UJean-Louis Beffa Wahola iSaint-Gobain iminyaka engaphezu kwamashumi amabili, kusukela ngo-1986 kuya ku-2007, ngaphambi kokuba abe nguSihlalo weBhodi kwaze kwaba ngu-2010. Wazalwa ngo-Agasti 11, 1941, eNice, ophothule esikoleni sobunjiniyela saseCorps des Mines, umele isizukulwane sabaphathi bebhizinisi abaphambili baseFrance abaqeqeshwe ezikhundleni eziphezulu zenkonzo yomphakathi futhi baqiniseka ngendima yeqhinga lemboni. Ngaphandle kweSaint-Gobain, wathonya impikiswano yomphakathi ngemibiko yakhe nezincwadi ngenqubomgomo yezimboni. Ukubheka emuva emsebenzini oqhubeka nokwazisa ukukhetha kwamaqembu ezimboni e-CAC 40.
Imfundo: I-Polytechnique, Izimayini kanye neSayensi Po
Indodana yonjiniyela nothisha, uJean-Louis Beffa walungiselela izivivinyo zokuncintisana eLycée Masséna eNice futhi wamukelwa...I-olecole polytechnique ngo-1960. Waba unjiniyela we- I-Corps of Mines Ngo-1963, waphinde wafunda e-École nationale supérieure du pétrole et des moteurs futhi wathola idiploma ku-Institut d'études politiques de Paris (1966, isigaba se-Economics-Finance).
Ukuqala kokuphathwa kwamandla
Waqala umsebenzi wakhe njengonjiniyela wezezimayini eClermont-Ferrand, wabe esejoyina umnyango wamafutha woMnyango Wezimboni kusukela ngo-1967 kuya ku-1974, lapho aba khona inhloko yenkonzo "yokucwenga nokusebenzisa" wabe eseba yisekela lomqondisi. Lokhu okuhlangenwe nakho kwamnika ulwazi olujulile ngamandla kanye nobudlelwano phakathi koMbuso nemboni, izingqikithi ezimbili ezazizoqhubeka kulo lonke umsebenzi wakhe.
1974-1986: Ukuvuka eSaint-Gobain
Ngo-1974, uJean-Louis Beffa wajoyina i- Saint-Gobain njengomqondisi wokuhlela. Wabe esethatha izintambo njengomqondisi jikelele, wabe eseba ngumongameli we- I-Pont-a-Mousson, inkampani engaphansi kwayo egxile kumapayipi ensimbi, kuyilapho iphatha negatsha "lamapayipi kanye nobuchwepheshe" leqembu kusukela ngo-1979 kuya ku-1982. NgoMashi 1982, unyaka wokwenziwa kweSaint-Gobain ibe ngumbuso, waba umqondisi wayo ophethe.
NgoJanuwari 1986, wathatha indawo kaRoger Fauroux njengo umongameli kanye ne-CEOEqokwe ngaphansi kobumongameli bukaFrançois Mitterrand futhi eqinisekiswe nguJacques Chirac, owayenguNdunankulu ngaleso sikhathi, wahola ukwenziwa kweSaint-Gobain kube ngasese, okwakuwukwenziwa kokuqala okukhulu kokwenziwa kwezinkampani ezizimele kukahulumeni wokuhlalisana, ekupheleni kuka-1986.
1986-2007: Iminyaka engamashumi amabili ehola iSaint-Gobain
Ngaphansi kobuholi bakhe, uSaint-Gobain washintsha kakhulu. Leli qembu, elaligxile kakhulu engilazini ngokomlando, landisa ukuba khona kwalo ezintweni zokwakha nasekusatshalalisweni kwezinto, futhi laba sezingeni eliphezulu emhlabeni wonke. Izinyathelo ezibalulekile phakathi nalesi sikhathi zazihlanganisa ukuthengwa kwenkampani yaseMelika iNorton ngo-1990, okwenza leli qembu laba ngumholi womhlaba ekususeni izinto ezingafuneki, kwalandela ukuthengwa kwenkampani yaseBrithani i-BPB, uchwepheshe we-plasterboard, ngo-2005.
Leli qhinga lenze uSaint-Gobain waba ngomunye wochwepheshe abaphambili emhlabeni kwezezindlu nokwakha, isikhundla esiqhutshwe ngabalandela bakhe futhi basiqinisa. UJean-Louis Beffa wahlala eyi-CEO kwaze kwaba uJuni 2007, wabe eseyiSihlalo weBhodi kwaze kwaba u-2010; uPierre-André de Chalendar wangena esikhundleni sakhe njenge-CEO. Kusukela ngoJulayi 2021, leli qembu beliholwa nguBenoit Bazin.
Kubatshalizimali, umlando weSaint-Gobain ngaphansi kweBeffa ukhombisa ukuthi inkampani yezimboni eneminyaka eyikhulu ubudala ingazivuselela kanjani ngokuthenga okulandelanayo. Ukuhlaziywa kwethu kwe-Isitoko saseSaint-Gobain ichaza imininingwane yayo yamanje, egxile ekwakheni okusimeme kanye nokuvuselela ngendlela eyonga ugesi.
Ingxoxo ngenkokhelo kanye ne-asbestos
Njengabanye abaphathi besizukulwane sakhe, uJean-Louis Beffa wabhekana nokugxekwa ngezindlela eziningana. Ngo-2007, wayephakathi kwabaphathi abakhulu baseFrance abakhokhelwa kakhulu, ethola isinxephezelo esilinganiselwa ku-€10,2 million ngokusho kwezibalo zabezindaba ngalowo nyaka. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi sakhe ephethe iPont-à-Mousson, wayehlaselwe ngabaphikisi bokusetshenziswa kwe-asbestos, phakathi kwezimpikiswano ezazihlupha imboni yonke yezinto zokwakha. Udaba lwe-asbestos lwaba nomthelela omubi ohlala njalo esithombeni seqembu kanye nokuma kwalo ngokomthetho, ikakhulukazi e-United States.
