UGérard Mestrallet ungomunye wabaholi abakha kakhulu isimo sezamandla saseFrance eminyakeni engamashumi amathathu edlule. Wazalwa ngo-Ephreli 1, 1949 eParis, wahola ukuguqulwa kweCompagnie de Suez yaba yiqembu lezimboni, wahlela ukuhlanganiswa neGaz de France ngo-2008, wabe esehola i-GDF Suez, eyaqanjwa kabusha ngokuthi u-Engie ngo-2015. Lo mlando ulandisa ngomsebenzi wakhe, izinqumo ezinkulu ezawuphawula, izimpikiswano azivusa, kanye nokuthi ifa lakhe lisasho ukuthini ngo-2026 kubatshalizimali abalandela umkhakha wamandla.
Imfundo: unjiniyela kanye nephrofayili yezisebenzi zikahulumeni eziphezulu
UGérard Mestrallet walandela indlela ejwayelekile yomsebenzi wezikhulu zokuphatha zaseFrance, egxile kakhulu kwezesayensi. Ungumfundi wangaphambilini we-École Polytechnique (ikilasi lika-1968), waphothula e-École Nationale de l'Aviation Civile (1971), e-Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), wabe eseya e-ENA, lapho aphothula khona ngo-1978 ngekilasi elithi "Pierre Mendès France".
Ngemva kokuphothula e-ENA (National School of Administration), wajoyina uMnyango Wezezimali njengomphathi womphakathi. Kusukela ngoSepthemba 1982 kuya kuJulayi 1984, wasebenza njengomeluleki wezobuchwepheshe ezindabeni zezimboni ehhovisi likaJacques Delors, owayenguNgqongqoshe Wezomnotho Nezezimali ngaleso sikhathi. Lokhu okuhlangenwe nakho eBercy (uMnyango Wezezimali) kwamnika ukuqonda okujulile ngobudlelwano phakathi kukahulumeni nezinkampani ezinkulu, impahla eyayizoba usizo olukhulu kuyo yonke imisebenzi yakhe eyalandela.
Kusukela ku-Suez Financial Company kuya ku-General Society yaseBelgium
Ngo-1984, wajoyina iSuez Financial Company njengomphathi wephrojekthi. Wakhuphuka ngokushesha ezikhundleni: Iphini LikaSekela Jikelele Lezindaba Zezimboni ngo-1986, uMqondisi Ophethe we-European Rights Company (inkampani engaphansi kweSuez) ngo-1987, wabe eseyiPhini LikaMqondisi Ophethe wenkampani ngo-1991. Ngemva kwalokho, waba uMqondisi Ophethe kanye noSihlalo weKomidi Eliphethe le- I-Société Générale de Belgique, enye yezinkampani ezindala kakhulu zezimboni eYurophu, ohola intuthuko yakhe.
Lokhu okuhlangenwe nakho kwaseBelgium kwakubalulekile: uSuez wayenesabelo kugesi (i-Electrabel), ezezimali, kanye nezimboni lapho. Kuchaza ukuthi kungani iBelgium isalokhu, kuze kube namuhla, iyitshe lemisebenzi yaleli qembu, kamuva eyaba yi-Engie.
1995-2008: Ukuguqulwa kweSuez ibe yiqembu lezinsizakalo
Ngo-1995, uGérard Mestrallet wathatha izintambo njengenhloko yeCompagnie de Suez. Isu lakhe lalicacile: ukugxila kabusha i-conglomerate yezezimali emabhizinisini amathathu ayinhloko, amandla, amanzi kanye nokuhlanzekaUkuze afeze lokhu, waqala ukuhlanganiswa neLyonnaise des Eaux. Ngo-1997, kwasungulwa uSuez Lyonnaise des Eaux, lapho ayengusihlalo webhodi lokuphatha, kanti uJérôme Monod, inhloko yomlando yeLyonnaise, wayengusihlalo webhodi lokuphatha.
