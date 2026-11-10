Action ArcelorMittal (MT) : Cours, Dividende et Avis 2026

ArcelorMittal est le premier producteur mondial d’acier hors de Chine, né de la fusion historique entre Mittal Steel et Arcelor en 2006-2007. Coté à Paris sous le ticker MT, le groupe luxembourgeois est l’une des valeurs industrielles phares du CAC 40 et un acteur central de la décarbonation du secteur sidérurgique européen.

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Cours ArcelorMittal en direct

Le titre MT s’échange à Euronext Paris à euros, avec une variation de % sur la séance. Sur douze mois, la fourchette de négociation s’étend de à euros. Le titre est également coté à New York sous forme d’ADR (MT), à Amsterdam, Madrid, Barcelone, Bilbao et Luxembourg, ce qui permet aux investisseurs internationaux d’y accéder facilement selon leur fuseau horaire.

Données financières — ArcelorMittal S.A.

ISIN LU0399491339 Place de cotation Amsterdam — ticker MT.AS Secteur Basic Materials — Steel Siège Luxembourg — site officiel Capitalisation ≈ 44,00 Md € (au 10.11.2026) PER (TTM) ≈ 49,6 (au 10.11.2026) Dividende 0,54 € par action — rendement ≈ 0,9 %

Résultats annuels récents

Exercice Chiffre d’affaires Résultat net 2025 61,35 Md € 3,15 Md € 2024 62,44 Md € 1,34 Md € 2023 68,28 Md € 919,0 M €

Historique du dividende par action

Date de détachement Dividende 06.08.2026 0,13 € 12.05.2026 0,13 € 12.02.2026 0,13 € 12.11.2025 0,25 € 15.05.2025 0,25 €

Sources : Yahoo Finance — cours, capitalisation, PER, comptes annuels et historique de dividende, données au 10.11.2026. Chiffres indicatifs, en devise de cotation ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Présentation du groupe ArcelorMittal

ArcelorMittal est une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à Luxembourg-Ville. Le groupe emploie environ 125 000 collaborateurs dans plus de 60 pays et exploite des sites industriels majeurs sur les cinq continents. Sa capacité de production annuelle dépasse largement les 50 millions de tonnes d’acier, ce qui en fait le premier sidérurgiste mondial hors de Chine, devant des concurrents comme Nippon Steel, POSCO ou encore Tata Steel.

L’actionnariat du groupe est particulier : la famille Mittal, à travers notamment la holding de Lakshmi Mittal, fondateur et président exécutif du conseil d’administration, détient une participation proche de 40 % du capital. Cette présence familiale forte assure une vision stratégique de long terme, mais elle concentre également le pouvoir de décision entre les mains d’un actionnaire majoritaire, un point que les investisseurs minoritaires doivent garder à l’esprit. Le reste du capital est détenu par des investisseurs institutionnels internationaux et par des actionnaires individuels, notamment en France où le titre fait partie des valeurs industrielles les plus suivies.

L’histoire : de Mittal Steel à la fusion avec Arcelor

L’histoire du groupe est celle d’une ascension hors du commun. Lakshmi Mittal, né en 1950 en Inde, a commencé par reprendre l’usine familiale avant de bâtir, pendant plus de vingt ans, un empire sidérurgique en rachetant des actifs sous-évalués à travers le monde : Indonèsie, Trinité-et-Tobago, Mexique, Canada, Allemagne, Kazakhstan, Pologne, Roumanie, Tchéquie. Cette stratégie d’acquisition d’aciéries privatées ou d’entreprises publiques en transition lui a permis de constituer, avec Mittal Steel, le premier producteur mondial d’acier dès 2005.

En janvier 2006, Mittal Steel lance une offre publique d’achat hostile sur Arcelor, le géant européen né de la fusion entre l’espagnol Aceralia, le français Usinor et l’italien Ilva dans les années 2000. Après cinq mois de résistance farouche, marquées par des tensions politiques en France, en Espagne et au Luxembourg, le conseil d’administration d’Arcelor cède et accepte une offre relevée à environ 25,4 milliards d’euros. La fusion, finalisée en 2007, donne naissance à ArcelorMittal, numéro un mondial incontesté du secteur. Le siège est établi à Luxembourg, en contrepartie politique de la prise de contrôle, et la direction reste aux mains de la famille Mittal, avec Joseph Kinsch, figure d’Arcelor, à la présidence du conseil dans les premières années.