Umcabangi ngenqubomgomo yezimboni
UJean-Louis Beffa uzibonakalise njengezwi elinethonya ngekusasa lemboni yaseFrance:
- Ngo-2004, uJacques Chirac wamnika umsebenzi wokuvuselela inqubomgomo yezimboni. Umbiko wakhe kaJanuwari 2005, Kubhekelwa inqubomgomo entsha yezimboni, kwaholela ekudalweni kweI-Ejensi Yokusungula Izinto Zezimboni, abe ngusihlalo webhodi lokuqondisa kusukela ngoSepthemba 2005;
- Ngo-2002, wasungula nomklomelo weNobel Prize kwezomnotho uRobert Solow isikhungo saseSaint-Gobain socwaningo kwezomnotho, esaba yisikhungo saseCournot, kwabe sekuba yiCournot Foundation (2010), ababeba ngusihlalo kanye nabo;
- Washicilela izindatshana eziningana noSeuil: IFrance kumele ikhethe (2012), IFrance kumele ithathe isinyathelo (2013), Izihluthulelo Zamandla (2015) kanye Guqula noma ufe: izinkampani ezinkulu uma kuqhathaniswa nezinkampani ezisafufusa (2017).
Ingqikithi yakhe eyinhloko: ebhekene ne-US-China, amandla ezwe asekelwe embonini yalo yokuthumela kwamanye amazwe, ubuchwepheshe balo, amandla alo, kanye namakhono alo ezempi. Ukhuthaza isu lezimboni elihambisanayo eliholwa umbuso futhi ugxeka ukususwa kwezimboni eFrance. Eminye yale mibono izwakale kabanzi kusukela enkingeni yezempilo, ngezingxoxo mayelana nobukhosi bezimboni kanye nokuvuselelwa.
ULazard, Engie, Le Monde: umsebenzi wesibili njengelungu lebhodi
Ngemva kukaSaint-Gobain, uJean-Louis Beffa waba ngumeluleki omkhulu ebhange LazardUsebenze emabhodini e-GDF Suez kanye nase-Engie kusukela ngo-2008 kuya ku-2015, lapho ayengusihlalo wekomidi lokuqokwa kanye nelokukhokhelwa, ebhodini lokuphatha le-Siemens (2008-2013), ebhodini le-Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), kanye nasebhodini lokuphatha le-Caisse des Dépôts (2014-2019). Uphinde wasebenza njengomqondisi we-BNP Paribas kanye ne-Gaz de France. Ube yilungu lebhodi lokuphatha leqembu kusukela ngo-1994. OkwezweWaba ngumongameli walo mhla ziyi-5 kuMfumfu 2017.
Indima yakhe kwa-Engie imsondeza ezindabeni ezinkulu zamandla, umkhakha esiwuhlaziyayo ikakhulukazi ekhasini lethu lamaqiniso mayelana...Isenzo se-Engie.
ukuhlukanisa
UJean-Louis Beffa uyiGrand Officer yeLegion of Honour (2007), iGrand Cross of the National Order of Merit (2016), kanye neCommander of the Order of Arts and Letters (2005). Uthole izindondo eziningi zakwamanye amazwe, okuhlanganisa ne-Order of the Rising Sun (Japan). Njengomthandi we-opera, wayengusihlalo wenhlangano yokukhuthazwa kweParis National Opera.
Lokho uhambo lwakhe olukufundisayo umtshali-zimali
- Amaqembu ezimboni azivuselela ngezigaba. I-Saint-Gobain ishintshe indawo yayo eyinhloko ngaphandle kokushintsha igama layo: kufanele ubheke ukuhlaziywa kwemali engenayo ngokwebhizinisi ukuze uqonde inani layo.
- Ukuthengwa okukhulu ukugembula. Bakha inani uma ukuhlanganiswa kuphumelele, kodwa babhekana nesikweletu sesikhashana.
- Isimo sezepolitiki sibalulekile. Ukwenziwa kobuzwe, ukwenziwa kobuzimele, inqubomgomo yezimboni: izinqumo zomphakathi zithonye kakhulu indlela eya eSaint-Gobain.
USaint-Gobain no-Engie bayafaneleka ukuthola PEAIndlela ejwayelekile yokutshalwa kwezimali enenzuzo yentela yokutshalwa kwezimali kwesikhathi eside emasheya aseFrance. Lesi sihloko senzelwe izinjongo zolwazi kuphela futhi asiyona iseluleko sokutshalwa kwezimali.
Imibuzo Evame Ukubuzwa
UJean-Louis Beffa wahola isikhathi esingakanani uSaint-Gobain?
Wayengumongameli kanye ne-CEO yayo kusukela ngoJanuwari 1986 kuya kuJuni 2007, wabe esengusihlalo webhodi kwaze kwaba ngu-2010.
Yiziphi izincwadi ezabhalwa nguJean-Louis Beffa?
Ikakhulukazi IFrance kumele ikhethe (2012), IFrance kumele ithathe isinyathelo (2013), Izihluthulelo Zamandla (2015) kanye Guqula noma ufe (2017), konke kushicilelwe nguSeuil.
Iyini i-Industrial Innovation Agency?
Inhlangano yomphakathi eyasungulwa ngo-2005 ngemuva kombiko wakhe ngenqubomgomo yezimboni, eyayihlose ukusekela amaphrojekthi amakhulu ocwaningo kanye nokusungula izinto ezintsha. Wayengusihlalo webhodi layo lokuphatha.