UJean-Cyril Spinetta Ungomunye wezisebenzi zikahulumeni ezimbalwa zaseFrance eziqalise ngempumelelo umsebenzi wesibili ephethe izinkampani ezinkulu. Wazalwa ngo-Okthoba 4, 1943, esifundeni se-15 saseParis, wayengusihlalo we-Air Inter, ngaleso sikhathi i-Air France iminyaka engaphezu kweyishumi nanye, wahola ukwenziwa kwenkampani ibe yimfihlo kanye nokuhlanganiswa kwayo ne-KLM ngo-2004, ngaphambi kokuba ngusihlalo webhodi lokuphatha lase-Areva. Ngo-2018, igama lakhe laphinde lavela ezindabeni nge-"Spinetta Report" ngekusasa lezokuthutha ngesitimela. Nansi indlela yakhe yomsebenzi, izinqumo zakhe ezibalulekile, nokuthi zisasho ukuthini kubatshalizimali emkhakheni wezindiza.
Umsuka kanye nokwakheka
UJean-Cyril Spinetta wakhulela emndenini ozinikele kakhulu kubusoshiyali. Umkhulu wakhe, uCyrille Spinetta, unjiniyela wasesikoleni i-Arts et Métiers, wayephethe i-Albi Workers' Glassworks kusukela ngo-1911 futhi wayesondelene noJean Jaurès. Unina, u-Antoinette Brignoli, uthisha waseCorsica, kanye noyise, u-Adrien Spinetta, unjiniyela wezokwakha, bahlala eParis, lapho uJean-Cyril azalelwa khona.
Njengomfundi eLycée Hoche eVersailles, wathola iziqu zobudokotela kwezomthetho womphakathi e-Faculty of Law eParis, waphothula eScience Po Paris, wabe esengena e-ENA (National School of Administration) ekilasini likaCharles de Gaulle. Wayeyilungu le-Socialist Party kwaze kwaba ngu-1977.
Umsebenzi njengesisebenzi sikahulumeni esiphezulu (1969-1990)
Umsebenzi wakhe wokuphatha ubanzi futhi uyahlukahluka. Ngemva kokusebenza njengomsizi wokufundisa, wabamba izikhundla ngokulandelana eMnyangweni Wezemfundo Kazwelonke (inhloko yehhovisi lokutshalwa kwezimali nokuhlela, ngaleso sikhathi owayengumqondisi wamakolishi), eMkhandlwini Kahulumeni njengomhloli wamabhuku, eHhovisi LikaNobhala Jikelele Kahulumeni kanye nasensizeni yolwazi kaNdunankulu.
Wabe esesondela emkhakheni wezokuthutha, kabili waba yinhloko yabasebenzi bakaMichel Delebarre, ikakhulukazi lapho owesibili enguNgqongqoshe Wezokuthutha Nezindaba Zasolwandle, futhi kamuva waba nguNgqongqoshe Wezingqalasizinda. Lokhu okuhlangenwe nakho kwamnika ulwazi olujulile ngezindiza zomphakathi kanye nezinselele zazo zomthetho.
I-Air Inter bese kuba yi-Air France: ukwakha kabusha nokuvula inhloko-dolobha
Kusukela ngo-1990 kuya ku-1993, wayengumongameli kanye ne-CEO ye-I-Air Inter, inkampani yezindiza yaseFrance yasekhaya, ngesikhathi amalungiselelo okuvula isikhala sezindiza saseYurophu ukuze kuqhudelanwe. Ngemva komsebenzi noMongameli uFrançois Mitterrand kanye nesikhathi sakhe eKhomishini yaseYurophu, waqokwa njengenhloko yeAir France i22 Septhemba 1997.
Umhlahlandlela wakhe wawukabili: ukuqhubeka nokululama kwenkampani ephuma eminyakeni yokulahlekelwa, kanye nokulungiselela ukuvulwa kwayo emakethe. Ngo-1999, wahola i- ukwenziwa ngasese kwengxenye ye-Air France, kanye nokunikezwa kokuqala komphakathi yinkampani. Phakathi nalesi sikhathi, i-Air France nayo yajoyina umbimbi lwe-SkyTeam, olwasungulwa ngo-2000 ne-Delta, i-Aeromexico kanye ne-Korean Air.