Leli qembu labe selibizwa ngokuthi iSuez. Ngo-2003, lamukela isakhiwo sokuphatha sebhodi labaqondisi, uGérard Mestrallet waba usihlalo kanye ne-CEO yalo. Phakathi nalesi sikhathi, iSuez yashintsha kancane kancane imisebenzi yayo yezezimali futhi yazibeka njengomdlali waseYurophu kwezinsizakalo zikagesi, okungukuthi, izinsizakalo ezibalulekile (ugesi, igesi, amanzi, imfucuza).
2008: Ukuhlanganiswa kwe-GDF Suez, umshado wombuso
Ukuhlanganiswa kweGaz de France neSuez, okwaphothulwa ngoJulayi 2008, kuwumsebenzi ophawulekayo kakhulu emsebenzini wakhe. Yamenyezelwa ekuqaleni kuka-2006 ngenxa yesicelo sokuthatha iSuez kwamanye amazwe esisongelayo, yadinga umthetho wokuvumela umbuso waseFrance ukuthi unciphise isabelo sawo eGaz de France ngaphansi komkhawulo omncane okwakudingeka uwugcine. Iqembu elisha, GDF Suez, iba ngenye yezinkampani zamandla ezihamba phambili emhlabeni. UGérard Mestrallet wayeyi-CEO yayo kusukela ngoJulayi 2008 kuya kuMeyi 2016, ngesikhathi esalokhu engusihlalo webhodi labaqondisi beSuez Environnement, igatsha lamanzi nemfucuza elalibhalwe ku-stock exchange ngokwehlukana.
Kubatshalizimali, lokhu kuhlanganiswa kubonisa iphuzu elibalulekile: emikhakheni elawulwayo, inani lenkampani lincike kakhulu esu layo lezimboni kanye nasebuhlotsheni bayo nombuso njengomnikazi wamasheya. Lesi yisici okufanele sicatshangelwe lapho kuhlaziywa...Isenzo se-Engielapho umbuso waseFrance usalokhu ungumnikazi wamasheya omkhulu.
2015: I-GDF Suez iba yi-Engie
Ngo-2015, i-GDF Suez yashintsha igama layo yaba yi- EngieNgale kokushintsha igama, leli qembu limemezela ukushintshela emandleni avuselelekayo, izinsizakalo zamandla, kanye nokuphela kancane kancane kwamalahle. Kodwa-ke, lokhu kushintshela kuza sekwephuzile, ngokusho kwababukeli abaningana: esihlokweni sikaFebhuwari 2020, Okwezwe Ibhekisele "kumaphutha amasu" ayephazamise ukuguquka kweqembu, iphawula ukuthi ushintsho "oluluhlaza" lwaluqale ngempela ngo-2013.
Ngomhlaka-3 Meyi 2016, uGérard Mestrallet washiya abaphathi jikelele U-Isabelle Kocher futhi ugcina isikhundla sokuba ngusihlalo webhodi labaqondisi. Ngo-2018, udlulisela isikhundla sokuba ngusihlalo ku UJean-Pierre ClamadieuKusukela ngo-2021, uCatherine MacGregor ube ngumphathi jikelele we-Engie.
Izimpikiswano: isinxephezelo kanye nezinhlelo ezengeziwe zomhlalaphansi
Njengabaningi bama-CEO e-CAC 40 esizukulwane sakhe, uGérard Mestrallet ubelokhu eyinhloko yezingxoxo mayelana nesinxephezelo sabaphathi:
- 2012 : umholo wakhe wonke ufinyelele ku-€3,005,079, ukwehla okuncane (-2,7%) uma kuqhathaniswa no-2011, okwabe sekumbeka endaweni yesi-8 ku-CAC 40 (izibalo ezithathwe ku-Wikipedia ngokusekelwe emaphephandabeni ezomnotho).