Depuis, le groupe a poursuivi son développement par acquisitions : Inland Steel et International Steel Group aux États-Unis à l’origine du pôle nord-américain, ArcelorMittal Kryvyi Rih en Ukraine, et surtout la création d’AMNS India, coentreprise détenue à hauteur de 60 % avec Nippon Steel, après le rachat d’Essar Steel en 2019 pour environ 6,8 milliards de dollars.

Les métiers et segments d’activité

L’activité du groupe s’organise autour de la production et de la transformation d’acier, complétées par une division minière intégrée. Les produits plats (tôles pour l’automobile, l’emballage, la construction, l’électroménager) représentent le cœur du chiffre d’affaires, devant les produits longs (rails, poutrelles, barres, fil machine) destinés à la construction et à l’industrie.

La segmentation opérationnelle distingue plusieurs régions et métiers. Le pôle nord-américain regroupe les aciéries des États-Unis, du Canada et du Mexique, avec notamment le complexe de Calvert en Alabama, converti en partie à la technologie électrique (four à arc électrique, EAF) et agrandi pour réduire la dépendance au charbon. Le pôle Brésil couvre l’Amérique latine avec une position dominante dans les produits plats longs et une intégration charbonnière. Le pôle Europe regroupe les sites de France, Belgique, Espagne, Pologne, Tchéquie, Allemagne, Italie et Roumanie — un ensemble largement excédentaire en capacité au regard de la demande du continent, ce qui alimente un chantier de restructuration permanent. Le pôle Inde et coentreprises s’appuie sur AMNS India, dont le complexe d’Hazira est en pleine expansion vers 15 puis 20 millions de tonnes de capacité annuelle. Enfin, la division Sustainable Solutions regroupe les activités de transformation et de distribution à plus forte valeur ajoutée, tandis que la division minière fournit au groupe une autonomie en minerai de fer supérieure à 50 % de ses besoins, grâce à des mines au Canada, au Liberia, au Brésil et en Ukraine.

Cette intégration minière constitue un avantage concurrentiel majeur : elle protège partiellement les marges des fluctuations du prix du minerai de fer, matière première dont la volatilité est notoire, et elle sécurise l’approvisionnement en période de tension sur les marchés maritimes.

Stratégie 2026 : décarbonation, CBAM et retour aux États-Unis

Trois chantiers structurent la stratégie du groupe à l’horizon 2026. Le premier est la décarbonation : la sidérurgie représente environ 7 à 8 % des émissions mondiales de CO2, et ArcelorMittal s’est engagé sur une trajectoire de réduction de 25 % de l’intensité carbone de ses produits mondiaux à l’horizon 2030, avec l’objectif de neutralité carbone à 2050. Les investissements privilégient la métallurgie directe au gaz naturel puis à l’hydrogène (DRI) couplée aux fours électriques, avec des projets phares à Gijón en Espagne, Dunkerque et Fos-sur-Mer en France, et Bremen/Eisenhüttenstadt en Allemagne. Le rythme et le périmètre de ces investissements dépendent toutefois des soutiens publics européens et de la demande de l’acier « vert », un sujet surveillé de près par les actionnaires après la suspension temporaire de plusieurs projets allemands.

Le deuxième chantier est le mécanisme européen d’ajustement carbone aux frontières (CBAM), entré dans sa phase définitive en 2026. En taxant les importations d’acier selon leur contenu en CO2, le CBAM devrait restaurer la compétitivité des aciéries européennes les moins émettrices — un positionnement dont ArcelorMittal, qui produit en Europe avec un mix progressivement décarboné, entend tirer profit, même si les modalités pratiques et les risques de contournement restent des points de vigilance.