2004: ukudalwa kwe-Air France-KLM
Umsebenzi obaluleke kakhulu emsebenzini wakhe kwakuwukuhlanganiswa nenkampani yaseDashi. KLMUkuhlanganiswa, okwaqedwa ngo-2004, kwaba ukuhlanganiswa kokuqala okukhulu kwemingcele kwezokuthutha ngezindiza zaseYurophu. Isakhiwo esikhethiwe sagcina izindiza ezimbili kanye nemikhiqizo emibili, enezindawo ezimbili (iParis-Charles-de-Gaulle kanye ne-Amsterdam-Schiphol), ngaphansi kwenkampani ebambisene, ehweba esidlangalaleni. Lo msebenzi waholela nasekubekweni kwe-Air France ngasese, lapho isabelo sesifundazwe saseFrance siwela ngaphansi komkhawulo weningi.
UJean-Cyril Spinetta wahlala eyi-CEO yaleli qembu kwaze kwaba nguDisemba 31, 2008, wabe eseba nguSihlalo weBhodi labaQondisi be-Air France-KLM kanye ne-Air France kusukela ngoJanuwari 1, 2009, kwathi uPierre-Henri Gourgeon wathatha izintambo njenge-CEO. Ngo-Okthoba 17, 2011, ngemva kokuhamba kukaGourgeon, uSpinetta waqhubeka nomsebenzi wokuba yi-CEO kwaze kwaba ngu-2013, lapho u-Alexandre de Juniac emthatha esikhundleni.
Imodeli enamakhanda amabili eyasungulwa ngo-2004 ibilokhu ixoxwa ngayo, ikakhulukazi ngesikhathi sokungezwani phakathi kweParis neThe Hague ngo-2019, lapho umbuso waseDashi uthola isabelo enkampanini. Ukuze siqonde ukuthi leli fa lisasithinta kanjani isilinganiso senkampani, ukuhlaziywa kwethu kwe-Isitoko se-Air France-KLM ibuyekeza isakhiwo semali kanye nezinkinga zemikhumbi.
I-Areva, i-Alcatel-Lucent, i-Saint-Gobain: kufunwa umphathi
Ngesikhathi esifanayo, uJean-Cyril Spinetta uhlala emabhodini amaningi. Ungusihlalo we- Ibhodi lokuqondisa le-Areva Kusukela ngo-Ephreli 2009 kuya kuJuni 2013, isikhathi esaphawulwa ubunzima nge-reactor ye-EPR kanye nemibuzo ngesu leqembu lenuzi (elaba yi-Orano yomjikelezo kaphethiloli). Uphinde abe ngumqondisi we-Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (kusukela ngo-2005), Unilever, kanye ne-GDF Suez.
Ukuba khona kwakhe ebhodini laseSaint-Gobain kwambeka eceleni kwabantu abanjengoJean-Louis Beffa; labo abanesifiso seqembu lezinto zokwakha bangabheka iphrofayili yethu ku-Isitoko saseSaint-Gobain.
Icala elisemthethweni livaliwe ngaphandle kokushushiswa.
NgoJulayi 2006, uJean-Cyril Spinetta wabizwa yizinkantolo njengengxenye yophenyo olubhekiswe kumuntu owayeyinkontileka ye-Air France ogxile kwezokuphepha kwezindiza. Ekugcineni waphenywa njengofakazi osizwayo futhi akazange abekwe icala ngokusemthethweni. Uhlale eqinisekisa ukuthi akanacala kuleli cala.
2018: Umbiko we-Spinetta ngekusasa lesitimela
NgoFebhuwari 15, 2018, wathumela umbiko "ngekusasa lezokuthutha ngesitimela" kuNdunankulu u-Édouard Philippe. Izincomo zakhe ezixoxwa kakhulu ziphathelene nokuqeda umkhuba wokuqasha abasebenzi abasha ngaphansi kwesimo sabasebenzi besitimela, ukuguqula i-SNCF ibe yinkampani yomphakathi elinganiselwe, ukulungiselela ukuvulwa kwenethiwekhi yesitimela ukuze incintisane, kanye nokunciphisa inani lemigqa yamagatsha. Ezinye zalezi ziphakamiso zafakwa emthethweni wesivumelwano esisha sesitimela esamukelwe ngo-2018, ngemuva kokunyakaza kwesikhathi eside kwesiteleka.