- Okthoba 2014 Inani lempesheni yakhe eyengeziwe, elilinganiselwa kuma-euro ayizigidi ezingama-21 futhi lenziwa umphakathi yi-CGT, libangela impikiswano ngesikhathi lapho leli qembu liqopha ukulahlekelwa okukhulu ngonyaka wezimali ka-2013. IKomidi Eliphakeme Lokuphathwa Kwezinkampani libheka lolu hlelo njengoluhambisana nekhodi ye-Afep-Medef; u-Emmanuel Macron, owayenguNgqongqoshe Wezomnotho ngaleso sikhathi, ubonisa ukuthi uMbuso uzovota ngokumelene nalolu hlobo lwesinqumo esikhathini esizayo.
- Kwangathi 2016 Njengoba esengusihlalo ongeyena umphathi, umemezela ukuthi ushiya umholo kasihlalo wakhe (€350,000 ngonyaka), okhokhelwa isisekelo senkampani i-Engie.
Lezi zenzakalo zibe negalelo ezinguqukweni ekuphathweni kwezinkampani ezisohlwini lwaseFrance: amavoti abanikazi bamasheya abophayo mayelana nesinxephezelo sabaphathi ("isho ngokukhokha," umthetho we-Sapin 2 ka-2016), kanye nemithetho eqinile mayelana nezimpesheni ezengeziwe. Kumnikazi wamasheya ngamunye, ukufunda isigaba "sokuphathwa kwezinkampani" sombhalo wokubhalisa jikelele manje sekuyingxenye yanoma yikuphi ukubuyekezwa kokuphathwa kwezinkampani. ukuhlaziywa okuyisisekelo ngokungathi sína.
I-Paris Europlace, i-FACE kanye ne-diplomacy yezomnotho
Ngaphezu kwemisebenzi yakhe yokusebenza, uGérard Mestrallet wayengusihlalo I-Paris Europlace, inhlangano ekhuthaza iParis njengesikhungo sezezimali, kanye ne- Isisekelo Sesenzo Sokulwa Nokuxoshwa (Ubuso) Kusukela ngo-2007 kuya ku-2020. Ngo-2015, waqokwa “njengenxusa lokufunda”; ngo-Ephreli 2016, uSégolène Royal wamphathisa umsebenzi ngentengo yekhabhoni eYurophu, kwalandela i-COP21.
Ngemva kuka-Engie, waba ngusihlalo omkhulu we-I-Ejensi YaseFrance Yokuthuthukiswa kwe-AlUla (Afalula), ophethe ukubambisana kweFranco-Saudi kule ndawo yefa. NgoFebhuwari 2024, u-Emmanuel Macron wamqoka njengommeleli weFrance kulo msebenzi. Umzila wezomnotho waseNdiya-eMpumalanga Ephakathi-eYurophu (IMEC). Useke wasebenza emabhodini amaningi: i-Société Générale, ibhodi lokuphatha le-Siemens, i-European Round Table of Industrialists, kanye namabhodi amaningana okweluleka amazwe ngamazwe eShayina naseHong Kong.
UnguMkhuzi we-Legion of Honour (2016) kanye noMkhuzi we-National Order of Merit.
Lokho uhambo lwakhe olukufundisayo umtshali-zimali ngo-2026
Umsebenzi kaGérard Mestrallet ukhanyisa amaqiniso amathathu awusizo kunoma ubani otshala imali ezindinganisweni zamandla nezinsizakalo zomphakathi:
- Ukuhlanganiswa okukhulu kushintsha uhlobo lwesitoko. Umnikazi wamasheya weSuez ngo-1995 wayenenkampani yokubamba imali; umnikazi wamasheya ka-2008, inkampani yamandla ehlanganisiwe; kanye nomnikazi wamasheya ka-2026, iqembu eligxile ezintweni ezivuselelekayo kanye nengqalasizinda. Ithisisi yokutshalwa kwezimali idinga ukubuyekezwa esigabeni ngasinye.
