EduBourse » Investir dans l'art » Le marché de l’art : fonctionnement, acteurs et tendances

Le marché de l’art est l’ensemble des échanges d’œuvres entre artistes, galeries, maisons de ventes, marchands et collectionneurs. Il se divise en deux étages : le marché primaire, où l’œuvre est vendue pour la première fois, et le marché secondaire, où elle est revendue. Selon le rapport Art Basel et UBS publié en mars 2026, il a pesé environ 59,6 milliards de dollars dans le monde en 2025, et la France en représente 8 %.

Cet article explique comment ce marché fonctionne, qui en sont les acteurs, comment les prix se forment, et quelles tendances se dégagent des derniers rapports.

Contrairement à une action cotée en continu, une œuvre d’art est un objet unique. Il n’existe ni prix affiché unique, ni place de marché centralisée : chaque vente est une négociation, souvent opaque. C’est ce qui rend le marché à la fois fascinant et difficile à lire pour un débutant.

Le marché primaire : la première vente

Sur le marché primaire, l’œuvre sort de l’atelier. L’artiste, le plus souvent représenté par une galerie, la vend pour la première fois. La galerie fixe le prix en fonction de la notoriété de l’artiste, de la taille et du support de l’œuvre, et des ventes précédentes. Elle perçoit une commission, négociée avec l’artiste, qui rémunère son travail de promotion.

Les prix du primaire sont des prix « affichés » : ils ne sont pas publics, et la galerie peut choisir ses acheteurs. Pour les artistes très demandés, il existe parfois des listes d’attente.

Le marché secondaire : la revente

Le marché secondaire concerne les œuvres déjà vendues au moins une fois. Il passe par les maisons de ventes aux enchères, les marchands et, de plus en plus, les plateformes en ligne. Les prix y sont plus transparents, car les résultats d’enchères sont publiés. C’est sur ce segment que se construit la cote d’un artiste, c’est-à-dire l’historique de ses prix de vente. Pour comprendre comment elle se calcule, consultez notre guide sur la cote d’un artiste.

Primaire ou secondaire : les différences

Critère Marché primaire Marché secondaire Type de vente Première vente de l’œuvre Revente d’une œuvre existante Intermédiaires Galeries, foires, artistes Maisons de ventes, marchands, plateformes Fixation du prix Décidée par la galerie et l’artiste Enchères ou négociation, référencée sur la cote Transparence Faible, prix rarement publics Plus élevée, résultats d’enchères publiés Accès Parfois sélectif Ouvert à tout enchérisseur inscrit

Les acteurs du marché de l’art

Les artistes

Ils sont à l’origine de tout le marché. Leur carrière dépend de leur reconnaissance par les institutions, la critique et les collectionneurs. En France, ils bénéficient du droit de suite : lors d’une revente professionnelle de leur œuvre, ils perçoivent un pourcentage du prix.

Les galeries

Les galeries découvrent, accompagnent et défendent les artistes. Elles organisent les expositions, participent aux foires et construisent la valeur d’un artiste dans la durée. Les plus grandes sont présentes dans plusieurs capitales et pèsent sur les prix du marché primaire.

Les maisons de ventes et les commissaires-priseurs

Les maisons de ventes organisent les enchères publiques. En France, les ventes volontaires sont encadrées par le Conseil des maisons de vente, l’autorité de régulation du secteur. Le commissaire-priseur dirige la vente, estime les œuvres et engage sa responsabilité sur la description du lot. L’acheteur paie le prix d’adjudication, auquel s’ajoutent des frais dont le taux figure dans les conditions de vente de chaque maison.

Les marchands, experts et conseillers

Les marchands achètent et revendent des œuvres pour leur propre compte. Les experts authentifient et évaluent les pièces, tandis que les conseillers en art accompagnent les acheteurs dans leurs choix. Leur rôle est précieux sur un marché où l’authenticité et la provenance conditionnent la valeur. Pour savoir comment une œuvre est évaluée, lisez notre article sur l’estimation d’un tableau.

Les collectionneurs et les institutions

Collectionneurs privés, fondations et musées créent la demande. Leurs achats et leurs expositions confèrent une légitimité aux artistes. Selon Art Basel et UBS, un transfert de richesse massif entre générations modifie actuellement les profils des acheteurs, avec davantage de femmes et de collectionneurs plus jeunes.

Le prix d’une œuvre résulte de plusieurs facteurs combinés :

La notoriété de l’artiste : expositions, présence dans des collections de musées, critiques.

: expositions, présence dans des collections de musées, critiques. La cote : l’historique des prix d’adjudication de ses œuvres.

: l’historique des prix d’adjudication de ses œuvres. Les caractéristiques de l’œuvre : période, taille, technique, état de conservation, sujet.

: période, taille, technique, état de conservation, sujet. La provenance : les propriétaires successifs et les expositions où l’œuvre a été montrée.

: les propriétaires successifs et les expositions où l’œuvre a été montrée. La rareté : un artiste décédé a produit un nombre fini d’œuvres.

: un artiste décédé a produit un nombre fini d’œuvres. Le contexte de la vente : la qualité du catalogue, la concurrence entre acheteurs et la conjoncture.

Les enchères sont le mécanisme le plus visible : le prix s’établit par surenchères successives, à partir d’une estimation basse et haute publiée dans le catalogue. Le prix de réserve, lui, reste confidentiel.