Kusukela ngo-Okthoba 2013, waphinde waba ngusihlalo weNational Education-Economy Council, ephethe umsebenzi wokuhlanganisa izikole kanye nomhlaba webhizinisi.
ukuhlukanisa
UJean-Cyril Spinetta unguMkhuzi weLegion of Honour kanye neNational Order of Merit, kanye neSikhulu se-Academic Palms. Wakhethwa njengo-"Manager of the Year" ngu Isazi Sezomnotho Esisha ngo-2003 futhi wathola uMklomelo we-Icare ovela kwi-Association of Professional Aeronautics and Space Journalists ngo-2004.
Lokho uhambo lwakhe olukufundisayo umtshali-zimali
Umkhakha wezindiza ungomunye wemikhakha eguquguqukayo kakhulu emakethe yamasheya. Umsebenzi kaJean-Cyril Spinetta ubonisa eziningana zalezi zici:
- Ukuhlanganiswa kungumthombo oyinhloko wokudala inani. I-Air France-KLM, eyabe i-IAG (iBritish Airways-Iberia) kanye neLufthansa Group zakhiwa ngokuhlanganiswa. Imakethe inika amanani amaqembu angakwazi ukwenza amanethiwekhi awo abe lula.
- Ukuba khona kombuso kushintsha konke. Amazwe aseFrance naseDashi ahlala enamasheya e-Air France-KLM; lokhu kunikeza ukwesekwa ngezikhathi zenhlekelele, njengango-2020, kodwa futhi kunciphisa inkululeko yamasu futhi kungaholela ekuncishisweni kwezimali ngesikhathi sokuvuselelwa kwemali.
- Izinkampani zithembele kubakhiqizi. Ukubambezeleka kokulethwa kanye nokutholakala kwenjini kuthinta amandla okusebenza. Abatshalizimali abaningi bakhetha ukuthola ulwazi ngalo mkhakha ngabakhiqizi, njengoba kuboniswe ekuhlaziyeni kwethu...Isitoko se-Airbus.
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UJean-Cyril Spinetta ezinsukwini ezibalulekile
|ngonyaka
|Isinyathelo
|1943
|Wazalelwa eParis (Okthoba 4)
|1990-1993
|I-CEO ye-Air Inter
|1997
|Uqokwe njenge-CEO ye-Air France (22 Septhemba)
|1999
|Ukwenziwa kwebhizinisi libe ngasese kanye nokufakwa ohlwini kwe-Air France
|2004
|Ubudlelwano obuseduze ne-KLM, ukuzalwa kwe-Air France-KLM
|2009
|USihlalo webhodi le-Air France-KLM kanye nebhodi lokuphatha lase-Areva
|2011-2013
|Uyaqhubeka nemisebenzi yakhe njenge-CEO ye-Air France-KLM
|2018
|Bika ngekusasa lezokuthutha ngesitimela
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Wenzani uJean-Cyril Spinetta e-Air France?
Wahola i-Air France kusukela ngo-1997 kuya ku-2008, wenza ukwenziwa kwayo ngasese okungaphelele ngo-1999 futhi wahlela ukuhlanganiswa ne-KLM ngo-2004, okwazala iqembu le-Air France-KLM.
Uyini umbiko we-Spinetta?
Umbiko owathunyelwa kuhulumeni ngoFebhuwari 2018 ngekusasa lezokuthutha ngesitimela, owaphefumulela ukuguqulwa kwe-SNCF okwamukelwe ngonyaka ofanayo.
Ingabe uJean-Cyril Spinetta waba ngusihlalo we-Areva?
Yebo, wayengusihlalo webhodi lokuqondisa lika-Areva kusukela ngo-Ephreli 2009 kuya kuJuni 2013.