Le troisième chantier, le plus spectaculaire, est le retour aux États-Unis : en juin 2025, ArcelorMittal et Nippon Steel ont finalisé, au sein d’une coentreprise détenue à parts égales, l’acquisition du légendaire U.S. Steel pour environ 14,9 milliards de dollars, soit 55 dollars par action. Cette opération donne au groupe un accès direct au marché américain protégé par les droits de douane sur l’acier, avec des actifs emblématiques comme le complexe intégré de Gary dans l’Indiana et les installations de Mon Valley en Pennsylvanie. Elle redessine la cartographie mondiale du secteur et renforce le duo nippo-luxembourgeois face aux producteurs chinois et aux mini-mills américains comme Nucor.

Résultats financiers et chiffres clés

Le profil financier d’ArcelorMittal est celui d’une valeur cyclique à forte génération de cash. Le chiffre d’affaires du groupe oscille au rythme des cours de l’acier et des volumes, généralement entre 60 et 85 milliards de dollars par an sur le cycle récent. La marge opérationnelle se dilate en phase haussière du cycle et se contracte en phase baissière, sans jamais effacer la solidité du bilan : le groupe maintient un endettement net maîtrisé, une liquidité confortable supérieure à 10 milliards de dollars et une notation investment grade.

Les actionnaires suivent en particulier la « Basic Sustainable Profitability » définie par la direction — un EBITDA cible par tonne reflétant la rentabilité en travers du cycle — ainsi que les niveaux de production d’acier brut et de shipments, publiés chaque trimestre. Le free cash flow, after capital expenditures et distribution, sert de mesure de la discipline capitalistique du groupe, notamment au regard des lourds investissements de décarbonation en Europe. Les résultats trimestriels sont publiés fin janvier, début mai, fin juillet et début novembre, avec une conférence téléphonique de la direction le jour même.

Dividende et politique de rémunération

ArcelorMittal applique depuis plusieurs années une politique de rémunération à deux étages : un dividende de base annuel de 0,50 dollar par action, garanti sur l’ensemble du cycle, complété par un programme massif de rachats d’actions financés par la part excédentaire du free cash flow. Depuis 2021, ces rachats ont permis de réduire substantiellement le nombre d’actions en circulation, mécanisant la progression du résultat par action et soutenant le cours. Le dividende est versé en deux acomptes, généralement en juin et en décembre, aux actionnaires enregistrés aux dates de détachement.

Pour un résident fiscal français, les dividendes d’ArcelorMittal supportent une retenue à la source luxembourgeoise de 15 %, conformément à la convention fiscale franco-luxembourgeoise, imputable sur l’impôt français ; le solde est ensuite soumis au barème ou au prélèvement forfaitaire unique de 30 % selon le régime choisi, avec les abattements classiques applicables aux titres détenus en compte-titres ordinaire. Le titre étant celui d’une société européenne dont le siège est au Luxembourg, il est éligible au PEA, ce qui permet de cumuler l’avantage fiscal du plan avec l’exposition à la sidérurgie mondiale. Les rachats d’actions, eux, n’emportent aucune fiscalité personnelle : ils se traduisent simplement par une part accrue du capital pour l’actionnaire fidèle.

Concurrents et positionnement concurrentiel

Le paysage mondial de l’acier oppose plusieurs familles d’acteurs. Hors de Chine, où le producteur public Baowu écrase le classement par les volumes, les principaux rivaux d’ArcelorMittal sont Nippon Steel au Japon, POSCO en Corée du Sud, Tata Steel et JSW en Inde, ainsi que les mini-mills américains Nucor et Steel Dynamics, qui produisent l’acier à partir de ferraille recyclée dans des fours électriques avec une structure de coûts différente. En Europe, Thyssenkrupp, Salzgitter, SSAB et Tata Steel Europe (devenu l’insolvable British Steel sous contrôle public britannique) se battent sur un marché mature et sous tension réglementaire.

Le positionnement d’ArcelorMittal repose sur trois piliers : l’échelle mondiale et la diversification géographique, l’intégration minière en amont, et une avance relative en matière de décarbonation de la filière minérale. Ses faiblesses sont connues : l’exposition prolongée à une demande européenne atone, le poids des coûts énergétiques sur le continent, et la dépendance stratégique à la famille fondatrice.