Le marché de l’art en chiffres

Les rapports annuels n’utilisent pas tous le même périmètre, ce qui explique des chiffres différents. Art Basel et UBS mesurent l’ensemble du marché (galeries et enchères), alors qu’Artprice se concentre sur les ventes aux enchères publiques de beaux-arts.

Le marché mondial en 2025

Selon le rapport Art Basel et UBS 2026 :

Indicateur (année 2025) Valeur Ventes mondiales 59,6 milliards de dollars (+4 %) Ventes via les marchands 34,8 milliards de dollars (+2 %) Ventes aux enchères publiques 20,7 milliards de dollars (+9 %) Ventes privées de maisons de ventes un peu moins de 4,2 milliards de dollars (-5 %) Ventes en ligne 9,2 milliards de dollars Nombre de transactions environ 41,5 millions (+2 %)

Le marché reste donc concentré. Les États-Unis pèsent 44 % des ventes mondiales en valeur, le Royaume-Uni 18 %, la Chine 14 % et la France 8 %, selon la même étude.

La place de la France

D’après Art Basel et UBS, la France est le quatrième marché mondial et le premier de l’Union européenne. Ses ventes ont atteint 4,5 milliards de dollars en 2025, en hausse de 9 % après deux années de baisse, un niveau supérieur à celui de 2019. Cette progression a porté le total de l’Union européenne à environ 8,4 milliards de dollars.

Le point de vue d’Artprice

Dans son rapport « Le marché de l’art en 2025 », publié en mars 2026, Artprice indique que le produit mondial des ventes aux enchères de beaux-arts a progressé d’environ 12 %, avec un nombre record d’œuvres vendues (près de 867 000). Les États-Unis y représentent 42,3 % du marché et la Chine 15,8 %. Artprice souligne aussi que la stabilité du marché repose de plus en plus sur les œuvres à prix modérés.

Les grandes tendances du marché de l’art

Un haut de gamme qui repart

Dans les enchères, le segment des lots supérieurs à 1 million de dollars a progressé de 21 % en valeur en 2025, selon Art Basel et UBS, et celui au-dessus de 10 millions de dollars de 30 %. À l’inverse, les ventes de lots inférieurs à 50 000 dollars ont reculé de 2 % en valeur comme en volume.

Une activité en ligne qui se stabilise

Après la forte croissance de la période Covid, les ventes en ligne se sont repliées : l’étude mentionne un niveau de 9,2 milliards de dollars, le plus bas depuis 2019. Le numérique reste néanmoins un canal de découverte et de vente pour de nombreux acteurs, notamment pour les œuvres de prix moyen.

Des coûts et des contraintes administratives

Plus de la moitié des marchands interrogés dans le rapport évoquent des coûts indirects plus élevés (fiscalité, droits, démarches administratives) qui freinent certaines transactions internationales.

Une génération de collectionneurs qui change

Les jeunes collectionneurs et les femmes occupent une place croissante. Ils achètent souvent en ligne, s’intéressent à la scène contemporaine et attendent davantage de transparence de la part des galeries. Pour explorer ce segment, consultez notre dossier sur l’art contemporain.

Avant d’acheter, quelques réflexes aident à comprendre le marché :

Se former l’œil : visiter des galeries, des foires et des expositions de maisons de ventes, souvent gratuites. Consulter les résultats d’enchères pour se familiariser avec les ordres de grandeur. Vérifier l’authenticité et la provenance : certificat, facture, historique des expositions. Lire les conditions de vente : frais acheteur, garanties, délais de paiement. Choisir un interlocuteur de confiance : galerie établie, commissaire-priseur, expert reconnu.

Pour passer à l’action, notre guide pour acheter un tableau détaille les étapes concrètes. Si vous souhaitez aller plus loin et comprendre la logique patrimoniale de l’achat d’œuvres, notre dossier pilier sur investir dans l’art rassemble l’ensemble de nos contenus.

FAQ

Qu’est-ce que le marché de l’art ?

C’est l’ensemble des transactions d’œuvres d’art entre artistes, galeries, maisons de ventes, marchands, collectionneurs et institutions. Il comprend le marché primaire (première vente) et le marché secondaire (revente).

Quelle est la taille du marché de l’art mondial ?

Selon le rapport Art Basel et UBS 2026, les ventes mondiales ont atteint environ 59,6 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 4 % sur un an.

Quelle est la place de la France sur le marché de l’art ?

La France représente 8 % des ventes mondiales en valeur en 2025, selon Art Basel et UBS. C’est le quatrième marché mondial et le premier de l’Union européenne, avec 4,5 milliards de dollars de ventes.

Quelle est la différence entre galerie et maison de ventes ?

La galerie travaille surtout sur le marché primaire : elle représente des artistes et vend leurs œuvres neuves à prix affichés. La maison de ventes organise des enchères publiques, principalement sur le marché secondaire, où le prix se forme par surenchères.

Qui régule le marché de l’art en France ?

Les ventes aux enchères volontaires sont encadrées par le Conseil des maisons de vente, qui contrôle les opérateurs. Les galeries et marchands relèvent du droit commun, avec des obligations de garantie d’authenticité et de traçabilité.

Les rapports annuels d’Art Basel et UBS, d’Artprice et les bilans des maisons de ventes sont les sources de référence. Ils s’appuient sur des méthodes différentes : il faut donc comparer les chiffres à périmètre identique.