- Ukubhidliza imisebenzi ngezinye izikhathi kudala inzuzo. I-Suez Environnement, eholwa isikhathi eside nguGérard Mestrallet, yaqala ukubonakala ngo-2008 ngaphambi kokuba ibe yimbangela yesicelo sikaVeolia sokuthatha izintambo ngo-2020-2022. Labo abalandela i-Isenzo se-Veolia Bajwayelene kahle nalesi siqephu, esashintsha umkhakha wamanzi kanye nemfucuza eFrance.
- Ukubusa kuza ngentengo ethile. Izimpikiswano mayelana nomholo azizange zishintshe indlela yemakethe yamasheya ka-Engie, kodwa zasheshisa ukubandakanyeka kwabanikazi bamasheya ezinqumweni zebhodi.
Ukuze bathole ulwazi ngamasheya amakhulu aseYurophu, abatshalizimali abaningi ngabanye basebenzisa i-akhawunti yezibambiso noma i-PEA (uhlelo lokonga imali lwaseFrance) nomthengisi we-inthanethi; kulabo abakhetha ukuhweba ngokunyakaza kwala masheya ngama-CFD, i-akhawunti yethu ingasetshenziswa. isibuyekezo esinemininingwane ku- Vantage Lesi sihloko sichaza izimali, imithethonqubo, kanye nemikhawulo yalo mthengisi (ama-CFD anobungozi obukhulu bokulahlekelwa ngenxa yokusebenzisa imali encane). Njengokujwayelekile, lesi sihloko senzelwe ulwazi kuphela futhi asiyona iseluleko sokutshalwa kwezimali.
UGérard Mestrallet ezinsukwini ezibalulekile
|ngonyaka
|Isinyathelo
|1949
|Wazalelwa eParis (mhla lu-1 kuMbasa)
|1978
|Waphothula e-ENA, wajoyina uMnyango Wezezimali
|1982-1984
|Umeluleki wezobuchwepheshe kuJacques Delors, uNgqongqoshe Wezomnotho
|1984
|Ukujoyina iSuez Financial Company
|1995
|Uthatha izintambo zeNkampani yeSuez
|1997
|Ukuzalwa kuka-Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Ukuhlanganiswa kwe-GDF Suez, i-CEO yeqembu elisha
|2015
|UGDF Suez uba ngu-Engie
|2016
|U-Isabelle Kocher uba yi-CEO; uhlala engusihlalo
|2018
|UJean-Pierre Clamadieu uthatha indawo yakhe njengosihlalo we-Engie
|2024
|Ummeleli waseFrance we-IMEC corridor
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Yayiyini indima kaGérard Mestrallet ekudalweni kwe-Engie?
Wahola ukuhlanganiswa kweGaz de France neSuez ngo-2008, wabe esehola iGDF Suez kwaze kwaba ngu-2016. Leli qembu laqanjwa ngokuthi u-Engie ngo-2015, ngaphansi kwesikhundla sakhe sokuba ngusihlalo.
Ubani owathatha indawo kaGérard Mestrallet e-Engie?
U-Isabelle Kocher wangena esikhundleni sakhe njengomphathi jikelele ngoMeyi 2016, kanye noJean-Pierre Clamadieu njengosihlalo webhodi labaqondisi ngo-2018.
Kungani iparashuti yakhe yegolide yabangela impikiswano?
Ngo-Okthoba 2014, inani elikhulunywe ngalo (ama-euro ayizigidi ezingama-21) lenziwa umphakathi ngenkathi i-GDF Suez ibhala ukulahlekelwa okukhulu futhi ilungiselela uhlelo lokunciphisa izindleko. Leli lungiselelo lathathwa njengelihambisana nekhodi ye-Afep-Medef, kodwa lavuselela impikiswano ngokulawula isinxephezelo sabaphathi.