Risques à connaître avant d’investir

Investir dans ArcelorMittal suppose d’assumer la cyclicité extrême du secteur : les cours de l’acier peuvent chuter de 30 à 50 % en quelques trimestres, emportant marges et dividende exceptionnel avec eux. La surcapacité chinoise reste la menace structurelle numéro un : chaque fois que la Chine exporte massivement son acier à bas prix, les marges mondiales s’effondrent. S’y ajoutent les risques réglementaires européens (calendrier du CBAM, coûts du carbone, aide d’État aux restructurations), les droits de douane américains — protecteurs pour le pôle local, mais pénalisants pour les flux transatlantiques du groupe —, les aléas géopolitiques touchant ses actifs en Ukraine, et le risque de gouvernance lié au contrôle familial. Enfin, la conversion des investissements de décarbonation en rentabilité reste un pari industriel à moyen terme, dépendant des technologies DRI-hydrogène et de la demande d’acier vert.

Le titre MT étant coté à Euronext Paris, son achat est direct pour tout investisseur français équipé d’un PEA ou d’un compte-titres ordinaire. La marche à suivre est classique : ouvrir un compte chez un courtier donnant accès à Euronext Paris, rechercher la valeur sous son code ISIN LU0399491339 ou son ticker MT, puis passer un ordre. Quelques règles pratiques : privilégier les ordres à cours limité pour maîtriser le prix d’exécution sur une valeur parfois volatile ; éviter les ouvertures et clôtures de séance, plus erratiques ; suivre le calendrier des détachements de dividende si l’objectif est de capter la distribution ; et fractionner ses achats dans le temps pour lisser le point d’entrée sur une valeur cyclique, plutôt que d’investir d’un bloc au sommet du cycle.

Les investisseurs souhaitant diversifier peuvent compléter leur ligne avec d’autres valeurs industrielles du CAC 40 ou explorer notre page dédiée au marché de Paris pour comprendre les spécificités d’Euronext.

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FAQ — questions fréquentes sur ArcelorMittal

ArcelorMittal est-il éligible au PEA ?

Oui. Le siège social du groupe est au Luxembourg, dans l’Union européenne : l’action MT est donc éligible au plan d’épargne en actions, comme toutes les sociétés européennes soumises à un impôt sur les sociétés comparable. Le titre coté à Paris s’achète dans un PEA exactement comme une valeur française.

Quel est le rendement du dividende ?

Le dividende de base de 0,50 dollar par action, complété par les rachats d’actions, place la rémunération globale de l’actionnaire dans la moyenne des valeurs industrielles du CAC 40. Le rendement apparent varie avec le cours : il se tend mécaniquement quand le titre recule en phase basse du cycle. Reportez-vous à la ligne « cours » en tête de fiche pour le calcul en temps réel.

Où est coté le titre en dehors de Paris ?

En plus d’Euronext Paris, MT est coté à Amsterdam, Madrid, Barcelone, Bilbao et Luxembourg, et fait l’objet d’un programme d’ADR au New York Stock Exchange, ce qui facilite l’accès aux investisseurs nord-américains et asiatiques.

Quel est l’impact du CBAM sur l’action ?

Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, en taxant les importations d’acier selon leur empreinte CO2, doit théoriquement favoriser les producteurs européens les moins émetteurs. C’est un soutien potentiel à moyen terme, dont l’effet réel dépendra de l’application effective des contrôles et des risques de contournement par des pays tiers.

Faut-il craindre la concurrence chinoise ?

C’est le risque structurel majeur du secteur. Les exportations chinoises d’acier, dopées par une capacité nationale très supérieure à la demande intérieure, compriment les marges mondiales. La discipline de production chinoise est donc un indicateur à surveiller pour anticiper les inflexions du cycle de l’acier.

Quels sont les prochains rendez-vous financiers ?

ArcelorMittal publie ses résultats trimestriels fin janvier, début mai, fin juillet et début novembre, avec les volumes de production annoncés au préalable chaque trimestre. Les détachements de dividende interviennent généralement en juin et en décembre.

Cette fiche est un document informatif et pédagogique. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée d’achat ou de vente. L’investissement en actions présente un risque de perte en capital et la cyclicité du secteur sidérurgique est particulièrement marquée. Consultez la documentation officielle du groupe et, si nécessaire, un conseiller en gestion indépendant avant toute décision.