuzo incike ekhonweni lokuletha ngesikhathi, ngakho-ke kuchungechunge lwezinkontileka ezincane.

: inikeza ukubonakala eminyakeni eminingana, kodwa inzuzo incike ekhonweni lokuletha ngesikhathi, ngakho-ke kuchungechunge lwezinkontileka ezincane. Isakhiwo sokulawula I-Dassault Aviation iphethwe kakhulu yi-GIMD, kanti i-Airbus inamasheya amancane kakhulu. Ngakho-ke, i-free float ilinganiselwe, okungakhulisa ukunyakaza kwentengo yamasheya.

I-Dassault Aviation iphethwe kakhulu yi-GIMD, kanti i-Airbus inamasheya amancane kakhulu. Ngakho-ke, i-free float ilinganiselwe, okungakhulisa ukunyakaza kwentengo yamasheya. Izinkontileka zokuthumela kwamanye amazwe : zincike ezinqumweni zezepolitiki, uxhaso lwezimali kanye nokudluliswa kobuchwepheshe ngezinye izikhathi, ngesimiso sokuqalisa esivame ukungacaci.

: zincike ezinqumweni zezepolitiki, uxhaso lwezimali kanye nokudluliswa kobuchwepheshe ngezinye izikhathi, ngesimiso sokuqalisa esivame ukungacaci. Izindinganiso ze-ESG : ezinye izimali azibandakanyi izikhali, ezinye ziye zahlanganiswa kabusha kusukela ngo-2022. Lokhu kuthinta isidingo salezi zimali.

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre umbono on Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Imibuzo Evame Ukubuzwa

Kusukela nini u-Eric Trappier ephethe i-Dassault Aviation?

Ube nguSihlalo kanye ne-CEO ye-Dassault Aviation kusukela mhla ziyi-8 kuJanuwari 2013.

Yayiyini indima ka-Eric Trappier ekuthengisweni kweRafale?

Owayengumqondisi ophethe wamazwe ngamazwe, wahola isu lokuthumela kwamanye amazwe elenza kwaba nokwenzeka ukuthi kutholakale izinkontileka zokuqala (iGibhithe neQatar ngo-2015, iNdiya ngo-2016), kwabe sekuba yi-oda eliqopha umlando lika-80 Rafale yi-United Arab Emirates ngo-2021.

Iyini i-GIMD eholwa ngu-Éric Trappier?

I-Marcel Dassault Industrial Group yinkampani ephethe umndeni elawula i-Dassault Aviation. U-Éric Trappier waba ngusihlalo wayo ngoJanuwari 9, 2025.

Ingabe u-Éric Trappier ungumongameli we-UIMM?

Yebo, wakhethwa njengomongameli we-Union of Metallurgical Industries and Trades ngo-Ephreli 15, 2021.